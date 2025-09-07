DE CE LE E FRICĂ NU SCAPĂ! Dr. Adrian Cacovean: ”Curtea Europeană de Justiție consideră faptul că doctorii sunt singurii responsabili pentru consecințele injecțiilor Covid deoarece ei au avut libertatea de a refuza să injecteze”

Cei care au sărit să acuze pe cei ce au adunat date oficiale, științifice, fără să fi fost la conferință, fără să fi auzit nimic sau citit articolele de acolo chiar cred că adevărul mai poate fi ascuns mult?

