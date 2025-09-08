Călin Georgescu depinde de decizia colegilor săi din Centrul Universitar Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră
Călin Georgescu a trimis pe 27 august o nouă cerere de suspendare de la catedra de Ingineria Mediului, pe care o ocupă în cadrul Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești. Motivele invocate sunt legate de situația în care se află. Decizia, de data aceasta, va rămâne în sarcina Consiliului de Administrație al instituției. Fostul candidat la […]
FOTO / Cum își menține SILUETA Adela Popescu după trei sarcini. ”Dar clar arăt aşa şi datorită lui Radu” # Gândul
Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a spus cum își menține silueta. Deși a născut de trei ori, vedeta arată ireproșabil. În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un […]
Protestul profesorilor câștigă noi adepți. Simpli cetățeni se alătură cadrelor didactice. „E important să ne solidarizăm” # Gândul
Început de an școlar atipic, atmosfera de sărbătoare din școli fiind înlocuită cu de cea de protest generalizat. Mii de profesori s-au strâns în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei pentru a-și striga nemulțumirile. Acestora li se alătură spontan oameni simpli, cu diferite profesii, care critică la unison măsurile de austeritate ale Cabinetului Bolojan. Mii […]
Confruntarea cu o cheltuială neașteptată poate fi stresantă, mai ales când soluțiile tradiționale par lente și birocratice. Din fericire, digitalizarea a creat alternative rapide și eficiente. Acest articol răspunde la câteva dintre cele mai comune întrebări despre noile opțiuni de finanțare. 1. Ce fac când am o urgență financiară și banca se mișcă prea încet? […]
Cum a fost acuzat Mircea Dinescu că își cumpără pantofi de lux cu banii „FURAȚI la Revoluție” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a publicat, pe pagina sa de Facebook, un nou poem metafizic, condimentat cu ironii și umor amar, adresat criticilor săi. În textul publicat recent, acesta povestește cum, după ce a scris un poem despre împăratul german care a mers desculț la Canossa pentru a cere iertare Papei, a fost acuzat de unii […]
Ce este „mystery box”, varianta modernă a lozului în plic. Mulți români plătesc fără să știe ce cumpără, de fapt # Gândul
Începe să prindă și în România o nouă formă de …divertisment, cum este prezentată pe social media: cutia misterioasă este, de fapt, varianta modernă a lozului în plic. Conceptul e simplu, dar plin de suspans: cumperi un colet fără să știi ce conține, iar surpriza vine odată cu deschiderea lui. Cutiile, de diferite valori, sunt […]
Aproape cinci milioane de cetățeni așteaptă ca pensiile să intre pe card sau să fie distribuite cu ajutorul poștașilor. Persoanele care nu se află acasă și nu intră în posesia banilor la data când poștașul ajunge la domiciliu, au posibilitatea să își ridice sumele cuvenite de la ghișeele poștale, în termen de 2 zile lucrătoare […]
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său # Gândul
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt a declarat la începutul noului an că: „Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său”. Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” a fost renovată cu bani din PNRR, astfel copiii au la dispoziție o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un […]
Cum să pregătești suc de roșii fără conservanți pentru iarnă. Gina Bradea dezvăluie secretul pentru un preparat fără E-uri # Gândul
Gina Bradea a dezvăluit, în urmă cu mai mulți ani, o rețetă pentru un suc de roșii fără conservanți și E-uri. Pentru această rețetă de iarnă, care poate fi perfectă pentru diverse preparate și sosuri, a adus în atenție un mod de preparare clasic, tradițional, dar gustos și autentic. Pentru această rețetă de suc de […]
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri # Gândul
Președintele american, Donald Trump, a emis, duminică, un „ultim avertisment” către gruparea islamistă Hamas, îndemnând-o să accepte un acord de eliberare a ostaticilor israelieni deținuți în Fâșia Gaza. Trump a lansat „ultimatumul” împotriva grupării Hamas, determinând-o să accepte propunerea unor negocieri pe baza inițiativelor americane. „Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca gruparea Hamas […]
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ” # Gândul
Analistul politic Cristian Pîrvulescu susține că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o reformă veritabilă, ci doar reduceri de personal prezentate brutal, fără o viziune fiscală coerentă. Într-o declarație recentă, acesta avertizează că statul român riscă să devină unul „minimal și securitar”, în care educația și sănătatea pierd, în timp ce armata și […]
După CTP, care-l compara pe Bolojan cu Hercule, a venit Liiceanu care-l compară cu Moise, Brătianu, Carol I. Vezi întreaga odă închinată premierului # Gândul
