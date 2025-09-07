Nici Mourinho, nici Conte! Fotbalistul englez a numit cel mai bun antrenor cu care a lucrat în cariera sa
Gazeta Sporturilor, 7 septembrie 2025 19:20
Eric Dier (31 de ani), actualul fotbalist al celor de la AS Monaco, a oferit un interviu în care a vorbit, printre altele, despre tehnicienii sub comanda cărora a avut șansa să evolueze de-a lungul carierei sale. Jucătorul englez și-a numit și favoritul, iar alegerea sa i-a luat prin surprindere pe jurnaliști.Programul complet al etapei #3 din BundesligaEric Dier a debutat în „fotbalul mare” la Sporting Lisabona, clubul la care și-a făcut, de altfel, și junioratul. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
19:50
Pleacă de la PSG după 20 de ani și semnează în Qatar: „Un adevărat lider, va rămâne mereu în istoria clubului” # Gazeta Sporturilor
Presnel Kimpembe (30 de ani) o părăsește pe PSG după 20 de ani și semenează cu Qatar Sports Club. Fundașul francez a ajuns la academia parizienilor încă de când avea 10 ani.Măcinat de accidentări în ultima perioadă, Kimpembe nu era inclus în planurile antrenorului Luis Enrique (55 de ani). Fundașul francez a bifat doar două meciuri în stagiunea precedentă din Ligue 1. ...
19:50
Finala feminină de la US Open, analizată la Open GSP: „Până la urmă, Sabalenka merită, ea e cea mai constantă” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka și-a apărat titlul de la US Open, impunându-se cu 6-3, 7-6 (3) în finala contra Amandei Anisimova și cucerind al patrulea ei trofeu major. Alexandra Dulgheru, fost număr 26 WTA, a analizat finala în emisiunea Open GSP.Mai avea o singură oportunitate de a cuceri un titlu de Grand Slam în 2025 și a reușit să o rotunjească. La US Open, acolo unde anul trecut se impunea în premieră. ...
19:50
Andy Roddick, cuvinte mari pentru Carlos Alcaraz înainte de finala US Open: „Am remarcat ceva special la el. Sunt invidios!” # Gazeta Sporturilor
US Open va avea duminică seară finala pe care lumea tenisului o așteaptă de săptămâni întregi: Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) împotriva lui Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP). Nu doar ultimul titlu de Grand Slam al anului este în joc, ci și primul loc în clasamentul mondial. Înaintea acestei confruntări, Andy Roddick (43 de ani) a remarcat ceva special la spaniol, în vestiar.Alcaraz a avut până acum un turneu excepțional la New York. ...
Acum 10 minute
19:40
Încă un brazilian la Oțelul Galați: peste 130 de meciuri în prima ligă din Polonia # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați a oficializat transferul lui Conrado Buchanelli Holz, fundaș stânga brazilian, care a jucat timp de 5 ani la Lechia Gdansk. Ultima dată a evoluat în Liga 2 din Brazilia la Atletico-GO.Fundașul stânga brazilian este al doilea jucător brazilian adus pe aceeași poziție de către dunăreni, după ce l-au înregimentat pe Kazu. ...
19:40
Rapid, prima confirmare oficială de la negocierile cu CFR Cluj pentru Alin Fică: „Nu cred că asta va fi problema” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele lui Rapid, a confirmat negocierile cu CFR Cluj pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani). Giuleștenii mai au puțin peste 24 de ore pentru a ajunge la un acord cu ardelenii, perioada de mercato din Superliga urmând să se închidă luni, 8 septembrie, la ora 23:59.Ultima țintă pentru Rapid în această perioadă de transferuri este un mijlocaș, iar Fică este dorit de către antrenorul Constantin Gâlcă (53 de ani). ...
