Cum arată acum clasamentul ATP, după ce Carlos Alcaraz a revenit pe locul 1 mondial. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
DigiFM.ro, 8 septembrie 2025 13:50
Carlos Alcaraz, câştigător al celui de-al şaselea turneu de Grand Slam la US Open, revine pe locul 1 mondial, devansându-l pe marele său rival, Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi păstreze titlul la New York, potrivit clasamentului ATP publicat luni, 8 septembrie.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:30
Elena Udrea, imagini emoționante cu fiica sa în prima zi de școală: „După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate!” # DigiFM.ro
După ani în care a stat departe de fiica ei din cauza închisorii, Elena Udrea și-a împlinit visul de a o însoți pe Eva în prima zi de școală, un moment pe care îl aștepta cu sufletul la gură. Emoțiile au fost copleșitoare atât pentru mamă, cât și pentru fiica ei, care pășea cu încredere în clasa I.
Acum 4 ore
11:40
Protestul profesorilor, din prima zi de școală, a început. "Marea reformă a educaţiei înseamnă şi mai puţini bani alocaţi învăţământului, venituri şi mai mici, oameni şi mai nemulţumiţi" # DigiFM.ro
Sute de profesori s-au strâns luni, 8 septembrie, în prima zi de şcoală, în Piaţa Victoriei din Capitală, unde are loc un protest organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marş spre Palatul Cotroceni.
11:40
Atentat în Ierusalimul de Est, soldat cu patru morţi şi 15 răniţi. Poliţia israeliană declară că a neutralizat „doi terorişti” # DigiFM.ro
Doi atacatori au deschis focul, luni, la o intersecţie din Ierusalimul de Est, ucigând patru persoane şi rănind alte 15 înainte de a fi „neutralizaţi”, potrivit primelor informaţii furnizate de poliţia şi serviciile de urgenţă israeliene, relatează AFP.
10:20
"Ador mirosul de deportări dimineața". Donald Trump, imagine AI inspirată din "Apocalypse Now" pentru a amenința Chicago cu "război" # DigiFM.ro
Donald Trump a stârnit din nou controverse cu o postare pe rețeaua sa, Truth Social, ce a ajuns și pe paginile oficiale ae Casei Albe. Președintele american a distribuit o imagine generată de inteligența artificială în care apare portretizat ca personajul lui Robert Duvall din clasicul film al lui Francis Ford Coppola, "Apocalypse Now".
Acum 6 ore
10:10
Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, sărbătorită la 8 septembrie. Tradiții și superstiții # DigiFM.ro
Creştinii sărbătoresc luni Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică, zi care marchează începutul culesului viilor şi în care, conform credinţei populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-şi găsi perechea.
09:50
Elevii încep, luni, 8 septembrie, anul școlar 2025 - 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, însă sindicatele din Educație au anunțat că vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul Executivului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni.
09:50
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul partener, într-o rochie cu spatele gol # DigiFM.ro
La doar câteva luni după ce s-a aflat despre divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu radiază din nou de fericire. Femeia de afaceri trăiește o frumoasă poveste de iubire și a făcut deja publice primele imagini alături de noul său partener.
09:40
Nicuşor Dan, întrebat de ce nu a deschis anul şcolar în calitate de preşedinte: „Nu am vrut să sfidez”. Ce spune despre perioada de absenţă din viaţa publică # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există această tensiune şi sunt revendicări ale profesorilor. El a mers la şcoală în calitate de părinte împreună cu fiica sa.
09:40
Carlos Alcaraz a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala desfăşurată duminică, la New York.
09:40
Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump a fost aclamat, dar şi huiduit în arenă # DigiFM.ro
Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră din cauza măsurilor de securitate suplimentare, iar preşedintele SUA, Donald Trump, a fost întâmpinat cu ovaţii, dar şi cu huiduieli de către spectatori, când a salutat din loja arenei Arthur Ashe, relatează AP.
09:30
Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat cele mai importante trofee la MTV Video Music Awards # DigiFM.ro
Lady Gaga a fost cea mai premiată artistă la gala Video Music Awards (VMA) 2025, încheind seara de duminică cu patru trofee „Moon Person”, inclusiv premiul pentru artista anului, în timp ce colegele ei Ariana Grande şi Sabrina Carpenter au câştigat câte trei premii. Grande a fost recompensată cu premiul cel mare pentru videoclipul anului cu „brighter days ahead”.
Acum 8 ore
08:10
Prima zi de școală schimbări majore aduce anul acesta pentru elevi și cadrele didactice, odată cu debutul noului an școlar 2025-2026, programat pentru luni, 8 septembrie 2025. Structura anului școlar și noile reguli aprobate de Ministerul Educației vin cu modificări atât la nivel de organizare, cât și la nivel de curriculum.