După ce Cristian Tudor Popescu, într-un text publicat pe o rețea socială i-a atribuit lui Bolojan aura eroului mitologic Hercule, a venit rândul lui Gabriel Liiceanu, pe care istoria recentă îl plasează și ca liderul din grupul „intelectualilor lui Băsescu”, să-i aducă ode premierului, pe care-l compară cu „bietul Moise” și-l alătură unor nume precum […]
Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off” # Gândul
Giovanni Becali vede o favorită clară în lupta pentru titlu în Liga 1, iar aceasta nu este echipa vărului Gigi, FCSB. În opinia cunoscutului impresar, Universitatea Craiova pornește cu prima șansă, după startul excelent de sezon avut. FCSB și CFR Cluj au început dezamăgitor actuala ediție de campionat și le va fi greu să recupereze […]
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin patru morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși # Gândul
Cel puțin patru persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce doi atacatori au deschis focul într-o intersecție aglomerată din Ierusalim. Potrivit primelor informații, citate de Times of Israel, atacatorii, de origine palestiniană, au fost uciși de forțele de ordine. Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital, șase dintre ele […]
Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ # Gândul
Compania Municipală Termoernergetica anunță lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei, ceea ce va duce din nou la oprirea temporară a furnizării apei calde pentru mii de bucureșteni. Printre zonele afectate se numără: Spitalul Fundeni și 337 de blocuri din Sectorul 2 6 imobile din Sectorul […]
Te-ai întrebat vreodată ce reprezintă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram” din limba română? Originea acestei expresii derivă dintr-un paragraf din Evanghelie, ceea ce înseamnă că, la bază, are o însemnătate religioasă. În limba română putem întâlni o multitudine de expresii, iar unele dintre acestea pot avea o însemnătate religioasă, culturală și chiar socială. […]
„Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele # Gândul
Ambasadorul român la Washington se face de râs bătând la ușile „lumii lui Trump”, consideră AUR, care solicită „rechemarea urgentă” a lui Andrei Muraru. Aceștia invocă mai multe motive, unul dintre acestea fiind că reprezentantul României în Statele Unite „se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump”. Reprezentanții AUR spun că primesc „semnale […]
Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț # Gândul
FCSB a încercat în ultimele zile să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani), fundaș central la FC Argeș, însă mutarea a căzut. Cu toate acestea, Gigi Becali (67 de ani) nu a renunțat la ideea de a-l aduce pe tânărul apărător la echipa sa. Pentru asta, patronul „roș-albaștrilor” a anunțat că este dispus să […]
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise. „Premierul Ilie Bolojan, potrivit definiției, e o personalitate controversată. Cei mai mulți jurnaliști, analiști, oameni simplu spun că așa-zisa lui reformă e un dezastru, pentru că, de fapt, sunt niște […]
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul # Gândul
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a făcut apel la autoritățile talibane să ridice restricțiile impuse lucrătoarelor umanitare din Afganistan, permițându-le să călătorească fără tutori de sex masculin și să ajute femeile din comunitățile afectate de cutremurele care au devastat estul țării. Apelul vine în contextul în care regimul taliban le-a interzis femeilor să lucreze în […]
Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția # Gândul
Ministrul Apărării Naționale a declarat că va verifica maniera în care au ajuns în țară armele descoperite la gruparea de mercenari condusă de Horațiu Potra. Ionuț Moșteanu a spus că Direcția Generală de Informații a Armatei(DGIA) va fi verificată serios, după scandalul în care au fost implicați mai mulți militari români, mercenari în Congo, dar […]
Probabil că ai observat și tu că în plin sezon de vară, când aerul condiționat merge non-stop la birou, în mașină și acasă, pielea începe să „protesteze”. Se usucă mai ușor, devine ternă, apar zone care descuamează sau, paradoxal, se îngrașă mai repede. Și asta se întâmplă chiar dacă bei apă, porți SPF și ai […]
Fie că sunteți instalator sanitar, electrician, zugrav, tâmplar, faianțar sau alt tip de executant în construcții, cu siguranță vi s-a întâmplat uneori să aveți prea mult de lucru și să nu faceți față tuturor solicitărilor, iar alteori să nu primiți deloc apeluri și să aveți pauze în activitate. Vă întrebați cum să găsiți mai mulți […]
FRANȚA se confruntă cu o nouă criză politică/ Bayrou își va asuma răspunderea Guvernului în fața Adunării Naționale # Gândul
Premierul francez, Francois Bayrou, urmează să desfășoare un vot privind asumarea răspunderii de către Guvern, care poate conduce la o eventuală încheiere a mandatului său din cauza opoziției partidelor de stânga și de extremă-dreapta. Partidele politice vor avea dreptul de a trimite câte un reprezentant la tribună pentru a-și exprima părerea despre această situație care […]
