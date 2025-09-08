Adevărul Bisericii: Lecție de teologie predată de ÎPS Teodosie: ”Astăzi, unii care se numesc creștini, dar nu fac semnul Crucii, spun că nu trebuie să ne însemnăm cu Sfânta Cruce. Purtați Crucea, mărturisiți credința, rămâneți în rugăciune!”
„Astăzi prăznuim și Sfânta Cruce, și pe Maica Domnului… Crucea este altarul răscumpărării neamului omenesc, iar Maica Domnului rămâne cea mai mare mijlocitoare pentru noi toți.”
El îl urmează pe fostul președinte, inimosul și regretatul Doru Dinu Glăvan, care a murit acum trei ani în spitalul din Reșița în urma aplicării „Protocolului Covid” deși s-a îmbolnăvit în același timp cu vicepreședintele UZPR, Miron Manega, acum senator, care s-a tratat cu Arbidol și Ivermectină.
DE CE LE E FRICĂ NU SCAPĂ! Dr. Adrian Cacovean: "Curtea Europeană de Justiție consideră faptul că doctorii sunt singurii responsabili pentru consecințele injecțiilor Covid deoarece ei au avut libertatea de a refuza să injecteze"
Cei care au sărit să acuze pe cei ce au adunat date oficiale, științifice, fără să fi fost la conferință, fără să fi auzit nimic sau citit articolele de acolo chiar cred că adevărul mai poate fi ascuns mult?
Panica mare in sistem, au fost scoase sa facă damage control inclusiv plevustile securistice plătite cu minim pe economie și bonuri de masa care sa combată oamenii prin comentarii. Se vede ca le e frica și reacția lor arata ca sunt disperați.
E bine; asta arată că le este frică și acționează, pur și simplu, cu disperare. Hoțul strigă "hoții".
„...Majoritatea a decis nu doar dezbaterea materialului („Comportament inautentic coordonat în alegerile din Republica Moldova”, autor Expert Forum, introdus de Mircea Toma pe ordinea de zi a CNA, n.n.), ci și asumarea lui de către CNA, mergând până la SOLICITAREA INTERVENȚIEI UNEI PLATFORME DE SOCIALIZARE ÎMPOTRIVA
Dr. Sorin Muncaciu, deputat AUR: Românii nu vor accepta dictatura sanitară globalistă! Medicii nu trebuie reduși la tăcere
Pe 6 septembrie 2025, la Brașov, s-a desfășurat conferința „Covid-19 & Convergența bio-digitală – Retrospectivă, Actualități, Perspective”, unde medici români și specialiști au discutat liber despre efectele pandemiei de Covid-19, despre vaccinarea impusă populației, despre rolul Organizației Mondiale a Sănătății, despre tehnologiile 5G,
Conjurația Imbecililor la adresa medicilor cinstiți? Nu. Conjurația Criminalilor: Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, CNCAV. Complici: Parchetul General, Presa Vândută, CNA. SOLIDARITATE CU MEDICII CURAJOȘI AI ROMÂNIEI DE LA BRAȘOV
În timp ce ministrul Sănătății SUA, Robert F. Kennedy, dă de pământ, literalmente, cu serurile experimentale Covid, iar publicația organizației sale caritable, Childrens Health Defense, demonstrează că Pfizer a mințit publicul lumii, la noi, chiar și în al 13-lea ceas, imbecili, ticăloși și complici la crima în masa comisă asupra populației, au tupeul
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci: Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim): Crucea ca atoate antidot
În duminica a douăsprezecea după Rusalii, care în anul 2019 coincide cu duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Ioan un fragment din capitolul al III-lea, versetele 13-17, în care Mântuitorul Iisus Hristos prevestește înălțarea Lui pe Cruce
7 septembrie: ZIUA CÂND AM PIERDUT BALCICUL. Cedarea Cadrilaterului către Bulgaria. Știați că a existat o tentativă de rezistență armată românească?
Era a treia cedare făcută într-un singur an, după ce pierduserăm la Est, Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța și la Vest Ardealul de Nord, fără niciun foc de armă.
