Ramona-Ioana Bruynseels: and #8222;Guvernul Bolojan a ajuns la capătul drumului şi trebuie demis and #8221;
Bursa, 7 septembrie 2025 19:20
Deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels a citit în plen textul celei de-a patra moţiuni de cenzură, acuzând Executivul condus de Ilie Bolojan de and #8222;cea mai amplă operaţiune de înşelătorie electorală din istoria modernă a României and #8221;.
17:50
Macron acuză Rusia de and #8222;logică a terorii and #8221; după atacul masiv asupra Ucrainei # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat duminică faptul că and #8222;Rusia se închide tot mai mult în logica războiului şi a terorii and #8221;, după cel mai amplu atac aerian lansat de Moscova asupra Ucrainei de la începutul conflictului, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
17:50
Ilie Bolojan: and #8222;Ajutorul pentru Republica Moldova nu poate fi motiv de dărâmare a Guvernului and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a intervenit din nou, pentru a treia oară, la tribuna Parlamentului, în cadrul dezbaterilor privind moţiunea de cenzură referitoare la reforma ASF, ANRE şi ANCOM. Şeful Executivului a apărat măsurile luate, subliniind că transformarea acestor instituţii nu reprezintă un moft, ci o necesitate pentru buna funcţionare a statului.
17:30
Parlamentul a început dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan # Bursa
Parlamentul a intrat în faza dezbaterilor pentru cea de-a treia moţiune de cenzură depusă de opoziţie, intitulată and #8222;Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă and #8221;. Textul a fost citit în plen de către deputata AUR Gianina Şerban.
17:20
Parlamentul a aprobat duminică reforma privind guvernanţa corporativă, după ce a doua moţiune de cenzură depusă de opoziţie a fost respinsă. Preşedintele de şedinţă, Mircea Abrudean, a anunţat că legea este considerată adoptată, putând fi atacată la Curtea Constituţională în termen de două zile.
16:50
La trei ore de la debutul şedinţei de plen reunit, parlamentarii au început votul asupra celei de-a doua moţiuni de cenzură, depusă de AUR, POT şi SOS România, privind guvernanţa corporativă.
16:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că este dispus să îşi asume and #8222;propaganda negativă and #8221; şi prejudiciul diplomatic adus Israelului pentru a obţine victoria în războiul din Gaza, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a recunoscut duminică, la Salonic, că fraudarea ajutoarelor agricole europene reprezintă and #8222;o problemă cronică and #8221; în ţară, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează. Declaraţia survine în contextul unei anchete europene privind o presupusă fraudă de amploare în utilizarea fondurilor agricole.
16:40
Anamaria Gavrilă: and #8222;România are nevoie de o schimbare de viziune, dar să dăm oameni afară nu este o viziune and #8221; # Bursa
Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a declarat în plen, duminică, că Guvernul condus de Ilie Bolojan and #8222;face ceva fundamental greşit and #8221;, în condiţiile în care a reuşit and #8222;să supere pe toată lumea, inclusiv pe cei care l-au susţinut să ajungă la guvernare and #8221;.
16:30
AUR acuză Guvernul de falsă reformă, în timp ce PNL apără schimbările din companiile de stat # Bursa
În plenul reunit al Parlamentului, deputatul AUR Petrişor Periu a criticat măsurile privind guvernanţa corporativă asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând că executivul and #8222;îi minte pe români and #8221; atunci când vorbeşte despre reforme. and #8222;Vă minţiţi şi minţiţi românii când spuneţi că faceţi reforme and #8221;, a declarat parlamentarul AUR.
16:20
Kelemen Hunor apără Guvernul Bolojan şi critică opoziţia pentru încercările repetate de a-l schimba # Bursa
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminică, în plenul reunit al Parlamentului, că opoziţia forţează nejustificat schimbarea Guvernului Ilie Bolojan, deşi acesta se află în funcţie de numai 76 de zile.