Biletul de TREN costă 3500 de euro pentru o singură persoană. De ce este atât de scump şi ce ţări vizitezi # Gândul
Trenul de lux Orient Express La Dolce Vita a pornit la drum prin Italia și în 2025, oferind călătorilor nu doar transport, ci o adevărată experiență de artă, gastronomie și rafinament. Prețul, însă, a stârnit uimire: 3.500 de euro pentru o singură persoană, pentru un voiaj de două zile și o noapte. Iar acesta este […]
Câtă apă CONSUMĂ o mașină de spălat? Sfaturi utile care te ajută să economisești până la 50% la factura de apă # Gândul
O mașină de spălat rufe poate consuma o cantitate considerabilă de apă la un singur ciclu, în funcție de vechime și de tehnologia folosită. Modelele moderne, mai ales cele cu funcție Eco, reduc consumul, dar aplicarea câtorva trucuri simple te pot ajuta să faci economii chiar și cu 50% la factura la apă și energie. […]
Președintele Nicușor Dan le transmite, luni, liderilor coaliției să fie „un bloc unit”. Șeful statului spune că, până la urmă, partidele din coaliție au „libertatea să facă ce vor”, dar să țină cont de situația în care sunt. Declarațiile vin după săptămâni de tensionate între liderii coaliției, pen fondul construirii pachetului 2 de reforme. „Nu […]
Astăzi, vă arătăm un top cu 12 locuri în care poți pleca în vacanțe în septembrie 2025. Pentru că ne afăm, deja, în prima lună de toamnă, valorile termice în anumite zone se vor mai domoli, ceea ce ar putea însemna o perioadă perfectă pentru alte călătorii. Vezi mai jos, în articol, destinațiile de vacanță […]
Înalta Curte analizează posibilitatea sesizării CCR pentru reformele adoptate recent de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție(ÎCCJ) analizează textele celor patru legi de reformă adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, prin asumarea răspunderii. Instanța supremă, a cărei șefă este judecătoarea Lia Savonea, intenționează să sesizeze CCR în cazul în care se constată că acestea încălcă drepturile cetățenilor. Reformele lui Ilie Bolojan se plimbă dintr-o instanță […]
Sărbătoarea NAȘTERII Maicii Domnului. Tradiții străvechi și superstiții românești de sf. Maria Mică. Ce nu ai voie să faci pe 8 septembrie # Gândul
Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mică, primul mare praznic al noului an bisericesc. Ziua este marcată prin rugăciuni, tradiții străvechi și numeroase superstiții, respectate pentru a aduce sănătate, protecție și binecuvântare în familie. Sfânta Maria Mică este unul dintre cele mai importante momente din calendarul […]
Curtea Supremă a Israelului ACUZĂ: Guvernul Netanyahu nu oferă suficientă mâncare prizonierilor palestinieni! # Gândul
Curtea Supremă a Israelului lansează acuzații dintre cele mai dure: Guvernul Netanyahu nu a asigurat deținuților palestinieni hrană suficientă, scrie The Guardian. În context, magistrații au ordonat autorităților să îmbunătățească alimentația prizonierilor. Decizia de duminică, 7 septembrie, a fost un caz rar în care cea mai înaltă instanță a țării a dat un verdict împotriva […]
Nicușor Dan și-a dus copilul la școală, în prima zi. Profesorii, în stradă. Președintele îi cheamă la Cotroceni, după o vară de proteste # Gândul
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, organizează luni, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, anunţă […]
Donald Trump, de la urale la huiduieli, la finala US Open/Gest controversat al organizatorilor: televiziunile au fost obligate să facă asta # Gândul
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost prezent la finala turneului de tenis US Open, de la New York, iar primirea de care a avut parte evidențiază ruptura din societate. De la aplauze la huiduieli, de asta a avut parte liderul celei mai puternice națiuni de pe glob pe arena Flushing Meadows, acolo […]
Lucrările de apă și canalizare de la Ciolpani sunt realizate în proporție de 98%. Mai sunt de realizat aproape 900 de metri de canal – dintre care 350 de metri prin săpătură deschisă și 550 de metri prin foraj dirijat, spune președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Autoritățile județene pregătesc recepția lucrării spre finalul anului. […]
Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câștigat US Open după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu ATP, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala de duminică, de la New York. Finala a durat două ore și 42 de minute și acum Alcaraz a urcat pe primul loc în clasamentul mondial. Spaniolul și-a […]
Erin Patterson, „criminala cu ciuperci otrăvitoare”, CONDAMNATĂ la închisoare pe viață. Planul morții a început din bucătărie cu „buretele viperei” # Gândul
Erin Patterson, o femeie de 50 de ani din Australia, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru uciderea a trei membri ai familiei soțului său, după ce i-a servit cu ciuperci otrăvitoare la o cină în iulie 2023. Sentința, pronunțată de Curtea Supremă din Victoria, a atras atenția presei internaționale, cazul fiind considerat unul […]
