Grindeanu afirmă că PSD nu a refuzat niciodată DIALOGUL în Coaliție: „Noi am fost mereu cei care am mers și am discutat”
Gândul, 8 septembrie 2025 13:50
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul său a fost mereu deschis la discuții în Coaliție și că guvernarea nu trebuie făcută „cu toporul sau cu pistolul la tâmplă”. Despre relațiile din Coaliție, Grindeanu a subliniat că PSD a fost permanent implicat în discuții și nu a impus soluții unilateral. „Am fost tot […]
Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani” # Gândul
Profesorul Mircea Miclea avertizează că măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, precum majorarea normei didactice și creșterea numărului de elevi în clasă, au transformat prima zi de școală într-un moment tensionat, cu costuri emoționale și sociale majore pentru profesori și elevi. Fondatorul Institutului de cercetare-dezvoltare Cognitrom și expert în reformele aplicate în […]
Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă” # Gândul
Rebelul Uniunii Europene nu își dezminte renumele și lansează o nouă rafală de atacuri la adresa liderilor de la Bruxelles. Tema este războiul din Ucraina, care a declanșat un adevărat Război Rece între Casa Albă și Comisia Europeană. Donald Trump și Ursula von der Leyen au poziții diametral opuse în „Dacă războiul continuă, Uniunea Europeană […]
Facturi uriașe la electricitate pentru firmele din București și Ilfov. Specialiștii avertizează că situația poate duce la faliment în masă # Gândul
Peste jumătate dintre firmele din București și județul Ilfov au primit facturi uriașe la electricitate. În ultimele luni, companiile s-au trezit cu facturi mai mari cu cel puțin 21%. O astfel de situație, avertizează specialiștii, ar putea duce la faliment în masă. Pe lângă falimentul în lanț, situația ar putea degenera și către pierderi ale […]
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul său nu va susține reducerea cu 10% a posturilor din unitățile administrativ-teritoriale, menționând că reprezentanții PSD fac parte în continuare din grupul de lucru care analizează datele pentru această măsură. „În acest moment PSD-ul este parte, prin reprezentanții săi, în acel grup de lucru, […]
Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. „Să se învețe minte. Să stea toți drepți în fața mea” # Gândul
FCSB a vrut să-l transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar mutarea a picat. Pe lista echipei roș-albastre a fost și Leo Bolgado de la CFR Cluj, care va semna cu Rapid. Gigi Becali, în ultima zi de transferuri, a anunțat că nu mai vrea să aducă niciun jucător și a spus de […]
FOTO / Cu cine ar vrea să se întâlnească Horia Brenciu. ”Să stăm să vorbim despre DRAGOSTE, despre muzică, despre nebunii” # Gândul
Horia Brenciu, în vârstă de 53 de ani, a mărturisit cu cine ar vrea să se întâlnească la podcastul pe care îl realizează. Horia Brenciu este cântăreț, a prezentat numeroase emisiuni și a fost jurat la diverse show-uri de talente. În plan personal, Horia Brenciu este căsătorit cu producătoarea de televiziune Alice Dumitrescu. Cuplul […]
Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat # Gândul
Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, duminică, pe fondul apelurilor făcute de Partidul Liberal Democrat (PLD) de a-și asuma responsabilitatea pentru două rezultate slabe în sondaje. Ishiba a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a decis să demisioneze, deoarece negocierile tarifare cu Statele Unite, o problemă pe care a descris-o drept o […]
CFR Călători a bifat un record de întârziere pe calea ferată: 80 de kilometri parcurși în mai mult de 9 ore! # Gândul
CFR Călători a bifat vineri, 5 septembrie, un nedorit record de întârziere pe calea ferată. Trenul Regio 2703, care trebuia să parcurgă o distanță de numai 80 de kilometri, a ajuns la destinație după mai bine de 9 ore. Regio 2703 trebuia să plece la 8:20 din Petroșani și să ajungă la ora 10:55 în […]
PSD vine cu un proiect de lege care să repare „nedreptatea” creată prin Pachetul 1 al Guvernlui, propunând ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului să fie scutite de plata contribuției la sănătate. Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că este vorba de proiecte de lege, care sunt „proiecte reparatorii, […]
