Alex Pop s-a căsătorit cu Sarah Lavinia Hribat
Gazeta Sporturilor, 7 septembrie 2025
Alex Pop s-a căsătorit cu Sarah Lavinia Hribat
Acum 5 minute
21:20
Nunta sezonului la Dinamo! Fotbalistul a făcut pasul cel mare: petrecere în stil ultras, cu torțe și scandări # Gazeta Sporturilor
Alex Pop (25 de ani), atacantul celor de la Dinamo, s-a căsătorit cu Sarah, după logodna din vara acestui an în Mauritius.Alex Pop a reușit să spargă gheața la Dinamo și a marcat primul gol al său în alb și roșu împotriva celor de la U Cluj, scor 1-0. Atacantul născut în Argentina a ajuns în iarnă în „haită”, dar nu a confirmat așteptările.GALERIE FOTO. ...
Acum 30 minute
21:00
Cum a jucat Alexandra Dulgheru un an cu ținute de la Venus Williams: „M-am simțit altfel, a fost o poveste care nu se uită niciodată” # Gazeta Sporturilor
Venus Williams (45 de ani), revenită anul acesta la US Open, și-a lăsat amprenta asupra circuitului și grație stilului său vestimentar. În 2025, a purtat câte o ținută diferită la fiecare meci, dar în 2015 a ajutat-o pe Alexandra Dulgheru cu echipament de la firma ei, EleVen: „Erau colorate și de foarte bună calitate”.Venus Williams s-a întors la US Open după doi ani și și-a făcut revenirea într-un stil inconfundabil. ...
21:00
Cu un Luka Doncic aflat într-o formă ofensivă spectaculoasă, Slovenia s-a calificat în „sferturi” la EuroBasket 2025 # Gazeta Sporturilor
Slovenia a învins-o pe Italia cu 84-77 în optimile de finală ale Campionatului European de de baschet masculin și s-a calificat mai departe, grație unei prestații excepționale reușite de Luka Doncic, vedeta lui Los Angeles Lakers.După surpriza eliminării Franței de către Georgia, pe parchetul Arenei Riga din capitala Letoniei au intrat jucătorii Sloveniei și cei ai Italiei. Miza partidei era calificarea în sferturile de finală de la EuroBasket 2025. ...
21:00
Mutare pe final de mercato și la Universitatea Craiova: împrumutat în Superliga # Gazeta Sporturilor
CS Universitatea Craiova a anunțat că David Barbu (19 ani) va evolua în acest sezon la UTA Arad, fiind cedat sub formă de împrumut. Tânărul mijlocaș a bifat doar 4 apariții pentru olteni în această stagiune din Superliga.Barbu a evoluat în toate cele 4 meciuri ale reprezentativei U19 a României la Campionatul European din 2025, reușind să marcheze 3 goluri, câte unul în victoriile cu Muntenegru (scor 2-1) și Danemarca (scor 3-0) și în eșecul cu Olanda (scor 1-3). ...
21:00
A devenit golgheterul ALL-TIME al naționalei Olandei și a fost purtat pe brațe de colegi! # Gazeta Sporturilor
Olanda s-a impus cu emoții la Kaunas, 3-2 împotriva selecționatei din Lituania, în preliminariile pentru CM de fotbal din 2026. Memphis Depay a reușit o „dublă” și l-a depășit pe Robin Van Persie în clasamentul marcatorilor all-time pentru „Portocala Mecanică”. ...
Acum o oră
20:30
Șeful McLaren a vorbit despre momentul nemaivăzut de la Monza: „Schimbul de poziții a fost decizia corectă” # Gazeta Sporturilor
Șeful echipei McLaren, Andrea Stella, a apărat decizia echipei de a schimba pozițiile lui Oscar Piastri și Lando Norris după opririle la boxe, moment în care britanicul a pierdut timp și locul al doilea.Piastri a schimbat în turul 46, iar Norris un tur mai târziu. Britanicul a avut un schimb lent de 5,9 secunde, și și-a pierdut poziția. Apoi, în turul 49 McLaren a intervenit cu ordine de echipă. ...
Acum 2 ore
20:20
Italia, „regina lumii” la volei feminin! Finală spectaculoasă cu Turcia și al doilea titlu mondial din istorie # Gazeta Sporturilor
Italia a câștigat pentru a doua oară în istorie Campionatul Mondial de volei feminin, după ce s-a impus cu 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) în fața Turciei, în finala disputată în Bangkok, capitala Thailandei.În finala mică, Brazilia a trecut de Japonia cu 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16) și a obținut medaliile de bronz. ...
