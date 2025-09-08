Premierul Ilie Bolojan, după ce prima zi de școală a fost marcată de PROTESTELE profesorilor: „Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației”

22:50

Ilie Bolojan nu vrea să audă de exceptarea plății CASS pentru mame cu copii sub 7 ani și veterani de război. Premierul susține la TVR 1 că: „Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este un […]