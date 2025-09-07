Nici Mourinho, nici Conte! Fotbalistul englez a numit cel mai bun antrenor cu care a lucrat în cariera sa

12:00

Șansele României de a se califica direct la Campionatul Mondial din 2026 încep să se diminueze, după rezultatele înregistrate aseară de rivalele din Grupa H: Bosnia a învins categoric San Marino, 6-0, iar Austria s-a impus cu 1-0 în fața Ciprului. Ambele au victorii pe linie, în timp ce „tricolorii” au pierdut duelurile directe cu ele. În acest context, echipa lui Mircea Lucescu riscă să rateze chiar și locul al doilea, cel care duce la barajul preliminariilor. ...