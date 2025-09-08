Ce trebuie să conțină pachetul cu mâncare sănătoasă pentru școală
BizBrasov.ro, 8 septembrie 2025 02:00
Deprinderile de alimentație sănătoasă se capătă, în primul rând, în familie și se păstrează întreaga viață. Părinții trebuie să fie atenți nu doar la ce mănâncă acasă copilul, ci și la ce aleg să pună în pachețelul pe care acesta îl ia la școală. Copiii au nevoie de multă energie pentru a se dezvolta și [...]
• • •
Acum 2 ore
02:00
Acum 12 ore
18:30
Trafic blocat pe Dobrogeanu Gherea. Compania Apa estimează reluarea furnizării de apă la ora 22.00. Locuitorii au la dispoziție o cisternă cu apă # BizBrasov.ro
Echipele de intervenție ale Companiei Apa sunt în teren la această oră, lucrează la remedierea avariei la conducta de pe strada Dobrogeanu Gherea. Străzile afectate de avarie sunt Dobrogeanu Gherea și Cincinat Pavelescu, a transmis purtătorul de cuvânt al Companiei Apa, Alina Bălătescu, care a mai spus că traficul în zonă este blocat în prezent. [...]
17:40
Eclipsă totală de Lună, în această seară. Satelitul natural va avea o culoare roșiatică. Și nu e nicio conspirație… # BizBrasov.ro
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România, în această noapte! Luna va putea fi văzută pe cer și, între orele 20:30 și 22, va sta în umbra Pământului, care va bloca razele Soarelui. Astfel, satelitul natural va avea o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu” explică faptul că fenomenul începe la ora 18:28, cu intrarea Lunii [...]
17:20
Foto Arhivă După avaria din 4 septembrie, la care au intervenit angajații Companiei Apa, strada Dobrogeanu Gherea s-a inundat din nou, după cum ne-a transmis un localnic de pe strada amintită. Aceeași conductă, din câte se pare din fotografii, s-a spart din nou. Revenim cu amănunte.
14:40
Conferința antivacciniștilor de la Brașov va fi și pe masa Parchetului. Ministrul Sănătății anunță „o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, că va fi trimis către Parchet raportul pe care îl va realiza Colegiul Medicilor din România după conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală” de la Brașov, unde „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate nu au legătură cu niciun fundament științific”, scrie Hotnews. Conferința de sâmbătă, eveniment prezentat [...]
Acum 24 ore
14:20
Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au întocmit un dosar penal și au dispus reținerea unui bărbat după ce au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din comuna Apața, o persoană ar fi lovit un câine „cu un corp contondent și i-ar fi provocat decesul”. Sesizarea a fost făcută ieri. [...]
14:10
3 ore de controale în trafic, peste 60 de abateri de la normele rutiere, sancțiuni în valoare de aproximativ 24.000 de lei. Pe scurt, coordonatele acțiunii în cascadă de ieri a polițiștilor, pe DN 13, în județele Brașov și Mureș, în intervalul orar 10.00 – 13.00. Aparatele de măsurare a vitezei au fost amplasate pe [...]
14:00
Peste 400 de polițiști vor fi prezenți la datorie, angrenați în activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, în ziua deschiderii anului școlar 2025-2026, în 8 septembrie, anunță reprezentanții IPJ Brașov. Siguranța elevilor și cadrelor didactice rămâne o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, mai spun [...]
12:30
Racoș, locul desprins parcă din cărțile de povești, cu un castel, coloane de bazalt și lacul de smarald # BizBrasov.ro
La aproximativ 70 km de Brașov, în defileul râului Olt, se află comuna Racoș. Numele localității nu spune prea multe celor care nu sunt din zonă, deși aici se află o adevărată comoară turistică – un obiectiv unic în România. Este vorba despre un complex geologic care se întinde pe o suprafață de 95,2 ha [...]
11:30
Din anul școlar viitor, o nouă grădiniță pe strada Carpaților, prima ridicată de la zero în cartier # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană continuă programul de construire a unităților de învățământ în cartierele brașovene, în special în zonele rezidențiale noi, astfel încât copiii să aibă la dispoziție creșe, grădinițe și școli în cartierul în care locuiesc. Una dintre investițiile derulate în această perioadă de Primăria Brașov este construirea unei grădinițe pe str. Carpaților, pe terenul donat [...]
