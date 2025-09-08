Cum se depozitează CEAPA în condiții optime, pentru a beneficia cât mai mult timp de una dintre cele mai consumate legume

13:30

PSD vine cu un proiect de lege care să repare „nedreptatea” creată prin Pachetul 1 al Guvernlui, propunând ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie scutite de plata contribuției la sănătate. Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că este vorba de proiecte de lege, care sunt „proiecte reparatorii, […]