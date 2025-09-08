Un stop cardiac care a dat șansă la viață unor pacienți de pe listele de așteptare. Prelevare de organe, ieri, la Spitalul Clinic de Urgență Brașov

13:00

Polițiștii au dispus reținerea unui bărbat din Sânpetru, iar, ulterior judecătorul arestarea preventivă, în cadrul unui dosar penal pe care l-au întocmit, după ce acesta și-ar fi agresat fizic partenera. Marți, polițiștii au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către o femeie, de 47 de ani, cu privire la faptul că în timp [...]