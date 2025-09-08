Ce mai vrea Putin?

Cotidianul de Hunedoara, 8 septembrie 2025 16:50

La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus...

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 10 minute
17:10
La Cluj, mare agitație
Clujul este orașul unde se dă ora exactă în ultimele 24 de ore de mercato din România.
Acum 30 minute
17:00
Ghionturi în Coaliție: „Este fotografia neputinței premierului"
Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a susținut luni, în contextul protestului cadrelor didactice, că
16:50
Ce mai vrea Putin?
La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus...
Acum 2 ore
16:10
(Fotoreportaj) Profesorii nu se lasă nici la Bolojan, nici la Nicușor
Treizeci de mii de profesori însoțiți de studenți, elevi și părinți au protestat luni în Piața Victoriei și au...
16:00
Viktor Orban: zona euro se va prăbuși
Uniunea Europeană a intrat în stare de dezintegrare. Dacă va continua așa, UE va intra în istorie ca rezultat deprimant al unui experiment
15:40
„România are pistolul la tâmplă"
România are pistolul la tâmplă. Dura și neașteptata recunoaștere a unui adevăr nedorit despre țara noastră îi aparține
Acum 4 ore
15:20
Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul lui Coldea"
La momentul ieşirii din penitenciar, Elena Udrea a fost întrebată dacă a...
15:20
Președintele Cehiei, la pas prin Craiova
Vizitatori mai puțin obișnuiți pe străzile din Craiova. Președintele Cehiei, Petr Pavel (63 de ani), a fost văzut pe străzile din vechea
15:10
Răsturnare de situaţie pentru mămici, călugări şi veterani
Le dă PSD inapoi, că nu dă de la el. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că (...)
14:50
Consiliul Fiscal: Sprijinul pe care România l-ar fi oferit Ucrainei
Consiliul Fiscal, prin nota de informare adresată Parlamentului European și semnată de președintele său, Daniel Dăianu, estimează...
14:50
Castraveți în oțet pentru iarnă în doar șapte pași
Toamna se numără bobocii și se pregătesc tot felul de conserve pentru iarnă. Printre cele mai apreciate sunt castraveții în oțet
14:40
Consiliul Fiscal: Ce sprijin ar fi oferit România Ucrainei
Consiliul Fiscal, prin nota de informare adresată Parlamentului European și semnată de președintele său, Daniel Dăianu, estimează...
14:20
O zodie e în centrul evenimentelor
Va trebui să te arunci cu capul înainte în aproape fiecare problemă curentă de la locul de muncă, așa că practic nu va mai rămâne
14:10
Arestat pentru că a omorât un câine
Un tânăr din comuna brașoveană Apaţa a ajuns în arest preventiv după ce ar fi omorât în bătaie un câine, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.
14:10
Ce avere are Mirela Vaida
Aplaudată de unii, contestată de alții prezentatoarea TV Mirela Vaida isi vede de drumul profesional si personal.
13:40
Protestul profesorilor s-a mutat la Cotroceni
Câteva mii de cadre didactice din toată țara care protestează fata de măsurile luate de Guvern în ceea ce privește...
13:30
Sunt solidar cu profesorii!
Nu-mi pare rău! De data aceasta vreau să fiu solidar cu greva profesorilor!
Acum 6 ore
13:20
Europa ca proiect politic riscă să dispară
Dacă nu se iau măsuri și așteptăm următoarea criză pentru a improviza pe baza unor decizii dificile, Europa, ca proiect politic, riscă să moară.
13:20
A apărut o nouă televiziune a "poporului". De râs
Televiziunea a fost lansată cu finanţare prin programul Start Up Nation....
13:00
Liiceanu vrea să-l cloneze pe Bolojan
Și eu vreau să vorbesc despre dl Ilie Bolojan…
12:50
An nou școlar la Podenii Vechi
