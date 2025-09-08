Debut aplaudat de întreaga localitate Reacția emoționantă a părinților lui Jorge de Frutos, după primele minute pentru Spania

Golazo.ro, 8 septembrie 2025 13:50

Jorge de Frutos (28 de ani), atacantul celor de la Rayo Vallecano, a debutat în echipa națională a Spaniei.

Acum 30 minute
14:00
Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #10 din Liga 1.
14:00
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac” Golazo.ro
Ran Ben Shimon, 54 de ani, din iunie 2024 antrenorul naționalei israeliene, a spus ce crede despre războiul din Gaza. Reacția lui Gennaro Gattuso, selecționerul Italiei
13:50
Acum o oră
13:20
De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „E în conformitate cu principiile noastre” Golazo.ro
Duminică, pe finalul cursei, Oscar Piastri a fost obligat să-i cedeze poziția a doua colegului său, Lando Norris.
Acum 2 ore
13:10
A rămas fără titlul de Mare Maestru   Șahistul care reprezintă România a pierdut apelul la Comisia de Etică + a fost suspendat 3 ani! Golazo.ro
Kirill Shevchenko (22 de ani), jucătorul de șah ucrainean care reprezintă România, rămâne fără titlul de mare maestru obținut în urmă cu 8 ani.
13:00
Transformare radicală FOTO. Sydney Sweeney s-a îngrășat 13 kilograme ca s-o poată juca pe cea mai bună boxeră din anii '90: „Mâncam constant” Golazo.ro
Actrița Sydney Sweeney (27 de ani) s-a îngrășat 13 kilograme pentru a juca într-un film biografic despre viața unei foste mari boxere din SUA.
12:50
Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”.  Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta” Golazo.ro
Mircea Lucescu are un an de la primul meci după întoarcerea la națională. Dar încă nu-i plac două aspecte: unul legat de joc, altul de atitudine. Ambele evidențiate în fața Canadei și care ne-ar putea crea probleme în Cipru
12:30
Yamal, ajutat de turci Momente de nervozitate în parcarea stadionului. A pierdut pașaportul! Cum a reușit să revină în Spania Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul naționalei Spaniei, și-a pierdut pașaportul, după meciul câștigat de naționala iberică în Turcia, scor 6-0.
12:30
Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol Golazo.ro
Carlos Alcaraz i-a egalat deja la trofee pe Boris Becker și pe Stefan Edberg și le suflă în ceafă lui McEnroe, Agassi, Connors sau Lendl
Acum 4 ore
12:00
Cine transmite Cipru - România Meciul din preliminariile CM 2026 va fi la TV Golazo.ro
Cipru și România se întâlnesc marți, 9 septembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
12:00
Moldovan, contestat Dani Coman nu-l vede pregătit să apere la națională pe portarul care a gafat la meciul cu Canada: „Nu e la capacitate maximă” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) a comentat situația lui Horațiu Moldovan (27 de ani), după evoluția din meciul contra Canadei, scor 0-3.
11:30
Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat turneul de la US Open, după o finală de foc cu Jannik Sinner (24 de ani), 1 ATP.
11:30
FIFA face o schimbare radicală Câte meciuri va fi  obligată naționala să joace în 16 zile! Golazo.ro
FIFA a decis să facă o modificare importantă în calendarul internațional, începând de anul viitor.
11:00
Haaland, accident straniu  Ce a pățit atacantul norvegian în cantonamentul naționalei Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacantul naționalei Norvegiei, a avut parte de un accident straniu în cantonamentul echipei naționale.
10:20
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun” Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia lui Rapid de a încerca să-l aducă pe Alin Fică în Giulești.
Acum 6 ore
10:10
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) și Arda Guler (20 de ani) s-au contrat pe teren la partida dintre Spania și Turcia, scor 6-0.
09:40
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani! Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat finala US Open în fața lui Jannik Sinner (2 ATP, 24 de ani).
09:30
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje” Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani) a dezvăluit ce se întâmplă în vestiarul arbitrilor la pauză.
Acum 24 ore
00:10
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani Golazo.ro
Spania a câștigat meciul cu Turcia din preliminariile Campionatului Mondial, scor 6-0.