Cine plătește echipa de filmare a familiei Nicușor Dan, dezvăluită de Gândul? Răspunsul Administrației Prezidențiale adâncește și mai mult MISTERUL # Gândul
Echipa de filmare a familiei prezidențiale și costurile acesteia rămân un mister. Gândul a dezvăluit că președintele Nicușor Dan și familia acestuia au fost însoțiți, în vacanța de trei săptămâni, de o echipă de filmare. Cameramanii prezidențiali, echipați cu aparatură profesională au fost umbra familiei, pe munte, la biserici sau la festivalurile pe unde s-a […]
Sorin Grindeanu: „Niciun partid social-democrat nu renunță la impozitarea PROGRESIVĂ a veniturilor” # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afărmă că politica fiscală a PSD va continua să promoveze impozitarea progresivă, chiar dacă face parte dintr-o Coaliție cu partide de dreapta care nu susțin această măsură. Grindeanu a subliniat poziția fermă a PSD în privința polticii fiscale. „Niciodată un partid social-democrat nu își permite să renunțe la o […]
Marșul revoltei: profesorii au plecat spre Palatul Cotroceni. Sindicaliștii solicită abrogarea legii reformei în educație # Gândul
Haos în loc de educație. În prima zi de școală, Capitala este învăluită de o atmosferă incendiară. Mii de sindicaliști au ocupat Piața Victoriei, strigându-și revendicările în fața Palatului Victoria. Cadrele didactice protestează contra Pachetului de austeritate al Guvernului Bolojan care îi vizează direct. Însă, revolta lor îl vizează și pe președintele în exercițiu. În […]
O nouă tendință prinde tot mai mult teren în rândul celor bogați și celebri: medicii concierge. Aproape că nu există miliardar care să nu aibă la dispoziție, oricând dorește, un astfel de specialist, care oferă servicii medicale private la orice oră și în orice loc. Medicii concierge sunt disponibili oricând este nevoie de ei. Vin […]
ChatGPT scanează conversațiile private, iar informațiile îngrijorătoare sunt raportate către poliție # Gândul
ChatGPT a recunoscut faptul că toate conversațiile private care au loc pe platformă sunt sunt scanate îndeaproape de specialiști. În cazul în care conversațiile au o notă îngrijorătoare, acestea sunt raportate către poliție. Un mic grup de angajați specializați analizează conversațiile respective și, în cazul unui risc iminent de vătămare gravă, acestea ajung la autorități. […]
CNN: Franța a devenit neguvernabilă. Țara a intrat în criză, dar lucrurile nu ar fi trebuit să fie așa/Macron va fi supus unor presiuni în creștere # Gândul
Franța se confruntă din nou cu o criză politică de amploare, în contextul în care Guvernul Bayrou riscă să își piardă mandatul în Parlamentul de la Paris, iar situația din Hexagon a fost analizată și de jurnaliștii de la CNN. Aceștia susțin că „Franța a devenit neguvernabilă”, însă această criză politică nu ar fi trebuit […]
FOTO / Cum își menține SILUETA Adela Popescu după trei sarcini. ”Dar clar arăt aşa şi datorită lui Radu” # Gândul
Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a spus cum își menține silueta. Deși a născut de trei ori, vedeta arată ireproșabil. În data de 8 ianuarie 2021, Adela Popescu a anunțat că urmează să devină din nou mămică. În data de 11 iulie 2021, vedeta a născut cel de-al treilea copil, un […]
Protestul profesorilor câștigă noi adepți. Simpli cetățeni se alătură cadrelor didactice. „E important să ne solidarizăm” # Gândul
Început de an școlar atipic, atmosfera de sărbătoare din școli fiind înlocuită cu de cea de protest generalizat. Mii de profesori s-au strâns în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei pentru a-și striga nemulțumirile. Acestora li se alătură spontan oameni simpli, cu diferite profesii, care critică la unison măsurile de austeritate ale Cabinetului Bolojan. Mii […]
Confruntarea cu o cheltuială neașteptată poate fi stresantă, mai ales când soluțiile tradiționale par lente și birocratice. Din fericire, digitalizarea a creat alternative rapide și eficiente. Acest articol răspunde la câteva dintre cele mai comune întrebări despre noile opțiuni de finanțare. 1. Ce fac când am o urgență financiară și banca se mișcă prea încet? […]
