De 100 de ori mai mult Jucătorul plecat în Arabia pe un salariu fabulos: „Am început să râd când am văzut sumele din contract”
Golazo.ro, 8 septembrie 2025 21:20
Belgianul Matteo Dams (20 de ani) încasează de 100 de ori mai mult la Al-Ahli decât la fosta sa formație, PSV Eindhoven.
Acum 30 minute
21:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 67.
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:50
Știa că va câștiga Alcaraz De ce a mizat Bouchard pe spaniol în finala US Open: „Am văzut la televizor” # Golazo.ro
Eugenie Bouchard (31 de ani) a dezvăluit de ce a mizat pe Alcaraz (22 de ani, locul 1 ATP) că-l va învinge pe Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) în finala US Open.
20:40
O nouă plecare de la Dinamo Fundașul central se desparte de formația antrenată de Zeljko Kopic # Golazo.ro
Răzvan Pașcalău (21 de ani) va fi cedat de Dinamo, sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.
20:10
„Le ia locul alor noștri!” Controversă în Cipru înaintea meciului cu România. Brazilianul naturalizat, în ochiul furtunii # Golazo.ro
Fabiano, 37 de ani și jumătate, portarul brazilian care a debutat sâmbătă la naționala Ciprului după ce a primit noul pașaport, va apăra și marți, împotriva „tricolorilor”. Dar decizia selecționerului Mantzios e contestată de localnici
20:10
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat la Dinamo Kiev în amicalul câștigat, scor 4-0, cu divizionara secundă din Ucraina FC Lisne.
Acum 4 ore
19:50
Cu ochii pe ciprioți Ce sfaturi le-a dat Mircea Lucescu „tricolorilor” înaintea meciului de la Larnaca: „Le-am atras atenția” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a analizat jocul Ciprului și știe care poate fi atuul „tricolorilor” pentru a obține victoria.
19:20
Trump, reacție virală Cum s-a comportat președintele SUA când a văzut că Alcaraz a câștigat US Open: o expertă l-a analizat # Golazo.ro
Donald Trump a fost prezent, duminică, la finala masculină de la US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP).
19:10
De ce n-a mai chemat Lucescu atacant Selecționerul spune că nu are soluții: „N-ai pe cine. În Liga 1 sunt numai străini” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a anunțat motivul pentru care nu a mai chemat niciun jucător de atac pentru partida din preliminariile CM 2026.
19:00
FRF, mesaj pentru Moldovan Ce a transmis Federația pe pagina echipei naționale, după gafa portarului: „Ne-a arătat asta de nenumărate ori” # Golazo.ro
Echipa națională a României a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care își exprimă susținerea față de Horațiu Moldovan (27 de ani), după ce a gafat în partida contra Canadei, 0-3.
18:40
„Ești terminat!” Lecția dură, dar plină de umor, a lui Rică Răducanu pentru Horațiu Moldovan, după gafa cu Canada # Golazo.ro
Rică Răducanu (79 de ani), cel mai excentric şi carismatic portar din istoria fotbalului românesc, a comentat în stilul său inconfundabil gafa uluitoare comisă de Horațiu Moldovan în meciul amical România - Canada (0-3).
18:00
„Suntem adevărații câștigători” De ce n-a reușit Bayern Munchen transferul verii: „N-am fi dat niciodată 150 de milioane de euro” # Golazo.ro
Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness (73 de ani), consideră campania de transferuri din această vară una reușită.
Acum 6 ore
17:50
Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că Leo Bolgado (27 de ani) și Alin Fică (24 de ani) vor deveni, în cel mai scurt timp, jucătorii Rapidului.
17:10
Lotul pentru Japonia Lotul de atletism al României care va fi prezent la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Golazo.ro
Federația Română de Atletism a pregătit lotul pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo.
17:10
Suspendat pentru dopaj! UEFA a decis pedeapsa lui Yeray Alvarez . Cât timp va lipsi fundașul de la Athletic Bilbao # Golazo.ro
Yeray Alvarez (30 de ani) a fost suspendat pentru dopaj.
17:00
De ce l-a dat afară pe Mourinho Președintele lui Fenerbahce explică: „A fost inacceptabil” # Golazo.ro
Ali Koc (58 de ani), președintele celor de la Fenerbahce, a explicat motivele pentru care a decis să îl demită pe Jose Mourinho (62 de ani).
17:00
CFR nu se oprește Ardelenii au anunțat transferul unui fost atacant din Premier League » Este cel mai mare marcator din istoria țării sale # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat transferul lui Islam Slimani (37 de ani), atacant cu 40 de meciuri jucate în Premier League.
