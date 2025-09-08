Cum arată acum clasamentul ATP, după ce Carlos Alcaraz a revenit pe locul 1 mondial. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat

12:30

După ani în care a stat departe de fiica ei din cauza închisorii, Elena Udrea și-a împlinit visul de a o însoți pe Eva în prima zi de școală, un moment pe care îl aștepta cu sufletul la gură. Emoțiile au fost copleșitoare atât pentru mamă, cât și pentru fiica ei, care pășea cu încredere în clasa I.