Acum 30 minute
19:20
Nici Mourinho, nici Conte! Fotbalistul englez a numit cel mai bun antrenor cu care a lucrat în cariera sa # Gazeta Sporturilor
Eric Dier (31 de ani), actualul fotbalist al celor de la AS Monaco, a oferit un interviu în care a vorbit, printre altele, despre tehnicienii sub comanda cărora a avut șansa să evolueze de-a lungul carierei sale. Jucătorul englez și-a numit și favoritul, iar alegerea sa i-a luat prin surprindere pe jurnaliști.Programul complet al etapei #3 din BundesligaEric Dier a debutat în „fotbalul mare” la Sporting Lisabona, clubul la care și-a făcut, de altfel, și junioratul. ...
Acum o oră
19:10
Max Verstappen, imediat după triumful din Marele Premiu al Italiei: „Mai bun decât ne așteptam!” # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen (27 de ani), pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu al Italiei, după ce a condus de la start până la final pe circuitul de la Monza și a înregistrat a treia lui victorie a sezonului.Plecat din pole-position, pilotul olandez a terminat la o distanță mare de piloții McLaren, Lando Norris (25 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani). ...
Acum 2 ore
18:50
CSM Știința Baia Mare a trecut duminică, pe stadionul „Arcul de Triumf”, de CSM USV Timișoara cu 36-24 (23-0) în finala Ligii de Rugby.CSM Știința Baia Mare a cucerit al zecelea titlu de campioană a României. În finală, băimărenii s-au impus în fața celor de la CSM USV Timișoara cu 36-24 (23-0). Echipa lui Eugen Apjok a reușit să readucă trofeul în vitrina clubului după ce, în 2022 și 2024, a fost învinsă în finală de Dinamo, respectiv Timișoara. ...
18:50
Cenzură la US Open! Televiziunile au fost rugate să nu transmită reacțiile negative la adresa lui Donald Trump: „O decizie lașă, ipocrită și ne-americană” # Gazeta Sporturilor
Federația Americană de Tenis (USTA) a cerut ca posturile care transmit finala masculină de la US Open dintre Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) să cenzureze protestele sau reacțiile la apariția în tribune a președintelui Donald Trump, care a fost invitat în loja oficială a sponsorului Rolex.Duminică, 7 septembrie, se va juca ultimul meci de la ediția din acest an a US Open. ...
18:50
După ce transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș s-a transformat într-o adevărată telenovelă, FCSB s-a reorientat către o pistă mai veche: Leo Bolgado de la CFR Cluj.Mario Tudose era varianta de fundaș central agreată de MM Stoica, în timp ce brazilianul din centrul defensivei de la CFR Cluj era favoritul finanțatorului Gigi Becali. ...
18:30
Dinamo se apropie de parafarea transferului mult dorit! Ultimul preț: 700.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Negocierile au avansat în culise și Matei Ilie este foarte aproape să semneze cu Dinamo, informează surse autorizate GSP! Totul după ce Neluțu Varga a cedat din pretențiile financiare pentru stoperul de 22 de ani.„Feroviarii” cer acum 700.000 de euro, plus procente dintr-un eventual transfer viitor, sumă cu 300.000 de euro mai mică decât punctul de plecare în negocieri de acum două zile. ...
18:30
Marcus Coco (29 de ani), fundașul dreapta cu 260 de meciuri în Ligue 1 care a ales să semneze cu CFR, a ajuns la Cluj și urmează să facă mâine vizita medicală.Fundașul de 29 de ani, al cărui transfer a fost anunțat de GSP.ro, va semna un contract valabil pe 2 ani cu posibilitatea de prelungire pentru alți doi dacă va trece cu succes testele medicale. ...
18:30
Marți joacă împotriva lui Haaland, iar apoi schimbă echipa din Superliga » GSP are toate detaliile afacerii # Gazeta Sporturilor
Virgiliu Postolachi (25 de ani) pleacă de la CFR și semnează cu rivala locală, U Cluj. Potrivit informațiilor obținute de Gazeta Sporturilor, finanțatorul Ioan Varga a acceptat oferta de 75.000 de euro, iar atacantul fost de acord cu salariul oferit de U, 15.000 de euro pe lună.Internaționalul moldovean a fost dorit cu insistență de tehnicianul Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani). ...