Bravo, George Simion! Jos pălăria! AUR a lovit la cvorum dar Puterea a tras sforile - VIDEO LIVE
Grindeanu vorbește in numele PSD! I-auzi, AUR se opune taxarea multinaționalelor! Ticălosul! AUR se opune taxarii bogatilor
Sfânta Casiana, cea mai cunoscută femeie imnograf (7 septembrie). Imnul Sfintei Casianei - VIDEO
Cea mai faimoasă dintre compozițiile ei este imnul care-i poartă numele, Imnul Casianei (cunoscut și sub numele de Troparul Casianei), acesta este cântat în fiecare an de utrenie în Miercurea Mare
7 septembrie: Sfinții Simeon și Amfilohie de la Pângărați. Înainteprăznuirea Nașterii Maicii Domnului
Întemeietor și prim egumen al Mănăstirii Pângărați, Sfântul Simeon, precum și Sfântul Amfilohie, cel care a condus mănăstirea timp de 56 de ani, fac parte dintre sfinții români cei mai cunoscuți și iubiți, lucrarea lor duhovnicească rămânând vie până astăzi.
The Telegraph: Promisiunile lui Macron de a trimite trupe în Ucraina sunt „VORBE GOALE"
Ziarul londonez denunțămarea trăncăneală pe care o reprezintă declarațiile belicoase ale lideriloreuropeni, în frunte cu președintele francez.
Maica Domnului este considerată cea mai importantă femeie din istoriamântuirii și este venerată în mod special în Biserica Ortodoxă și BisericaCatolică.
NU E RUSIA. "COINCIDENȚE" pe bandă: numărul morților din rândul candidaților din Germania a crescut la 16, dintre care 7 sunt de la AfD - VIDEO
Primele decese ale candidaților la alegerile locale au provocat agitație la nivel național în urmă cu câteva zile. Inițial, s-a vorbit despre patru candidați, apoi de șase candidați iar ulterior de șapte politicieni AfD morți.
La Mulți Ani Profesorului Nae Georgescu, la 75 de ani! Triplu interviu despre sacrificarea lui Eminescu pentru patriotismul său și opera capitală a marelui eminescolog, "Poesiile lui Mihai Eminescu", la care a lucrat timp de 15 ani - VIDEO
Are o imensă activitate profesională și publicistică și a primit, între altele, Medalia „Mihai Eminescu” (și brevet), conferită de președintele Republicii Moldova și Medalia „Eminescu Ziaristul” oferită de președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.
Rusia și China creează o nouă Axă Energetică care nu se mai învârte în jurul economiilor occidentale
Știrile de săptămâna aceasta conform cărora Moscova și Beijingul au convenit să construiască un nou gazoduct important pentru a pompa gaze naturale din Arctica rusă către China nu au oferit multe detalii, dar direcția este clară.
George Simion, alături de parlamentarii, membrii și simpatizanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost astăzi la Țebea, ca în fiecare an, pentru a-l cinsti pe Avram Iancu, simbol al luptei pentru libertate și demnitate națională.
Putin și Xi ar vrea să fie nemuritori: "Biotehnologia se dezvoltă continuu. Organele umane pot fi transplantate în mod continuu" - VIDEO CENZURAT
„Biotehnologia se dezvoltă continuu. Organele umane pot fi transplantate în mod continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar atinge nemurirea”, a spus traducatorul lui Putin în mandarină, în timp ce liderul rus și Xi se apropiau de tribuna din Piața Tiananmen.
Ați văzut parada militară de la Beijing? Ei, hai... nu toată, dar măcar câteva secvențe tot ați văzut... bine, am înțeles că era toată lumea atentă la comunicatul Oanei Țoiu și nu v-ați uitat, dar era imposibil să nu fi zărit cu coada ochiului niște fragmențele. Aha! nici fragmențelele nu le-ați văzut
Parchetul olandez a renunțat la anchetarea a 3 dintre suspecții furtului Coifului Dacic de la Coțofenești. Rolul celor 3 participanți la jaf ar fi "prea mic". Dar al lui Ernest Oberlander și Raluca Turcan cum este?
Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări de aur de la muzeul de artă Drents din Assen au scăpat de urmărirea penală. Procurorii olandezi au apreciat că rolul acestor suspecți este „prea mic” pentru a fi urmăriți penal
VIDEO ÎN DIRECT! A doua ediție a Conferinței COVID-19 & Convergența Bio-Digitală - 6 septembrie 2025, Brașov, România
Dr. Geanina Hagimă a anunțat pe pagina sa de Facebook organizarea celei de-a doua ediții a Conferinței COVID-19 & Convergența Bio-Digitală, care va avea loc pe 6 septembrie 2025, la Hotel Aro Palace din Brașov.
Familia Udrea vă invită la spectacolul ROMÂN PENTRU ROMÂN, FRATE PENTRU FRATE. Uniți pentru a sprijini familiile din Broșteni
Artiști, voluntari și oameni de suflet din toată țara și diaspora se unesc pentru a sprijini familiile din Broșteni, Suceava, greu încercate de inundații.
Veste mare din America: Părintele mărturisitor Roman Braga a fost propus spre canonizare către Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America
Anunțul a fost făcut ieri, 5 septembrie 2025, la Congresul Episcopiei Ortodoxe Române din America, care a înaintat propunerea către Sfântul Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe din America, ne informează grupul „Aproape de Sfântul Sofian.
Spionul din cer al Israelului care schimbă regulile jocului: "Vă supraveghem permanent și în toate circumstanțele"
Israelul a lansat Ofek 19, un nou satelit spion care transformă radical supravegherea militară.
6 septembrie 1940: Generalul Antonescu preia puterea în statul român amputat, după abdicarea Regelui Carol al II-lea. Legionarii, singurii dispuși să intre la guvernare
„Hitler socotea că pentru Germania era mai avantajos ca în fruntea statului român să se afle generalul Ion Antonescu, decât Horia Sima.”, conchide profesorul Ioan Scurtu.
Țara arde și Macron se pregătește de război, cu toate capacitățile - inclusiv Inteligența Artificială
Ministerul francez al Apărării a inaugurat cel mai puternic supercomputer din Europa.
Icoana Maicii Domnului „din Arabia” sau „Arapet” este una dintre cele mai vechi icoane din Biserica Ortodoxă. Icoana a apărut în timp ce Sfântul Apostol Toma se afla în zonele Etiopia, Arabia și India, pentru a le creștina.
6 septembrie: Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose. Bizanticons: ce înseamnă numele Îngerului cu sabia de foc
La 6 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea minunii săvârșite în Colose (Frigia) de Sfântul Arhanghel Mihail. „Îndrăznește și nu te teme! Scoală-te și vino la mine aici și vei vedea puterea lui Dumnezeu în apele acelea.”
CEO-ul Tesla ar putea câștiga1.000 de miliarde de dolari în următorul deceniu, dacă acționarii aprobă noulpachet salarial care ar lega câștigurile lui Musk de creșterea companiei.
Prof. Ilie Bădescu: De la 'cancel culture' la revoluția ascetică. Funcția catehonică a Americii lui Trump - România și ieșirea din distopia globalist-soroșistă
Pentru România, șansa deplinei ieșiri din distopia globalist-soroșistă și a triumfului democrației se leagă indubitabil de reorientarea mijlocită de primenirea elitei guvernamentale, de întoarcerea guvernării cu fața spre popor după modelul a ceea ce s-a petrecut în America, ceea ce eu am denumit revoluția conservator-ascetică: Fenomenul Trump
Naționala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei, cu scorul de 3-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical. Dar nu trebuie să ne mirăm de ce. FOTO
F-35, asul problemelor care nu se mai termină. Versiunea Block4, cumpărată și de România, livrată cu o întârziere de 5 ani. Capacitățile, mai reduse decât cele prevăzute inițial
Cea mai modernă versiune a F-35, Block 4, se confruntă cu întârzieri și costuri suplimentare în dezvoltare. România a cumpărat la rândul ei acest avion (varianta F-35 Lightning II).
