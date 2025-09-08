Moșteanu anunță că a cerut aprobarea Parlamentului pentru achiziția unei Corvete din Turcia. Care este prețul
Gândul, 8 septembrie 2025 19:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că țara noastră urmează să cumpere o Corvetă din Turcia, pentru care a cerut aprobarea în Parlament. Ministrul spune că este o procedură început demarată de la finalul anului trecut, prin care Armata Română va lua o corvetă ușoară care este gata, este produsă în Turcia. „Este o […]
Acum 5 minute
20:20
Franța se adâncește într-o criză fără precedent. Guvernul A CĂZUT la moțiune. Este o premieră în istoria celei de-a V-a Republici # Gândul
Guvernul Franței, condus de premierul François Bayrou, a picat moțiunea de încredere cu o majoritate covârșitoare, astfel că instabilitatea politică se instalează din nou la Paris. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Acum 15 minute
20:10
Marine Le Pen i-a cerut lui Macron DIZOLVAREA Adunării Naționale. Remarcile președinților de grupuri după discursul premierului francez # Gândul
Discursul premierului francez François Bayrou a fost urmat de cele ale președinților de grupuri din Adunarea Națională. Pentru Boris Vallaud (Partidul Socialist), „Emmanuel Macron este singurul responsabil pentru criză”, în timp ce Laurent Wauquiez (Dreapta Republicană) a denunțat „strategia haosului” a lui Jean-Luc Mélenchon iar Marine Le Pen a cerut dizolvarea Adunării Naționale. „Socialiștii sunt […]
Acum o oră
19:50
19:40
Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ? # Gândul
Prima zi de școală de anul acesta a fost marcată de proteste masive în învățământ, generate de reforma fiscală a guvernului Bolojan, care aduce într-o situație fără precedent un domeniu deja afectat de lipsa finanțărilor. Mii de cadre didactice alături de lideri sindicaliști au mărșăluit pe străzile Capitalei și au cerut demisia ministrului Daniel David. […]
19:30
Ministerul Justiției inițiază consultări pentru infracțiunile contra vieții, în vederea modificării codului Penal # Gândul
Ministerul Justiției va iniția consultări pentru a evalua dacă sunt necesare modificări ale Codului Penal în ceea ce privește infracțiunile contra vieții, în contextul preocupărilor generate de săvârșirea unor crime împotriva unor categorii vulnerabile de persoane. Decizia vine ca răspuns la îngrijorările exprimate în spațiul public și de către Parlament privind poziția vulnerabilă a […]
19:30
Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte # Gândul
Controversa sferei de influență a miliardarului american George Soros în țara noastră se află, de ceva timp, în centrul atenției publice. S-a vorbit deseori despre o finanțare semnificativă din partea magnatului de origine maghiară – principal exponent al doctrinei globaliste -, prin fundațiile sale, în România. Toate aceste date au fost făcute publice, primele liste […]
19:30
S-a rupt cerul în județul Alba! O comună, lovită grav de GRINDINĂ în timp ce sunt așteptate mai multe averse torențiale în țară # Gândul
În această după-amiază, comuna Mogoș din județul Alba a fost lovită de o furtună de ploaie, însoțită de o grindină. Zonele Ghioncani și Valea Mlacii ale comunei au fost cele mai rău lovite în timp ce alerta metro de Cod Galben de furtuni era în vigoare de la ora 14:00. Cantitatea de apă acumulată a fost […]
19:30
Ion Cristoiu: „Nicușor DAN este ceea ce se numește în critica literară personaj neverosimil. N-ai cum să nu știi în ce birou ai fost” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul si publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre protestele profesorilor și declarațiile lui Nicușor Dan, pe care îl consideră „un personaj neverosimil”. Invitatul și-a manifestat dorința de a vedea o grevă generală în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan este un […]
Acum 2 ore
19:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre postarea laudativă a lui Gabriel Liiceanu la adresa lui Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „Cine este Dumnezeul lui Bolojan?” Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu […]
