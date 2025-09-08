Cu ochii pe ciprioți Ce sfaturi le-a dat Mircea Lucescu „tricolorilor” înaintea meciului de la Larnaca: „Le-am atras atenția”

Golazo.ro, 8 septembrie 2025 19:50

Mircea Lucescu (80 de ani) a analizat jocul Ciprului și știe care poate fi atuul „tricolorilor” pentru a obține victoria.

Acum 15 minute
20:10
„Le ia locul alor noștri!” Controversă în Cipru înaintea meciului cu România. Brazilianul naturalizat, în ochiul furtunii Golazo.ro
Fabiano, 37 de ani și jumătate, portarul brazilian care a debutat sâmbătă la naționala Ciprului după ce a primit noul pașaport, va apăra și marți, împotriva „tricolorilor”. Dar decizia selecționerului Mantzios e contestată de localnici
20:10
Blănuță, debut la Dinamo Kiev A avut nevoie de doar 6 minute pentru a se face remarcat Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat la Dinamo Kiev în amicalul câștigat, scor 4-0, cu divizionara secundă din Ucraina FC Lisne.
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:20
Trump, reacție virală Cum s-a comportat președintele SUA când a văzut că Alcaraz a câștigat US Open: o expertă l-a analizat Golazo.ro
Donald Trump a fost prezent, duminică, la finala masculină de la US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP).
19:10
De ce n-a mai chemat Lucescu atacant  Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini” Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a anunțat motivul pentru care nu a mai chemat niciun jucător de atac pentru partida din preliminariile CM 2026.
19:00
FRF, mesaj pentru Moldovan Ce a transmis Federația pe pagina echipei naționale, după gafa portarului: „Ne-a arătat asta  de nenumărate ori” Golazo.ro
Echipa națională a României a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care își exprimă susținerea față de Horațiu Moldovan (27 de ani), după ce a gafat în partida contra Canadei, 0-3.
18:40
„Ești terminat!”  Lecția dură, dar plină de umor, a lui Rică Răducanu pentru Horațiu Moldovan,  după gafa cu Canada Golazo.ro
Rică Răducanu (79 de ani), cel mai excentric şi carismatic portar din istoria fotbalului românesc, a comentat în stilul său inconfundabil gafa uluitoare comisă de Horațiu Moldovan în meciul amical România - Canada (0-3).
Acum 4 ore
18:00
„Suntem adevărații câștigători” De ce n-a reușit Bayern Munchen transferul verii: „N-am fi dat niciodată 150 de milioane de euro” Golazo.ro
Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness (73 de ani), consideră campania de transferuri din această vară una reușită.
17:50
 Bolgado și Fică, la Rapid! Ioan Varga confirmă: „Semnează într-o oră-două” Golazo.ro
Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că Leo Bolgado (27 de ani) și Alin Fică (24 de ani) vor deveni, în cel mai scurt timp, jucătorii Rapidului.
17:10
Lotul pentru Japonia Lotul de atletism al României care va fi prezent la Campionatele Mondiale de la Tokyo Golazo.ro
Federația Română de Atletism a pregătit lotul pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo.
17:10
Suspendat pentru dopaj! UEFA a decis pedeapsa lui Yeray Alvarez . Cât timp va lipsi fundașul de la Athletic Bilbao Golazo.ro
Yeray Alvarez (30 de ani) a fost suspendat pentru dopaj.
17:00
De ce l-a dat afară pe Mourinho Președintele lui Fenerbahce explică: „A fost inacceptabil” Golazo.ro
Ali Koc (58 de ani), președintele celor de la Fenerbahce, a explicat motivele pentru care a decis să îl demită pe Jose Mourinho (62 de ani).
17:00
CFR nu se oprește  Ardelenii au anunțat transferul unui fost atacant din Premier League » Este cel mai mare marcator din istoria țării sale  Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat transferul lui Islam Slimani (37 de ani), atacant cu 40 de meciuri jucate în Premier League.
16:50
Cristian Geambașu Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase Golazo.ro
Spaniolul l-a bătut clar pe Jannik Sinner în finala US Open 2025 și a accesat potul cel mare. 5 milioane de dolari.
Acum 6 ore
16:20
Avertisment pentru Lucescu  Elias Charalambous, înainte de Cipru - România: „Va fi  mai dificil decât anul trecut” + Detalii despre tactica ciprioților Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul cipriot al celor de la FCSB, a prefațat partida dintre Cipru și România, din preliminariile Campionatului Mondial.