20:20
Prilej de bucurie pentru fanii lui Manchester United » Andre Onana a acceptat oferta și va juca în alt campionat # Gazeta Sporturilor
Andre Onana (29 de ani) a acceptat oferta de la Trabzonspor și va evolua în Turcia în acest sezon, sub formă de împrumut de la Manchester United. „Diavolii roșii” acceptaseră deja oferta turcilor, iar acum camerunezul și-a dat acordul și va pleca de pe Old Trafford.Onana nu a prins niciun meci în cele 3 etape din Premier League din această stagiune, Ruben Amorim folosindu-l titular pe turcul Altay Bayindir. ...
20:00
Aproape imposibil! Ce condiție trebuie să îndeplinească Nicolas Jackson pentru ca Bayern să-l transfere definitiv # Gazeta Sporturilor
Nicolas Jackson (24 de ani) a devenit jucătorul lui Bayern Munchen în această vară. Fotbalistul senegalez a ajuns pe Allianz Arena sub formă de împrumut de la Chelsea, însă pentru a rămâne definitiv în Germania, senegalezul trebuie să îndeplinească o misiune extrem de dificilă. ...
19:50
Pleacă de la PSG după 20 de ani și semnează în Qatar: „Un adevărat lider, va rămâne mereu în istoria clubului” # Gazeta Sporturilor
Presnel Kimpembe (30 de ani) o părăsește pe PSG după 20 de ani și semenează cu Qatar Sports Club. Fundașul francez a ajuns la academia parizienilor încă de când avea 10 ani.Măcinat de accidentări în ultima perioadă, Kimpembe nu era inclus în planurile antrenorului Luis Enrique (55 de ani). Fundașul francez a bifat doar două meciuri în stagiunea precedentă din Ligue 1. ...
19:50
Finala feminină de la US Open, analizată la Open GSP: „Până la urmă, Sabalenka merită, ea e cea mai constantă” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka și-a apărat titlul de la US Open, impunându-se cu 6-3, 7-6 (3) în finala contra Amandei Anisimova și cucerind al patrulea ei trofeu major. Alexandra Dulgheru, fost număr 26 WTA, a analizat finala în emisiunea Open GSP.Mai avea o singură oportunitate de a cuceri un titlu de Grand Slam în 2025 și a reușit să o rotunjească. La US Open, acolo unde anul trecut se impunea în premieră. ...
19:50
Andy Roddick, cuvinte mari pentru Carlos Alcaraz înainte de finala US Open: „Am remarcat ceva special la el. Sunt invidios!” # Gazeta Sporturilor
US Open va avea duminică seară finala pe care lumea tenisului o așteaptă de săptămâni întregi: Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) împotriva lui Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP). Nu doar ultimul titlu de Grand Slam al anului este în joc, ci și primul loc în clasamentul mondial. Înaintea acestei confruntări, Andy Roddick (43 de ani) a remarcat ceva special la spaniol, în vestiar.Alcaraz a avut până acum un turneu excepțional la New York. ...
19:40
Încă un brazilian la Oțelul Galați: peste 130 de meciuri în prima ligă din Polonia # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați a oficializat transferul lui Conrado Buchanelli Holz, fundaș stânga brazilian, care a jucat timp de 5 ani la Lechia Gdansk. Ultima dată a evoluat în Liga 2 din Brazilia la Atletico-GO.Fundașul stânga brazilian este al doilea jucător brazilian adus pe aceeași poziție de către dunăreni, după ce l-au înregimentat pe Kazu. ...
19:40
Rapid, prima confirmare oficială de la negocierile cu CFR Cluj pentru Alin Fică: „Nu cred că asta va fi problema” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele lui Rapid, a confirmat negocierile cu CFR Cluj pentru transferul lui Alin Fică (24 de ani). Giuleștenii mai au puțin peste 24 de ore pentru a ajunge la un acord cu ardelenii, perioada de mercato din Superliga urmând să se închidă luni, 8 septembrie, la ora 23:59.Ultima țintă pentru Rapid în această perioadă de transferuri este un mijlocaș, iar Fică este dorit de către antrenorul Constantin Gâlcă (53 de ani). ...
