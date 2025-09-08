Ilie Bolojan, întâlnire la Guvern cu investitorii internaționali. Discuțiile vizează stabilitatea ECONOMICĂ a României

13:10

O nouă tendință prinde tot mai mult teren în rândul celor bogați și celebri: medicii concierge. Aproape că nu există miliardar care să nu aibă la dispoziție, oricând dorește, un astfel de specialist, care oferă servicii medicale private la orice oră și în orice loc. Medicii concierge sunt disponibili oricând este nevoie de ei. Vin […]