16:00
El Sawy, oficial la U Cluj Giuleștenii l-au cedat pe tânărul fotbalist pentru care au plătit 400.000 de euro » Clauza impusă de Rapid în contract Golazo.ro
Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, a fost împrumutat la Universitatea Cluj.
15:50
Cristian Tudor Popescu America n-a damblagit de tot Golazo.ro
Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Magaoaia Trump, nu zice nici cârc la toate nemerniciile majestății sale.
15:20
Revine după 6 săptămâni FCSB l-a inclus din nou în lot pe jucătorul accidentat după meciul cu Dinamo. În ce competiții este eligibil Golazo.ro
Ionuț Cercel (18 ani) lipsește de la FCSB de aproape 6 săptămâni, iar acum este pregătit să revină în lot.
15:10
„Mai bun decât înainte” Calvarul fotbalistului de la Rapid: „Operația a durat 4 ore și ceva în loc de una” + cum decurge recuperarea Golazo.ro
Cristian Ignat (22 de ani) a vorbit despre accidentarea la umăr care l-a scos din joc la finalul sezonului trecut.
15:00
Din Game of Thrones, în Cartea Recordurilor Performanță fabuloasă a unui actor! A doborât recordul la haltere Golazo.ro
Hafthor Bjornsson (36 de ani), cunoscut drept „The Mountain” din celebrul serial „Game of Thrones” a stabilit un nou record mondial la proba de deadlift.
14:50
Pericolele Inteligenței Artificiale Două persoane, salvate cu elicopterul după ce au urmat un traseu recomandat de ChatGPT Golazo.ro
Două persoane s-au rătăcit în Alpii Allgau, situați la granița austro-germană, după ce au urmat un traseu recomandat de ChatGPT.
14:40
Amenzile Jandarmeriei anulate în instanță Dinamo a mai șters o contravenție pentru deficiențe organizatorice la meciuri » Suma salvată Golazo.ro
Dinamo a mai obținut o victorie în instanță împotriva Jandarmeriei, în seria proceselor legate de sancțiunile aplicate după meciuri pentru deficiențe organizatorice.
Acum 8 ore
14:00
Programul etapei #10 FC Botoșani - FCSB, meciul care deschide runda din Superliga Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #10 din Liga 1.
14:00
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac” Golazo.ro
Ran Ben Shimon, 54 de ani, din iunie 2024 antrenorul naționalei israeliene, a spus ce crede despre războiul din Gaza. Reacția lui Gennaro Gattuso, selecționerul Italiei
13:50
Debut aplaudat de întreaga localitate Reacția emoționantă a părinților lui Jorge de Frutos, după primele minute pentru Spania Golazo.ro
Jorge de Frutos (28 de ani), atacantul celor de la Rayo Vallecano, a debutat în echipa națională a Spaniei.
13:20
De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „E în conformitate cu principiile noastre” Golazo.ro
Duminică, pe finalul cursei, Oscar Piastri a fost obligat să-i cedeze poziția a doua colegului său, Lando Norris.
13:10
A rămas fără titlul de Mare Maestru   Șahistul care reprezintă România a pierdut apelul la Comisia de Etică + a fost suspendat 3 ani! Golazo.ro
Kirill Shevchenko (22 de ani), jucătorul de șah ucrainean care reprezintă România, rămâne fără titlul de mare maestru obținut în urmă cu 8 ani.
13:00
Transformare radicală FOTO. Sydney Sweeney s-a îngrășat 13 kilograme ca s-o poată juca pe cea mai bună boxeră din anii '90: „Mâncam constant” Golazo.ro
Actrița Sydney Sweeney (27 de ani) s-a îngrășat 13 kilograme pentru a juca într-un film biografic despre viața unei foste mari boxere din SUA.
12:50
Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”.  Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta” Golazo.ro
Mircea Lucescu are un an de la primul meci după întoarcerea la națională. Dar încă nu-i plac două aspecte: unul legat de joc, altul de atitudine. Ambele evidențiate în fața Canadei și care ne-ar putea crea probleme în Cipru
12:30
Yamal, ajutat de turci Momente de nervozitate în parcarea stadionului. A pierdut pașaportul! Cum a reușit să revină în Spania Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul naționalei Spaniei, și-a pierdut pașaportul, după meciul câștigat de naționala iberică în Turcia, scor 6-0.