18:20
Ce-ar fi fost?! Kylian Mbappe a dezvăluit unde ar fi putut ajunge în 2017, înainte de a semna cu PSG # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe (26 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei, a dezvăluit duminică dimineață faptul că traseul său în fotbal putea fi cu totul altul.Programul complet al etapei #2 din Grupa D (Preliminariile CM 2026)Fotbalistul francez a explodat în sezonul 2016/2017, pe când îmbraca tricoul celor de la AS Monaco. ...
18:00
Revoluție! Real Madrid mizează pe inteligența artificială pentru a combate accidentările # Gazeta Sporturilor
Real Madrid revoluționează fotbalul modern! „Los Blancos” plănuiesc să introducă un sistem revoluționar pentru reducerea leziunilor musculare ale jucătorilor, bazat pe inteligența artificială.Sezonul trecut, numărul leziunilor musculare în angrenajul „galacticilor” a atins 37 de cazuri, limitând semnificativ opțiunile echipei. ...
Acum 4 ore
17:50
România a încheiat Campionatele Europene U23 de canotaj în fruntea clasamentului pe medalii, cu 9 distincții # Gazeta Sporturilor
Șase medalii de aur, una de argint și două de bronz au cucerit canotorii tricolori la Campionatele Europene de tineret de la Racice, bilanț care așază România pe primul loc între națiuni.România avea de apărat pe canalul de la Racice bilanțul fantastic reușit la ediția anterioară, disputată în Turcia, la Edirne. Atunci au fost 9 medalii, toate de aur. ...
17:50
Un nou rezultat șocant la EuroBasket 2025! Vicecampioana europeană și olimpică a fost eliminată în „optimi” # Gazeta Sporturilor
Franța, vicecampioana europeană și olimpică, a fost eliminată în optimile de finală ale Campionatului European de Baschet. Trupa lui Frederic Fauthoux a fost învinsă cu 80-70 de naționala Georgiei, care va juca în „sferturi” cu Finlanda.După surpriza uriașă de sâmbătă, când Serbia, principala favorită la titlu, a fost eliminată în „optimi” de Finlanda, scor 86-92, duminică, 7 septembrie, s-a consemnat un nou rezultat șocant la EuroBasket 2025. ...
17:40
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se înfruntă în ultimul act de la US Open, a treia finală consecutivă de Grand Slam între cei doi # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) se întâlnesc în ultimul act de la US Open, a treia finală consecutivă de Grand Slam disputată între primii doi tenismeni ai lumii. Meciul începe la 21:00, ora României, și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și televizată pe Eurosport.În acest sezon, Sinner și Alcaraz au disputat alte două finale de Grand Slam. ...
17:30
Liverpool continuă planul de investiții » „Cormoranii” au stabilit deja principala țintă pentru mercato-ul din iarnă # Gazeta Sporturilor
După cea mai costisitoare vară din istoria clubului, cei de la Liverpool nu par să se oprească din investițiile exorbitante. Potrivit presei britanice, „cormoranii” au deja un nume în vizor pentru perioada de transferuri din iarnă. ...
17:20
Alex Marquez, 29 de ani, pilotul celor de la Gresini Racing, echipa satelit a celor de la Ducati, și-a trecut în cont a doua victorie a carierei, impunându-se în Marele Premiu al Cataloniei și amânând, cel puțin până în Japonia, momentul în care fratele său Marc ar putea deveni campion mondial pentru a șaptea oară la clasa regină.Plecând din pole position, Alex a cedat imediat prima poziție, fiind depășit de Marc în primul viraj. ...
17:10
A doua mare lovitură pregătită de CFR Cluj a picat » Feroviarii s-au mișcat repede și au găsit alt atacant # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a ratat transferul lui Simy Nwankwo (33 de ani), liber de contract de la finele sezonului trecut și unul dintre preferații antrenorului Andrea Mandorlini. Atacantul nigerian și-a dat acceptul de a evolua în Gruia, însă o ofertă primită în ultimul moment a anulat mutarea în Superliga.Vârful cu 116 meciuri în Serie A, care a atins apogeul în tricoul Salernitanei, în 2021, va semna cu Al-Orobah FC, din al doilea eșalon al Arabiei Saudite. ...