19:10
Rețeaua de metrou londoneză și-a sistat activitatea, după ce lucrătorii săi au intrat în grevă, nemulțumiți de salarii și condițiile de muncă. Traficul de călători din Londra a fost puternic perturbat luni după ce navetiștii au găsit căile de acces la metrou închise. Serviciul va rămâne închis până joi, însă această sistare a funcționării metroului […]
19:00
Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul si publicistul Ion Cristoiu a comentat despre lipsa de implicare a sindicatelor din România. El a spus că acestea au devenit structuri burgheze. Atât Cristoiu, cât și Cristache au ironizat faptul că liderii sindicali par mai apropiați de politicieni decât de oamenii pe care ar trebui […]
19:00
A apărut mașina de SPĂLAT cu trei cuve, care curăță simultan rufe albe, negre și colorate. Când va fi disponibilă în magazine și la ce preț # Gândul
Compania italiană Candy a prezentat la expoziţia High-tech IFA 2025 de la Berlin a fost prezentată maşina de spălat rufe cu trei cuve. Aceasta va putea spăla simultan trei tipuri de haine: albe, negre și colorate. Este vorba de sistemul Multiwash, care facilitează spălarea simultană a diferitelor încărcături, dar separat, datorită unei configurații de trei […]
18:50
Reprezentanții grupării Hamas au lăudat ceea ce au numit o „operațiune eroică și excepțională a doi luptători ai rezistenței palestiniene”, după ce șase persoane au fost ucise și 12 au fost rănite, șase dintre ele grav, când doi palestinieni au deschis focul asupra vehiculelor și pietonilor din intersecția Ramot din Ierusalim. Cei doi bărbați înarmați, […]
18:50
Clipe grele pentru Daniel David. Profesorii i-au cerut demisia, iar AUR va depune moțiune simplă împotriva ministrului Educației # Gândul
Zi fierbinte pentru ministrul Educației. După protestul de amploare al sindicaliștilor din educație, care i-au cerut luni demisia, Daniel David pare să se confrunte și cu alte probleme. Parlamentarii AUR vor depune, miercuri, o moțiune simplă la adresa ministrului Educației. Opoziția îl acuză că ignoră protestele profesorilor, prin aplicarea unor politici de austeritate care „îngroapă […]
18:40
Fostul director adjunct al SIS Moldova, acuzat că vindea secrete ale României KGB-ului din Belarus # Gândul
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au pus în aplicare, luni, un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furnizat date condifențiale unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de […]
18:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre protestele profesorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „E slab protestul” Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre protestele profesorilor. Acesta susține că profesorii sunt ținta […]
Acum 4 ore
18:20
De ce a murit REGELE clarinetului, Mieluță Bibescu, la 67 de ani. Mădălin Voicu, prima reacție: „Nu a știut nimeni că are probleme” # Gândul
Violonistul și dirijorul Mădălin Voicu, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, a declarat pentru Gândul că Mieluță Bibescu era „maestrul clarinetului”, pe care îl consideră unul dintre cei mai mari instrumentiști români din toate timpurile. Clarinetistul și saxofonistul Mielu Ion Bibescu a murit duminică la vârsta de 67 de ani. „Mieluță era maestrul clarinetului. Este […]
18:20
Cum se depozitează CEAPA în condiții optime, pentru a beneficia cât mai mult timp de una dintre cele mai consumate legume # Gândul
Ceapa, una dintre cele mai consumate legume din lume și componentă de frunte în cele mai multe rețete culinare, trebuie depozitată în mod corect pentru a beneficia de ea tot timpul. În general, acestei legume îi plac aerul, climatul uscat și temperaturile răcoroase, iar menținerea condițiilor optime de depozitare le va prelungi semnificativ durata de […]
18:20
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe noul ambasador al Republicii Moldova: „O Moldovă în PACE este esenţială pentru securitatea regională” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite apreciază parteneriatul cu Republica Moldova și a subliniat că „o Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională”. Afirmația a fost făcută la Casa Albă, cu ocazia primirii noului ambasador moldovean la Washington, Vlad Kulminski, care și-a prezentat scrisorile de acreditare, potrivit Ministerului Afecerilor Externe de […]
