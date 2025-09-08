Ce trebuie să conțină pachetul cu mâncare sănătoasă pentru școală

11:10

Pentru mulți tineri care vin la studii în Brașov, găsirea unei locuințe de închiriat poate fi o provocare serioasă. Piața e aglomerată înainte de începerea anului universitar, iar prețurile diferă destul de mult de la un cartier la altul. Iată câteva sfaturi utile de la specialiștii Imobiliare.ro atunci când pornești la “vânătoare” de chirii. Unde [...]