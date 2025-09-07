Ionuț Moşteanu condamnă atacul aerian rusesc împotriva Ucrainei: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”
Digi24.ro, 7 septembrie 2025 11:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a condamnat ferm cel mai recent atac lansat de Rusia asupra Ucrainei, descris drept unul dintre cele mai masive de la începutul războiului. Oficialul acuză regimul Putin de crime de război și spune că Moscova nu are nicio intenție de pace, ci vrea să intimideze Europa.
• • •
Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, a devenit primul sfânt al generației milenialilor. Papa Leon al XIV-lea l-a canonizat azi # Digi24.ro
Carlo Acutis, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”, a devenit primul sfânt al generației milenialilor, într-o ceremonie îmbibată de un ritual străvechi prezidat duminică de papa Leon al XIV-lea la Vatican, scrie BBC.
Cum a scăpat o tânără din Baia Mare după ce a fost luată cu forța de pe stradă și închisă într-un apartament din Craiova # Digi24.ro
O tânără din municipiul Baia Mare a fost răpită de pe stradă, de către doi bărbaţi din judeţul Dolj, pe cei îi cunoscuse online. Cei doi, despre care există indicii că voiau să o exploateze sexual, au dus-o într-un apartament din Craiova. Fata a reuşit să îşi sune mama, care a alertat autorităţile, în urma intervenţiei poliţiei cei doi fiind reţinuţi.
AUR, scandal la Țebea cu o zi înaintea moțiunilor de cenzură. Fotograful lui Simion s-a urcat peste mormântul lui Avram Iancu # Digi24.ro
În ziua maratonului moțiunilor de cenzură, AUR a fost prezent la Sărbătorile Naționale de la Țebea. Cu o zi în urmă, membrii formațiunii au provocat scandal după ce fotograful lui George Simion s-a urcat efectiv peste mormântul lui Avram Iancu pentru a face poze.
Accident grav pe Centura Capitalei. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea a căzut de pe pasarelă și a luat foc # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani a murit într-un accident grav produs duminică dimineață pe Centura Capitalei, în zona localității Berceni. Martorii le-au spus polițiștilor că au văzut cum mașina a rupt gardul de protecție al pasarelei și a plonjat în gol. În urma impactului violent, autoturismul a fost cuprins de flăcări.
Miliţia palestiniană Jihadul Islamic a lansat din Fâşia Gaza mai multe rachete asupra Israelului, transmit duminică dpa şi AFP, preluate de Agerpres.
Eclipsă totală de Lună vizibilă astăzi în România. Unde și la ce oră poți vedea „Luna sângerie” # Digi24.ro
Cerul va oferi duminică seară un spectacol rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Luna sângerie”. Fenomenul astronomic va fi vizibil din România în noaptea de 7 spre 8 septembrie și va putea fi observat până aproape de miezul nopții. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București își deschide porțile pentru public, care va putea urmări eclipsa prin telescoape.
Violențe pe străzile Atenei la finalul celor mai recente proteste anti-guvernamentale: manifestanții au lansat petarde, artificii și fumigene în direcția jandarmilor, care au ripostat cu gaze lacrimogene și au intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea.
Alegeri în Norvegia: patru milioane de cetățeni merg la urne pentru a decide dacă mai continuă cu Partidul Laburist sau preferă dreapta # Digi24.ro
Norvegienii merg la vot duminică și luni, într-o cursă strânsă, pentru a decide dacă să continue cu un guvern condus de Partidul Laburist sau să se îndrepte spre centru-dreapta, scrie BBC. Există doar patru milioane de alegători în acest stat membru fondator al NATO, care are graniță cu Rusia în zona arctică și face parte din piața unică a UE, dar nu este stat membru.
Ucraina folosește drone terestre pe front. Vehicule militare controlate de la distanță ce pot transporta muniție și răniți # Digi24.ro
Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă, odată cu introducerea dronelor și roboților în luptă. În unele zone de pe front, armata lui Volodimir Zelenski folosește exclusiv astfel de tehnologii, iar „asul din mânecă” ar putea fi dronele terestre, vehicule militare controlate de la distanță, capabile să ducă muniție, alimente sau chiar să recupereze răniți.
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roşu, duminică, începând cu ora 20:30, pentru a marca Ziua Mondială a Conştientizării Bolii Duchenne, o afecţiune ereditară rară, caracterizată prin pierderea progresivă a funcţiei musculare şi invaliditate la copii.