18:10
Patronul celor de la CFR Cluj, Nelu Varga, a anunțat că Leo Bolgado și Alin Fică semnează cu Rapid. Leo Bolgado a fost dorit și de FCSB, dar va ajunge la Rapid. Jucătorul de 27 de ani e cotat la 1.8 milioane de euro. Alin Fică a jucat 16 meciuri la CFR Cluj, are două […]
18:10
Prețul aurului a înregistrat un record istoric, în timp ce LEUL câștigă teren în fața dolarului și euro. BNR anunță și o veste proastă # Gândul
În timp ce leul s-a apreciat în raport cu euro, cu o scădere de 0,13%, prețul la gramul de aur a înregistrat luni o creștere de 6,25 de lei, ajungând la 502,5817 lei. Vineri, valoarea unui gram de aur era de 496,3229 lei. Leul s-a apreciat cu moneda euro. Potrivit Băncii Naționale a României, un […]
18:10
Fost ofițer SIS cercetat pentru TRĂDARE pentru că a transmis informații secrete către Belarus # Gândul
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au pus în aplicare, luni, un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi furnizat date condifențiale unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de […]
17:50
Ministrul Educației, replică pentru sindicaliștii care îi cer DEMISIA: „E pe masa premierului, dacă salvează situația” # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, referitor la protestele masive de boicotare a primei zi de școală și la avertismentul profesorilor că manifestațiile vor continua, că, până la urmă, „lucrurile vor funcționa normal”. Daniel David a fost întrebat, în cadrul unei intervenții la Antena 3, despre modul în care va decurge a doua zi de […]
17:40
În raport cu prețul mediu al cartofilor, cea mai ieftină piață din România este cea din Tulcea, unde un kilogram costă 2,85 de lei kilogramul. Pe locul 2 se situează piețele din Brăila și cele din Slatina, ambele cu cartofi timpurii și de vară… sub 3 lei kilogramul, potrivit agrointel.ro. Potrivit sursei citate, cea mai […]
17:30
Mai multe organizații civice și de mediu îi solicită directorului general al Romsilva, Jean Vișan, să rezilieze contractul prin care a fost deschis traficul auto pe drumurile forestiere din Pădurea Băneasa. Potrivit acestora, decizia afectează grav mediul și pune în pericol siguranța vizitatorilor. Printre semnatarii apelului se numără Fundația Centura Verde, Asociația Parcului Natural București, […]
17:30
Paleologu îi plânge de milă “bietului Bolojan” după ce a fost lăudat de Liiceanu: are GHINION # Gândul
Theodor Paleologu a scris, luni, o postare în care spune că „bietul” Ilie Bolojan are ghinion, după ce a fost lăudat de filozoful Gabriel Liiceanu. „Are ghinion bietul Bolojan: într-un nou acces de exaltare, Gabriel Liiceanu îl compară cu Moise. Mă mir că nu ne-a spus că Moise a fost un „Bolojan român”. Să ne […]
17:20
Discursul premierului François Bayrou, înaintea votului crucial: “Nu avem de-a face cu o problemă politică. Este o problemă ISTORICĂ” # Gândul
Înaintea unui vot crucial pentru Guvernul său, premierul Franței François Bayrou a subliniat în discursul susținut în fața Adunării Naționale latura “istorică” a problemelor cu care se confruntă Franța. În discursul său, care a durat aproape patruzeci de minute și care a fost întrerupt de câteva ori de fluierături, Bayrou a subliniat problemele urgente ale […]
17:10
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București # Gândul
Vlad Țepeș a domnit de trei ori ca voievod al Țării Românești (între octombrie și noiembrie 1448, între 1456 și 1462, și între 1475 și 1477), fiind cunoscut pentru actele sale de cruzime, oripilante chiar și pentru standardele medievale. După ce a fost înlăturat prima oară, a comis atrocități care i-au adus titlul de „Țepeș-Vodă”. […]
17:10
17:10
GÂNDUL îți face ziua mai bună, cu un banc amuzant despre șefi. Citește-l și uită de grijile zilei… Un șef nou se adresează colectivului: -Luni ne odihnim după weekend, marți ne pregătim de muncă, miercuri lucrăm, joi ne odihnim, iar vineri ne pregătim de weekend. -Sunt întrebări? -Da! -Și miercuri lucrăm toată ziua?! Să râdem […]
