Cea mai lungă limbă după cele date lui Băsescu: Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan și îl compară cu Moise, Kogălniceanu, Brătianu și Carol I
ActiveNews.ro, 8 septembrie 2025 16:50
După ce l-a adulat pe Băsescu, Iohannis, Kovesi vine acum și rândul premierului Ilie Bolojan. Gabriel Liiceanu propune, într-un articol elogios la adresa primului-ministru, clonarea sa de 40 de ori „pentru a-l face să iradieze la....
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
16:50
Cea mai lungă limbă după cele date lui Băsescu: Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan și îl compară cu Moise, Kogălniceanu, Brătianu și Carol I # ActiveNews.ro
După ce l-a adulat pe Băsescu, Iohannis, Kovesi vine acum și rândul premierului Ilie Bolojan. Gabriel Liiceanu propune, într-un articol elogios la adresa primului-ministru, clonarea sa de 40 de ori „pentru a-l face să iradieze la....
Acum 2 ore
15:50
Av. Toni Neacșu: Bolojan a decuplat judecătorii CCR de la legea privind pensiile magistraților pentru a le garanta propriile super-pensii # ActiveNews.ro
Se confirmă ceea ce am anunțat de mult: Ilie Bolojan a decuplat judecătorii CCR de la legea privind pensiile magistraților tocmai pentru a-i sensibiliza în a fi de acord să le taie pensiile acestora, lor păstrându-le însă și...
15:30
AUR solicită rechemarea urgentă a ambasadorului Andrei Muraru de la Washington! Ambasadorul României în SUA contrazice administrația Trump! # ActiveNews.ro
Ambasadorul României la Washington, domnul Andrei Muraru, a ieșit public sâmbătă, 6 septembrie, la o televiziune privată, pentru a polemiza cu „suveraniștii”, adică cu Partidul AUR, și pentru a explica relația bilaterală SUA-România.
Acum 4 ore
15:00
După ce l-a adulat pe Băsescu, Iohannis, Kovesi vine acum și rândul premierului Ilie Bolojan. Gabriel Liiceanu propune, într-un articol elogios la adresa primului-ministru, clonarea sa de 40 de ori „pentru a-l face să iradieze la....
14:20
Pentru prima oară în timpulcelei de-a V-a Republici, un guvern francez ar putea să cadă în urma unui votde neîncredere al Adunării Naționale. Consecințele acestui eveniment suntincalculabile.
14:10
Profesori din toată țara au ajuns deja în fața Palatului Cotroceni pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan. Președintele Nicușor Dan a intrat la negocieri cu liderii sindicali la Cotroceni, de la ora 13.
14:00
LIVE | Peste 15.000 de profesori protestează la Palatul Cotroceni. Se strigă ”Demisia!” # ActiveNews.ro
Profesorii au pornit în marș spre Palatul Cotroceni. La ora 13:00, liderii sindicali se vor întâlni cu Nicușor Dan.
14:00
Prezentări de la Conferința Covid-19 care a isterizat sistemul vaccinist: Dr. Carmen Oțelea, Dr. Geanina Hagimă, Dr. Damian Baciu, Dr. Răzvan Constantinescu, Dr. Tatiana Uruioc, Jurist Aida Frunză, Ing. Mădălina Apostol - PDF/VIDEO # ActiveNews.ro
Conferința COVID - 19 & Convergența Bio-Digitală explicată de specialiști: Dr. Carmen Oțelea, Dr. Geanina Hagimă, Dr. Damian Baciu, Dr. Răzvan Constantinescu, Dr. Tatiana Uruioc, Jurist Aida Frunză și Ing. Mădălina Apostol.
Acum 6 ore
13:00
Florin Palas: Să punem botniță adevărului? Bolșevismul Media Globaliste, Ministerului Sănătății și Colegiului Medicilor # ActiveNews.ro
Atitudini bolșevice ale mediei globaliste (la instigarea UM DIGI 24), ale Ministerul Sănătății și Colegiului Medicilor împotriva medicilor și jurnaliștilor care afirmă adevărul despre perioada pandemică și efectele post-COVID.