16:50
A doua mare lovitură pregătită de CFR nu mai ajunge la Cluj » Feroviarii s-au mișcat repede și au găsit alt atacant # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a ratat transferul lui Simy Nwankwo (33 de ani), liber de contract de la finele sezonului trecut și unul dintre preferații antrenorului Andrea Mandorlini. Atacantul nigerian și-a dat acceptul de a evolua în Gruia, însă o ofertă primită în ultimul moment a anulat mutarea în Superliga.Vârful cu 116 meciuri în Serie A, care a atins apogeul în tricoul Salernitanei, în 2021, va semna cu Al-Orobah FC, din al doilea eșalon al Arabiei Saudite. ...
16:20
România U19 a remizat cu Suedia U19, scor 1-1, într-un amical disputat în Danemarca. Elevii lui Adrian Dulcea au disputat al doilea meci de pregătire în cadrul turneului din Danemarca. Pe 4 septembrie au remizat cu naționala gazdă, 1-1, iar 3 zile mai târziu au înregistrat același scor cu Suedia.Mihai Boșneag, de la Augsburg, a marcat golul României U19 cu Suedia. ...
16:00
Conflict tehnologic între China și Europa: ce se întâmplă săptămâna viitoare la Munchen # Gazeta Sporturilor
Săptămâna viitoare, Salonul Auto de la Munchen (IAA Mobility), cel mai important eveniment auto european, organizat bienal, va reuni producători europeni și chinezi într-o confruntare spectaculoasă, evidențiind tot mai clar ascensiunea Chinei pe piața vehiculelor electrice. Practic, după cum arată analiza întocmită de cei de la Reuters, evenimentul va fi un duel direct între piețele auto din China și Europa. ...
Acum 6 ore
15:50
Săptămâna viitoare, Salonul Auto de la Munchen (IAA Mobility), cel mai important eveniment auto european, organizat bienal, va reuni producători europeni și chinezi într-o confruntare spectaculoasă, evidențiind tot mai clar ascensiunea Chinei pe piața vehiculelor electrice. Practic, după cum arată analiza întocmită de cei de la Reuters, evenimentul va fi un duel direct între piețele auto din China și Europa. ...
15:40
Ce salariu are, de fapt, Mario Tudose la FC Argeș » Leafă-top pentru un puști de 20 de ani, dar o diferență majoră față de oferta FCSB # Gazeta Sporturilor
Mario Tudose, subiectul principalei telenovele a finalului de mercato, e ademenit la FCSB cu un salariu de peste 17.000 de euro. Cât câștigă în prezent fundașul de 20 de ani al celor de la FC Argeș? Tot tabloul, în rândurile de mai jos. În decurs de câteva săptămâni, de când evoluțiile convingătoare din Superligă l-au propulsat în atenția celor mai potente echipe din România, Mario Tudose a devenit rapid unul dintre numele cel mai des pronunțate de pe radarul autohton. ...
15:30
Casa unui internațional ucrainean, lovitură de rachete în ultimul atac al Rusiei! Soția însăcrinată era înăuntru # Gazeta Sporturilor
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei continuă. Locuința lui Georgiy Sudakov din Kiev a fost lovită în timpul unui atac cu rachete în zorii zilei de 7 septembrie, a dezvăluit jucătorul Benficăi prin intermediul rețelelor sociale.Familia mijlocașului ucrainean se afla acasă când clădirea a fost ținta dronelor și rachetelor rusești. Cu toate acestea, în ciuda panicii trăite, au scăpat nevătămați din atac.GALERIE FOTO. ...
15:20
Dat afară de CFR Cluj după doar două luni, negociază transferul la adversara lui FCSB din Europa League # Gazeta Sporturilor
Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit, ieri, de CFR Cluj, după doar două luni de la transferul său în Gruia. Din informațiile Gazetei Sporturilor, fundașul croat se află în tratative avansate pentru semnarea unui contract cu Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a celor de la FCSB, din faza ligii Europa League. ...
