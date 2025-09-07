Cabluri submarine avariate în Marea Roşie provoacă perturbări de internet în Asia şi Orientul Mijlociu

18:50

Camerele de taxare din Bulgaria au început, de duminică, să măsoare nu doar viteza maximă a vehiculelor, ci şi viteza medie pe anumite porţiuni de drum, relatează BTA, de la care transmitem cele ce urmează. În doar câteva ore de la intrarea în vigoare a sistemului, au fost înregistrate circa 900 de încălcări, inclusiv un şofer surprins cu o viteză medie de 222 km/h.