13:00
Anamaria Gavrilă susține medicii atacați de Sistem: Ministrul Sănătății află pentru prima dată despre convergența bio-digitală # ActiveNews.ro
Anamaria Gavrilă, șefa POT, critică ferm reacția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind sancționarea medicilor care au participat la conferința de la Brașov. Ea subliniază că adevăratele probleme ale sistemului medical...
13:00
Dezvăluiri în presa americană: Agent al Rusiei și Chinei, combinații cu Florian Coldea și oamenii lui Edi Rama # ActiveNews.ro
Raportul Inspectorului General al Departamentului de Justiție din septembrie 2025 dezvăluie unul dintre cele mai grave scandaluri de corupție din istoria recentă a FBI – fostul agent special responsabil Charles McGonigal a servit...
12:40
LIVE | PESTE 15.000 DE PROFESORI AU PORNIT SPRE COTROCENI. Nicușor Dan îi așteaptă la negocieri # ActiveNews.ro
Profesorii au pornit în marș spre Palatul Cotroceni. La ora 13:00, liderii sindicali se vor întâlni cu Nicușor Dan.
12:30
Anamaria Gavrilă: Ministrul Sănătății află pentru prima dată despre convergența bio-digitală # ActiveNews.ro
Anamaria Gavrilă, șefa POT, critică ferm reacția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind sancționarea medicilor care au participat la conferința de la Brașov. Ea subliniază că adevăratele probleme ale sistemului medical...
12:10
Atitudini bolșevice ale mediei globaliste (la instigarea UM DIGI 24), ale Ministerul Sănătății și Colegiului Medicilor împotriva medicilor și jurnaliștilor care afirmă adevărul despre perioada pandemică și efectele post-COVID.
12:00
LIVE | PROTESTUL PROFESORILOR: PESTE 15.000 în PIAȚA VICTORIEI. Mesaj pentru DANIEL DAVID: ”DEMISIA DE ONOARE!” # ActiveNews.ro
Profesori din toată țara au ajuns deja în fața Ministerului Educației dar și în Piața Victoriei. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în fața Guvernului pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan.
11:40
Templu al Templului. Maica Domnului – Cea ce este. Plină de har, Cea din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos # ActiveNews.ro
Atunci când Sfântul Grigorie Palama îndemna să i se aducă laude datorate Mamei lui Dumnezeu prin compunerea de imne, învăța: "să recunoașteți că nu o puteți lăuda după vrednicie [și] știind asta, nu încetați să o lăudați cu toate...
11:40
Mihai Tîrnoveanu: Peste harta României Mari, peste sângele Sfinților închisorilor comuniste și al eroilor nu poate trece nicio ambasadă! # ActiveNews.ro
Asa cum Ucraina afirmă că Bucovina de Nord a fost sub "ocupație română", la fel declară acum două zile despre Basarabia, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.
11:30
Elena Udrea, afirmații incendiare la Realitatea PLUS: ”I-am spus lui Băsescu că tandemul Kovesi-Coldea conduce România. Colaborez cu un grup apropiat de Casa Albă în ancheta anulării alegerilor din România” # ActiveNews.ro
Elena Udrea a acordat primul interviu după ieșirea din închisoare, la Realitatea PLUS, unde a făcut o serie de acuzații explozive la adresa unor foști oficiali din servicii, justiție și mediul politic.
Acum 8 ore
11:10
Templul al Templului. Maica Domnului – Cea ce este. Plină de har Cea din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos # ActiveNews.ro
Atunci când Sfântul Grigorie Palama îndemna să i se aducă laude datorate Mamei lui Dumnezeu prin compunerea de imne, învăța: "să recunoașteți că nu o puteți lăuda după vrednicie [și] știind asta, nu încetați să o lăudați cu toate...
11:00
AUR atacă la CCR proiectele guvernului Bolojan: ”Asasinii democrației calcă în picioare voința poporului român” # ActiveNews.ro
Duminică, 7 septembrie, coaliția PNL-PSD-UDMR-USR și minorități a demonstrat din nou disprețul total față de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan.
