Kristin Cabot, femeia surprinsă alături de amant la concertul Coldplay, a depus actele de divorț. A rămas și fără job, și fără mariaj

15:00

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist” şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali „în urmă cu mai multe zile”. David le transmite protestatarilor că în această perioadă „este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi”.