Accident grav în Argeş. Doi şoferi de 21 şi 23 de ani au murit după o coliziune frontală într-o curbă # Digi24.ro
Un grav accident rutier s-a produs, duminică dimineaţă, pe drum judeţean din Argeş. Doi şoferi de 21 şi 23 de ani au murit, după ce maşina unuia a intrat pe contrasens, într-o curbă. O pasageră de 21 de ani a ajuns la spital cu răni. Una dintre ipotezele luate în calcul de poliţişti este că unul dintre şoferi a intrat pe contrasens în curbă, cel mai probabil din cauza vitezei.
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 7 septembrie
LOTO - Duminică, 7 septembrie 2025: Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 5,4 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 7 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 septembrie, Loteria Română a acordat 18.456 de câștiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.
Prințul Hisahito al Japoniei a ajuns la maturitate, primul bărbat în ultimii 40 de ani. De ce ar putea fi ultimul din familia imperială # Digi24.ro
Haos la început de an școlar. Festivități anulate, proteste și apeluri la boicot. Ce se întâmplă cu elevii # Digi24.ro
Anul școlar 2025, sub semnul întrebării. Cu doar o zi înainte de primul clopoțel, tot mai multe școli și licee din Capitală și din țară au anulat festivitățile oficiale, după ce sindicatele au îndemnat la boicot.
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete # Digi24.ro
Este scandal de proporții în Sănătate. Ministrul vrea să sesizeze Parchetul și a trimis Corpul de control la mai multe spitale după conferința controversată de la Brașov, unde au participat medici conspiraționiști. În loc de știință, s-a discutat despre „morți subite cauzate de vaccin” și despre „controlul maselor prin vaccinare”. Colegiul Medicilor din România face apel la toate instituțiile din țară. În plus, a sesizat CNA în legătură cu această reuniune deoarece a fost transmisă, în direct, de mai multe platforme online.
Donald Trump amenință Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, cu o intervenție militară. Reacția guvernatorului democrat # Digi24.ro
Cel puțin doi morți și 13 răniţi la Kiev, după un atac cu drone ruseşti asupra clădirilor rezidenţiale din capitala Ucrainei # Digi24.ro
Rusia a lansat sute de drone de atac şi o serie de rachete către oraşele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidenţiale din Kiev, relatează kyivindependent.com.
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție sunt dezbătute azi în Parlament. De câte voturi este nevoie pentru a demite Guvernul # Digi24.ro
Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează, astăzi, începând cu ora 13:00, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziţia a decis să nu depună moţiune de cenzură pe proiectul privind pensionarea magistraţilor. Şansele ca moţiunile să fie adoptate şi guvernul să fie demis sunt mici, în condiţiile în care Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi.
Cum pot investițiile europene să propulseze producția de armament a Ucrainei la un nivel superior # Digi24.ro
Când, la sfârșitul anului 2023, continuarea ajutorului militar american pentru Ucraina a fost pusă sub semnul întrebării, iar aprovizionarea din partea partenerilor europeni a scăzut din cauza epuizării rapide a stocurilor, Ucraina a rămas cu o singură soluție sistemică și consecventă: să lanseze propria producție militară. Conform datelor oficiale, până în 2025 Ucraina va produce aproximativ 40% din echipamentele necesare pentru a-și satisface nevoile de apărare, comparativ cu doar 10% în 2022. Acesta este un salt major care nu ar fi fost posibil fără cooperarea cu partenerii occidentali. Cu toate acestea, realizările sunt încă departe de nevoile reale ale Ucrainei, arată Eurointegration.
Xi, Putin și mecanismele vieții veșnice. Planul liderilor lumii de a înlocui părți ale corpului „ca pe anvelopele unei mașini” # Digi24.ro
Pare începutul sinistru al unui film clasic cu James Bond. Însă realitatea „bate filmul”: liderii ruși și chinezi au fost surprinși de un microfon deschis la o paradă militară din Beijing, discutând cu nonșalanță despre... cum să înșele moartea. „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în mod continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai mult, având posibilitatea chiar să atingă nemurirea”, i-a spus liderul rus Vladimir Putin, pe un ton pe jumătate conspirativ, omologului său chinez, Xi Jinping. „Previziunile arată că în acest secol există șansa de a trăi până la 150 de ani”, a răspuns Xi. Nu este fantezia malefică a unui scenarist, ci o conversație uluitoare, dar reală, între doi dintre cei mai puternici și mai bine înarmați lideri ai lumii. Deși poate părea absurd, în spatele ușilor închise, obsesia pentru longevitate depășește pragul de simplă „sporovăială”, remarcă, într-o analiză, jurnaliștii Politico.