Acum 24 ore
20:00
Giorgio Armani va fi înmormântat luni în cadrul unei ceremonii private, într-un sat din nordul Italiei. Zi de doliu la Milano # DigiFM.ro
Renumitul designer italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, cu participarea familiei, într-un sat din nordul Italiei, au anunţat responsabili locali, citaţi de AFP.
18:40
Sindicatele din Educaţie anunţă programul protestelor din prima zi de şcoală. Mesajul către ministrul Educației: Prezentaţi-vă demisia de onoare! # DigiFM.ro
Sindicatele din Educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală. Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”.
18:40
Fiul cel mare al lui Arnold Schwarzenegger s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho # DigiFM.ro
Patrick Schwarzenegger și modelul Abby Champion s-au căsătorit. Cei doi au spus da într-o ceremonie intimă, organizată pe malul lacului Coeur D’Alene, în Idaho.
18:00
Japonia a celebrat majoratul singurului moştenitor masculin al „tronului Crizantemei”. Prinţul Hisahito: Îmi voi îndeplini îndatoririle # DigiFM.ro
Japonia a celebrat sâmbătă intrarea în vârsta adultă a prinţului Hisahito, singurul moştenitor masculin al tronului şi pe umerii căruia stă viitorul familiei imperiale, informează AFP şi Kyodo.
17:50
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus duminică pe circuitul de la Monza, câştigând Marele Premiu al Italiei la Formula 1.
17:00
Atacul masiv asupra Ucrainei. Ursula von der Leyen: „Kremlinul îşi bate joc de diplomaţie”. Macron: Rusia se închide tot mai mult în logica terorii # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminica aceasta că Rusia "îşi bate joc de diplomaţie, calcă în picioare dreptul internaţional şi ucide fără discriminare", făcând această afirmaţie după atacurile ruseşti fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează EFE.
16:30
Moţiunea de cenzură "Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România", depusă de Opoziţie la proiectul de reformă a sănătăţii, a fost respinsă.
15:10
Ministrul Educației: Şcoala este în primul rând a copiilor, aşa că îi aşteptăm luni, împreună cu părinţii # DigiFM.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, transmite, duminică, într-un mesaj adresat profesorilor şi elevilor, că înţelege nemulţumirile faţă de măsurile fiscal-bugetare, însă îi aşteaptă, luni, la începerea anului şcolar, pe elevi alături de părinţi.
14:40
Grindeanu, în Parlament: PSD respinge toate moţiunile AUR. PSD nu va vota nicio moţiune, pentru că refuzăm haosul # DigiFM.ro
PSD nu va vota nicio moţiune, pentru că refuză haosul, a declarat, duminică, în Parlament, preşedintele interimar al formaţiunii politice, Sorin Grindeanu.
14:30
Premierul Bolojan, în plenul Parlamentului: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, în plenul Parlamentului, că, azi, clasa politică se va împărţi între cei care vor să reformeze statul şi cei care trag de timp, calculând doar câştigul electoral şi a cerut Opoziţiei să nu mai blocheze munca Guvernului cu "moţiuni de tip Caţavencu."
14:20
Ministrul Sănătății, după conferinţa de contestare a vaccinurilor, de la Braşov: Colegiul Medicilor va realiza un raport. Îl vom trimite la Parchet # DigiFM.ro
Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferinţa medicilor de la Braşov care va fi transmis la Parchet, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.
Ieri
14:10
AUR invocă lipsa cvorumului şi solicită ca votul pentru moţiunile de cenzură să fie amânat pentru luni # DigiFM.ro
Preşedintele AUR, George Simon, a solicitat, duminică, la Palatul Parlamentului, ca votul pentru moţiunile de cenzură să fie dat în cursul zile de luni, invocând lipsa cvorumului.
13:20
Carlo Acutis, cunoscut ca „influencerul lui Dumnezeu”, a devenit primul sfânt catolic din generaţia „milenialilor”. Ceremonia, oficiată de Papa Leon # DigiFM.ro
Carlo Acutis, un adolescent italian născut în Marea Britanie şi decedat de leucemie în 2006, la vârsta de 15 ani, a devenit duminică primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor" şi care a trăit în secolul 21, relatează Reuters şi AFP.
13:00
Trei medalii de aur pentru România la Campionatele Europene de canotaj U23 de la Racice! # DigiFM.ro
Echipajele României au obţinut trei medalii de aur la CE de canotaj Under 23, de la Racice din Cehia.
11:50
Ministrul Apărării, după atacul aerian rusesc asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin # DigiFM.ro
Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei, acesta subliniind că România condamnă "cu toată fermitatea" astfel de "atacuri criminale" care arată "adevăratul chip al regimului Putin".
10:40
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.
10:30
Rusia a lovit Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac aerian de la începutul războiului # DigiFM.ro
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete, duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii, potrivit AP.
