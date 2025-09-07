Laurențiu Reghecampf a explicat de ce nu poate lua fotbaliști români în Sudan. Cum s-a adaptat antrenorul în Africa și cu ce probleme se confruntă în prezent

Fanatik, 7 septembrie 2025 14:50

Laurențiu Reghecampf are probleme la noua echipă. Din ce cauză nu poate aduce jucători români sau personal nou în staff-ul echipei. Ce obstacole a întâmpinat.

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
15:10
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera Fanatik
Dezvăluiri extrem de interesante despre viața dublului campion cu FCSB, Dorin Goian. Acesta a fost la un pas de a-și irosi cariera. Ce s-a întâmplat pe când avea 16 ani.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Ce avere dețin jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Una dintre ele i-a supărat pe părinți cu investițiile sale Fanatik
Câți bani au împreună jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Cine este cea care le-a adus o dezamăgire părinților.
14:20
Scandalul monstru generat de Vladislav Blănuță în Ucraina a ajuns în Gazzetta dello Sport! Ce au scris jurnaliștii italieni „Nimeni nu-l vrea!” Fanatik
Vladislav Blănuță nu are viață ușoară în Ucraina. Fanii de la Dinamo l-au luat la rost, iar presa din Italia a analizat situația prin care trece atacantul român.
Acum 2 ore
14:10
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea Fanatik
Ce diferență de vârstă îi desparte pe Marius Constantin și pe Miruna Lazea. Fosta „bestie” a Rapidului și soția sa s-au cununat în vara anului trecut.
13:50
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video Fanatik
Complexul în care locuia soția unui fotbalist de la Benfica a fost distrusă de bombardamentul rusesc. „Mesaj disperat. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață”
13:40
Omagiul perfect pentru Diogo Jota în seara în care Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre gloria eternă: „Va fi mereu cu noi, a fost clar azi” Fanatik
Naționala Portugaliei a jucat primul meci oficial după moartea lui Diego Jota. Cum l-au omagiat lusitanii pe fostul lor coleg.
13:20
Abia așteptau! Presa din Ungaria nu a avut milă de naționala României după eșecul dur contra Canadei Fanatik
Presa din Ungaria e cu un ochi pe naționala maghiară și cu altul pe naționala României! Cum au comentat vecinii noștri eșecul din partida amicală cu Canada
Acum 4 ore
13:10
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi” Fanatik
Analiștii FANATIK SUPERLIGA au pus lupa pe România - Canada 0-3 și au tras o concluzie surpriză: înfrângerea se poate dovedi benefică pentru campania de calificare la CM 2026 dacă determină o reacție a jucătorilor.
12:50
În plin scandal Vladislav Blănuță, Ucraina fierbe din nou! Șahtior vrea să dea în judecată Federația pentru că l-ar fi dopat pe Mudryk în cantonament Fanatik
Veste de coșmar pentru fotbalul din Ucraina. Șahtior Donețk e pregătită să dea Federația în judecată. Acuzații grave după ce Mudryk a fost prins dopat.
12:40
„Talismanul” lui FCSB, delegat de UEFA la Cipru – România Fanatik
Delegare cu noroc pentru România în meciul cu Cipru! „Tricolorii” vor fi arbitrați de un central ce a fost martorul unei performanțe uluitoare a „roș-albaștrilor”
12:20
Clubul Genoa împlinește 132 de ani! Sărbătoare mare în oraș. Dan Șucu nu a fost prezent. Foto Fanatik
Cum au sărbătorit fanii lui Genoa aniversarea de 132 a clubului din Serie A. Atmosferă de zile mari creată de ultrași. Dan Șucu, marele absent
12:10
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor Fanatik
Preparatul culinar adorat de Ion Țiriac. Face parte din bucătăria tradițională românească, cu toate că poate savura orice mâncare specială.
11:50
Verdictul crunt al lui Dumitru Dragomir: „Ne facem de râs la Mondiale!”. Fostul președinte al LPF vrea o reformă în fotbalul românesc Fanatik
Mitică Dragomir spulberă speranțele românilor: „Ne facem de râs dacă ne calificăm”. Care crede fostul președinte LPF că este salvarea naționalei României
11:40
Denis Alibec și-a recunoscut slăbiciunea! Care este viciul ce i-a tras în jos cariera: „Chiar și acum o mai fac!” Fanatik
Denis Alibec este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai ultimului deceniu. Care este viciul ce i-a tras cariera în jos, dar la care nu poate renunța: „Eram mai sus fără asta”
11:20
Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali în scandalul Tudose: „Și dacă ajung în alte locuri și nu îmi văd fata ani de zile, tot bărbat rămân” Fanatik
Care e situația lui Mario Tudose, jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB. Dani Coman a ieșit la atac. „Nu sunt afectat, pe mine m-au distrat discuțiile astea”.
Acum 6 ore
11:10
După aproape 30 de ani alături de Nadia Comăneci, Bart Conner face dezvăluiri neașteptate despre marea gimnastă: ”Acest lucru mă atrage la ea” Fanatik
Nadia Comănesci și Bart Conner sunt împreună de aproape trei decenii și se pare că relația lor continuă să fie una fabuloasă.