16:10
Bolojan răspunde opoziţiei pe tema companiilor de stat şi apără plafonarea salariilor directorilor # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a respins criticile opoziţiei odată cu dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură, dedicată guvernanţei corporative, afirmând că România are nevoie de and #8222;companii publice puternice and #8221; în domenii strategice precum energia, transporturile şi apărarea.
16:00
Parlamentul a trecut duminică după-amiază la dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură iniţiate de AUR, POT şi SOS România, după ce prima - dedicată reformei în sănătate - a fost respinsă. Textul moţiunii, intitulat and #8222;Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului! and #8221;, este citit în plen de deputatul AUR Cosmin Corendea.
Acum 6 ore
15:50
Ministerul rus al Apărării a anunţat, duminică, că operaţiunea aeriană declanşată în noaptea precedentă a vizat and #8222;fabrici de armament, infrastructura de transport utilizată de armata ucraineană, arsenale şi aerodromuri and #8221;, potrivit presei internaţionale.
15:50
Ursula von der Leyen: Rusia îşi bate joc de diplomaţie şi ucide fără discriminare în Ucraina # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacurile masive cu drone şi rachete lansate de Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Ucrainei, afirmând că and #8222;Kremlinul îşi bate joc de diplomaţie, încalcă dreptul internaţional şi ucide fără discriminare and #8221;.
15:40
Prima moţiune de cenzură dezbătută astăzi a fost respinsă. Doar 108 parlamentari au votat and #8222;pentru and #8221; şi unul and #8222;împotrivă and #8221;, în timp ce pragul necesar pentru adoptare era de 233 de voturi.
15:30
În timpul votului asupra primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului, parlamentarii Partidului Oamenilor Tineri (POT) au ales să rămână pe holurile Palatului Parlamentului. Lidera formaţiunii, Anamaria Gavrilă, a intrat live pe Facebook şi a acuzat puterea de and #8222;abuz and #8221;, reclamând faptul că preşedintele de şedinţă nu a verificat cvorumul înainte de începerea procedurii de vot.
15:00
Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică un nou apel la pace în Ţara Sfântă şi în Ucraina, subliniind că and #8222;Dumnezeu nu vrea război. Dumnezeu vrea pace and #8221;, transmite EFE, care afirmă cele ce urmează.
15:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat, duminică, atacul nocturn lansat de Rusia asupra capitalei Kiev, în urma căruia a fost lovită pentru prima dată clădirea guvernului. and #8222;Un act nemilos and #8221;, a spus liderul ucrainean, care a promis and #8222;un răspuns pe măsură and #8221;, notează BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Parlamentarii AUR, care anunţaseră iniţial că nu vor intra în sală pentru a nu asigura cvorumul necesar, au renunţat la boicot şi participă la votul pe prima moţiune de cenzură.
14:40
Dezbaterea primei moţiuni de cenzură a fost marcată de dispute între putere şi opoziţie privind existenţa cvorumului. Preşedintele de şedinţă, Mircea Abrudean, a anunţat începerea procedurilor de vot, moment în care deputatul AUR Mihai Enache a invocat articolul 52, alineatul 2, din regulament, cerând apel nominal pentru verificarea prezenţei fizice.
14:30
În plenul Parlamentului, unde se dezbat cele patru moţiuni de cenzură ale opoziţiei, Sorin Grindeanu a declarat că PSD respinge toate iniţiativele depuse de AUR, pe care le-a calificat drept and #8222;un exerciţiu de pură demagogie and #8221;.
14:30
George Simion a susţinut că moţiunile de cenzură nu pot fi votate duminică, întrucât nu există cvorum. Liderul AUR a criticat Guvernul pentru cele cinci asumări de răspundere pe pachetul de reforme.
14:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a catalogat drept and #8222;un act important de dezinformare and #8221; conferinţa organizată sâmbătă la Braşov, unde mai mulţi medici au contestat beneficiile vaccinării. Oficialul a precizat că Ministerul Sănătăţii, împreună cu Colegiul Medicilor, va redacta un raport care va fi înaintat Parchetului.
14:10
Parlamentul a început dezbaterea primei moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan, însă băncile AUR şi SOS România din sala de plen sunt goale, relatează surse parlamentare.