00:00
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei Golazo.ro
Finala US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) și Jannik Sinner (24 de ani), a întârziat 49 de minute din cauza protocolului de securitate.
7 septembrie 2025
23:50
Baia Mare, campioană la rugby  VIDEO. Maramureșenii au învins-o pe Timișoara și și-au adjudecat  al 10-lea titlu din istorie Golazo.ro
CSM Știința Baia Mare este campioana României la rugby, după victoria obținută în fața celor de la SCM USV Timișoara, scor 36-24 (26-0).
23:40
U Cluj, transfer de la Rapid Giuleștenii l-ar fi cedat pe mijlocașul pentru care au plătit 400.000 de euro Golazo.ro
Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, ar urma să semneze cu Universitatea Cluj, sub formă de împrumut.
23:00
Cazul Mudryk Shakhtar, gata să dea Federația în judecată! Câți bani pierde după ce mijlocașul a picat și proba B Golazo.ro
Conducerea clubului Șahtior Donețk ar fi pregătită să dea în judecată Federația Ucraineană de Fotbal, în cazul în care Mykhailo Mudryk (24 de ani) va fi suspendat pentru dopaj.
22:50
Peter Crouch, în liga a 7-a VIDEO. Râzi cu lacrimi! Cum a apărut fostul atacant al Angliei la amatori! Ce pariu a pierdut Golazo.ro
Peter Crouch (44 de ani), fostul atacant al naționalei Angliei, s-a numărat printre copiii care i-au însoțit pe jucători la un meci din liga a 7-a.
22:20
Decizie surpriză Craiova a renunțat la el pe finalul perioadei de transferuri! Golazo.ro
Universitatea Craiova a anunțat că David Barbu (19 ani), atacant, va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, în acest sezon.
22:00
Olanda, chin în Lituania Memphis Depay a reușit o „dublă” și a devenit golgheterul all-time al naționalei! Golazo.ro
Olanda s-a impus cu emoții în fața Lituaniei, scor 3-2, în preliminariile Campionatului Mondial.
21:40
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, spune că plecarea lui Andrei Gheorghiță (23 de ani) la U Cluj a fost de bun augur pentru campioană.
21:10
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim” Golazo.ro
Dinamo și CFR Cluj negociază intens în ultimele ore ale perioadei de mercato pentru trecerea fundașului Matei Ilie (22 de ani) în „Ștefan cel Mare”.
20:50
Mesaj emoționant VIDEO. Reacția lui Cristiano Ronaldo la imaginile virale de la victoria cu Armenia Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a lansat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după ce copilul care îl însoțea la startul partidei cu Armenia, 0-3, a început să plângă.
20:20
România U21 rămâne în provincie Unde vor juca „tricolorii” mici partidele de pe teren propriu din această toamnă Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat unde va juca naționala U21 meciurile de pe teren propriu, din această toamnă.
20:10
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!” Golazo.ro
Giovanni Becali (73 de ani), impresarul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), consideră că portarul a fost nedreptățit că nu a jucat în partida contra Canadei, 0-3.
20:00
Rapid, transfer de la rivală Angelescu, anunță o mutare surpriză: „Plătim pentru el, a mai fost la noi” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Alin Fica (24 de ani), mijlocașul CFR-ului, să ajungă în Giulești.
19:50
Mama lui Bölöni a împlinit 101 ani  Dramele prin care a trecut: tatăl ei a fost executat, apoi a rămas văduvă » „Hemoragie cerebrală în timpul meciului” Golazo.ro
Antrenorul român László Bölöni (72 de ani) trăiește un moment special alături de familie. Sâmbătă, 6 septembrie, mama sa, Ilona Bölöni, a împlinit 101 ani.
19:50
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina” Golazo.ro
Evangelos Marinakis, cel care conduce și Nottingham Forest, și Olumpiacos Pireu, are niște concluzii radicale asupra războiului din Ucraina. Combătut dur de Boris Johnson, care l-a comparat pe Putin cu Hitler
19:20
Tensiuni la McLaren VIDEO. Piastri, obligat să-i dea locul lui Norris: „Nu înțeleg de ce facem asta!” » Verstappen, victorie după 4 luni Golazo.ro
19:00
Momente emoționante VIDEO Dinamo l-a invitat la Săftica pe suporterul care urca scările cu cadrul, ca să asiste la meciul cu Hermannstadt Golazo.ro
La victoria lui Dinamo cu Hermannstadt, 2-0, înainte de pauza pentru meciurile naționalei, un suporter al „câinilor” a atras atenția
18:50
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă! Golazo.ro
Casa de la Kiev a fotbalistului ucrainean Giorgi Sudakov (23 de ani) a fost ținta bombardamentelor rusești.
