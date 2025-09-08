Horoscop marți, 9 septembrie. Pentru o zodie adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut
Adevarul.ro, 8 septembrie 2025 22:45
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de marţi, 9 Septembrie, şi are câte o recomandare pentru fiecare nativ.
Facturi mai mari, servicii de calitate slabă și întârzieri în investiții care ar trebui să modernizeze infrastructura, toate acestea sunt consecințe directe ale modului în care sunt conduse companiile de stat.
Valentin Naumescu: „Macron plătește o greșeală uriașă” / „Franța are toate «șansele» unui președinte de extremă dreaptă în 2027” # Adevarul.ro
Valentin Naumescu atrage atenția asupra consecințelor politice majore generate de căderea guvernului francez.
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare: „Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place” # Adevarul.ro
În România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor celor cu pensii speciale, a transmis premierul Ilie Bolojan.
Horoscop marți, 9 septembrie. Pentru o zodie adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de marţi, 9 Septembrie, şi are câte o recomandare pentru fiecare nativ.
Aryna Sabalenka l-a făcut pe Carlos Alcaraz să sară de pe scaun. Spaniolul a arătat că știe de glumă # Adevarul.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a comis o gafă în direct la TV:
George Simion, reacţie promptă după căderea guvernului în Franţa: „Să sperăm că urmează Macron și guvernul lui din România” # Adevarul.ro
Căderea guvernului francez condus de François Bayrou a stârnit reacții și pe scena politică românească. Liderul AUR, George Simion, a comentat evenimentul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
Ministrul Apărării, despre cele 10 aeronave IAR-99, aşteptate de patru ani: „Sper să o rezolve măcar cu cinci dintre ele anul acesta” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat luni, în cadrul unei conferințe de presă, situația avioanelor IAR-99 care trebuiau livrate Armatei Române, precum și poziția USR cu privire la pachetul de măsuri fiscal-bugetare pregătit de Guvern.
Marcel Boloș, episod cu premierul Marcel Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit” # Adevarul.ro
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu, din perioada iunie 2023 – decembrie 2024, a afirmat, la Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar în creștere, însă a fost ignorat.
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Atacarea partenerului de guvernare nu-ți aduce niște voturi, calculele sunt greșite # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că partidele au o răspundere pentru situația actuală, iar atacurile între parteneri reprezintă un „calcul greșit”.
Eutanasieri fictive făcută de o firmă de gestionare a câinilor fără stăpân. Societatea a încasat bani publici timp de trei ani și jumătate # Adevarul.ro
Firma avea contract de achiziție publică cu Primăria Târgu Neamț pentru capturarea, transportul, microciparea și cazarea câinilor maidanezi.
Bolojan este ferm în privința tăierilor din Educație: „Ce am decis este rezultatul unei analize a activității din învățământ” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce a fost majorată norma profesorilor, subliniind că măsurile vin ca urmare a unei analize a activității din învățământ. „Orice s-ar spune numărul de ore este la nivelul celor din Uniunea Europeană”, a transmis acesta.
Protestul profesorilor văzut prin ochii părinților: „N-ai cum să scoți analfabeți funcțional pe bandă rulantă și să te plângi de ore în plus” # Adevarul.ro
Protestul a mii de profesori care au boicotat, astăzi, începutul anului școlar și au manifestat în centrul Bucureștiului împotriva măsurilor de austeritate nu este văzut cu ochi buni de părinți. Ce le reproșează aceștia din urmă cadrelor didactice în cadrul unei dezbateri online.
Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale. Ionuţ Moşteanu: „Nu este momentul acum să discutăm despre acestea” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu a declarat că nici al treilea pachet fiscal nu va include pensiile militarilor, deși admite că există dezechilibre în sistem. El spune că problema rămâne una complexă, fără soluții rapide.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut luni seara locuitorilor oraşului Gaza să evacueze acest principal centru urban al enclavei palestiniene, unde armata israeliană îşi intensifică ofensiva.
Ionuț Moșteanu anunţă că achiziţionarea corvetei din Turcia a primit aviz favorabil. „Rusia se joacă în zona noastră geografică” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a anunțat că Parlamentul a avizat achiziția unei corvete ușoare din Turcia, care va contribui la securitatea la Marea Neagră, în actualul context geo-politic şi militar.
Kuleba a negat zvonurile despre fuga în Polonia. De ce fostul șef al diplomației ucrainene a părăsit țara # Adevarul.ro
Presa italiană a difuzat informații despre presupusa plecare a fostului ministru ucrainean de externe Dmîtro Kuleba în Polonia. El a negat, confirmând că se află în Coreea și participă la evenimente internaționale.
Viktor Orban propune restructurarea Uniunii Europene în cercuri concentrice. Premierul ungar crede că altfel blocul comunitar s-ar putea destrăma # Adevarul.ro
Viktor Orban propune ca Uniunea Europeană să fie reorganizată într-o structură de „cercuri concentrice”, unde țările se grupează în funcție de nivelul de cooperare pe care îl doresc.
Criză în Franța, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. 364 de parlamentari au votat împotriva votului de încredere solicitat de premierul François Bayrou.