Mirosea a emoții, gânduri, haine noi și creioane bine ascuțite la școala și grădinița din satul Poodenii Vechi din Prahova. Copiii au avut șansa unei deschideri de an așa cum trebuie
12:30
Ministerul Finanțelor lansează a noua ediție Tezaur
Ministerul Finanțelor (MF) lansează luni cea de-a noua ediție
12:00
Profesorii, în stradă cum au promis
Câteva mii de cadre didactice din toată țara protestează
11:40
Cititorii Cotidianul, supărați pe opoziție
Cititorii s-au supărat pe opoziție și au
Acum 8 ore
11:10
Sentință. Cină fatală pentru o familie "tratată cu buretele viperei"
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani,
10:20
 IAR 99: Modernizare blocată, Avioane Craiova în pericol financiar
Modernizarea avioanelor de antrenament IAR 99, un proiect esențial pentru pregătirea
10:10
Trump se pregătește pentru o vizită, luna viitoare
Informația a fost confirmată pentru CNN
09:40
Ce a văzut Adrian Negrescu când a ieșit de la Antena3
Fenomenul durează câteva ore
09:40
Cum aduc românii emoție acasă cu ajutorul artei digitale pe canvas
În ultimii ani, locuințele românilor s-au transformat în adevărate galerii de artă personalizată.
09:30
Cum știi când este necesară psihiatria pentru copilul tău?
Copiii trec prin transformări continue, iar emoțiile lor sunt adesea mai puternice și mai vizibile decât cele ale adulților.
Acum 12 ore
09:10
Ce e „lăudabil". Nicușor Dan nu are motive de îngrijorare
Că pe pachetul de măsuri ea a funcționat și eu
08:50
Tehnică
Tehnică, Andografia zilei, In  memoriam Octavian Andronic, Tehnică, Andografia zilei, In  memoriam Octavian Andronic
08:50
REPER „reînnoiește" proiectul European și liderii
Conducerea națională este completată de doisprezece
08:40
Cristoiu zice că "n-a pomenit o asemenea golănie„
Pe 28 august a introdus noi criterii în așa fel
08:20
Președintele, la început de an școlar. „N-am vrut să sfidez"
Politicienii au ale să stea departe de școli,
07:30
Nașterea Maicii Domnului – Sfânta Maria Mică
O zi cu totul deosebită, o zi de mare sărbătoare
07:00
Udrea aruncă bomba. „Colaborez cu un grup de lucru apropiat de Casa Albă"
Elena Udrea a acordat primul interviu
06:40
AUR continuă lupta la CCR
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat
06:30
Carlos Alcaraz a câștigat titlul la US Open
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul
06:20
Moțiuni leșinate cu valuri după
Moțiuni cu zgomot mare, dar  fără  folos. O duminică stricată  pentru o  formă diluată de  democrație. Nici nu
06:10
Învățământul este sacru
În Buzău, există o comună, Pleși, a cărei
Acum 24 ore
21:50
Avram Iancu, 153 de ani de la moartea sa
Câteva mii de oameni au fost prezenți duminică,
20:50
George Simion, după eșecul din parlament. "Îmi pare rău…„
Ei vor să dea investitorilor străini minoritari drepturi
20:30
Peiu: Ați speriat piețele financiare cu degringolada
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține
20:10
Documentar despre Elie Wiesel la New York
Elie Wiesel: Soul on Fire, documentar de 87 de minute, a avut prima vizionare vineri,
19:20
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial
18:30
Daciana Sârbu, primele imagini. L-a dat uitării pe Victor Ponta
Discretă cu viața personală, Daciana Sârbu
18:20
Bolojan: Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu e moft
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului,
18:10
A revenit pe bancă Adi Vasile și CSM București a pierdut!
Cele două echipe românești angrenate în această ediție a Ligii Campionilor
17:40
Petrișor Peiu "era să fie supărat„ pe Bolojan că n-a înțeles moțiunea
Petrișor Peiu l-a criticat  pe Ilie Bolojan duminică,
