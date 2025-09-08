Călin Georgescu depinde de decizia colegilor săi din Centrul Universitar Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră

07:20

Deschiderea oficială a noului an școlar este mai tristă ca niciodată. Multe şcoli şi licee au anulate festivităţile de început de an, iar profesorii boicotează ceremonia, mulți dintre ei participând la protestul de amploare din București. Educația este mai divizată ca niciodată. Părinţii au fost anunţaţi că festivitățile au fost anulate de către învăţători și […]