Acum 4 ore
19:20
Nici Mourinho, nici Conte! Fotbalistul englez a numit cel mai bun antrenor cu care a lucrat în cariera sa # Gazeta Sporturilor
Eric Dier (31 de ani), actualul fotbalist al celor de la AS Monaco, a oferit un interviu în care a vorbit, printre altele, despre tehnicienii sub comanda cărora a avut șansa să evolueze de-a lungul carierei sale. Jucătorul englez și-a numit și favoritul, iar alegerea sa i-a luat prin surprindere pe jurnaliști.Programul complet al etapei #3 din BundesligaEric Dier a debutat în „fotbalul mare” la Sporting Lisabona, clubul la care și-a făcut, de altfel, și junioratul. ...
19:10
Max Verstappen, imediat după triumful din Marele Premiu al Italiei: „Mai bun decât ne așteptam!” # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen (27 de ani), pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu al Italiei, după ce a condus de la start până la final pe circuitul de la Monza și a înregistrat a treia lui victorie a sezonului.Plecat din pole-position, pilotul olandez a terminat la o distanță mare de piloții McLaren, Lando Norris (25 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani). ...
18:50
CSM Știința Baia Mare a trecut duminică, pe stadionul „Arcul de Triumf”, de CSM USV Timișoara cu 36-24 (23-0) în finala Ligii de Rugby.CSM Știința Baia Mare a cucerit al zecelea titlu de campioană a României. În finală, băimărenii s-au impus în fața celor de la CSM USV Timișoara cu 36-24 (23-0). Echipa lui Eugen Apjok a reușit să readucă trofeul în vitrina clubului după ce, în 2022 și 2024, a fost învinsă în finală de Dinamo, respectiv Timișoara. ...
18:50
Cenzură la US Open! Televiziunile au fost rugate să nu transmită reacțiile negative la adresa lui Donald Trump: „O decizie lașă, ipocrită și ne-americană” # Gazeta Sporturilor
Federația Americană de Tenis (USTA) a cerut ca posturile care transmit finala masculină de la US Open dintre Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) să cenzureze protestele sau reacțiile la apariția în tribune a președintelui Donald Trump, care a fost invitat în loja oficială a sponsorului Rolex.Duminică, 7 septembrie, se va juca ultimul meci de la ediția din acest an a US Open. ...
18:50
După ce transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș s-a transformat într-o adevărată telenovelă, FCSB s-a reorientat către o pistă mai veche: Leo Bolgado de la CFR Cluj.Mario Tudose era varianta de fundaș central agreată de MM Stoica, în timp ce brazilianul din centrul defensivei de la CFR Cluj era favoritul finanțatorului Gigi Becali. ...
18:30
Dinamo se apropie de parafarea transferului mult dorit! Ultimul preț: 700.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Negocierile au avansat în culise și Matei Ilie este foarte aproape să semneze cu Dinamo, informează surse autorizate GSP! Totul după ce Neluțu Varga a cedat din pretențiile financiare pentru stoperul de 22 de ani.„Feroviarii” cer acum 700.000 de euro, plus procente dintr-un eventual transfer viitor, sumă cu 300.000 de euro mai mică decât punctul de plecare în negocieri de acum două zile. ...
18:30
Marcus Coco (29 de ani), fundașul dreapta cu 260 de meciuri în Ligue 1 care a ales să semneze cu CFR, a ajuns la Cluj și urmează să facă mâine vizita medicală.Fundașul de 29 de ani, al cărui transfer a fost anunțat de GSP.ro, va semna un contract valabil pe 2 ani cu posibilitatea de prelungire pentru alți doi dacă va trece cu succes testele medicale. ...
18:30
Marți joacă împotriva lui Haaland, iar apoi schimbă echipa din Superliga » GSP are toate detaliile afacerii # Gazeta Sporturilor
Virgiliu Postolachi (25 de ani) pleacă de la CFR și semnează cu rivala locală, U Cluj. Potrivit informațiilor obținute de Gazeta Sporturilor, finanțatorul Ioan Varga a acceptat oferta de 75.000 de euro, iar atacantul fost de acord cu salariul oferit de U, 15.000 de euro pe lună.Internaționalul moldovean a fost dorit cu insistență de tehnicianul Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani). ...