10:50
LIVE | Primii profesori au ajuns la București. Zeci de mii de oameni așteptați la protestul din Piața Victoriei. Mesaj pentru Daniel David: ”Demisia de onoare!” # ActiveNews.ro
Profesori din toată țara au ajuns deja în fața Ministerului Educației dar și în Piața Victoriei. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în fața Guvernului pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan.
10:40
LIVE | Primii profesori au ajuns la București. Zeci de mii de oameni așteptați la protestul din Piața Victoriei # ActiveNews.ro
Profesori din toată țara au ajuns deja în fața Ministerului Educației dar și în Piața Victoriei. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în fața Guvernului pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan.
Acum 12 ore
04:50
8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Marie Mică), prima mare sărbătoare din noul an bisericesc. LA MULȚI ANI! RĂSAI ASUPRA MEA - de Mihai Eminescu. VIDEO - Cântări de TRONOS # ActiveNews.ro
Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, prăznuită pe 8 septembrie, este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc și marchează hotarul dintre vară și toamnă.
04:40
PS Ambrozie susține profesorii și critică întemeiat Guvernul Bolojan: ”Greva profesorilor este o atitudine provocată de deciziile proaste ale Ministerului Educației și ale Guvernului României. Iar călugărilor li s-a luat sprijinul la asistență medicală!” # ActiveNews.ro
Sub pretextul grevei profesorilor de astăzi, care este o atitudine provocată de deciziile proaste ale Ministerului Educației și ale Guvernului României, nu se mai face deschiderea școlară pentru copii.
Acum 24 ore
03:50
Dacă vă întrebați așadar de ce tace Academia Română în frunte cu fostul coleg de UBB al rectorului David, Ioan Aurel Pop, în fața DISTRUGERII SISTEMATICE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC de către actualul coleg al lui Ioan Aurel Pop, academicianul David, aveți acum răspunsul.
02:20
Adevărul Bisericii: Lecție de teologie predată de ÎPS Teodosie: ”Astăzi, unii care se numesc creștini, dar nu fac semnul Crucii, spun că nu trebuie să ne însemnăm cu Sfânta Cruce. Purtați Crucea, mărturisiți credința, rămâneți în rugăciune!” # ActiveNews.ro
„Astăzi prăznuim și Sfânta Cruce, și pe Maica Domnului… Crucea este altarul răscumpărării neamului omenesc, iar Maica Domnului rămâne cea mai mare mijlocitoare pentru noi toți.”
00:30
El îl urmează pe fostul președinte, inimosul și regretatul Doru Dinu Glăvan, care a murit acum trei ani în spitalul din Reșița în urma aplicării „Protocolului Covid” deși s-a îmbolnăvit în același timp cu vicepreședintele UZPR, Miron Manega, acum senator, care s-a tratat cu Arbidol și Ivermectină.
7 septembrie 2025
23:50
DE CE LE E FRICĂ NU SCAPĂ! Dr. Adrian Cacovean: ”Curtea Europeană de Justiție consideră faptul că doctorii sunt singurii responsabili pentru consecințele injecțiilor Covid deoarece ei au avut libertatea de a refuza să injecteze” # ActiveNews.ro
Cei care au sărit să acuze pe cei ce au adunat date oficiale, științifice, fără să fi fost la conferință, fără să fi auzit nimic sau citit articolele de acolo chiar cred că adevărul mai poate fi ascuns mult?
22:30
Panica mare in sistem, au fost scoase sa facă damage control inclusiv plevustile securistice plătite cu minim pe economie și bonuri de masa care sa combată oamenii prin comentarii. Se vede ca le e frica și reacția lor arata ca sunt disperați.
22:00
E bine; asta arată că le este frică și acționează, pur și simplu, cu disperare. Hoțul strigă "hoții".