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi # Digi24.ro
Ai putea să devii nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe? Acesta a fost unul dintre cele mai neașteptate subiecte de discuție abordate de liderul chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin atunci când s-au văzut la parada militară de la Beijing. Așadar, care este răspunsul la această întrebare, conform studiilor efectuate până acum?
Criza migranților. Cum a trecut Europa de la sloganul „Putem face asta” al lui Merkel la „ridicarea podului mobil” (BBC) # Digi24.ro
În ziua în care au apărut, abia putea să-și creadă ochilor: barcă după barcă mică, venind din partea turcă. „Atât de multe amintiri îmi revin acum în minte”, spune Paris Louamis, 50 de ani, hotelier pe insula greacă Lesbos. „Erau oameni din Siria, Afganistan, din multe țări”, scrie jurnalistul Fergal Keane de la BBC în debutul unei ample analize a celor zece ani de la momentul 2015, când Angela Merkel, cea mai puternică figură politică a Europei la acel moment, spunea că „Putem face asta”, o replică devenită un slogan pentru cei care susțineau rezolvarea crizei migranților prin primirea cu brațele deschise a tuturor celor care traversau Mediterana pentru a scăpa de război și sărăcie.
„Mina de aur” primită de o mică insulă din Caraibe: cum a ajuns să facă milioane de dolari din două litere și inteligența artificială # Digi24.ro
În anii 1980, când internetul era încă la început, țărilor li se atribuiau adrese web unice pentru a naviga în această nouă lume online în formare. De exemplu, .us pentru SUA sau .uk pentru Marea Britanie. În cele din urmă, aproape fiecare țară și teritoriu avea un domeniu bazat fie pe numele său în limba engleză, fie pe numele său în limba maternă. Printre acestea se număra și mica insulă caraibiană Anguilla, care a primit adresa .ai, scrie BBC News.
Criză politică la Paris. Cum poate slăbi instabilitatea Franței întreaga Uniune Europeană # Digi24.ro
Franța se confruntă cu o nouă criză politică înaintea votului de încredere din 8 septembrie, care ar putea duce la demisia guvernului lui François Bayrou și la instalarea celui de-al treilea executiv într-un singur an. Instabilitatea de la Paris nu îngrijorează doar piețele financiare, ci și Uniunea Europeană, deoarece Franța, a doua economie a zonei euro, are un rol cheie în echilibrul bugetar, în politica comercială și industrială, dar și în tranziția tehnologică și climatică. O eventuală prăbușire a guvernului riscă să pună sub semnul întrebării planul de reducere a deficitului asumat la Bruxelles și să diminueze influența Parisului în marile negocieri europene.
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”. Suverana susținea rămânerea Marii Britanii în UE # Digi24.ro
Regina Elisabeta a II-a avea opinii despre tot felul de subiecte, doar că a ales să nu le împărtășească. Sau, mai exact, uneori le-a împărtășit, dar cei care au auzit-o erau de obicei prea discreți pentru a le repeta, potrivit publicației britanice The Times.
Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026: scorul serii, în grupa României # Digi24.ro
Etapa a cincea a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026 s-a încheiat, iar scorul serii a fost în grupa României: Bosnia și Herțegovina - San Marino s-a încheiat 6-0.
Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de averse şi intensificări ale vântului, valabile în zone din Maramureş şi Crişana.
6 septembrie 2025
A venit raportul preliminar privind tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona. Ce a dus la producerea dezastrului # Digi24.ro
Autoritățile portugheze au publicat un raport preliminar de anchetă privind accidentul funicularului din Lisabona. Șaisprezece persoane au fost ucise în deraierea istoricului funicular „Elevador da Gloria” din capitala portugheză. Accidentul în care a fost implicată populara atracție turistică a avut loc miercuri seara, potrivit focus.de.