Pr. Bogdan Florin Vlaicu, dezbatere cu prof. Florin Pop despre desfigurarea omului prin tehnologie și remedii spirituale pentru transfigurarea acestuia și depre influența inteligenței artificiale ca mediu și mesaj
Vă rog să distribuiți acest anunț care nu ajunge la majoritatea prietenilor mei din cauza unui sabotaj al rețelei de socializare!
1,4 miliarde de oameni se uită urât la Tesla. Eșecul lui Elon Musk în India, pe modelul taxelor lui Trump și a relației New Delhi-Washington
Tesla a intrat pe piața indiană în iulie cu lansarea modelului Y, importat din Shanghai și supus unor taxe de import extrem de ridicate.
Cehia, caz unic în UE: dreptul la autoapărare armată, înscris în Constituție. De ce este mai sigură ca Franța în privința omuciderilor cu arme de foc
Republica Cehă continuă să răstoarne clișeele europene. Deși este singura țară din Uniunea Europeană care a înscris în Constituție dreptul la autoapărare armată, de mai mulți ani are o rată a omuciderilor cu arme de foc mai mică decât cea a Franței.
Axa economică China-Rusia-India se întărește iar tarifele vamale impuse de Trump se întorc împotriva lui -Efectele periculosului război comercial declanșat de SUA
Criza comercială provocată de Trump alimentează dorința tot mai mare a Chinei, Rusiei și Indiei de a concepe o alternativă la economia americană.
Tranziția electrică, concurența Chinei și tarifele vamale ale SUA, ultimele cuie în sicriul industriei auto din UE. Într-un an, Germania a pierdut 51.500 de locuri de muncă
Industria auto germană a pierdut peste 51.000 de locuri de muncă într-un an, adică aproape 7% din efectivele sale.
Călin Georgescu, chemat miercuri la control judiciar. Ziua procedurii, modificată fără explicații
Călin Georgescu a fost din nou convocat de autorități, pentru a i se comunica faptul că se schimbă ziua în care trebuie să se prezinte la sediul IPJ Ilfov, în cadrul măsurii controlului judiciar, indică sursele Realitatea Plus.
Nicușor Dan l-a descris pe Gabriel Zbarcea când a vorbit despre șefia SRI în primul său interviu de la jurământul de președinte. Funcționar european: Un câștig pentru România! FOTO: Delegația Ligii Studenților la Regele Mihai
„Conservatori sau progresiști, majoritatea românilor din țara asta sunt proeuropeni, prooccidentali și haide să construim o societate împreună”, a spus Nicușor Dan în primul său interviu de la instalarea la Cotroceni
Adică țața asta cu mâinile-n înfipte-n șold și cu fustele sumecate e „ministra” noastră de EXTERNE, Oana Țoiu? De EXTERNE, pe bune? Cum dracului? că numai MATERII INTERNE a dat pe guriță azi, în numele ministerului...
Doliu în presa românească: jurnalista Simona Șerbănescu de la Radio România Actualități s-a stins din viață la 58 de ani
Simona Șerbănescu, jurnalistă a Radio România Actualități și una dintre cele mai apreciate voci ale radioului public, a murit la vârsta de 58 de ani. Cu o carieră de peste trei decenii, ea a fost reporter de teren, autoare de documentare...
Țoiu a fost în capitala Rusiei după ocuparea Crimeii, pe banii unui ONG cu filială la Moscova
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că a efectuat o vizită la Moscova în anul 2014, la scurt timp după anexarea Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă. Dezvăluirea vine după ce fosta ministră a Justiției...
În decembrie anul trecut, România s-a conturat, prin modul în care a decurs primul tur al alegerilor prezidențiale, ca un pericol major al globalismului, cu potențialul de a detona arhitectura de tip neomarxist și soroșist, în baza căreia...