17:00
Mieluță Bibescu, unul dintre cei mai mari instrumentiști din muzica lăutărească a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. Era absolvent al Conservatorului, secția clarinet. Știre în curs de actualizare
16:40
„Gândul” îți aduc zâmbetul pe buze, cu un banc al cărui protagonist este același celebru personaj umoristic al românilor… Bulă, la restaurantul Cabanei Caraiman: – Cabanier, Cabanier! – Da, domnule Bulă. Ce s-a întâmplat? – Mai prăjeşte-mi puţin puiul ăsta! – De ce? – Pentru că mi-a mâncat toată salata! Să râdem în continuare: BANCUL […]
16:40
Sindicatele din Învățământ, MESAJ pentru președintele Nicușor Dan: „Tăbărâm pe tot ce înseamnă putere în România”. Protestele continuă și în octombrie # Gândul
Liderul Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, în timpul protestului de boicotarea a începutului de an școlar, din fața Guvernului, că manifestațiile vor continua și în luna octombrie. Hăncescu a anunțat un protest masiv duminică, 5 octombrie, de „Ziua mondială a Educației”. „Trebuie să fim văzuți în stradă” […]
Acum 6 ore
16:00
VIDEO | Avalanșă de transferuri la Ploiești! Un internațional camerunez, fost coleg de vestiar cu Mbappe, Dembele sau Thuram semnează cu Petrolul # Gândul
Petrolul Ploiești transferă la foc automat, însă nu se axează pe jucători autohtoni ci pe străini din diverse campionate europene. După Oscar Corriea (27 de ani, aripă dreaptă), fotbalist sosit din Elveția, de la Etoile Carouge, acum sub aripa lui Liviu Ciobotariu va veni camerunezul Jerome Junior Onguene. Un internațional camerunez, fost coleg de vestiar […]
16:00
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi” # Gândul
O femei din Iași a avut parte de o reală surpriză, în momentul în care s-a întors la mașina sa din parcare. A constatat că îi era murdară caroseria, iar cineva îi lăsase un plic în parbriz. A inspectat autoturismul, a pus mâna pe plic și, în cele din urmă, l-a deschis. Mare i-a fost […]
16:00
Eșecul ”României educate” din 2023, repetat în 2025. Profesorii cer din nou o revoluție în sistem. ”Dane, hai afară să vorbim de școală” # Gândul
Premieră istorică în cei 35 de ani care au trecut de la Revoluție. Luni, 8 septembrie, noul an școlar a fost inaugurat cu sălile goale și fără aerul de sărbătoare obligatoriu în prima zi de școală. Mulți profesori din toată țara s-au alăturat protestului de anvergură organizat în Capitală, de la Palatul Victoria sindicaliștii și […]
15:50
Elena Udrea, mărturisire explozivă: „Da, am fost audiată în dosarului fostului adjunct SRI Florian Coldea” # Gândul
Elena Udrea a declarat luni, 8 septembrie, în fața presei, că a fost audiată în dosarului fostului adjunct SRI, Florian Coldea. În 2022, în timp ce se afla în arest în Bulgaria, Udrea a negat vehement orice conexiune cu fostul director SRI, însă a precizat că este posibil să fi avut prieteni comuni. Elena Udrea […]
15:50
Premierul Spaniei va implementa o serie de MĂSURI „pentru a pune capăt genocidului din Fâșia Gaza” # Gândul
Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anunțat, luni, o serie de măsuri „pentru a pune capăt genocidului din Fâșia Gaza”, inclusiv o interdicție în ceea ce privește vânzarea de arme către Israel și trimiterea de nave de carburant în porturile israeliene. Guvernul spaniol „a decis să facă un nou pas și să implementeze imediat nouă măsuri […]
15:50
Cel puțin 11 morți și zeci de răniți în NEPAL: Poliția a deschis focul asupra mulțimii care protesta la Parlament împotriva interzicerii social media # Gândul
Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte câteva zeci au fost rănite după ce Poliția din capitala Nepalului Kathmandu a deschis focul luni asupra protestatarilor care demonstrau împotriva deciziei autorităților de a interzice rețelele de socializare. Zeci de mii de protestatari au ieșit luni pe străzile capitalei Nepalului pentru a-și exprima furia împotriva […]
15:30
Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, în cursul zilei de joi, 4 septembrie 2025. Înainte de moarte, celebrul creator de modă a reușit să își îndeplinească o dorință arzătoare. De altfel, în cadrul unui interviu, el mărturisise care a fost cel mai mare regret pe care l-a avut. Luni, 8 septembrie […]