11:00
Conducerea Spitalului de Copii din Brașov se delimitează de angajata prezentă la conferința antivaciniștilor și anunță o „analiză internă” # BizBrasov.ro
Reacție după evenimentul antivacciniștilor din Brașov a avut și conducerea Spitalul Clinic de urgență pentru Copii Brasov, dat fiind că un angajat al instituției sanitare brașovene era pe lista participanților. Este vorba despre Carmen Oțelea – medic primar radiologie și imagistică medicală, șef al Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală la Spitalul Clinic de Copii [...]
10:20
CTP, despre antivacciniștii de la Brașov: „Colegiul Medicilor și colegii doctorului Dumnezeilă” # BizBrasov.ro
După conferința antivacciniștilor de la Brașov a reacționat și jurnalistul Cristian Tudor Popescu, amendând în termini duri atitudinea celor ce se declară medici, dar susțin sau participă la astfel de evenimente „pepiniere” pentru teorii ale conspirațiilor. „La conferința de la Brașov, dedicată, de fapt, sub speciosul titlu >, ideii:
Ieri
19:40
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a scris sâmbătă pe Facebook că autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze, după ce la Brașov a fost organizată o conferință pseudoștiințifică intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”. Ministrul a solicitat societăților profesionale „să analizeze prin comisiile de [...]
15:40
Medici din Brașov și din țară, reuniți într-o pseudoconferință medicală, în care se spune că „anul 2025 este anul morților subite. Din cauza vaccinului Covid” # BizBrasov.ro
Sursa foto: facebook Carla Tanasie Era dezinformărilor și teoriilor conspiraționiste cu informații din segmentul medical este departe de a se fi încheiat, iar reacția autorităților este încă firavă. După ce recent medicul pneumolog Flavia Grosan, cunoscută drept antivaccinistă, sugera că relațiile intime cu o persoană vaccinată antiCovid ar aduce partenerului „senzație de ceață mentală și [...]
14:10
Un tânăr de 26 de ani nu mai are voie să se apropie de doi consăteni, de 55, respectiv 79 de ani, după ce i-ar fi amenințat în stradă cu acte de violență. Totul s-a întâmplat în 5 septembrie, în jurul orei 19.00, în Părău. „Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au fost [...]
13:50
Schimbări în modul în care se va face încadrarea în grad de handicap. „Fraudele şi abuzurile nu mai trebuie să afecteze drepturile celor vulnerabili” # BizBrasov.ro
A fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, care a mai spus că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept. La rândul lui, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizează că îşi propun să elimine [...]
13:40
Doi bărbați din Tărlungeni au ajuns, ieri, la Penitenciarul Codlea, pentru a-și ispăși pedepsele primate pentru că au furat. „Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au pus în aplicare, în 5 septembrie, două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Judecătoria Întorsura Buzăului, pe numele a doi bărbați din Tărlungeni. Unul dintre bărbați, [...]
12:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu, scrie News. Florin [...]
12:30
Călătorie în timp prin Brașovul de altădată. Proiect de istorie locală al unui brașovean stabilit în Olanda # BizBrasov.ro
Brașoveanul Roland Adorjani a lansat anul trecut, în decembrie, un proiect de istorie localǎ numit „Brașovul de Altădată”, prin care readuce „la viață” imagini vechi ale Brașovului folosind Inteligența Artificială, scrie fwdBV.ro. Roland Adorjani s-a născut la Brașov, în Șchei. Era perioada anilor ’90 și își amintește că atunci copiii încă puteau să colinde nestingheriți [...]
11:50
Insecte în bucătărie, alimente expirate: Amenzi de peste 5 milioane de lei în urma controalelor ANPC în toată țara, din această săptămână # BizBrasov.ro
Foto: Arhivă Peste 5,3 milioane de lei au cumulat amenzile în urma controalelor făcute în această săptămână la nivel național (1735 de oepratori economici) de către comisarii ANPC. În urma neregulilor, au fost date 1.124 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,3 milioane de lei, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme [...]
11:40
Aproape 300 de milioane de euro, bani nerambursabili, pentru proiecte în educație în Regiunea Centru, începând din 2007 # BizBrasov.ro
Sumă uriașă investită în infrastructura de educație din Regiunea Centru, în cele trei perioade de programare financiară europeană (2007 – 2013, 2014 – 2020, 2021 – 2027). Investițiile au fost în școlile, grădinițele și universitățile din Regiunea de Dezvoltare Centru, care cuprinde județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna. Fiecare județ al regiunii a beneficiat [...]