18:20
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman, a obținut o nouă remiză în Sudan, după cea cu Mogadishu City din urmă cu 3 zile.
17:20
CSM București, învinsă în ultima secundă  „Tigroaicele” revin de la -7 goluri , dar debutează cu stângul în Liga Campionilor Golazo.ro
Ikast Handbold - CSM București 28-27. „Tigroaicele” au debutat cu o înfrângere în grupa B din Liga Campionilor.
17:10
Suedia U19 - România U19 1-1 Micii „tricolori” pleacă cu două remize de la turneul amical din Danermarca » Ce formație a trimis Dulcea în teren Golazo.ro
Suedia U19 - România U19 1-1. Remiză pentru „tricolorii” lui Dulcea și în cea de-a doua partidă de pregătire din această săptămână.
17:00
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner Golazo.ro
Donald Trump va fi prezent la finala US Open 2025 dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, programată de la ora 21:00.
16:50
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre” Golazo.ro
Ryan Lochte, 41 de ani, înotătorul american cu șase titluri olimpice și 39 mondiale, e acuzat de fosta soție, care a cerut custodia exclusivă a copiilor din cauza dependenței lui de droguri
16:20
Rapid își ia lunetist Giuleștenii au bătut palma cu jucătorul unei rivale » Suma pentru care s-ar putea realiza transferul Golazo.ro
Alin Fică (24 de ani) ar putea deveni noul jucător al celor de la Rapid.
15:30
CFR nu se oprește! Alți doi fotbaliști trecuți prin Premier League ar putea ajunge la Cluj » Unul dintre ei a scris istorie în tricoul naționalei sale Golazo.ro
CFR Cluj ar putea finaliza alte două mutări de top în acest start de sezon.
15:20
Imagine-șoc. Genunchiul desfăcut! Poza extremă din operație și gestul care îi arată ceva lui Drăgușin. Atenție, imagine care vă poate afecta! Golazo.ro
Dejan Kulusevski, 25 de ani, colegul lui Radu Drăgușin la Tottenham, a postat o fotografie cu interiorul genunchiului, făcută în timpul operației
15:00
Tensiuni în Turul Spaniei! FOTO . Activiștii pro-Palestina s-au legat cu lanțuri de balustradă! Intervenție în forță pentru eliberarea traseului Golazo.ro
Continuă protestele în Turul Spaniei: 12 persoane au fost arestate, vineri, după ce au pătruns pe șosea și au blocat traseul în etapa 13.
14:30
Critici pentru Lucescu Selecționerul României, luat la rost după ce a plecat în timpul interviului: „Nu suportă niciun fel de întrebare” Golazo.ro
Comentatorul TV Bogdan Cosmescu a fost iritat de atitudinea lui Mircea Lucescu (80 de ani) la interviul de după meciul pierdut în fața Canadei, scor 0-3.
14:20
„Tânăr nu foarte deștept” Blănuță rămâne la Dinamo Kiev, dar continuă atacurile contra lui: „Potențialul star crescut de sovietici” Golazo.ro
Vladislav Blănuță va juca la Dinamo Kiev chiar și după scandalul uriaș al postărilor sale pro-ruse și amenințările cu moartea ale ultrașilor alb-albaștri. Totuși, atacantul rămâne sub criticile usturătoare ale ucrainenilor
Ieri
13:20
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor” Golazo.ro
Adrian Mititelu a sărit în apărarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani), după ce jucătorul a ajuns în mijlocul unui conflict după transferul la Dinamo Kiev.
12:40
Telenovela Tudose continuă Bogdan Andone intervine în cazul transferului: „100% va pleca undeva” + Dani Coman nu dă înapoi: „Hotărârea e luată” Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a oferit propria perspectivă legată de transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB.