15:20
Ilie Bolojan, întâlnire la Guvern cu investitorii internaționali. Discuțiile vizează stabilitatea ECONOMICĂ a României # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de investitori internaționali coordonată de J.P. Morgan, aflați într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est. Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile implementate de Guvern pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice. Reprezentanții delegației […]
15:20
Ministrul Sănătății a mobilizat Corpul de Control, după un eveniment care a promovat informații medicale false: „Pot agrava sănătatea publică” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni 8 septembrie că, împreună cu Colegiul Medicilor și Corpul de Control al ministerului, va fi declanșată o anchetă, cu privire la o conferință desfășurată la Brașov, unde au fost promovate informații medicale false, transmite Mediafax. „Am discutat cu Colegiul Medicilor din România și împreună cu Corpul de Control […]
15:10
Schimbarea plutește în aer. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 9 septembrie 2025. Berbec Există cu siguranță un dezavantaj în a fi proprietar de casă! Oricât de mult ți-ar plăcea proiectele, bucuria este temperată când treburile casnice nu se termină niciodată. Deși casa ta este solidă din punct de vedere structural, ar […]
15:10
Doi polițiști au fost uciși și alți doi au fost răniți în urma unui atac armat produs la o secție de poliție din orașul Izmir, din vestul Turciei. Atacatorul, un tânăr în vârstă de 16 ani, a fost reținut de autorități, a transmis ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, citat de Reuters. Oficialul l-a identificat pe […]
15:00
Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina # Gândul
Kremlinul a transmis luni, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Dimitri Peskov, că nicio sancțiune nu va obliga vreodată Rusia să schimbe cursul războiului din Ucraina. Avertismentul vine la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare sancțiuni economice suplimentare împotriva Moscovei, transmite Reuters. Occidentul a impus mai […]
15:00
Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna” # Gândul
Marcel Ciolacu a prezentat documentele doveditoare prin care demontează acuzațiile că ar fi cheltuit „zeci de miliarde din Fondul de Rezervă al Guvernului” și a precizat, în acest sens, că „acești bani au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării”. Marcel Ciolacu a publicat pe contul de Facebook […]
14:50
O româncă stabilită în Italia a fost descoperită într-o stare confuză și speriată într-o localitate. Femeia dispăruse de acasă și rătăcea în apropierea unui supermarket din Frosinone. Cei care au alertat autoritățile au fost chiar trecătorii de pe stradă. Femeia se plimba dezorientată pe drumul public, în jurul unui magazin, aspect care a ridicat îngrijorări […]
14:40
FOTO / Deea Maxer, despre ACTIVITATE sa profesională. ”Nu aș putea să fac un singur lucru. Sunt hiperactivă” # Gândul
Deea Maxer a vorbit despre activitatea sa profesională. Aceasta a explicat că este implicată în numeroase proiecte pentru că nu poate sta degeaba. Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și Maysa. Deea și Dinu Maxer au format un cuplu […]
14:30
Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea” # Gândul
Filozoful Gabriel Liiceanu, semnatarul unui proaspăt elogiu la adresa premierului Ilie Bolojan, are un lung istoric de ode dedicate unor personalități politice influente si nu numai. De la Traian Băsescu la Klaus Iohannis, Monica Macovei sau Codruța Kovesi, pe toți i-a slujit cu credința oarba de-a lungul anilor. Pe Kovesi o vedea chiar următorul președinte […]
14:30
Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii # Gândul
Luni, 8 septembrie 2025, se dă startul unui nou an școlar în România, iar odată cu emoțiile începutului apare și o întrebare tot mai prezentă pe buzele multora: poate fi inteligența artificială un sprijin real în învățare pentru copii? Unii părinți se tem că IA reprezintă un risc, acela de a-i transforma pe cei mici […]