11:20
Cetatea Rupea se află la 50 de km de orașul Brașov și este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice din România. Se mai numește și Cetatea Cohalmului și prima atestare documentară datează din anul 1324. Documente din secolul al XV-lea menționează cetatea Rupea ca fiind un important centru comercial și meșteșugăresc, scrie ProTv. Cetatea [...]
09:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că de la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. „De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Căutată de o săptămână de toată familia, o fată de 14 ani din Tărlungeni era în Suceava la un fost iubit împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție după ce o sechestrase și o bătuse # BizBrasov.ro
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări, în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție, lipsire de libertate în mod ilegal și lovirea sau [...]
18:20
SCRL Brașov a finalizat modernizarea celei de-a doua locomotive CFR Călători în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Compania a anunțat vineri cu mândrie că această locomotivă electrică EC a trecut cu succes toate probele dinamice și este gata pentru exploatare. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Promat Craiova, reunind o echipă [...]
16:50
Spectacol astronomic, urmărit din curtea fostei fabrici de ţigarete din Sfântu Gheorghe # BizBrasov.ro
Duminică, 7 septembrie, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și clubul MindFormers îi invită pe locuitori și vizitatori să ia parte la un eveniment cu adevărat spectaculos: observarea uneia dintre cele mai lungi și impresionante eclipse totale de Lună ale deceniului. Începând cu ora 19:00, curtea fostei fabrici de ţigarete va deveni un spațiu de întâlnire și [...]
16:40
13 directori Romsilva au obținut, cumulat, bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, doar în ultimii doi ani # BizBrasov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reușit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanțe uriașe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituției, [...]
16:30
(P) Materialul geotextil joacă un rol tot mai important în construcții, amenajări peisagistice și agricultura modernă. Dacă vrei să alegi corect pentru proiectul tău, este util să știi cum funcționează, ce variante există, dar și la ce să fii atent când alegi ori montezi astfel de materiale. Am structurat cele mai relevante informații în 8 [...]
15:40
Tot mai puțini turiști români pe litoral şi în marile oraşe. În schimb, a crescut numărul străinilor veniţi în România # BizBrasov.ro
Unul touroperator din România avertizează că în primele două luni de vară criza în turism s-a adâncit, fiind înregistrată o scădere a rezervărilor făcute pe litoral şi în marile oraşe de către turiştii români. Potrivit sursei citate, cauzele majore în frânarea turismului intern o reprezintă constrângerile economice şi scăderea voucherelor de vacanţă cu 66%. În [...]
15:30
ADS dă în concesiune terenuri pentru tinerii fermieri din Brașov. Documentele necesare # BizBrasov.ro
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat organizarea unei licitații publice pentru concesionarea unor suprafețe de teren agricol, pentru tinerii fermieri, cu vârsta până în 40 de ani. ste vorba de 2.100 hectare din 16 județe: Timiș, Tulcea, Vâlcea, Argeș, Brăila, Brașov, Botoșani, Călărași, Galați, Sibiu, Ialomița, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman. Lista terenurilor, aici. Conform anunțului de [...]
15:10
Doar trei candidați sunt interesați de poziția de director al Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav. Surpriza anunțată de Biz Brașov în urmă cu câteva luni se confirmă (surse) # BizBrasov.ro
După aproape doi ani de conducere interimară a Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav, astăzi s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru poziția de Director General al AIBG. Reamintim, saga selecției unui nou director durează din decembrie 2023, atunci când fostul director, Alexandru Anghel, a fost demis. Director interimar al instituției a fost numit un membru [...]
15:10
Protecția Consumatorilor a dat amenzi de 5,3 milioane de lei, în urma controalelor derulate pe parcursul acestei săptămâni. Principalele nereguli: produse expirate, dar și multă mizerie # BizBrasov.ro
Pe parcursul acestei săptămâni, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat 1.735 operatori economici, la nivelul întregii țări, verificând respectarea cadrului legal aplicabil în domeniul protecției consumatorilor. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: Principalele neconformități constatate au fost:
15:00
„Sounds Like a Book – Memory”, rezidențe artistice găzduite de satul Şona din Braşov. Un juriu internaţional a selectat şase participanţi din țară și străinătate # BizBrasov.ro
Satul Şona din Braşov va fi gazda rezidenţelor artistice pluridisciplinare internaţionale „Sounds Like a Book – Memory”, desfăşurate cu sprijinul Institutului Cultural Român, în perioada 7-28 septembrie. Un juriu internaţional a selectat şase participanţi locali şi internaţionali – Marianna Asimakopoulou, Teodora Dobrotă, Lu Fraser, Ioana-Diana Hogman, Anca Rosu şi Azam Shadpour, în urma unui open [...]