Cum a fost acuzat Mircea Dinescu că își cumpără pantofi de lux cu banii „FURAȚI la Revoluție” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a publicat, pe pagina sa de Facebook, un nou poem metafizic, condimentat cu ironii și umor amar, adresat criticilor săi. În textul publicat recent, acesta povestește cum, după ce a scris un poem despre împăratul german care a mers desculț la Canossa pentru a cere iertare Papei, a fost acuzat de unii […]
Ce este „mystery box”, varianta modernă a lozului în plic. Mulți români plătesc fără să știe ce cumpără, de fapt # Gândul
Începe să prindă și în România o nouă formă de …divertisment, cum este prezentată pe social media: cutia misterioasă este, de fapt, varianta modernă a lozului în plic. Conceptul e simplu, dar plin de suspans: cumperi un colet fără să știi ce conține, iar surpriza vine odată cu deschiderea lui. Cutiile, de diferite valori, sunt […]
Aproape cinci milioane de cetățeni așteaptă ca pensiile să intre pe card sau să fie distribuite cu ajutorul poștașilor. Persoanele care nu se află acasă și nu intră în posesia banilor la data când poștașul ajunge la domiciliu, au posibilitatea să își ridice sumele cuvenite de la ghișeele poștale, în termen de 2 zile lucrătoare […]
Călin Georgescu depinde de decizia colegilor săi din Centrul Universitar Pitești. A făcut cerere de prelungire a suspendării de la catedră # Gândul
Călin Georgescu a trimis pe 27 august o nouă cerere de suspendare de la catedra de Ingineria Mediului, pe care o ocupă în cadrul Universității Politehnica București-Centrul Universitar Pitești. Motivele invocate sunt legate de situația în care se află. Decizia, de data aceasta, va rămâne în sarcina Consiliului de Administrație al instituției. Fostul candidat la […]
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său # Gândul
Marius Oprescu, Președintele CJ Olt a declarat la începutul noului an că: „Educația este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate pentru viitorul său”. Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” a fost renovată cu bani din PNRR, astfel copiii au la dispoziție o sală de sport modernă, care completează condițiile necesare pentru un […]
Cum să pregătești suc de roșii fără conservanți pentru iarnă. Gina Bradea dezvăluie secretul pentru un preparat fără E-uri # Gândul
Gina Bradea a dezvăluit, în urmă cu mai mulți ani, o rețetă pentru un suc de roșii fără conservanți și E-uri. Pentru această rețetă de iarnă, care poate fi perfectă pentru diverse preparate și sosuri, a adus în atenție un mod de preparare clasic, tradițional, dar gustos și autentic. Pentru această rețetă de suc de […]
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri # Gândul
Președintele american, Donald Trump, a emis, duminică, un „ultim avertisment” către gruparea islamistă Hamas, îndemnând-o să accepte un acord de eliberare a ostaticilor israelieni deținuți în Fâșia Gaza. Trump a lansat „ultimatumul” împotriva grupării Hamas, determinând-o să accepte propunerea unor negocieri pe baza inițiativelor americane. „Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca gruparea Hamas […]
Cristian Pîrvulescu critică măsurile lui Bolojan: „Premierul nu face reforme, sunt simple tăieri care aruncă România în CRIZĂ” # Gândul
Analistul politic Cristian Pîrvulescu susține că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan nu reprezintă o reformă veritabilă, ci doar reduceri de personal prezentate brutal, fără o viziune fiscală coerentă. Într-o declarație recentă, acesta avertizează că statul român riscă să devină unul „minimal și securitar”, în care educația și sănătatea pierd, în timp ce armata și […]
După CTP, care-l compara pe Bolojan cu Hercule, a venit Liiceanu care-l compară cu Moise, Brătianu, Carol I. Vezi întreaga odă închinată premierului # Gândul
După ce Cristian Tudor Popescu, într-un text publicat pe o rețea socială i-a atribuit lui Bolojan aura eroului mitologic Hercule, a venit rândul lui Gabriel Liiceanu, pe care istoria recentă îl plasează și ca liderul din grupul „intelectualilor lui Băsescu”, să-i aducă ode premierului, pe care-l compară cu „bietul Moise” și-l alătură unor nume precum […]
Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off” # Gândul
Giovanni Becali vede o favorită clară în lupta pentru titlu în Liga 1, iar aceasta nu este echipa vărului Gigi, FCSB. În opinia cunoscutului impresar, Universitatea Craiova pornește cu prima șansă, după startul excelent de sezon avut. FCSB și CFR Cluj au început dezamăgitor actuala ediție de campionat și le va fi greu să recupereze […]
