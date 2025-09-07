Plata online cu cardul, principală metodă de plată în ţara noastră la finalul anului 2024

20:40

Liderul AUR, George Simion, a reacţionat pe reţelele de socializare după ce toate cele patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Ilie Bolojan au fost respinse în Parlament. and #8222;Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara and #8221;, a scris Simion, transmiţând un mesaj scurt, dar critic, la adresa puterii.