10:10
Veneţia 2025. „Father Mother Sister Brother” obține Leul de Aur pentru cel mai bun film. Lista câștigătorilor # DigiFM.ro
Pelicula ''Father Mother Sister Brother'', în regia cineastului independent american Jim Jarmusch, a câştigat sâmbătă seară cel mai important trofeu, Leul de Aur, atribuit în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, informează site-ul oficial al evenimentului.
09:40
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby feminin # DigiFM.ro
Prințesa Kate s-a aflat în tribunele stadionului Brighton & Hove Albio, sâmbătă, pentru a încuraja echipa Angliei la Cupa Mondială de Rugby Feminin.
09:20
Arina Sabalenka a câştigat al doilea său titlu consecutiv la US Open. Va primi un cec de 5 milioane de dolari pentru reușita ei # DigiFM.ro
Arina Sabalenka, numărul unu mondial, a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o în finală pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6 (7/3), sâmbătă, la New York.
6 septembrie 2025
19:00
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a terminat primul, sâmbătă, în calificările Marelui Premiu al Italiei, de la Monza, şi va pleca din pole-position. El a stabilit şi un nou record al circuitului italian.
18:30
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de zâmbetul ei cald # DigiFM.ro
Emma Watson a fost imaginea eleganței, sâmbătă, la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.
17:00
Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va merge duminică, a declarat că prezența preşedintelui american este un „privilegiu” pentru turneul de Grand Slam de la New York.
16:50
Orlando Bloom, primele declarații despre despărțirea de Katy Perry. Cum gestionează recentele schimbări din viața sa # DigiFM.ro
Orlando Bloom rupe tăcerea despre despărțirea de Katy Perry și oferă o perspectivă rară asupra vieții lor de familie alături de fiica Daisy.
16:10
Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi.
16:00
Bujduvean, despre soluția pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti: Fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica trebuie realizată cât mai curând # DigiFM.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, sâmbătă, că cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti este ca fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica să se realizeze cât mai curând.
15:00
Cine sunt moștenitorii lui Giorgio Armani. Imagini rare cu familia și apropiații designerului italian # DigiFM.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Trump ameninţă UE cu represalii, după ce Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei miliarde de euro # DigiFM.ro
"Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google", a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că va riposta cu sancţiuni comerciale, notează AFP.
13:50
Zelenski îi răspunde lui Putin şi propune Kievul ca posibil loc de întâlnire: Nu mă pot duce la Moscova în timp ce ţara mea e vizată de atacuri în fiecare zi # DigiFM.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire.
13:40
Se reia circulaţia rutieră pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii # DigiFM.ro
Circulaţia rutieră pe Splaiul Independenţei din Bucureşti, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, a fost reluată, după finalizarea unei etape importante din lucrările de refacere a planşeului Unirii, a anunţat, sâmbătă, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.
11:50
La o întâlnire cu prietenele. Cameron Diaz, în blugi și cămașă albă, pe străzile din NYC, într-o zi de răsfăț, departe de platourile de filmare # DigiFM.ro
Cameron Diaz, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollwood, a încântat trecătorii cu apariția sa pe străzile din New York City. Este o ieșire rară în public a actriței în vârstă de 53 de ani.
11:10
Cel mai rapid supercomputer din Europa, inaugurat în Germania. Merz: Ne dorim să devenim o naţiune AI # DigiFM.ro
Cel mai rapid supercomputer european a devenit operaţional vineri, în vestul Germaniei, în prezenţa cancelarului german Friedrich Merz.
10:50
Piedone demisionează din PUSL și îşi face partid. Fostul şef al ANPC anunță că nu candidează la Primăria Capitalei: Am planuri mai mari! # DigiFM.ro
Cristian Popescu-Piedone, fost şef al ANPC, a anunţat sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi va face un partid.
10:30
Tragedia din Lisabona. 11 cetățeni străini şi cinci portughezi au murit în urma deraierii funicularului Gloria, arată cel mai nou bilanţ # DigiFM.ro
Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat vineri de către autorităţile portugheze, transmite France Presse.
10:10
Sinner - Alcaraz, finala de la US Open. Se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un Grand Slam în 2025 # DigiFM.ro
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, episodul trei al sezonului 2025 din Grand Slam. După ce s-au înfruntat în finala de la Roland-Garros, apoi pentru titlul de la Wimbledon, numărul 1 şi numărul 2 mondial se vor lupta pentru trofeu duminică, la US Open.
10:00
Summitul G20 va avea loc la Miami. Trump spune că şi-ar dori „foarte mult” ca Putin şi Xi să participe # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa, notează AFP.
09:20
Selecționerul J. Marsch, după reușita de pe Arena Naţională: E cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian # DigiFM.ro
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Canadei, Jesse Marsch, a declarat, joi seara, după ce a învins cu 3-0 reprezentativa României pe Arena Naţională într-o partidă amicală, că aceasta este cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian.