10:50
„Hai să facem una românească!”. Gigi Becali a dezvăluit cum s-au desfășurat negocierile cu Dani Coman pentru Mario Tudose Fanatik
Transferul lui Mario Tudose a picat pentru un moment, însă fundașul a fost la un pas să ajungă la FCSB. Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile pentru tânărul fotbalist
10:40
Dinamo Kiev i-a decis soarta lui Vladislav Blănuță! Ce se întâmplă cu atacantul după scandalul monstru generat în Ucraina Fanatik
S-a încheiat povestea transferului lui Vladislav Blănuță. Ce decizie au luat oficialii clubului Dinamo Kiev după conflictul cu fanii ucraineni.
10:20
Cum arată o zi din viața lui Mitică Dragomir, ajuns la 80 de ani: „Nu mai am treabă pe șantier, mă plictisesc, înnebunesc!”. Ce cărți citește pentru a-și „omorî” timpul Fanatik
O zi din viața lui Dumitru Dragomir. Cum se desfășoară programul fostului șef LPF, ajuns în prezent la vârsta de 80 de ani.
10:10
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta” Fanatik
Marius Șumudică a analizat în detaliu transferul lui Ianis Hagi în Turcia. De ce presiune va avea parte mijlocașul român. „Trebuie să fie vioara întâi!”.
09:50
Liderul PSD Iaşi, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai” Fanatik
Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi, îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Unirii.
09:40
Maria Iordănescu a încins plajele din Mykonos. Fiica lui Tata Puiu și-a lăsat fata pe mâna bunicilor și vrea să devină din nou mamă Fanatik
Fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Prima Tv a petrecut o vacanță alături de soțul ei și de câțiva prieteni în celebra insulă grecească
09:20
Mitică Dragomir, scut în jurul lui Mircea Lucescu: „Nu are nicio vină” Fanatik
Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Mircea Lucescu. Care este motivul invocat de fostul președinte LPF pentru prestația slabă a „tricolorilor”
Acum 8 ore
09:10
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto” Fanatik
Gigi Becali este un personaj cunoscut de toată țara, atât din perspectivă sportivă, cât și politică. Puțini știu însă ce studii are patronul FCSB. Date surpriză în CV-ul său.
09:10
Vestea pe care Mircea Lucescu voia să o audă despre Radu Drăgușin. Anunțul lui Tottenham: „Ni se alătură peste o săptămână” Fanatik
Tottenham a făcut anunțul în legătură cu Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu tânărul fundaș român, care a ratat mai mult de jumătate din acest an din cauza accidentării.
08:50
Legia Varșovia a vândut un atacant unei rivale din campionat! „Edi Iordănescu nu era un fan al lui” Fanatik
Spre finalul perioadei de transferuri din Polonia, Legia Varșovia a renunțat la un atacant care nu făcea parte din planurile antrenorului Edi Iordănescu.
08:50
Ronaldo l-a depășit pe Messi și este la un gol distanță de un nou record istoric. Cine e fotbalistul necunoscut mai prolific decât el în preliminariile CM Fanatik
Căpitanul Portugaliei a ajuns la 140 de goluri la echipa națională și mai are nevoie de unul pentru a deveni fotbalistul cu cele mai multe goluri în preliminariile Cupei Mondiale
08:30
Mihai Stoica, vehement la adresa unui „tricolor” după România – Canada 0-3: „Nu mi se pare normal! Reprezinţi o ţară” Fanatik
Mihai Stoica a luat în colimator un „tricolor” după amicalul România - Canada 0-3. Pe cine a criticat oficialul celor de la FCSB.
08:10
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România: ”Sunt foarte sănătoase” Fanatik
Businessul cu care Costel Pantilimon face bani mulți. Vinde produse cu ingrediente bio, extrem de bune pentru sănătate.
08:10
Donald Trump dă peste cap finala masculină de la US Open. Președintele Americii revine în tribunele de la Flushing Meadow după zece ani Fanatik
Măsurile de Securitate vor fi sporite la ultimul act al competiției, dintre Janick Sinner și Carlos Alcaraz, care e programat în această seară la New York
07:30
„Nu pot dormi noaptea!”. Erling Haaland, revoltă pe internet împotriva fostei sale echipe: „Explicați-vă! Ce naiba se întâmplă acolo?” Fanatik
Erling Haaland nu și-a mai ținut gura! Atacantul lui Manchester City a răbufnit pe internet împotriva uneia dintre fostele sale echipe de club: „Nu pot să dorm din cauza asta!”
Acum 12 ore
07:10
Afirmații controverate ale unui patron din Premier League despre războiul din Ucraina: „Să cedeze teritorii Rusiei!” Fanatik
Un patron din Premier League s-a pronunțat cu privire la războiul dintre Rusia și Ucraina. Omul de afaceri a oferit o soluție incredibilă.
06:50
Vedeta lui Inter, anunț îngrijorător pentru Cristi Chivu: „M-aș descurca bine în Premier League. Aș fi interesat” Fanatik
Un jucător important de la Inter a afirmat că este interesat de ideea de a juca în Premier League. Acesta este convins că ar da un randament bun în Anglia.