12:30
Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol Golazo.ro
Carlos Alcaraz i-a egalat deja la trofee pe Boris Becker și pe Stefan Edberg și le suflă în ceafă lui McEnroe, Agassi, Connors sau Lendl
Acum 12 ore
12:00
Cine transmite Cipru - România Meciul din preliminariile CM 2026 va fi la TV Golazo.ro
Cipru și România se întâlnesc marți, 9 septembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
12:00
Moldovan, contestat Dani Coman nu-l vede pregătit să apere la națională pe portarul care a gafat la meciul cu Canada: „Nu e la capacitate maximă” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) a comentat situația lui Horațiu Moldovan (27 de ani), după evoluția din meciul contra Canadei, scor 0-3.
11:30
Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat turneul de la US Open, după o finală de foc cu Jannik Sinner (24 de ani), 1 ATP.
11:30
FIFA face o schimbare radicală Câte meciuri va fi  obligată naționala să joace în 16 zile! Golazo.ro
FIFA a decis să facă o modificare importantă în calendarul internațional, începând de anul viitor.
11:00
Haaland, accident straniu  Ce a pățit atacantul norvegian în cantonamentul naționalei Golazo.ro
Erling Haaland (25 de ani), atacantul naționalei Norvegiei, a avut parte de un accident straniu în cantonamentul echipei naționale.
10:20
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun” Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia lui Rapid de a încerca să-l aducă pe Alin Fică în Giulești.
10:10
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) și Arda Guler (20 de ani) s-au contrat pe teren la partida dintre Spania și Turcia, scor 6-0.
09:40
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani! Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat finala US Open în fața lui Jannik Sinner (2 ATP, 24 de ani).
09:30
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje” Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani) a dezvăluit ce se întâmplă în vestiarul arbitrilor la pauză.
Acum 24 ore
00:10
Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani Golazo.ro
Spania a câștigat meciul cu Turcia din preliminariile Campionatului Mondial, scor 6-0.
00:00
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei Golazo.ro
Finala US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) și Jannik Sinner (24 de ani), a întârziat 49 de minute din cauza protocolului de securitate.
7 septembrie 2025
23:50
Baia Mare, campioană la rugby  VIDEO. Maramureșenii au învins-o pe Timișoara și și-au adjudecat  al 10-lea titlu din istorie Golazo.ro
CSM Știința Baia Mare este campioana României la rugby, după victoria obținută în fața celor de la SCM USV Timișoara, scor 36-24 (26-0).
23:40
U Cluj, transfer de la Rapid Giuleștenii l-ar fi cedat pe mijlocașul pentru care au plătit 400.000 de euro Golazo.ro
Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, ar urma să semneze cu Universitatea Cluj, sub formă de împrumut.
23:00
Cazul Mudryk Shakhtar, gata să dea Federația în judecată! Câți bani pierde după ce mijlocașul a picat și proba B Golazo.ro
Conducerea clubului Șahtior Donețk ar fi pregătită să dea în judecată Federația Ucraineană de Fotbal, în cazul în care Mykhailo Mudryk (24 de ani) va fi suspendat pentru dopaj.
22:50
Peter Crouch, în liga a 7-a VIDEO. Râzi cu lacrimi! Cum a apărut fostul atacant al Angliei la amatori! Ce pariu a pierdut Golazo.ro
Peter Crouch (44 de ani), fostul atacant al naționalei Angliei, s-a numărat printre copiii care i-au însoțit pe jucători la un meci din liga a 7-a.
22:20
Decizie surpriză Craiova a renunțat la el pe finalul perioadei de transferuri! Golazo.ro
Universitatea Craiova a anunțat că David Barbu (19 ani), atacant, va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, în acest sezon.
22:00
Olanda, chin în Lituania Memphis Depay a reușit o „dublă” și a devenit golgheterul all-time al naționalei! Golazo.ro
Olanda s-a impus cu emoții în fața Lituaniei, scor 3-2, în preliminariile Campionatului Mondial.
21:40
„Îl plăteam degeaba” MM Stoica, despre transferul neașteptat de la FCSB: „Plecarea lui ne-a ajutat foarte mult” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, spune că plecarea lui Andrei Gheorghiță (23 de ani) la U Cluj a fost de bun augur pentru campioană.
21:10
Negocieri dure Dinamo forțează o lovitură în ultima zi de mercato, dar vrea să arunce cu banii: „Acesta e plafonul maxim” Golazo.ro
Dinamo și CFR Cluj negociază intens în ultimele ore ale perioadei de mercato pentru trecerea fundașului Matei Ilie (22 de ani) în „Ștefan cel Mare”.
