Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul lui Coldea”
Cotidianul de Hunedoara, 8 septembrie 2025 15:20
La momentul ieşirii din penitenciar, Elena Udrea a fost întrebată dacă a... [...] The post Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul lui Coldea” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
15:40
România are pistolul la tâmplă. Dura și neașteptata recunoaștere a unui adevăr nedorit despre țara noastră îi aparține [...] The post „România are pistolul la tâmplă“ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:20
15:20
Vizitatori mai puțin obișnuiți pe străzile din Craiova. Președintele Cehiei, Petr Pavel (63 de ani), a fost văzut pe străzile din vechea [...] The post Președintele Cehiei, la pas prin Craiova appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:10
Le dă PSD inapoi, că nu dă de la el. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că (...) [...] The post Răsturnare de situaţie pentru mămici, călugări şi veterani appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Consiliul Fiscal, prin nota de informare adresată Parlamentului European și semnată de președintele său, Daniel Dăianu, estimează... [...] The post Consiliul Fiscal: Sprijinul pe care România l-ar fi oferit Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Toamna se numără bobocii și se pregătesc tot felul de conserve pentru iarnă. Printre cele mai apreciate sunt castraveții în oțet [...] The post Castraveți în oțet pentru iarnă în doar șapte pași appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:40
14:20
Va trebui să te arunci cu capul înainte în aproape fiecare problemă curentă de la locul de muncă, așa că practic nu va mai rămâne [...] The post O zodie e în centrul evenimentelor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Un tânăr din comuna brașoveană Apaţa a ajuns în arest preventiv după ce ar fi omorât în bătaie un câine, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. [...] The post Arestat pentru că a omorât un câine appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Aplaudată de unii, contestată de alții prezentatoarea TV Mirela Vaida isi vede de drumul profesional si personal. [...] The post Ce avere are Mirela Vaida appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
13:40
Câteva mii de cadre didactice din toată țara care protestează fata de măsurile luate de Guvern în ceea ce privește... [...] The post Protestul profesorilor s-a mutat la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Nu-mi pare rău! De data aceasta vreau să fiu solidar cu greva profesorilor! [...] The post Sunt solidar cu profesorii! appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Dacă nu se iau măsuri și așteptăm următoarea criză pentru a improviza pe baza unor decizii dificile, Europa, ca proiect politic, riscă să moară. [...] The post Europa ca proiect politic riscă să dispară appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Televiziunea a fost lansată cu finanţare prin programul Start Up Nation.... [...] The post A apărut o nouă televiziune a ”poporului”. De râs appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan… [...] The post Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Mirosea a emoții, gânduri, haine noi și creioane bine ascuțite la școala și grădinița din satul Poodenii Vechi din Prahova. Copiii au avut șansa unei deschideri de an așa cum trebuie [...] The post An nou școlar la Podenii Vechi appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ministerul Finanțelor (MF) lansează luni cea de-a noua ediție [...] The post Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție Tezaur appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Câteva mii de cadre didactice din toată țara protestează [...] The post Profesorii, în stradă cum au promis appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:40
Cititorii s-au supărat pe opoziție și au [...] The post Cititorii Cotidianul, supărați pe opoziție appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, [...] The post Sentință. Cină fatală pentru o familie ”tratată cu buretele viperei” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Modernizarea avioanelor de antrenament IAR 99, un proiect esențial pentru pregătirea [...] The post IAR 99: Modernizare blocată, Avioane Craiova în pericol financiar appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Informația a fost confirmată pentru CNN [...] The post Trump se pregătește pentru o vizită, luna viitoare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:40
Fenomenul durează câteva ore [...] The post Ce a văzut Adrian Negrescu când a ieșit de la Antena3 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
În ultimii ani, locuințele românilor s-au transformat în adevărate galerii de artă personalizată. [...] The post Cum aduc românii emoție acasă cu ajutorul artei digitale pe canvas appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Copiii trec prin transformări continue, iar emoțiile lor sunt adesea mai puternice și mai vizibile decât cele ale adulților. [...] The post Cum știi când este necesară psihiatria pentru copilul tău? appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Că pe pachetul de măsuri ea a funcționat și eu [...] The post Ce e „lăudabil”. Nicușor Dan nu are motive de îngrijorare appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Tehnică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Tehnică, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Tehnică appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Conducerea națională este completată de doisprezece [...] The post REPER „reînnoiește” proiectul European și liderii appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Pe 28 august a introdus noi criterii în așa fel [...] The post Cristoiu zice că ”n-a pomenit o asemenea golănie„ appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Politicienii au ale să stea departe de școli, [...] The post Președintele, la început de an școlar. „N-am vrut să sfidez” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
07:30
O zi cu totul deosebită, o zi de mare sărbătoare [...] The post Nașterea Maicii Domnului – Sfânta Maria Mică appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Elena Udrea a acordat primul interviu [...] The post Udrea aruncă bomba. „Colaborez cu un grup de lucru apropiat de Casa Albă” appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat [...] The post AUR continuă lupta la CCR appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul [...] The post Carlos Alcaraz a câștigat titlul la US Open appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Moțiuni cu zgomot mare, dar fără folos. O duminică stricată pentru o formă diluată de democrație. Nici nu [...] The post Moțiuni leșinate cu valuri după appeared first on Cotidianul RO.
06:10
În Buzău, există o comună, Pleși, a cărei [...] The post Învățământul este sacru appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:50
Câteva mii de oameni au fost prezenți duminică, [...] The post Avram Iancu, 153 de ani de la moartea sa appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Ei vor să dea investitorilor străini minoritari drepturi [...] The post George Simion, după eșecul din parlament. ”Îmi pare rău…„ appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține [...] The post Peiu: Ați speriat piețele financiare cu degringolada appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Elie Wiesel: Soul on Fire, documentar de 87 de minute, a avut prima vizionare vineri, [...] The post Documentar despre Elie Wiesel la New York appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial [...] The post Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Discretă cu viața personală, Daciana Sârbu [...] The post Daciana Sârbu, primele imagini. L-a dat uitării pe Victor Ponta appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, [...] The post Bolojan: Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu e moft appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cele două echipe românești angrenate în această ediție a Ligii Campionilor [...] The post A revenit pe bancă Adi Vasile și CSM București a pierdut! appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Petrișor Peiu l-a criticat pe Ilie Bolojan duminică, [...] The post Petrișor Peiu ”era să fie supărat„ pe Bolojan că n-a înțeles moțiunea appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Hunor, la dezbaterea celei de-a doua moțiuni: ”Când autoritățile închid ochii„ # Cotidianul de Hunedoara
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, [...] The post Hunor, la dezbaterea celei de-a doua moțiuni: ”Când autoritățile închid ochii„ appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Bolojan apără restructurarea companiilor de stat. Trebuie conduse profesionist # Cotidianul de Hunedoara
România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse [...] The post Bolojan apără restructurarea companiilor de stat. Trebuie conduse profesionist appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Zice un deputat liberal: "Falșii "suveraniști [...] The post Secesiunea comandată appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Sorin Grindeanu a vorbit în numele PSD la votul din parlament pentru moțiunile de cenzură la adresa [...] The post Grindeanu o ține cu stabilitatea, dar îl ciupește puțin și pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
15:30
Președintele AUR, George Simion, a declarat, duminică, [...] The post Simion, în parlament. ”Sunteți asasinii națiunii române„ appeared first on Cotidianul RO.
