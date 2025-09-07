Cum a jucat Alexandra Dulgheru un an cu ținute de la Venus Williams: „M-am simțit altfel, a fost o poveste care nu se uită niciodată”

19:40

Victor Angelescu, președintele lui Rapid, a confirmat negocierile cu CFR Cluj pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani). Giuleștenii mai au puțin peste 24 de ore pentru a ajunge la un acord cu ardelenii, perioada de mercato din Superliga urmând să se închidă luni, 8 septembrie, la ora 23:59.Ultima țintă pentru Rapid în această perioadă de transferuri este un mijlocaș, iar Fică este dorit de către antrenorul Constantin Gâlcă (53 de ani). ...