16:50
Spaniolul l-a bătut clar pe Jannik Sinner în finala US Open 2025 și a accesat potul cel mare. 5 milioane de dolari.
16:20
Avertisment pentru Lucescu Elias Charalambous, înainte de Cipru - România: „Va fi mai dificil decât anul trecut” + Detalii despre tactica ciprioților # Golazo.ro
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul cipriot al celor de la FCSB, a prefațat partida dintre Cipru și România, din preliminariile Campionatului Mondial.
16:00
El Sawy, oficial la U Cluj Giuleștenii l-au cedat pe tânărul fotbalist pentru care au plătit 400.000 de euro » Clauza impusă de Rapid în contract # Golazo.ro
Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, a fost împrumutat la Universitatea Cluj.
Acum 8 ore
15:50
15:20
Revine după 6 săptămâni FCSB l-a inclus din nou în lot pe jucătorul accidentat după meciul cu Dinamo. În ce competiții este eligibil # Golazo.ro
Ionuț Cercel (18 ani) lipsește de la FCSB de aproape 6 săptămâni, iar acum este pregătit să revină în lot.
15:10
„Mai bun decât înainte” Calvarul fotbalistului de la Rapid: „Operația a durat 4 ore și ceva în loc de una” + cum decurge recuperarea # Golazo.ro
Cristian Ignat (22 de ani) a vorbit despre accidentarea la umăr care l-a scos din joc la finalul sezonului trecut.
15:00
Din Game of Thrones, în Cartea Recordurilor Performanță fabuloasă a unui actor! A doborât recordul la haltere # Golazo.ro
Hafthor Bjornsson (36 de ani), cunoscut drept „The Mountain” din celebrul serial „Game of Thrones” a stabilit un nou record mondial la proba de deadlift.
14:50
Pericolele Inteligenței Artificiale Două persoane, salvate cu elicopterul după ce au urmat un traseu recomandat de ChatGPT # Golazo.ro
Două persoane s-au rătăcit în Alpii Allgau, situați la granița austro-germană, după ce au urmat un traseu recomandat de ChatGPT.
14:40
Amenzile Jandarmeriei anulate în instanță Dinamo a mai șters o contravenție pentru deficiențe organizatorice la meciuri » Suma salvată # Golazo.ro
Dinamo a mai obținut o victorie în instanță împotriva Jandarmeriei, în seria proceselor legate de sancțiunile aplicate după meciuri pentru deficiențe organizatorice.
14:00
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #10 din Liga 1.
14:00
„Gaza? Am încredere în soldați” Selecționerul Israelului șochează înaintea jocului cu Italia: „Îi susțin total pentru ce fac” # Golazo.ro
Ran Ben Shimon, 54 de ani, din iunie 2024 antrenorul naționalei israeliene, a spus ce crede despre războiul din Gaza. Reacția lui Gennaro Gattuso, selecționerul Italiei
Acum 12 ore
13:50
Debut aplaudat de întreaga localitate Reacția emoționantă a părinților lui Jorge de Frutos, după primele minute pentru Spania # Golazo.ro
Jorge de Frutos (28 de ani), atacantul celor de la Rayo Vallecano, a debutat în echipa națională a Spaniei.
13:20
De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „E în conformitate cu principiile noastre” # Golazo.ro
Duminică, pe finalul cursei, Oscar Piastri a fost obligat să-i cedeze poziția a doua colegului său, Lando Norris.
13:10
A rămas fără titlul de Mare Maestru Șahistul care reprezintă România a pierdut apelul la Comisia de Etică + a fost suspendat 3 ani! # Golazo.ro
Kirill Shevchenko (22 de ani), jucătorul de șah ucrainean care reprezintă România, rămâne fără titlul de mare maestru obținut în urmă cu 8 ani.
13:00
Transformare radicală FOTO. Sydney Sweeney s-a îngrășat 13 kilograme ca s-o poată juca pe cea mai bună boxeră din anii '90: „Mâncam constant” # Golazo.ro
Actrița Sydney Sweeney (27 de ani) s-a îngrășat 13 kilograme pentru a juca într-un film biografic despre viața unei foste mari boxere din SUA.
