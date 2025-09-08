Ilie Bolojan, întâlnire la Guvern cu investitorii internaționali. Discuțiile vizează stabilitatea ECONOMICĂ a României
Gândul, 8 septembrie 2025 15:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de investitori internaționali coordonată de J.P. Morgan, aflați într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est. Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile implementate de Guvern pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice. Reprezentanții delegației […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
15:30
Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, în cursul zilei de joi, 4 septembrie 2025. Înainte de moarte, celebrul creator de modă a reușit să își îndeplinească o dorință arzătoare. De altfel, în cadrul unui interviu, el mărturisise care a fost cel mai mare regret pe care l-a avut. Luni, 8 septembrie […]
15:20
Ilie Bolojan, întâlnire la Guvern cu investitorii internaționali. Discuțiile vizează stabilitatea ECONOMICĂ a României # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de investitori internaționali coordonată de J.P. Morgan, aflați într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est. Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile implementate de Guvern pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice. Reprezentanții delegației […]
15:20
Ministrul Sănătății a mobilizat Corpul de Control, după un eveniment care a promovat informații medicale false: „Pot agrava sănătatea publică” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni 8 septembrie că, împreună cu Colegiul Medicilor și Corpul de Control al ministerului, va fi declanșată o anchetă, cu privire la o conferință desfășurată la Brașov, unde au fost promovate informații medicale false, transmite Mediafax. „Am discutat cu Colegiul Medicilor din România și împreună cu Corpul de Control […]
Acum o oră
15:10
Schimbarea plutește în aer. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 9 septembrie 2025. Berbec Există cu siguranță un dezavantaj în a fi proprietar de casă! Oricât de mult ți-ar plăcea proiectele, bucuria este temperată când treburile casnice nu se termină niciodată. Deși casa ta este solidă din punct de vedere structural, ar […]
15:10
Doi polițiști au fost uciși și alți doi au fost răniți în urma unui atac armat produs la o secție de poliție din orașul Izmir, din vestul Turciei. Atacatorul, un tânăr în vârstă de 16 ani, a fost reținut de autorități, a transmis ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, citat de Reuters. Oficialul l-a identificat pe […]
15:00
Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina # Gândul
Kremlinul a transmis luni, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Dimitri Peskov, că nicio sancțiune nu va obliga vreodată Rusia să schimbe cursul războiului din Ucraina. Avertismentul vine la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare sancțiuni economice suplimentare împotriva Moscovei, transmite Reuters. Occidentul a impus mai […]
15:00
Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna” # Gândul
Marcel Ciolacu a prezentat documentele doveditoare prin care demontează acuzațiile că ar fi cheltuit „zeci de miliarde din Fondul de Rezervă al Guvernului” și a precizat, în acest sens, că „acești bani au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării”. Marcel Ciolacu a publicat pe contul de Facebook […]
14:50
O româncă stabilită în Italia a fost descoperită într-o stare confuză și speriată într-o localitate. Femeia dispăruse de acasă și rătăcea în apropierea unui supermarket din Frosinone. Cei care au alertat autoritățile au fost chiar trecătorii de pe stradă. Femeia se plimba dezorientată pe drumul public, în jurul unui magazin, aspect care a ridicat îngrijorări […]
Acum 2 ore
14:40
FOTO / Deea Maxer, despre ACTIVITATE sa profesională. ”Nu aș putea să fac un singur lucru. Sunt hiperactivă” # Gândul
Deea Maxer a vorbit despre activitatea sa profesională. Aceasta a explicat că este implicată în numeroase proiecte pentru că nu poate sta degeaba. Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și Maysa. Deea și Dinu Maxer au format un cuplu […]
14:30
Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea” # Gândul