Atac cu drone rusești în Zaporojie: patru răniți. Mai multe locuințe și o grădiniță au fost distruse în urma bombardamentelor # Digi24.ro
Patru persoane au fost rănite în orașul Zaporojie, în urma unor atacuri cu drone rusești. Bombardamentele au avariat blocuri, locuințe private și o grădiniță, relatează Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale din Zaporojie. Fedorov a confirmat că șapte drone Shahed și-au atins ținta, anunță Kyiv Independent.
Lupte grele continuă pe frontul din estul Ucrainei, unde armata ucraineană a observat o schimbare de tactică a trupelor ruse, în timp ce pe frontul diplomatic, eforturile preşedintelui american Donald Trump de a impulsiona o încheiere negociată a acestui război nu au dat până în prezent niciun rezultat, relatează sâmbătă agenţia DPA, citată de Agerpres.
Mobilizarea Gărzii Naționale, de către Donald Trump, i-a scos pe americani în stradă: protest cu mii de oameni la Washington # Digi24.ro
Mii de locuitori din Washington D.C. au manifestat, sâmbătă, pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale, care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters.
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele României şi Ungariei se suprapun” # Digi24.ro
Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt „deplin aliniate”, iar cele două ţări vor coopera mai strâns în viitor, a afirmat ministrul ungar de Externe şi al Comerţului, Peter Szijjarto, într-o postare sâmbătă pe Facebook, consemnează agenţia MTI.
Rusia a publicat o listă a aplicațiilor locale care vor funcționa fără internet mobil. Nu sunt WhatsaApp, Telegram sau YouTube # Digi24.ro
Rusia a publicat o listă cu aplicații de social media, de transport și alte aplicații dezvoltate la nivel local, care, potrivit autorităților, vor continua să funcționeze în timpul întreruperilor de internet mobil - întreruperi care au fost adesea ordonate pentru a perturba atacurile cu drone ucrainene, relatează Reuters.
Festivalul de Film de la Veneţia: „Father Mother Sister Brother” a câştigat Leul de Aur. Lista câştigătorilor # Digi24.ro
„Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat, sâmbătă, Leul de Aur la cea de-a 82-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.
Taxele lui Trump au determinat 88 de operatori poștali, inclusiv Deutsche Post și Royal Mail, să suspende serviciile către SUA # Digi24.ro
Un număr de 88 de operatori poştali şi-au suspendat total sau parţial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post şi cea britanică Royal Mail, ceea ce a condus la o scădere cu peste 80% a expedierilor poştale către această ţară în urma noilor taxe vamale decise de preşedintele american Donald Trump, a anunţat sâmbătă Uniunea Poştală Universală (UPU). Această organizaţie din cadrul ONU lucrează în prezent la "dezvoltarea rapidă a unei noi soluţii tehnice care să permită reluarea expedierii coletelor către SUA", a declarat directorul său general, Masahiko Metoki, citat de AFP, preluată de Agerpres.
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, face sâmbătă un apel către profesori, la solidaritate: „Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”.
Poliția franceză a arestat un adolescent de 17 ani, bănuit că plănuia atacuri asupra unor ambasade sau clădiri oficiale # Digi24.ro
Un minor în vârstă de 17 ani a fost pus sub acuzare și încarcerat vineri, 5 septembrie, fiind suspectat că a planificat atentate jihadiste împotriva ambasadelor, clădirilor oficiale sau clădirilor publice din Sarthe, unde locuia, relatează AFP, preluată de cotidianul Liberation. Solicitat de AFP, Parchetul Național Antiterorist (Pnat) a refuzat să comenteze informația.
Lacune majore în capacitățile de apărare ale UE. Limitările militare europene alimentează nevoia disperată de ajutorul lui Donald Trump # Digi24.ro
Liderii europeni, conștienți de lacunele majore în capacitățile de apărare ale țărilor pe care le reprezintă, încă mai speră că președintele american Donald Trump își va respecta promisiunea de a oferi Ucrainei garanții concrete de securitate, chiar dacă o pace negociată pare tot mai improbabilă. Europa are deficiențe critice în domeniul informațiilor și supravegherii spațiale, precum și în cel al apărării aeriene și antirachetă - principalele domenii pe care coaliția condusă de Marea Britanie și Franța speră că asistența SUA le va acoperi. Un raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice, publicat săptămâna aceasta, relevă că înlocuirea capacităților militare convenționale ale SUA, alocate regiunii, ar costa Europa 1 trilion de dolari, scrie Bloomberg.