12:50
Reproșurile lui Lucescu Ce nu-i place selecționerului la jocul „tricolorilor”. Spune după un an cu ei: „Nu fac asta și asta” # Golazo.ro
Mircea Lucescu are un an de la primul meci după întoarcerea la națională. Dar încă nu-i plac două aspecte: unul legat de joc, altul de atitudine. Ambele evidențiate în fața Canadei și care ne-ar putea crea probleme în Cipru
12:30
Yamal, ajutat de turci Momente de nervozitate în parcarea stadionului. A pierdut pașaportul! Cum a reușit să revină în Spania # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul naționalei Spaniei, și-a pierdut pașaportul, după meciul câștigat de naționala iberică în Turcia, scor 6-0.
12:30
Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol # Golazo.ro
Carlos Alcaraz i-a egalat deja la trofee pe Boris Becker și pe Stefan Edberg și le suflă în ceafă lui McEnroe, Agassi, Connors sau Lendl
12:00
Cipru și România se întâlnesc marți, 9 septembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
12:00
Moldovan, contestat Dani Coman nu-l vede pregătit să apere la națională pe portarul care a gafat la meciul cu Canada: „Nu e la capacitate maximă” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) a comentat situația lui Horațiu Moldovan (27 de ani), după evoluția din meciul contra Canadei, scor 0-3.
11:30
Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat turneul de la US Open, după o finală de foc cu Jannik Sinner (24 de ani), 1 ATP.
11:30
FIFA face o schimbare radicală Câte meciuri va fi obligată naționala să joace în 16 zile! # Golazo.ro
FIFA a decis să facă o modificare importantă în calendarul internațional, începând de anul viitor.
11:00
Erling Haaland (25 de ani), atacantul naționalei Norvegiei, a avut parte de un accident straniu în cantonamentul echipei naționale.
10:20
Are loc Fică la Rapid? Cum vede un fost internațional posibila mutare a mijlocașului de la CFR Cluj: „Nu cred că e atât de bun” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a comentat decizia lui Rapid de a încerca să-l aducă pe Alin Fică în Giulești.
10:10
Au sărit scântei între Yamal și Guler Jucătorul lui Real Madrid l-a îmbrâncit pe cel al Barcelonei. La final, turcul a plâns # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) și Arda Guler (20 de ani) s-au contrat pe teren la partida dintre Spania și Turcia, scor 6-0.
09:40
Alcaraz a câștigat US Open Spaniolul l-a învins pe Jannik Sinner în finala ultimului Grand Slam din 2025 și a devenit lider ATP. Cifre spectaculoase la doar 22 de ani! # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat finala US Open în fața lui Jannik Sinner (2 ATP, 24 de ani).
09:30
Ce se întâmplă cu arbitrii la pauză? Dezvăluiri incredibile din interior: „Fără excepție, toți își verifică telefoanele. Primesc mesaje” # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani) a dezvăluit ce se întâmplă în vestiarul arbitrilor la pauză.
Acum 24 ore
00:10
Spania a câștigat meciul cu Turcia din preliminariile Campionatului Mondial, scor 6-0.
00:00
Primire ostilă VIDEO. Donald Trump, huiduit de spectatori la finala US Open » De ce a întârziat startul partidei # Golazo.ro
Finala US Open, dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) și Jannik Sinner (24 de ani), a întârziat 49 de minute din cauza protocolului de securitate.
7 septembrie 2025
23:50
Baia Mare, campioană la rugby VIDEO. Maramureșenii au învins-o pe Timișoara și și-au adjudecat al 10-lea titlu din istorie # Golazo.ro
CSM Știința Baia Mare este campioana României la rugby, după victoria obținută în fața celor de la SCM USV Timișoara, scor 36-24 (26-0).
23:40
U Cluj, transfer de la Rapid Giuleștenii l-ar fi cedat pe mijlocașul pentru care au plătit 400.000 de euro # Golazo.ro
Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, ar urma să semneze cu Universitatea Cluj, sub formă de împrumut.
23:00
Cazul Mudryk Shakhtar, gata să dea Federația în judecată! Câți bani pierde după ce mijlocașul a picat și proba B # Golazo.ro
Conducerea clubului Șahtior Donețk ar fi pregătită să dea în judecată Federația Ucraineană de Fotbal, în cazul în care Mykhailo Mudryk (24 de ani) va fi suspendat pentru dopaj.
22:50
Peter Crouch, în liga a 7-a VIDEO. Râzi cu lacrimi! Cum a apărut fostul atacant al Angliei la amatori! Ce pariu a pierdut # Golazo.ro
Peter Crouch (44 de ani), fostul atacant al naționalei Angliei, s-a numărat printre copiii care i-au însoțit pe jucători la un meci din liga a 7-a.
