Poți să fii conștient de nimic? Tipul rar de somn pe care oamenii de știință încearcă să-l înțeleagă

Conducerea celei mai mari școli din București, Hamburg 195, din sectorul 3, a decis să revină asupra deciziei de a demisiona, anunță într-un comunicat Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Cu doar o zi în urmă, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 și-a dat demisia în bloc, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu. În paralel, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a care ar urma să facă ore zilnic de la 11 la 14 au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că elevii lor sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”. La fel de nemulțumiți de program sunt și părinții elevilor din clasa a VIII-a, care nu vor să-și vadă copiii bulversați de program într-un an încărcat de stresul Evaluării Naționale.