Filozoful Gabriel Liiceanu, semnatarul unui proaspăt elogiu la adresa premierului Ilie Bolojan, are un lung istoric de ode dedicate unor personalități politice influente si nu numai. De la Traian Băsescu la Klaus Iohannis, Monica Macovei sau Codruța Kovesi, pe toți i-a slujit cu credința oarba de-a lungul anilor. Pe Kovesi o vedea chiar următorul președinte […]
14:30
Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii # Gândul
Luni, 8 septembrie 2025, se dă startul unui nou an școlar în România, iar odată cu emoțiile începutului apare și o întrebare tot mai prezentă pe buzele multora: poate fi inteligența artificială un sprijin real în învățare pentru copii? Unii părinți se tem că IA reprezintă un risc, acela de a-i transforma pe cei mici […]
14:20
Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere # Gândul
Ministrul Educației Daniel David a declarat că nu s-a prezentat la nicio școală pentru deschiderea anului școlar, întrucât „ar fi amplificat festivismul”. „Nu, n-am fost la școală, am vrut să mă duc la școală, din păcate, discutând cu mai mulți colegi, mi-am dat seama că prezența mea la școală ar fi amplificat festivismul și, activități […]
14:10
Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani” # Gândul
Profesorul Mircea Miclea avertizează că măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, precum majorarea normei didactice și creșterea numărului de elevi în clasă, au transformat prima zi de școală într-un moment tensionat, cu costuri emoționale și sociale majore pentru profesori și elevi. Fondatorul Institutului de cercetare-dezvoltare Cognitrom și expert în reformele aplicate în […]
14:10
Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă” # Gândul
Rebelul Uniunii Europene nu își dezminte renumele și lansează o nouă rafală de atacuri la adresa liderilor de la Bruxelles. Tema este războiul din Ucraina, care a declanșat un adevărat Război Rece între Casa Albă și Comisia Europeană. Donald Trump și Ursula von der Leyen au poziții diametral opuse în „Dacă războiul continuă, Uniunea Europeană […]
14:00
Facturi uriașe la electricitate pentru firmele din București și Ilfov. Specialiștii avertizează că situația poate duce la faliment în masă # Gândul
Peste jumătate dintre firmele din București și județul Ilfov au primit facturi uriașe la electricitate. În ultimele luni, companiile s-au trezit cu facturi mai mari cu cel puțin 21%. O astfel de situație, avertizează specialiștii, ar putea duce la faliment în masă. Pe lângă falimentul în lanț, situația ar putea degenera și către pierderi ale […]
14:00
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul său nu va susține reducerea cu 10% a posturilor din unitățile administrativ-teritoriale, menționând că reprezentanții PSD fac parte în continuare din grupul de lucru care analizează datele pentru această măsură. „În acest moment PSD-ul este parte, prin reprezentanții săi, în acel grup de lucru, […]
14:00
Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. „Să se învețe minte. Să stea toți drepți în fața mea” # Gândul
FCSB a vrut să-l transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar mutarea a picat. Pe lista echipei roș-albastre a fost și Leo Bolgado de la CFR Cluj, care va semna cu Rapid. Gigi Becali, în ultima zi de transferuri, a anunțat că nu mai vrea să aducă niciun jucător și a spus de […]
13:50
Grindeanu afirmă că PSD nu a refuzat niciodată DIALOGUL în Coaliție: „Noi am fost mereu cei care am mers și am discutat” # Gândul
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul său a fost mereu deschis la discuții în Coaliție și că guvernarea nu trebuie făcută „cu toporul sau cu pistolul la tâmplă”. Despre relațiile din Coaliție, Grindeanu a subliniat că PSD a fost permanent implicat în discuții și nu a impus soluții unilateral. „Am fost tot […]
Acum 4 ore
13:40
FOTO / Cu cine ar vrea să se întâlnească Horia Brenciu. ”Să stăm să vorbim despre DRAGOSTE, despre muzică, despre nebunii” # Gândul
Horia Brenciu, în vârstă de 53 de ani, a mărturisit cu cine ar vrea să se întâlnească la podcastul pe care îl realizează. Horia Brenciu este cântăreț, a prezentat numeroase emisiuni și a fost jurat la diverse show-uri de talente. În plan personal, Horia Brenciu este căsătorit cu producătoarea de televiziune Alice Dumitrescu. Cuplul […]
13:40
Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat # Gândul
Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, duminică, pe fondul apelurilor făcute de Partidul Liberal Democrat (PLD) de a-și asuma responsabilitatea pentru două rezultate slabe în sondaje. Ishiba a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a decis să demisioneze, deoarece negocierile tarifare cu Statele Unite, o problemă pe care a descris-o drept o […]
13:40
CFR Călători a bifat un record de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore! # Gândul
CFR Călători a bifat vineri, 5 septembrie, un nedorit record de întârziere pe calea ferată. Trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă o distanță de numai 80 de kilometri, a ajuns la destinație după mai bine de 9 ore. Regio 2703 trebuia să plece la 8:20 din Petroșani și să ajungă la ora 10:55 în […]
13:30
PSD vine cu un proiect de lege care să repare „nedreptatea” creată prin Pachetul 1 al Guvernlui, propunând ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie scutite de plata contribuției la sănătate. Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că este vorba de proiecte de lege, care sunt „proiecte reparatorii, […]
13:30
Cine plătește echipa de filmare a familiei Nicușor Dan, dezvăluită de Gândul? Răspunsul Administrației Prezidențiale adâncește și mai mult MISTERUL # Gândul
Echipa de filmare a familiei prezidențiale și costurile acesteia rămân un mister. Gândul a dezvăluit că președintele Nicușor Dan și familia acestuia au fost însoțiți, în vacanța de trei săptămâni, de o echipă de filmare. Cameramanii prezidențiali, echipați cu aparatură profesională au fost umbra familiei, pe munte, la biserici sau la festivalurile pe unde s-a […]
13:30
Sorin Grindeanu: „Niciun partid social-democrat nu renunță la impozitarea PROGRESIVĂ a veniturilor” # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afărmă că politica fiscală a PSD va continua să promoveze impozitarea progresivă, chiar dacă face parte dintr-o Coaliție cu partide de dreapta care nu susțin această măsură. Grindeanu a subliniat poziția fermă a PSD în privința polticii fiscale. „Niciodată un partid social-democrat nu își permite să renunțe la o […]
13:20
Marșul revoltei: profesorii au plecat spre Palatul Cotroceni. Sindicaliștii solicită abrogarea legii reformei în educație # Gândul
Haos în loc de educație. În prima zi de școală, Capitala este învăluită de o atmosferă incendiară. Mii de sindicaliști au ocupat Piața Victoriei, strigându-și revendicările în fața Palatului Victoria. Cadrele didactice protestează contra Pachetului de austeritate al Guvernului Bolojan care îi vizează direct. Însă, revolta lor îl vizează și pe președintele în exercițiu. În […]
13:10
O nouă tendință prinde tot mai mult teren în rândul celor bogați și celebri: medicii concierge. Aproape că nu există miliardar care să nu aibă la dispoziție, oricând dorește, un astfel de specialist, care oferă servicii medicale private la orice oră și în orice loc. Medicii concierge sunt disponibili oricând este nevoie de ei. Vin […]
13:00
ChatGPT scanează conversațiile private, iar informațiile îngrijorătoare sunt raportate către poliție # Gândul
ChatGPT a recunoscut faptul că toate conversațiile private care au loc pe platformă sunt sunt scanate îndeaproape de specialiști. În cazul în care conversațiile au o notă îngrijorătoare, acestea sunt raportate către poliție. Un mic grup de angajați specializați analizează conversațiile respective și, în cazul unui risc iminent de vătămare gravă, acestea ajung la autorități. […]
12:50
CNN: Franța a devenit neguvernabilă. Țara a intrat în criză, dar lucrurile nu ar fi trebuit să fie așa/Macron va fi supus unor presiuni în creștere # Gândul
Franța se confruntă din nou cu o criză politică de amploare, în contextul în care Guvernul Bayrou riscă să își piardă mandatul în Parlamentul de la Paris, iar situația din Hexagon a fost analizată și de jurnaliștii de la CNN. Aceștia susțin că „Franța a devenit neguvernabilă”, însă această criză politică nu ar fi trebuit […]
12:40
FOTO / Cum își menține SILUETA Adela Popescu după trei sarcini. ”Dar clar arăt aşa şi datorită lui Radu” # Gândul
Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a spus cum își menține silueta. Deși a născut de trei ori, vedeta arată ireproșabil. În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un […]
12:40
Protestul profesorilor câștigă noi adepți. Simpli cetățeni se alătură cadrelor didactice. „E important să ne solidarizăm” # Gândul