18:20
Ce-ar fi fost?! Kylian Mbappe a dezvăluit unde ar fi putut ajunge în 2017, înainte de a semna cu PSG # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe (26 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei, a dezvăluit duminică dimineață faptul că traseul său în fotbal putea fi cu totul altul.Programul complet al etapei #2 din Grupa D (Preliminariile CM 2026)Fotbalistul francez a explodat în sezonul 2016/2017, pe când îmbraca tricoul celor de la AS Monaco. ...
18:00
Revoluție! Real Madrid mizează pe inteligența artificială pentru a combate accidentările # Gazeta Sporturilor
Real Madrid revoluționează fotbalul modern! „Los Blancos” plănuiesc să introducă un sistem revoluționar pentru reducerea leziunilor musculare ale jucătorilor, bazat pe inteligența artificială.Sezonul trecut, numărul leziunilor musculare în angrenajul „galacticilor” a atins 37 de cazuri, limitând semnificativ opțiunile echipei. ...
17:50
România a încheiat Campionatele Europene U23 de canotaj în fruntea clasamentului pe medalii, cu 9 distincții # Gazeta Sporturilor
Șase medalii de aur, una de argint și două de bronz au cucerit canotorii tricolori la Campionatele Europene de tineret de la Racice, bilanț care așază România pe primul loc între națiuni.România avea de apărat pe canalul de la Racice bilanțul fantastic reușit la ediția anterioară, disputată în Turcia, la Edirne. Atunci au fost 9 medalii, toate de aur. ...
17:50
Un nou rezultat șocant la EuroBasket 2025! Vicecampioana europeană și olimpică a fost eliminată în „optimi” # Gazeta Sporturilor
Franța, vicecampioana europeană și olimpică, a fost eliminată în optimile de finală ale Campionatului European de Baschet. Trupa lui Frederic Fauthoux a fost învinsă cu 80-70 de naționala Georgiei, care va juca în „sferturi” cu Finlanda.După surpriza uriașă de sâmbătă, când Serbia, principala favorită la titlu, a fost eliminată în „optimi” de Finlanda, scor 86-92, duminică, 7 septembrie, s-a consemnat un nou rezultat șocant la EuroBasket 2025. ...
17:40
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se înfruntă în ultimul act de la US Open, a treia finală consecutivă de Grand Slam între cei doi # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) se întâlnesc în ultimul act de la US Open, a treia finală consecutivă de Grand Slam disputată între primii doi tenismeni ai lumii. Meciul începe la 21:00, ora României, și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și televizată pe Eurosport.În acest sezon, Sinner și Alcaraz au disputat alte două finale de Grand Slam. ...
17:30
Liverpool continuă planul de investiții » „Cormoranii” au stabilit deja principala țintă pentru mercato-ul din iarnă # Gazeta Sporturilor
După cea mai costisitoare vară din istoria clubului, cei de la Liverpool nu par să se oprească din investițiile exorbitante. Potrivit presei britanice, „cormoranii” au deja un nume în vizor pentru perioada de transferuri din iarnă. ...
Acum 6 ore
17:20
Alex Marquez, 29 de ani, pilotul celor de la Gresini Racing, echipa satelit a celor de la Ducati, și-a trecut în cont a doua victorie a carierei, impunându-se în Marele Premiu al Cataloniei și amânând, cel puțin până în Japonia, momentul în care fratele său Marc ar putea deveni campion mondial pentru a șaptea oară la clasa regină.Plecând din pole position, Alex a cedat imediat prima poziție, fiind depășit de Marc în primul viraj. ...
17:10
A doua mare lovitură pregătită de CFR Cluj a picat » Feroviarii s-au mișcat repede și au găsit alt atacant # Gazeta Sporturilor
16:50
A doua mare lovitură pregătită de CFR nu mai ajunge la Cluj » Feroviarii s-au mișcat repede și au găsit alt atacant # Gazeta Sporturilor
16:20
România U19 a remizat cu Suedia U19, scor 1-1, într-un amical disputat în Danemarca. Elevii lui Adrian Dulcea au disputat al doilea meci de pregătire în cadrul turneului din Danemarca. Pe 4 septembrie au remizat cu naționala gazdă, 1-1, iar 3 zile mai târziu au înregistrat același scor cu Suedia.Mihai Boșneag, de la Augsburg, a marcat golul României U19 cu Suedia. ...