15:10
Cronică din viitor cu AI la meciul Cipru – România: „A înscris printr-o lovitură fulgerătoare cu capul” + Cine vor fi eroii partidei # Gazeta Sporturilor
România va disputa marți seară o partidă crucială contra Ciprului, la Nicosia, iar suporterii așteaptă o victorie care să-i mențină pe „tricolori” pe linia de plutire în preliminarii. Până la ora meciului însă, Gazeta a întrebat ChatGPT ce previziuni are pentru întâlnirea din Insula Afroditei.După 0-1 cu Bosnia, 5-1 în San Marino și 1-2 în Austria, România dispută marți seara un meci vital pe drumul spre CM 2026 contra Ciprului. ...
15:00
Începe etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » Germania, Spania și Belgia, în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă duminică cu alte 8 meciuri din runda a 6-a. Astăzi se vor disputa partide din grupele A, E, G și J. Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT pe GSP.ro.Ziua va fi deschisă de confruntarea dintre Georgia și Bulgaria, programată la ora 16:00. De la ora 19:00 se joacă alte două meciuri, în timp ce de la 21:45 sunt programate 5 confruntări. ...
14:50
Anunț de ultim moment dinspre Rapid » Când va fi în premieră sub comanda lui Gâlcă # Gazeta Sporturilor
Cristian Ignat, fundașul central de la Rapid, a oferit detalii despre procesul de recuperare prin care trece. Jucătorul de 22 de ani a fost operat la umăr la începutul lunii iulie.Ignat nu a apucat încă să se pregătească sub comanda lui Costel Gâlcă, instalat pe banca giuleștenilor în vară. Fundașul central a fost operat imediat după Campionatul European de tineret.Ignat ar urma să revină la antrenamentele cu lotul Rapidului la jumătatea lunii octombrie. ...
14:40
Surprize uriașe în primul „11” ideal al primelor 8 etape de Superliga » 4 jucători de la o echipă ce abia prinde play-off-ul # Gazeta Sporturilor
GSP.ro prezintă „11”-le ideal alcătuit de compania de monitorizare Wyscout pentru primele opt etape din această stagiune de Superligă. Granzii din Capitală au câte un reprezentant, la fel ca liderul Universitatea Craiova, CFR Cluj nu dă niciun jucător, nici revelațiile FC Argeș sau FC Botoșani, în timp ce Farul lui Ianis Zicu domină topul, cu nu mai puțin de 4 jucători! La finalul fiecărei runde, Wyscout, portal folosit inclusiv de cele mai importante cluburi din lume, ...
14:40
Florentin Pera, selecționerul primei reprezentative de handbal feminin a României, a vorbit despre situația Cristinei Laslo (29 de ani), coordonatoarea Gloriei Bistrița. Cristina Laslo a fost exclusă din lotul Gloriei Bistrița în finalul mandatului lui Florentin Pera. Handbalista n-a mai apărut nici în lotul echipei naționale de o perioadă de timp. ...
14:00
Ce se întâmplă cu Borisav Burmaz » Costel Gâlcă, informație proaspătă despre atacantul Rapidului # Gazeta Sporturilor
Borisav Burmaz (24 de ani), atacantul celor de la Rapid, traversează o perioadă complicată, după ce s-a accidentat în cantonamentul din vară și a devenit indisponibil pentru o lungă perioadă. Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul giuleștenilor, a vorbit despre situația jucătorului ofensiv. ...
Acum 8 ore
13:50
Kylian Mbappe și-a dat deja verdictul: „Dacă ar fi după mine, i-aș duce Balonul de Aur acasă! Chiar îl merită” # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe nu are niciun dubiu în privința celui mai bun jucător în sezonul trecut. Căpitanul echipei Franței îl vede pe conaționalul său Ousmane Dembele drept câștigător al Balonului de Aur. „Dacă vorbim despre Yamal și Dembele, l-aș alege pe Ousmane. Votul meu este foarte clar!”, a declarat decarul lui Real Madrid, în interviul acordat pentru BILD.Cu 15 zile înaintea decenării Balonului de Aur la Teatrul Chatelet din Paris, Kylian Mbappe și-a desemnat favoritul. ...