14:30
Numărul mașinilor abandonate pe domeniul public este în creștere. Registrul Auto Român: „Vă recomandăm să recurgeți la una dintre cele două pârghii pe care le aveți la îndemână, în cazul în care nu mai folosiți un vehicul” # BizBrasov.ro
Numărul vehiculelor abandonate pe domeniul public este în creștere, după cum arată cifrele colectate de pe site-urile diverselor autorități publice. Din acest motiv, Registrul Auto Român (RAR) recomandă proprietarilor de mașini vechi să le vândă sau să le recicleze (caseze), pentru a evita abandonul pe spațiul public, care poate genera probleme de trafic, poluare și [...]
14:20
Tradițiile gastronomice transilvănene și stelele Michelin se întâlnesc zilele acestea în Satul de Vacanță Boroș din Lunca de Jos, județul Harghita. Festivalul Gastronomic „Taste of Transylvania” este realizarea visului comun a unor bucătari, antreprenori HoReCa și producători locali pasionați. „Scopul nostru este deschiderea unei noi capitole în cultura gastronomică transilvană. Am pornit împreună la drumul [...]
14:10
Două brașovence „au râvnit” la același loc de parcare de pe strada Berzei. După o dispută aprigă, a fost adjudecat pentru fabuloasa sumă de 13.000 de lei/an # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Astra. În primele două proceduri din acest cartier brașovenii au avut la dispoziție 192 de locuri de parcare libere și, deși nu s-au ocupat toate, au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume foarte [...]
13:50
Târgu Secuiesc, prietenos cu mediul: Aproape 2 milioane de euro vor fi investite pentru susținerea biodiversității, combaterea schimbărilor climatice și creșterea confortului urban # BizBrasov.ro
Confortul urban nu ține numai de reabilitarea fondului construit sau a infrastructurii de transport. Un rol important revine spațiilor verzi, care contribuie la o calitate mai bună a aerului și oferă spații de relaxare. Pentru a reabilita o suprafață mare de teren neutilizat, Primăria Târgu Secuiesc a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru contractul [...]
13:30
De marți, intră pe traseu 15 curse speciale pentru elevi. Primăria Brașov are intenția să suplimenteze capacitatea de pe unele dintre acestea sau să stabilească noi rute dedicate elevilor # BizBrasov.ro
Având în vedere începerea noului an școlar, primarul George Scripcaru a solicitat operatorului de transport, RATBv, să facă toate pregătirile necesare astfel încât de marți, 9 septembrie, să fie reluat transportul elevilor către unitățile de învățământ din oraș. „Când am inițiat acest proiect acum mulți ani de zile am avut în vedere două aspecte: elevii [...]
13:20
Colegiul Național „Unirea” din Brașov a decis să renunțe la festivitatea de deschidere a anului școlar, elevii urmând să fie primiți direct în clase de către diriginți # BizBrasov.ro
Sindicatele din Educație anunță că vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni. În timp ce profesorii spun că nu vor organiza festivitățile de deschidere, ministrul Educației le cere părinților să își ducă totuși copiii la școală. Colegiul Național „Unirea” din Brașov a [...]
13:10
ANAF explică procedura fiscală pentru TVA în cazul achiziției de mașini noi sau second-hand # BizBrasov.ro
ANAF Brașov a publicat recent un ghid în care explică ce trebuie să știe contribuabilii despre tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de mașini. Documentul conține, printre altele, informații precum: Potrivit documentului, operațiunile impozabile în România, din punctul de vedere al TVA sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Sunt de asemenea operaţiuni impozabile [...]
13:10
„Valorile” condamnate de instanțe românești nu mai pot să-și ispășească pedeapsa în luxul închisorilor occidentale # BizBrasov.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei, fără consimțământul statului care a emis acest mandat. Sorin Oprescu, Alina Bica, Mario Iorgulescu, Paul de România, Dragoş Săvulescu sunt doar câteva nume de pe lista persoanelor condamnate [...]