21:00
„...Majoritatea a decis nu doar dezbaterea materialului („Comportament inautentic coordonat în alegerile din Republica Moldova”, autor Expert Forum, introdus de Mircea Toma pe ordinea de zi a CNA, n.n.), ci și asumarea lui de către CNA, mergând până la SOLICITAREA INTERVENȚIEI UNEI PLATFORME DE SOCIALIZARE ÎMPOTRIVA
20:00
Dr. Sorin Muncaciu, deputat AUR: Românii nu vor accepta dictatura sanitară globalistă! Medicii nu trebuie reduși la tăcere # ActiveNews.ro
Pe 6 septembrie 2025, la Brașov, s-a desfășurat conferința „Covid-19 & Convergența bio-digitală – Retrospectivă, Actualități, Perspective”, unde medici români și specialiști au discutat liber despre efectele pandemiei de Covid-19, despre vaccinarea impusă populației, despre rolul Organizației Mondiale a Sănătății, despre tehnologiile 5G,
18:20
Conjurația Imbecililor la adresa medicilor cinstiți? Nu. Conjurația Criminalilor: Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, CNCAV. Complici: Parchetul General, Presa Vândută, CNA. SOLIDARITATE CU MEDICII CURAJOȘI AI ROMÂNIEI DE LA BRAȘOV # ActiveNews.ro
În timp ce ministrul Sănătății SUA, Robert F. Kennedy, dă de pământ, literalmente, cu serurile experimentale Covid, iar publicația organizației sale caritable, Childrens Health Defense, demonstrează că Pfizer a mințit publicul lumii, la noi, chiar și în al 13-lea ceas, imbecili, ticăloși și complici la crima în masa comisă asupra populației, au tupeul
Ieri
17:00
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci: Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim): Crucea ca atoate antidot # ActiveNews.ro
În duminica a douăsprezecea după Rusalii, care în anul 2019 coincide cu duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Ioan un fragment din capitolul al III-lea, versetele 13-17, în care Mântuitorul Iisus Hristos prevestește înălțarea Lui pe Cruce
17:00
7 septembrie: ZIUA CÂND AM PIERDUT BALCICUL. Cedarea Cadrilaterului către Bulgaria. Știați că a existat o tentativă de rezistență armată românească? # ActiveNews.ro
Era a treia cedare făcută într-un singur an, după ce pierduserăm la Est, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța și la Vest Ardealul de Nord, fără niciun foc de armă.
15:30
Bravo, George Simion! Jos pălăria! AUR a lovit la cvorum dar Puterea a tras sforile - VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Grindeanu vorbește in numele PSD! I-auzi, AUR se opune taxarea multinaționalelor! Ticălosul! AUR se opune taxarii bogatilor
15:20
Grindeanu vorbește in numele PSD! I-auzi, AUR se opune taxarea multinaționalelor! Ticălosul! AUR se opune taxarii bogatilor
14:50
Sfânta Casiana, cea mai cunoscută femeie imnograf (7 septembrie). Imnul Sfintei Casianei - VIDEO # ActiveNews.ro
Cea mai faimoasă dintre compozițiile ei este imnul care-i poartă numele, Imnul Casianei (cunoscut și sub numele de Troparul Casianei), acesta este cântat în fiecare an de utrenie în Miercurea Mare
14:40
7 septembrie: Sfinții Simeon și Amfilohie de la Pângărați. Înainteprăznuirea Nașterii Maicii Domnului # ActiveNews.ro
Întemeietor și prim egumen al Mănăstirii Pângărați, Sfântul Simeon, precum și Sfântul Amfilohie, cel care a condus mănăstirea timp de 56 de ani, fac parte dintre sfinții români cei mai cunoscuți și iubiți, lucrarea lor duhovnicească rămânând vie până astăzi.
13:40
The Telegraph: Promisiunile lui Macron de a trimite trupe în Ucraina sunt „VORBE GOALE” # ActiveNews.ro
Ziarul londonez denunțămarea trăncăneală pe care o reprezintă declarațiile belicoase ale lideriloreuropeni, în frunte cu președintele francez.
11:50
Maica Domnului este considerată cea mai importantă femeie din istoriamântuirii și este venerată în mod special în Biserica Ortodoxă și BisericaCatolică.