13:20
Rapid s-a înțeles cu mijlocașul rivalei din Liga 1 » Cât trebuie să plătească Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Rapid a ajuns la un acord cu Alin Fică (24 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj. Perioada de mercato din Superliga se închide pe 8 septembrie, la 23:59, astfel că giuleștenii trebuie să bată palma repede cu ardelenii pentru a putea înregistra transferul.Rapid a căutat un mijlocaș în ultimele zile ale ferestrei de transferuri, după cum au recunoscut public Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele clubului bucureștean, și Constantin Gâlcă, antrenorul echipei. ...
13:10
Un fost patron din fotbalul românesc administrează o firmă fantomă, cu venituri de sute de milioane de euro » Stadionul Steaua, folosit drept reclamă falsă # Gazeta Sporturilor
Una dintre companiile aflate în top 100 cele mai mari firme din România, conform datelor raportate și validate oficial de ANAF, este de fapt o entitate fictivă, dezvăluie o anchetă realizată de Recorder. ...
13:00
În iarnă a condus-o pe FCSB în Europa League, acum a fost delegat la Cipru - România + Ce meciuri au primit arbitrii români # Gazeta Sporturilor
Slovenul Matej Jug (44 de ani) a fost delegat să conducă partida Cipru - România contând pentru runda a 6-a din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cipru - România, în etapa a 6-a din preliminarii, se joacă marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TVAlesul UEFA, Matej Jug, nu este o figură străină pentru fotbalul românesc. ...
12:50
Se anunță o luptă spectaculoasă în MP de Formula 1 al Italiei » Cum arată grila de la Monza. Cursa începe la 16:00 # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc azi, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și platforma antenaplay.ro.Reporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului.După o sesiune de calificări extrem de spectaculoasă, olandezul Max Verstappen (RedBull) va pleca din pole position. El le-a luat fața rivalilor săi de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, cei care se luptă pentru titlul mondial. ...
12:30
Denis Haruț (26 de ani), fundașul central de la Sepsi, a revenit la antrenamente la începutul lunii septembrie. El e tot mai aproape să poată juca din nou, după accidentarea suferită la finalul sezonului trecut.Haruț a suferit o ruptură o ruptură la ligamentele gleznei în mai și a ratat finalul stagiunii precedente. El a fost operat și a început recuperarea, care e tot mai aproape a fi completă. ...
12:30
Victorie pentru Constantin Popovici în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving! Titlul se decide în ultima etapă a sezonului # Gazeta Sporturilor
Constantin Popovici a obținut o nouă victorie, de această dată în etapa a treia din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Românul rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite.Cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume au concurat în acest weekend de pe podul Stari Most din Mostar, aruncându-se în apele repezi ale râului Neretva. ...
12:30
Ce s-a întâmplat în culise, după finala Sabalenka - Anisimova » Imaginile „scăpate” pe internet + rochia aleasă de campioană pentru poza oficială # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a câștigat turneul de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, iar după meci a pornit fiesta. Bielorusa a jucat perfect și și-a trecut în palmares trofeul la New York, iar emoțiile au fost înlocuite cu o descătușarea la capătul confruntării, aceasta fiind savuroasă la vestiare și mai apoi la conferința de presă. ...
12:30
Tuchel, desființat de presă: „Victoria plictisitoare și bombastică cu renumita stațiune de schi a fost de neprivit” # Gazeta Sporturilor
Tabloidele din Anglia au lansat critici dure la adresa selecționerului Thomas Tuchel, după victoria tristă a Angliei, 2-0 cu Andorra, pe Villa Park. Stadionul s-a golit de jumătate puțin după al doilea gol marcat de Declan Rice. „În minutul 75, într-o după-amiază mizerabilă la Birmingham, erau mii de locuri goale în tribuna din spatele porții lui Pickford. O jumătate din spectatori plecaseră, cealaltă jumătate era comatoasă”. ...
