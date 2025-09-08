Jannik Sinner, după finala US Open: „Carlos, în primul rând...”

14:40

GSP.ro prezintă „11”-le ideal alcătuit de compania de monitorizare Wyscout pentru primele opt etape din această stagiune de Superligă. Granzii din Capitală au câte un reprezentant, la fel ca liderul Universitatea Craiova, CFR Cluj nu dă niciun jucător, nici revelațiile FC Argeș sau FC Botoșani, în timp ce Farul lui Ianis Zicu domină topul, cu nu mai puțin de 4 jucători! La finalul fiecărei runde, Wyscout, portal folosit inclusiv de cele mai importante cluburi din lume, ...