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin patru morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși # Gândul
Cel puțin patru persoane au murit și alte 15 au fost rănite după ce doi atacatori au deschis focul într-o intersecție aglomerată din Ierusalim. Potrivit primelor informații, citate de Times of Israel, atacatorii, de origine palestiniană, au fost uciși de forțele de ordine. Persoanele rănite au fost transportate de urgență la spital, șase dintre ele […]
Noi lucrări la rețeaua de termoficare. Zeci de blocuri și instituții din București rămân temporar fără apă CALDĂ # Gândul
Compania Municipală Termoernergetica anunță lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice din mai multe zone ale Capitalei, ceea ce va duce din nou la oprirea temporară a furnizării apei calde pentru mii de bucureșteni. Printre zonele afectate se numără: Spitalul Fundeni și 337 de blocuri din Sectorul 2 6 imobile din Sectorul […]
Te-ai întrebat vreodată ce reprezintă expresia „a trăi ca-n sânul lui Avram” din limba română? Originea acestei expresii derivă dintr-un paragraf din Evanghelie, ceea ce înseamnă că, la bază, are o însemnătate religioasă. În limba română putem întâlni o multitudine de expresii, iar unele dintre acestea pot avea o însemnătate religioasă, culturală și chiar socială. […]
„Ambasadorul Muraru se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump” / AUR îl vrea rechemat la București pe Andrei Muraru / Care sunt motivele # Gândul
Ambasadorul român la Washington se face de râs bătând la ușile „lumii lui Trump”, consideră AUR, care solicită „rechemarea urgentă” a lui Andrei Muraru. Aceștia invocă mai multe motive, unul dintre acestea fiind că reprezentantul României în Statele Unite „se face de râs bătând la ușile lumii lui Trump”. Reprezentanții AUR spun că primesc „semnale […]
Gigi Becali: „O să-l iau liber”. Planul patronului FCSB pentru jucătorul pe care îl vrea cu orice preț # Gândul
FCSB a încercat în ultimele zile să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani), fundaș central la FC Argeș, însă mutarea a căzut. Cu toate acestea, Gigi Becali (67 de ani) nu a renunțat la ideea de a-l aduce pe tânărul apărător la echipa sa. Pentru asta, patronul „roș-albaștrilor” a anunțat că este dispus să […]
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că Gabriel Liiceanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Moise. „Premierul Ilie Bolojan, potrivit definiției, e o personalitate controversată. Cei mai mulți jurnaliști, analiști, oameni simplu spun că așa-zisa lui reformă e un dezastru, pentru că, de fapt, sunt niște […]
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul # Gândul
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a făcut apel la autoritățile talibane să ridice restricțiile impuse lucrătoarelor umanitare din Afganistan, permițându-le să călătorească fără tutori de sex masculin și să ajute femeile din comunitățile afectate de cutremurele care au devastat estul țării. Apelul vine în contextul în care regimul taliban le-a interzis femeilor să lucreze în […]
Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția # Gândul
Ministrul Apărării Naționale a declarat că va verifica maniera în care au ajuns în țară armele descoperite la gruparea de mercenari condusă de Horațiu Potra. Ionuț Moșteanu a spus că Direcția Generală de Informații a Armatei(DGIA) va fi verificată serios, după scandalul în care au fost implicați mai mulți militari români, mercenari în Congo, dar […]
Probabil că ai observat și tu că în plin sezon de vară, când aerul condiționat merge non-stop la birou, în mașină și acasă, pielea începe să „protesteze”. Se usucă mai ușor, devine ternă, apar zone care descuamează sau, paradoxal, se îngrașă mai repede. Și asta se întâmplă chiar dacă bei apă, porți SPF și ai […]
Fie că sunteți instalator sanitar, electrician, zugrav, tâmplar, faianțar sau alt tip de executant în construcții, cu siguranță vi s-a întâmplat uneori să aveți prea mult de lucru și să nu faceți față tuturor solicitărilor, iar alteori să nu primiți deloc apeluri și să aveți pauze în activitate. Vă întrebați cum să găsiți mai mulți […]