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat televiziunea de stat chineză # Digi24.ro
Ce informații oferă Chinei o avalanșă de comenzi de pizza către lanțurile de restaurante din apropierea Pentagonului despre interesul oficial american față de uriașa paradă militară de la Beijing? – se întreabă South China Morning Post (SCMP). Un cont de socializare chinezesc a urmărit o serie de comenzi către pizzerii din apropierea Departamentului Apărării al SUA. Și a observat că acestea au explodat miercuri, 3 septembrie.
Bărbat condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins pe aeroportul Iaşi. Avea acte false şi se întorcea din Marea Britanie # Digi24.ro
Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce coborâse dintr-un avion care venise din Marea Britanie. El le-a prezentat poliţiştilor de frontieră documente de identitate false.
Incendiu puternic de vegetație în apropiere de Ploiești. 80 de hectare au fost mistuite. Zeci de pompieri mobilizați # Digi24.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată, izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti, s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, focul cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor, anunță ISU Prahova.
Belgia se gândește să trimită soldații pe străzile Bruxelles-ului, pentru a combate violențele provocate de traficul de droguri # Digi24.ro
Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri, un plan care este pe cale să se realizeze. „Armata trebuie să apere integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac acest lucru la granițele noastre sau mult dincolo de ele. Dar războiul împotriva criminalității legate de droguri intră, de asemenea, sub incidența protecției teritoriului nostru”, a declarat Quintin pentru De Standaard într-un interviu publicat sâmbătă, scrie POLITICO.
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane # Digi24.ro
Donald Trump a avertizat că, dacă avioanele venezuelene vor survola navele militare americane și „ne vor pune într-o situație periculoasă, vor fi doborâte”. Atenționarea președintelui american vine după ce Venezuela a trimis avioane militare în apropierea unei nave americane, în largul Americii de Sud, pentru a doua oară în două zile, au declarat oficiali americani pentru CBS News, citați de BBC.
Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump spune că mai mulți ostatici reținuți în Gaza ar fi morți # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Washingtonul se află în negocieri „foarte intense” cu gruparea palestiniană Hamas și i-a îndemnat să elibereze toți ostaticii deținuți în Gaza. „Suntem în negocieri foarte intense cu Hamas”, a declarat Trump reporterilor, afirmând că situația va fi „dificilă” și „neplăcută” dacă Hamas continuă să țină ostatici israelieni, scrie Reuters.
Unicef: peste 7.000 de copii, cu vârste sub 5 ani, din Gaza au fost incluși în programe de recuperare din cauza malnutriției acute # Digi24.ro
Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au participat la conferința conspiraționistă despre vaccinul anti-Covid # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat sâmbătă, după organizarea unei conferinţe conspiraționiste, la Braşov, numită „COVID-19 și convergența bio-digitală”. Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor, a transmis ministrul.
Condiții mai aspre, în Bulgaria, pentru șoferii vitezomani. Ce riscă de acum înainte cei care apasă prea tare pedala de accelerație # Digi24.ro
Șoferii români care călătoresc în Bulgaria trebuie să manifeste atenție sporită. Începând de duminică, 7 septembrie, camerele de taxare din țara vecină vor măsura viteza medie a autoturismelor, nu doar pe cea maximă. Harta cu locurile unde sunt instalate toate aceste camere a fost publicată deja pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor din Bulgaria, anunță Digi24.
Rusia vrea graniță fortificată cu Finlanda. Vladimir Putin și-a trimis aliatul, pe Dmitri Medvedev, să discute cu oficialii locali # Digi24.ro
Vladimir Putin a mai găsit un dușman: Finlanda. De unde nu avea nicio problemă cu țara nordică, aflată în neutralitate opt decenii, înainte să adere la NATO, și promitea că finlandezii nu vor avea soarta Ucrainei, acum președintele rus vede brusc o amenințare și vrea fortificații de-a lungul graniței terestre, cea mai lungă dintre o țară NATO și Rusia, adică 1.340 de kilometri, arată agenția Anadolu Ajansi. Putin și-a trimis aliatul, fostul președinte și premier Dmitri Medvedev, să discute cu oficialii locali. Pe de altă parte, Medvedev nu s-a sfiit să-și arate furia din cauza negocierilor privind desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina, ca să o protejeze de alte atacuri ale Rusiei.