06:10
Cum arată, de fapt, viața unei soții de fotbalist în Arabia Saudită. Cele mai ascunse secrete au fost dezvăluite de soția fostului star de la Manchester City Fanatik
În ce fel trăiește o soție de fotbalist în Arabia Saudită. Mărturie surprinzătoare făcută de partenera fostului jucător de la Manchester City.
Acum 24 ore
01:00
Cristiano Ronaldo, în continuare în centrul controverselor după moartea lui Diogo Jota! Ce s-a întâmplat înainte de meciul naționalei Portugaliei Fanatik
Cristiano Ronaldo nu a fost prezent la înmormântarea fostului său coechipier, Diogo Jota, iar starul portughez creează în continuare controverse cu privire la acest subiect.
00:40
De ce nu a rămas Adrian Rus la Pisa în Italia. Giovanni Becali l-a „urecheat” pe noul jucător al Craiovei: „E un fotbalist ciudat. Mereu are frica asta” Fanatik
Giovanni Becali a făcut cele mai tari dezvăluiri despre noul fotbalist al Universității Craiova! De ce nu a putut Adrian Rus să rămână în Italia, la Pisa
00:20
Imagini șocante la Austria – Cipru, în grupa României din preliminariile Cupei Mondiale! Gazdele s-au făcut de râs. Video Fanatik
Jocul a fost întrerupt timp de mai multe minute în repriza secundă a partidei dintre Austria și Cipru, după ce gazdele au întâmpinat mari probleme cu suprafața de joc.
00:10
Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 septembrie 2025. Câștig de 410 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 7 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 410 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
00:00
Dumitru Dragomir îi ia apărarea lui Rațiu, criticat dur de Marius Șumudică: „E unul din primii 3 fundași dreapta ai lumii” Fanatik
Jocul prestat de Andrei Rațiu în România - Canada 0-3 a împărțit oamenii din fotbalul românesc în două: Marius Șumudică l-a criticat grav, Dumitru Dragomir îi sare în apărare.
00:00
Zodiile care sunt înconjurate de o aură de pe 6 septembrie, de la ora 13.00. Se schimbă totul în calea lor Fanatik
Nativii care au parte de protecție divină începând din 6 septembrie, de la ora 13:00. Lucrurile se modifică radical în viața lor.
6 septembrie 2025
23:40
CFR Cluj, o nouă lovitură incredibilă în mercato! Acord cu un atacant cu peste 50 de meciuri și multe goluri în Premier League. Exclusiv Fanatik
CFR Cluj mai dă o lovitură pe final de mercato. Cine este următorul fotbalist din Premier League care semnează cu ardelenii.
23:30
„Ești îngrijorat?”. Oficialul FRF nu s-a ferit de cuvinte după România – Canada 0-3. „Trebuie să batem în Cipru” Fanatik
Înfrângerea României cu Canada a tăiat elanul „tricolorilor” înainte de meciul cu adevărat important, cel cu Cipru. Cum a comentat unul dintre oficialii FRF înfrângerea de pe Arena Națională
23:20
Pontul zilei de duminică, 7 septembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Turcia – Spania Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 7 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Turcia - Spania
23:20
Un titular al lui Manchester United, pus pe lista de transferuri de Ruben Amorim! E printre cei mai criticați jucători ai „diavolilor” Fanatik
Ruben Amorim a pus pe lista transferuri un titular de la Manchester United care nu este văzut cu ochi buni de suporterii "diavolilor".
23:10
Lux și opulență pentru iubita lui Ionuț Nedelcearu. Cum s-a afișat într-un mall din București, a furat toate privirile Fanatik
Fast și abundență pentru partenera lui Ionuț Nedelcearu. Cum a apărut într-un mall din Capitală, a fost în centrul atenției.
22:40
Ilie Năstase îl vedea pe Ianis Hagi la FCSB: „S-a dus pentru bani. A negociat tăticul lui” Fanatik
Ilie Năstase s-a arătat dezamăgit de faptul că Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor, din Turcia. Fostul tenismen l-ar fi văzut pe „Prinț” la echipa lui Gigi Becali, FCSB.
22:20
Eliminat în semifinalele turneului US Open 2025 de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic face anunțul: „Este frustrant!” Fanatik
Novak Djokovic a părăsit US Open 2025 în semifinale, după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz. Ce are de gând să facă tenismenul sârb în viitor.
22:10
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive Fanatik
Celebrul milionar de peste ocean care a făcut-o cea mai fericită pe o sportivă care s-a plâns că nu are cu ce să ajungă la școală. Ce mașină de lux i-a oferit.
22:00
Zinedine Zidane, adversarul FCSB în Europa League!? Ar urma să îl înlocuiască pe Mourinho la Fenerbahce: „A dat undă verde!” Fanatik
Fenerbahce, care o va înfrunta pe FCSB în Europa League, l-a demis recent pe Jose Mourinho, iar turcii se află în negocieri cu un nume uriaș din fotbalul mondial.