16:00
Conflict tehnologic între China și Europa: ce se întâmplă săptămâna viitoare la Munchen # Gazeta Sporturilor
Săptămâna viitoare, Salonul Auto de la Munchen (IAA Mobility), cel mai important eveniment auto european, organizat bienal, va reuni producători europeni și chinezi într-o confruntare spectaculoasă, evidențiind tot mai clar ascensiunea Chinei pe piața vehiculelor electrice. Practic, după cum arată analiza întocmită de cei de la Reuters, evenimentul va fi un duel direct între piețele auto din China și Europa. ...
15:50
15:40
Ce salariu are, de fapt, Mario Tudose la FC Argeș » Leafă-top pentru un puști de 20 de ani, dar o diferență majoră față de oferta FCSB # Gazeta Sporturilor
Mario Tudose, subiectul principalei telenovele a finalului de mercato, e ademenit la FCSB cu un salariu de peste 17.000 de euro. Cât câștigă în prezent fundașul de 20 de ani al celor de la FC Argeș? Tot tabloul, în rândurile de mai jos. În decurs de câteva săptămâni, de când evoluțiile convingătoare din Superligă l-au propulsat în atenția celor mai potente echipe din România, Mario Tudose a devenit rapid unul dintre numele cel mai des pronunțate de pe radarul autohton. ...
15:30
Casa unui internațional ucrainean, lovitură de rachete în ultimul atac al Rusiei! Soția însăcrinată era înăuntru # Gazeta Sporturilor
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei continuă. Locuința lui Georgiy Sudakov din Kiev a fost lovită în timpul unui atac cu rachete în zorii zilei de 7 septembrie, a dezvăluit jucătorul Benficăi prin intermediul rețelelor sociale.Familia mijlocașului ucrainean se afla acasă când clădirea a fost ținta dronelor și rachetelor rusești. Cu toate acestea, în ciuda panicii trăite, au scăpat nevătămați din atac.GALERIE FOTO. ...
Acum 8 ore
15:20
Dat afară de CFR Cluj după doar două luni, negociază transferul la adversara lui FCSB din Europa League # Gazeta Sporturilor
Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit, ieri, de CFR Cluj, după doar două luni de la transferul său în Gruia. Din informațiile Gazetei Sporturilor, fundașul croat se află în tratative avansate pentru semnarea unui contract cu Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a celor de la FCSB, din faza ligii Europa League. ...
15:10
Cronică din viitor cu AI la meciul Cipru – România: „A înscris printr-o lovitură fulgerătoare cu capul” + Cine vor fi eroii partidei # Gazeta Sporturilor
România va disputa marți seară o partidă crucială contra Ciprului, la Nicosia, iar suporterii așteaptă o victorie care să-i mențină pe „tricolori” pe linia de plutire în preliminarii. Până la ora meciului însă, Gazeta a întrebat ChatGPT ce previziuni are pentru întâlnirea din Insula Afroditei.După 0-1 cu Bosnia, 5-1 în San Marino și 1-2 în Austria, România dispută marți seara un meci vital pe drumul spre CM 2026 contra Ciprului. ...
15:00
Începe etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » Germania, Spania și Belgia, în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă duminică cu alte 8 meciuri din runda a 6-a. Astăzi se vor disputa partide din grupele A, E, G și J. Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT pe GSP.ro.Ziua va fi deschisă de confruntarea dintre Georgia și Bulgaria, programată la ora 16:00. De la ora 19:00 se joacă alte două meciuri, în timp ce de la 21:45 sunt programate 5 confruntări. ...
14:50
Anunț de ultim moment dinspre Rapid » Când va fi în premieră sub comanda lui Gâlcă # Gazeta Sporturilor
Cristian Ignat, fundașul central de la Rapid, a oferit detalii despre procesul de recuperare prin care trece. Jucătorul de 22 de ani a fost operat la umăr la începutul lunii iulie.Ignat nu a apucat încă să se pregătească sub comanda lui Costel Gâlcă, instalat pe banca giuleștenilor în vară. Fundașul central a fost operat imediat după Campionatul European de tineret.Ignat ar urma să revină la antrenamentele cu lotul Rapidului la jumătatea lunii octombrie. ...
