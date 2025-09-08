Cea mai lungă limbă după cele date lui Băsescu: Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan și îl compară cu Moise, Kogălniceanu, Brătianu și Carol I

20:30

Ați văzut parada militară de la Beijing? Ei, hai... nu toată, dar măcar câteva secvențe tot ați văzut... bine, am înțeles că era toată lumea atentă la comunicatul Oanei Țoiu și nu v-ați uitat, dar era imposibil să nu fi zărit cu coada ochiului niște fragmențele. Aha! nici fragmențelele nu le-ați văzut