Început de an școlar atipic, atmosfera de sărbătoare din școli fiind înlocuită cu de cea de protest generalizat. Mii de profesori s-au strâns în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei pentru a-și striga nemulțumirile. Acestora li se alătură spontan oameni simpli, cu diferite profesii, care critică la unison măsurile de austeritate ale Cabinetului Bolojan. Mii […]
12:40
Confruntarea cu o cheltuială neașteptată poate fi stresantă, mai ales când soluțiile tradiționale par lente și birocratice. Din fericire, digitalizarea a creat alternative rapide și eficiente. Acest articol răspunde la câteva dintre cele mai comune întrebări despre noile opțiuni de finanțare. 1. Ce fac când am o urgență financiară și banca se mișcă prea încet? […]
12:40
Cum a fost acuzat Mircea Dinescu că își cumpără pantofi de lux cu banii „FURAȚI la Revoluție” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a publicat, pe pagina sa de Facebook, un nou poem metafizic, condimentat cu ironii și umor amar, adresat criticilor săi. În textul publicat recent, acesta povestește cum, după ce a scris un poem despre împăratul german care a mers desculț la Canossa pentru a cere iertare Papei, a fost acuzat de unii […]
12:30
Ce este „mystery box”, varianta modernă a lozului în plic. Mulți români plătesc fără să știe ce cumpără, de fapt # Gândul
Începe să prindă și în România o nouă formă de …divertisment, cum este prezentată pe social media: cutia misterioasă este, de fapt, varianta modernă a lozului în plic. Conceptul e simplu, dar plin de suspans: cumperi un colet fără să știi ce conține, iar surpriza vine odată cu deschiderea lui. Cutiile, de diferite valori, sunt […]
12:30
Aproape cinci milioane de cetățeni așteaptă ca pensiile să intre pe card sau să fie distribuite cu ajutorul poștașilor. Persoanele care nu se află acasă și nu intră în posesia banilor la data când poștașul ajunge la domiciliu, au posibilitatea să își ridice sumele cuvenite de la ghișeele poștale, în termen de 2 zile lucrătoare […]
12:20
Călin Georgescu depinde de decizia colegilor săi din Centrul Universitar Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră # Gândul
Călin Georgescu a trimis pe 27 august o nouă cerere de suspendare de la catedra de Ingineria Mediului, pe care o ocupă în cadrul Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești. Motivele invocate sunt legate de situația în care se află. Decizia, de data aceasta, va rămâne în sarcina Consiliului de Administrație al instituției. Fostul candidat la […]
12:00
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său # Gândul
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt a declarat la începutul noului an că: „Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său”. Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” a fost renovată cu bani din PNRR, astfel copiii au la dispoziție o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un […]
12:00
Cum să pregătești suc de roșii fără conservanți pentru iarnă. Gina Bradea dezvăluie secretul pentru un preparat fără E-uri # Gândul
Gina Bradea a dezvăluit, în urmă cu mai mulți ani, o rețetă pentru un suc de roșii fără conservanți și E-uri. Pentru această rețetă de iarnă, care poate fi perfectă pentru diverse preparate și sosuri, a adus în atenție un mod de preparare clasic, tradițional, dar gustos și autentic. Pentru această rețetă de suc de […]
11:50
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri # Gândul
Președintele american, Donald Trump, a emis, duminică, un „ultim avertisment” către gruparea islamistă Hamas, îndemnând-o să accepte un acord de eliberare a ostaticilor israelieni deținuți în Fâșia Gaza. Trump a lansat „ultimatumul” împotriva grupării Hamas, determinând-o să accepte propunerea unor negocieri pe baza inițiativelor americane. „Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca gruparea Hamas […]
11:50
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ” # Gândul
Analistul politic Cristian Pîrvulescu susține că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o reformă veritabilă, ci doar reduceri de personal prezentate brutal, fără o viziune fiscală coerentă. Într-o declarație recentă, acesta avertizează că statul român riscă să devină unul „minimal și securitar”, în care educația și sănătatea pierd, în timp ce armata și […]
11:50
După CTP, care-l compara pe Bolojan cu Hercule, a venit Liiceanu care-l compară cu Moise, Brătianu, Carol I. Vezi întreaga odă închinată premierului # Gândul