12:10
Campioni! Cine a câștigat Asia Express 2025: cu ce sume s-au ales cei doi concurenți # Gazeta Sporturilor
Foștii internaționali români Gabriel Tamaș (41 de ani) și Dan Alexa (45 de ani) au dat lovitura! Sunt câștigătorii „Asia Express”, reality show difuzat de Antena 1. Deși cei doi sunt implicați direct la două cluburi de fotbal, aceștia au acceptat provocarea de a se aventura în „Drumul Eroilor”, care a străbătut trei țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.S-au aflat deja câștigătorii show-ului Asia Express. În presă a răsuflat deznodământul competiției. ...
12:00
România are GARANTAT barajul pentru Campionatul Mondial: cum putem juca cu San Marino sau Moldova pentru un loc în America # Gazeta Sporturilor
Șansele României de a se califica direct la Campionatul Mondial din 2026 încep să se diminueze, după rezultatele înregistrate aseară de rivalele din Grupa H: Bosnia a învins categoric San Marino, 6-0, iar Austria s-a impus cu 1-0 în fața Ciprului. Ambele au victorii pe linie, în timp ce „tricolorii” au pierdut duelurile directe cu ele. În acest context, echipa lui Mircea Lucescu riscă să rateze chiar și locul al doilea, cel care duce la barajul preliminariilor. ...
Acum 12 ore
11:50
Jannik Sinner, ore teribile înaintea finalei de la US Open! Și-a anulat antrenamentul și riscă să nu fie apt la ora meciului # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) traversează ore complicate înaintea finalei ultimului turneu de Grand Slam al anului, la US Open. Italianul ar trebui să joace în această seară, de la ora 21:00, contra lui Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) pentru trofeu, dar situația acestuia este incertă.Liderul mondial a decis să nu forțeze nimic și tocmai din acest motiv și-a anulat antrenamentul oficial de sâmbătă. ...
11:40
CSM Știința Baia Mare și CSM USV Timișoara luptă duminică, pe stadionul Arcul de Triumf, de la ora 16:00, pentru titlul de campioană a României. Dinamo a învins-o pe Steaua cu 40-17, sâmbătă, în finala mică.Finala dintre CSM Știința Baia Mare și CSM USV Timișoara este trnasmisă de TVR Sport de la ora 16:00Ediția 2025 a întrecerii naționale de rugby a ajuns la ultimul meci, cel mai important. ...
11:30
Dani Coman, ultima poziție despre transferul lui Tudose la FCSB: „Suntem pregătiți să punem altceva în loc” # Gazeta Sporturilor
Într-o intervenție la TV duminică dimineață, Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a lăsat de înțeles că transferul lui Mario Tudose (20 de ani, fundaș central) la FCSB nu e complet căzut.Potrivit oficialului piteștean, mutarea se poate face pentru prețul cerut de clubul la care joacă Mario Tudose. Coman susține faptul că Gigi Becali nu a fost deschis la negocieri, ci doar a propus o sumă de transfer. ...
11:30
Open GSP » Aryna Sabalenka câștigă din nou US Open! Luminița Paul, Alexandra Dulgheru și Roxana Fleșeru analizează turneul american și prefațează finala masculină # Gazeta Sporturilor
Luminița Paul, jurnalist GSP.ro, revine cu emisiunea Open GSP, duminică, 7 septembrie, ora 13:00, cu prilejul finalelor de la US Open.Aceasta le va avea ca invitate pe Alexandra Dulgheru, fostă jucătoare de tenis, respectiv pe Roxana Fleșeru, jurnalist GSP.ro.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
11:10
Grace Geyoro (28 de ani), fost mijlocaș la PSG, a fost transferată de către London City Lionesses, în schimbul a 1,65 milioane de euro, această sumă fiind una record în fotbalul feminin.În această vara, recordul celui mai scump transfer s-a doborât de două ori. Pe finalul campaniei de transferuri, London City Lionesses a decis să o transfere pe Grace Geyoro. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.