Donald Trump este „pregătit” să impună noi SANCȚIUNI împotriva Rusiei/ „Acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va lua în considerare impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, în urma desfășurării unor operațiuni aeriene rusești de amploare pe teritoriul ucrainean. Trump a fost întrebat de un jurnalist, cu ocazia desfășurării unei conferințe de presă la Casa Albă, duminică, dacă este pregătit să lanseze o nouă fază […]
Cele 3 zodii protejate de Sfânta Maria Mică. Norcul va fi de partea lor, din 8 septembrie 2025 # Gândul
De Sfânta Maria Mică (8 septembrie), mai multe zodii vor fi protejate de Divinitate, iar binecuvântările pot apărea la fiecare pas al zilei. Data de 8 septembrie are o încărcătură religioasă specială, marcând un moment în care dorințele curate și rugăciunile sunt ascultate. De altfel, ziua are și o semnificație astrologică aparte. Prima zodie protejată […]
VREME de vară pe 8 septembrie. Temperaturile urcă până la 33 de grade. Unde sunt așteptate averse puternice și descărcări electrice # Gândul
Suntem deja în prima lună de toamnă, însă vremea caldă cu temperaturi mai degrabă de vară încă persistă la nivel național. Meteorologii spun că maximele de astăzi ajungă până la 33 de grade Celsius, însă în a doua parte a zilei apar însă ploi zgomotoase, descărcări electrice și grindină în anumite zone ale țării. Ziua […]
Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025 # Gândul
Meteorologii Accuweather au pregătit prognoza meteo pentru această toamnă și anunță, oficial, când încep ploile în România. După un val de căldură în prima lună a acestui anotimp, va urma o perioadă cu o scădere treptată a temperaturilor. Apoi, precipitațiile își fac apariția, însă valorile termice vor urca, din nou, în termometre. Vremea va oscila […]
Traficul pe DN39 Constanța – Vama Veche, BLOCAT parțial după ce un protestatar s-a urcat pe podul din Agigea pentru a striga: „Turul 2 înapoi” # Gândul
Traficul rutier pe DN39 Constanța – Vama Veche a fost restricționat, luni dimineață, la o bandă pe sens, după ce o persoană a urcat pe podul din Agigea pentru a protesta împotriva alegerilor prezidențiale. Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că pe podul din Agigea, județul Constanța, circulația rutieră a fost restricționată luni dimineață, […]
Nicușor Dan susține ANGAJĂRILE de răspundere ale lui Bolojan: O măsură necesară într-o perioadă de criză # Gândul
Președintele Nicușor Dan le transmite liderilor coaliției să fie „un bloc unit”. Șeful statului spune că, până la urmă, partidele din coaliție au „libertatea să facă ce vor”, dar să țină cont de situația în care suntem. Declarațiile vin după săptămâni de tensionate între liderii coaliției, pen fondul construirii pachetului 2 de reforme. „Nu e în […]
MIZA alegerilor parlamentare din Republica Moldova. „Paradoxal, invazia Federației Ruse în Ucraina, un mare pas spre integrarea europeană a Moldovei” # Gândul
Republica Moldova este în plină campanie electorală, iar scrutinul parlamentar va decide parcursul european al țării. În cursă s-au înscris 14 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Potrivit experților consultați de Gândul, aceste alegeri vor fi cruciale pentru integrarea fostei republici sovietice în Uniunea Europeană. Gândul a discutat cu Dan Dungaciu, analist de […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1293. Trump se declară pregătit pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 3 septembrie 2025, în a 1.293-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian extrem de puternic lansat de forțele armate ale lui Vladimir Putin asupra […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 703. Protest masiv la Ierusalim: mii de oameni i-au cerut lui Netanyahu eliberarea ostaticilor # Gândul
Peste 15.000 de oameni au ieșit în stradă în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe premierul Benjamin Netanyahu să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor. Familiile și susținătorii ostaticilor capturați de Hamas s-au adunat în Piața Paris, din Ierusalim, iar alții s-au strâns la Tel Aviv. Încă 48 […]
Deschiderea oficială a noului an școlar este mai tristă ca niciodată. Multe şcoli şi licee au anulate festivităţile de început de an, iar profesorii boicotează ceremonia, mulți dintre ei participând la protestul de amploare din București. Educația este mai divizată ca niciodată. Părinţii au fost anunţaţi că festivitățile au fost anulate de către învăţători și […]
8 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Marian Cozma ar fi împlinit 43 de ani/ Ziua internaţională pentru alfabetizare # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 8 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Marian Cozma a fost un talentat handbalist român, component al echipei naționale și al cluburilor Dinamo București și MKB Veszprém din Ungaria. Născut pe 8 septembrie 1982 la București, a debutat la […]