Biletul de TREN costă 3500 de euro pentru o singură persoană. De ce este atât de scump şi ce ţări vizitezi # Gândul
Trenul de lux Orient Express La Dolce Vita a pornit la drum prin Italia și în 2025, oferind călătorilor nu doar transport, ci o adevărată experiență de artă, gastronomie și rafinament. Prețul, însă, a stârnit uimire: 3.500 de euro pentru o singură persoană, pentru un voiaj de două zile și o noapte. Iar acesta este […]
Câtă apă CONSUMĂ o mașină de spălat? Sfaturi utile care te ajută să economisești până la 50% la factura de apă # Gândul
O mașină de spălat rufe poate consuma o cantitate considerabilă de apă la un singur ciclu, în funcție de vechime și de tehnologia folosită. Modelele moderne, mai ales cele cu funcție Eco, reduc consumul, dar aplicarea câtorva trucuri simple te pot ajuta să faci economii chiar și cu 50% la factura la apă și energie. […]
Președintele Nicușor Dan le transmite, luni, liderilor coaliției să fie „un bloc unit”. Șeful statului spune că, până la urmă, partidele din coaliție au „libertatea să facă ce vor”, dar să țină cont de situația în care sunt. Declarațiile vin după săptămâni de tensionate între liderii coaliției, pen fondul construirii pachetului 2 de reforme. „Nu […]
FRANȚA se confruntă cu o nouă criză politică/ Bayrou și-ar putea încheia mandatul în urma votului privind asumarea răspunderii de către Guvern # Gândul
Premierul francez, Francois Bayrou, urmează să desfășoare un vot privind asumarea răspunderii de către Guvern, care poate conduce la o eventuală încheiere a mandatului său din cauza opoziției partidelor de stânga și de extremă-dreapta. Partidele politice vor avea dreptul de a trimite câte un reprezentant la tribună pentru a-și exprima părerea despre această situație care […]
Astăzi, vă arătăm un top cu 12 locuri în care poți pleca în vacanțe în septembrie 2025. Pentru că ne afăm, deja, în prima lună de toamnă, valorile termice în anumite zone se vor mai domoli, ceea ce ar putea însemna o perioadă perfectă pentru alte călătorii. Vezi mai jos, în articol, destinațiile de vacanță […]
Înalta Curte analizează posibilitatea sesizării CCR pentru reformele adoptate recent de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție(ÎCCJ) analizează textele celor patru legi de reformă adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, prin asumarea răspunderii. Instanța supremă, a cărei șefă este judecătoarea Lia Savonea, intenționează să sesizeze CCR în cazul în care se constată că acestea încălcă drepturile cetățenilor. Reformele lui Ilie Bolojan se plimbă dintr-o instanță […]
Sărbătoarea NAȘTERII Maicii Domnului. Tradiții străvechi și superstiții românești de sf. Maria Mică. Ce nu ai voie să faci pe 8 septembrie # Gândul
Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mică, primul mare praznic al noului an bisericesc. Ziua este marcată prin rugăciuni, tradiții străvechi și numeroase superstiții, respectate pentru a aduce sănătate, protecție și binecuvântare în familie. Sfânta Maria Mică este unul dintre cele mai importante momente din calendarul […]
Curtea Supremă a Israelului ACUZĂ: Guvernul Netanyahu nu oferă suficientă mâncare prizonierilor palestinieni! # Gândul
Curtea Supremă a Israelului lansează acuzații dintre cele mai dure: Guvernul Netanyahu nu a asigurat deținuților palestinieni hrană suficientă, scrie The Guardian. În context, magistrații au ordonat autorităților să îmbunătățească alimentația prizonierilor. Decizia de duminică, 7 septembrie, a fost un caz rar în care cea mai înaltă instanță a țării a dat un verdict împotriva […]
Nicușor Dan și-a dus copilul la școală, în prima zi. Profesorii, în stradă. Președintele îi cheamă la Cotroceni, după o vară de proteste # Gândul
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, organizează luni, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, anunţă […]
Donald Trump, de la urale la huiduieli, la finala US Open/Gest controversat al organizatorilor: televiziunile au fost obligate să facă asta # Gândul
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost prezent la finala turneului de tenis US Open, de la New York, iar primirea de care a avut parte evidențiază ruptura din societate. De la aplauze la huiduieli, de asta a avut parte liderul celei mai puternice națiuni de pe glob pe arena Flushing Meadows, acolo […]
