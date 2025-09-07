AUR, scandal la Țebea cu o zi înaintea moțiunilor de cenzură. Fotograful lui Simion s-a urcat peste mormântul lui Avram Iancu

07:10

Pare începutul sinistru al unui film clasic cu James Bond. Însă realitatea „bate filmul”: liderii ruși și chinezi au fost surprinși de un microfon deschis la o paradă militară din Beijing, discutând cu nonșalanță despre... cum să înșele moartea. „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în mod continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai mult, având posibilitatea chiar să atingă nemurirea”, i-a spus liderul rus Vladimir Putin, pe un ton pe jumătate conspirativ, omologului său chinez, Xi Jinping. „Previziunile arată că în acest secol există șansa de a trăi până la 150 de ani”, a răspuns Xi. Nu este fantezia malefică a unui scenarist, ci o conversație uluitoare, dar reală, între doi dintre cei mai puternici și mai bine înarmați lideri ai lumii. Deși poate părea absurd, în spatele ușilor închise, obsesia pentru longevitate depășește pragul de simplă „sporovăială”, remarcă, într-o analiză, jurnaliștii Politico.