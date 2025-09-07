Tragedie în Argeș. Doi studenți au murit după un accident între mașinile lor. Doar prietena unuia a supraviețuit
StirileProtv.ro, 7 septembrie 2025 19:20
Doi studenți din Argeș au sfârșit cumplit duminică dimineață, în urma unui impact frontal între autoturismele pe care le conduceau. O fată, pasageră într-una dintre mașini, este acum în spital.