10:30
NU E RUSIA. ”COINCIDENȚE” pe bandă: numărul morților din rândul candidaților din Germania a crescut la 16, dintre care 7 sunt de la AfD - VIDEO # ActiveNews.ro
Primele decese ale candidaților la alegerile locale au provocat agitație la nivel național în urmă cu câteva zile. Inițial, s-a vorbit despre patru candidați, apoi de șase candidați iar ulterior de șapte politicieni AfD morți.
10:20
La Mulți Ani Profesorului Nae Georgescu, la 75 de ani! Triplu interviu despre sacrificarea lui Eminescu pentru patriotismul său și opera capitală a marelui eminescolog, ”Poesiile lui Mihai Eminescu”, la care a lucrat timp de 15 ani - VIDEO # ActiveNews.ro
Are o imensă activitate profesională și publicistică și a primit, între altele, Medalia „Mihai Eminescu” (și brevet), conferită de președintele Republicii Moldova și Medalia „Eminescu Ziaristul” oferită de președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.
00:10
La Mulți Ani Profesorului Nae Georgescu, la 75 de ani! Triplul interviu despre sacrificarea lui Eminescu pentru patriotismul său și opera capitală a marelui eminescolog, ”Poesiile lui Mihai Eminescu”, la care a lucrat timp de 15 ani - VIDEO # ActiveNews.ro
Are o imensă activitate profesională și publicistică și a primit, între altele, Medalia „Mihai Eminescu” (și brevet), conferită de președintele Republicii Moldova și Medalia „Eminescu Ziaristul” oferită de președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.
6 septembrie 2025
22:10
Rusia și China creează o nouă Axă Energetică care nu se mai învârte în jurul economiilor occidentale # ActiveNews.ro
Știrile de săptămâna aceasta conform cărora Moscova și Beijingul au convenit să construiască un nou gazoduct important pentru a pompa gaze naturale din Arctica rusă către China nu au oferit multe detalii, dar direcția este clară.
21:10
George Simion, alături de parlamentarii, membrii și simpatizanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost astăzi la Țebea, ca în fiecare an, pentru a-l cinsti pe Avram Iancu, simbol al luptei pentru libertate și demnitate națională.
20:50
Putin și Xi ar vrea să fie nemuritori: "Biotehnologia se dezvoltă continuu. Organele umane pot fi transplantate în mod continuu" - VIDEO CENZURAT # ActiveNews.ro
„Biotehnologia se dezvoltă continuu. Organele umane pot fi transplantate în mod continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar atinge nemurirea”, a spus traducatorul lui Putin în mandarină, în timp ce liderul rus și Xi se apropiau de tribuna din Piața Tiananmen.
20:30
Ați văzut parada militară de la Beijing? Ei, hai... nu toată, dar măcar câteva secvențe tot ați văzut... bine, am înțeles că era toată lumea atentă la comunicatul Oanei Țoiu și nu v-ați uitat, dar era imposibil să nu fi zărit cu coada ochiului niște fragmențele. Aha! nici fragmențelele nu le-ați văzut
19:40
Parchetul olandez a renunțat la anchetarea a 3 dintre suspecții furtului Coifului Dacic de la Coțofenești. Rolul celor 3 participanți la jaf ar fi "prea mic". Dar al lui Ernest Oberlander și Raluca Turcan cum este? # ActiveNews.ro
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări de aur de la muzeul de artă Drents din Assen au scăpat de urmărirea penală. Procurorii olandezi au apreciat că rolul acestor suspecți este „prea mic” pentru a fi urmăriți penal
19:30
Parchetul olandez a renunțat la anchetarea a 3 din suspecții furtului Coifului Dacic de la Coțofenești. Rolul celor 3 participanți la jaf ar fi "prea mic". Dar al lui Ernest Oberlander și Raluca Turcan cum este? # ActiveNews.ro
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări de aur de la muzeul de artă Drents din Assen au scăpat de urmărirea penală. Procurorii olandezi au apreciat că rolul acestor suspecți este „prea mic” pentru a fi urmăriți penal
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.