După ce Cristian Tudor Popescu, într-un text publicat pe o rețea socială i-a atribuit lui Bolojan aura eroului mitologic Hercule, a venit rândul lui Gabriel Liiceanu, pe care istoria recentă îl plasează și ca liderul din grupul „intelectualilor lui Băsescu”, să-i aducă ode premierului, pe care-l compară cu „bietul Moise” și-l alătură unor nume precum […]
Acum 6 ore
11:40
Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off” # Gândul
Giovanni Becali vede o favorită clară în lupta pentru titlu în Liga 1, iar aceasta nu este echipa vărului Gigi, FCSB. În opinia cunoscutului impresar, Universitatea Craiova pornește cu prima șansă, după startul excelent de sezon avut. FCSB și CFR Cluj au început dezamăgitor actuala ediție de campionat și le va fi greu să recupereze […]
11:30
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin patru morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși # Gândul
Cel puțin patru persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce doi atacatori au deschis focul într-o intersecție aglomerată din Ierusalim. Potrivit primelor informații, citate de Times of Israel, atacatorii, de origine palestiniană, au fost uciși de forțele de ordine. Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital, șase dintre ele […]
11:20
Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ # Gândul
Compania Municipală Termoernergetica anunță lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei, ceea ce va duce din nou la oprirea temporară a furnizării apei calde pentru mii de bucureșteni. Printre zonele afectate se numără: Spitalul Fundeni și 337 de blocuri din Sectorul 2 6 imobile din Sectorul […]
11:20
Te-ai întrebat vreodată ce reprezintă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram” din limba română? Originea acestei expresii derivă dintr-un paragraf din Evanghelie, ceea ce înseamnă că, la bază, are o însemnătate religioasă. În limba română putem întâlni o multitudine de expresii, iar unele dintre acestea pot avea o însemnătate religioasă, culturală și chiar socială. […]
11:10
„Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele # Gândul
Ambasadorul român la Washington se face de râs bătând la ușile „lumii lui Trump”, consideră AUR, care solicită „rechemarea urgentă” a lui Andrei Muraru. Aceștia invocă mai multe motive, unul dintre acestea fiind că reprezentantul României în Statele Unite „se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump”. Reprezentanții AUR spun că primesc „semnale […]
11:00
Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț # Gândul
FCSB a încercat în ultimele zile să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani), fundaș central la FC Argeș, însă mutarea a căzut. Cu toate acestea, Gigi Becali (67 de ani) nu a renunțat la ideea de a-l aduce pe tânărul apărător la echipa sa. Pentru asta, patronul „roș-albaștrilor” a anunțat că este dispus să […]
10:50
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise. „Premierul Ilie Bolojan, potrivit definiției, e o personalitate controversată. Cei mai mulți jurnaliști, analiști, oameni simplu spun că așa-zisa lui reformă e un dezastru, pentru că, de fapt, sunt niște […]
10:40
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul # Gândul
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a făcut apel la autoritățile talibane să ridice restricțiile impuse lucrătoarelor umanitare din Afganistan, permițându-le să călătorească fără tutori de sex masculin și să ajute femeile din comunitățile afectate de cutremurele care au devastat estul țării. Apelul vine în contextul în care regimul taliban le-a interzis femeilor să lucreze în […]
10:30
Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția # Gândul
Ministrul Apărării Naționale a declarat că va verifica maniera în care au ajuns în țară armele descoperite la gruparea de mercenari condusă de Horațiu Potra. Ionuț Moșteanu a spus că Direcția Generală de Informații a Armatei(DGIA) va fi verificată serios, după scandalul în care au fost implicați mai mulți militari români, mercenari în Congo, dar […]
10:20
Probabil că ai observat și tu că în plin sezon de vară, când aerul condiționat merge non-stop la birou, în mașină și acasă, pielea începe să „protesteze”. Se usucă mai ușor, devine ternă, apar zone care descuamează sau, paradoxal, se îngrașă mai repede. Și asta se întâmplă chiar dacă bei apă, porți SPF și ai […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.