14:40
Surprize uriașe în primul „11” ideal al primelor 8 etape de Superliga » 4 jucători de la o echipă ce abia prinde play-off-ul # Gazeta Sporturilor
GSP.ro prezintă „11”-le ideal alcătuit de compania de monitorizare Wyscout pentru primele opt etape din această stagiune de Superligă. Granzii din Capitală au câte un reprezentant, la fel ca liderul Universitatea Craiova, CFR Cluj nu dă niciun jucător, nici revelațiile FC Argeș sau FC Botoșani, în timp ce Farul lui Ianis Zicu domină topul, cu nu mai puțin de 4 jucători! La finalul fiecărei runde, Wyscout, portal folosit inclusiv de cele mai importante cluburi din lume, ...
14:40
Florentin Pera, selecționerul primei reprezentative de handbal feminin a României, a vorbit despre situația Cristinei Laslo (29 de ani), coordonatoarea Gloriei Bistrița. Cristina Laslo a fost exclusă din lotul Gloriei Bistrița în finalul mandatului lui Florentin Pera. Handbalista n-a mai apărut nici în lotul echipei naționale de o perioadă de timp. ...
14:00
Ce se întâmplă cu Borisav Burmaz » Costel Gâlcă, informație proaspătă despre atacantul Rapidului # Gazeta Sporturilor
Borisav Burmaz (24 de ani), atacantul celor de la Rapid, traversează o perioadă complicată, după ce s-a accidentat în cantonamentul din vară și a devenit indisponibil pentru o lungă perioadă. Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul giuleștenilor, a vorbit despre situația jucătorului ofensiv. ...
13:50
Kylian Mbappe și-a dat deja verdictul: „Dacă ar fi după mine, i-aș duce Balonul de Aur acasă! Chiar îl merită” # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe nu are niciun dubiu în privința celui mai bun jucător în sezonul trecut. Căpitanul echipei Franței îl vede pe conaționalul său Ousmane Dembele drept câștigător al Balonului de Aur. „Dacă vorbim despre Yamal și Dembele, l-aș alege pe Ousmane. Votul meu este foarte clar!”, a declarat decarul lui Real Madrid, în interviul acordat pentru BILD.Cu 15 zile înaintea decenării Balonului de Aur la Teatrul Chatelet din Paris, Kylian Mbappe și-a desemnat favoritul. ...
Acum 12 ore
13:20
Rapid s-a înțeles cu mijlocașul rivalei din Liga 1 » Cât trebuie să plătească Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Rapid a ajuns la un acord cu Alin Fică (24 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj. Perioada de mercato din Superliga se închide pe 8 septembrie, la 23:59, astfel că giuleștenii trebuie să bată palma repede cu ardelenii pentru a putea înregistra transferul.Rapid a căutat un mijlocaș în ultimele zile ale ferestrei de transferuri, după cum au recunoscut public Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele clubului bucureștean, și Constantin Gâlcă, antrenorul echipei. ...
13:10
Un fost patron din fotbalul românesc administrează o firmă fantomă, cu venituri de sute de milioane de euro » Stadionul Steaua, folosit drept reclamă falsă # Gazeta Sporturilor
Una dintre companiile aflate în top 100 cele mai mari firme din România, conform datelor raportate și validate oficial de ANAF, este de fapt o entitate fictivă, dezvăluie o anchetă realizată de Recorder. ...
13:00
În iarnă a condus-o pe FCSB în Europa League, acum a fost delegat la Cipru - România + Ce meciuri au primit arbitrii români # Gazeta Sporturilor
Slovenul Matej Jug (44 de ani) a fost delegat să conducă partida Cipru - România contând pentru runda a 6-a din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cipru - România, în etapa a 6-a din preliminarii, se joacă marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TVAlesul UEFA, Matej Jug, nu este o figură străină pentru fotbalul românesc. ...
12:50
Se anunță o luptă spectaculoasă în MP de Formula 1 al Italiei » Cum arată grila de la Monza. Cursa începe la 16:00 # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc azi, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și platforma antenaplay.ro.Reporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului.După o sesiune de calificări extrem de spectaculoasă, olandezul Max Verstappen (RedBull) va pleca din pole position. El le-a luat fața rivalilor săi de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, cei care se luptă pentru titlul mondial. ...
12:30
Denis Haruț (26 de ani), fundașul central de la Sepsi, a revenit la antrenamente la începutul lunii septembrie. El e tot mai aproape să poată juca din nou, după accidentarea suferită la finalul sezonului trecut.Haruț a suferit o ruptură o ruptură la ligamentele gleznei în mai și a ratat finalul stagiunii precedente. El a fost operat și a început recuperarea, care e tot mai aproape a fi completă. ...