13:00
Un localnic din Sânpetru a fost arestat după ce și-a bătut bine iubita, mai mare cu aproape 10 ani ca el # BizBrasov.ro
Polițiștii au dispus reținerea unui bărbat din Sânpetru, iar, ulterior judecătorul arestarea preventivă, în cadrul unui dosar penal pe care l-au întocmit, după ce acesta și-ar fi agresat fizic partenera. Marți, polițiștii au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către o femeie, de 47 de ani, cu privire la faptul că în timp [...]
13:00
Ieri în jurul orei 04.30 dimineața, un echipaj de poliție din cadrul Secției 3 Poliție Brașov a oprit pentru control un autovehicul, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 66 de ani. Pentru că polițiștii au observat indicii specifice, l-au testat pe „șofer” cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie [...]
12:30
VIDEO Lipitori de afișe de promovare a unui concert al manelistului Jador la Brașov, trimiși acasă azi noapte de polițiștii locali. Au fost puși să-și ia cu ei și afișele lipite ilegal # BizBrasov.ro
Azi noapte în jurul orei 03:20, un echipaj al Poliției Locale Brașov – patrula Republicii a depistat, în zona Centrului Istoric, un grup de 7 persoane care lipeau afișe pe domeniul public. Afișele făceau reclamă la concertul manelistului Jador care va avea loc peste aproximativ o lună în Brașov. „Persoanele în cauză au fost legitimate [...]
12:30
FOTO O nouă grupă a fost înființată la creșa Nr. 7 din cartierul Astra: „Ceea ce părea atunci un obiectiv greu de atins prinde viață azi” # BizBrasov.ro
La Creșa nr. 7 de pe strada Cocorului din Brașov a fost înființată o nouă grupă de antepreșcolari, ceea ce va duce la suplimentarea numărului de locuri. Această extindere a fost posibilă prin transferul unei grupe de grădiniță din clădirea creșei către Grădinița nr. 19. „Ceea ce părea atunci un obiectiv greu de atins prinde [...]
12:10
Liniile RATBV metropolitane de Hărman și Lunca Câlnicului își prelungesc de luni traseul # BizBrasov.ro
Consiliul Director al Asociației de Transport Brașov a aprobat solicitările Primăriei Prejmer și Primăriei Hărman cu privire la prelungirea traseelor 520 și 511 până la Terminalul Gara Brașov începând cu data de 8 septembrie 2025. Astfel, traseele autobuzelor RATBV vor fi următoarele: Linia 520: Dus: TERMINAL GARĂ – B-dul Gării – Str. Hărmanului – DN [...]
11:30
VIDEO Scanner special la Kaufland, raionul de fructe și legume: La ce îi ajută pe clienți? # BizBrasov.ro
Lanțul german de supermarketuri Kaufland a introdus în România un sistem inedit. Îi ajută pe clienți să aleagă un avocado perfect pentru consum. Este vorba despre un scanner special, amplasat în zona de fructe și legume, care poate determina în câteva secunde gradul de coacere al fructului, potrivit G4Food.ro. Tehnologia funcționează prin scanarea fructului, fără [...]
11:20
În ce condiții poți obține o subvenție de la Primăria Brașov pentru plata chiriei. Venitul de maxim până la care se acordă ajutorul crește, iar perioada în care trebuie să fi avut domiciliul în municipiu scade # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană, prin Direcția de Asistență Socială, a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a regulamentului de acordarea a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Brașov, atât pentru a armoniza acest act normativ cu modificările legislative în domeniu, cât și pentru a da posibilitatea mai multor brașoveni [...]
11:10
Ești student în Brașov și cauți chirie? Iată ce trebuie să știi înainte să spui „da” unei locuințe # BizBrasov.ro
Pentru mulți tineri care vin la studii în Brașov, găsirea unei locuințe de închiriat poate fi o provocare serioasă. Piața e aglomerată înainte de începerea anului universitar, iar prețurile diferă destul de mult de la un cartier la altul. Iată câteva sfaturi utile de la specialiștii Imobiliare.ro atunci când pornești la “vânătoare” de chirii. Unde [...]
10:50
Organizaţia GeoEcologică ACCENT a inițiat a doua ediție a concursului de fotografie cu imagini realizate din aria naturală protejată Muntele Tâmpa. Cele mai apreciate 30 de imagini au fost selectate de un juriu format din Ana Moiceanu (PRISMATIC Studio – fotograf și cineast profesionist) și Mihai Moiceanu (PhotoTOUR Brașov – fotograf și cineast profesionist). Fotografiile [...]