Trump jubilează după anularea unei ceremonii militare în onoarea actorului Tom Hanks. „Nu avem nevoie să primească preţioasele noastre premii americane" # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a salutat anularea, luni, la prestigioasa academie militară West Point, a unei ceremonii de premiere în onoarea actorului Tom Hanks, o voce critică la adresa liderului de la Casa Albă.
Decizie definitivă în scandalul Marian Vanghelie – Oana Mizil. Ce au decis magistrații după ce au văzut filmările de la incident # Adevarul.ro
Decizie definitivă pentru Marian Vanghelie, la contestaţia privind ordinul de protecţie împotriva sa obţinut de fosta sa soţie în urmă cu aproximativ o săptămână. Magistraţii au analizat probe video, declarații și raportul întocmit de polițiștii.
Un câine, vedeta deschiderii de an școlar la Iași. Patrupedul l-a eclipsat pe primarul Chirica # Adevarul.ro
Discursul primarului municipiului Iași la deschiderea de an școlar a fost perturbat luni de un câine care și-a făcut apariția în curtea școlii.
Continuă seria „morților ciudate” în Rusia: directorul unei companii miniere de sare a fost găsit decapitat sub un pod # Adevarul.ro
O nouă moarte misterioasă în Rusia. Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service” a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad. Trupul acestuia era decapitat.
Donald Trump, obligat să plătească 83 de milioane de dolari pentru calomnie, pe fondul unor acuzaţii de viol # Adevarul.ro
O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump în primă instanţă la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzaţii de viol.
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!” # Adevarul.ro
Președintele Cehiei, Petr Pavel, și-a petrecut vacanța în România și a vizitat în secret Craiova. Oficialul ceh a fost văzut pe străzile orașului. „Azi dimineață am aflat, ne bucurăm de o vizită așa importantă”, a transmis edilul Craiovei, Olguța Vasilescu.
Simona Bucura-Oprescu, fost ministru al Muncii, este noul chestor al Camerei Deputaţilor # Adevarul.ro
Plenul Camerei Deputaților a validat luni alegerea fostului ministru al muncii, Simona Bucura-Oprescu, în funcția de chestor, după demisia lui Mitică-Marius Mărgărit.
Banksy, cenzurat pentru o nouă pictură murală. Artistul a desenat un judecător care bate un protestatar la Londra # Adevarul.ro
Un judecător cu perucă şi robă care loveşte cu ciocănelul un protestatar neînarmat reprezintă subiectul unei noi picturi murale realizată de Banksy pe sediul Curţii Regale de Justiţie din Londra, lucrare care a fost deja acoperită, relatează luni DPA/PA Media.
Undă verde pentru construirea celui mai mic sector din autostrada A8. Contestație a fost respinsă, iar CNIR poate deschide ofertele # Adevarul.ro
CNIR poate deschide ofertele pentru tronsonul Golăiești-Pod Ungheni, parte din A8, după ce contestația depusă în timpul licitației a fost respinsă.
Atenţionare MAE pentru cetăţeanii români care se află sau vor să călătorească în Franţa. O grevă generală afectează transportul # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află sau vor să călătorească în Franţa că miercuri este programată o grevă generală naţională şi pune la dispoziţie informaţii şi contacte care să vină în ajutorul lor.
Unde se vede la TV meciul Cipru - România, pe care tricolorii sunt condamnați să-l câștige. Tricolorii sunt pe 3 în Grupa H # Adevarul.ro
Partida Cipru - România are loc mâine, la Nicosia, de la ora 21:45.
Avertisment grav al cancelarului Germaniei. Cucerirea Ucrainei „ar fi doar începutul" pentru Putin # Adevarul.ro
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense şi mai agresive”, a declarat luni cancelarul german Friedrich Merz.
Fostul director adjunct al spionajului din Republica Moldova, reținut pe aeroportul din Timişoara pentru spionaj în favoarea KGB din Belarus # Adevarul.ro
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut în Timişoara fiind acuzat că a furnizat informații clasificate privind România către ofițeri KGB din Belarus.
Dacă a dispărut sporul de antenă, să dispară și antenele de pe Parlament. Angajații Senatului se plâng de „câmpuri electromagnetice și radiații” # Adevarul.ro
Biroul Permanent al Senatului a discutat astăzi solicitarea mai multor angajați care, în lipsa așa-numitului „spor de antenă”, vor să fie demontate antenele de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că „generează câmpuri electromagnetice și radiații”.
Țara europeană care organizeză o „epurare” a rușilor. De ce trebuie să părăsească teritoriul până pe 13 octombrie # Adevarul.ro
O țară europeană, care sprijină Ucraina, a înăsprit regulile de ședere a cetățenilor ruși pe teritoriul său. Cei care nu au îndeplinit cerințele și nu au solicitat un permis de ședere, vor trebui să părăsească țara.
România a dat lovitura la Campionatele Balcanice de tenis de masă. Tricolorii se întorc cu o salbă de medalii de la Istanbul # Adevarul.ro
Rezultatele au fost obținute în condițiile în care România nu a participat cu cei mai buni jucători, aliniind echipe de tineret.
Ce fraude au fost găsite în sistemul de încadrare în grad de handicap. Ministrul Muncii: dosare falsificate cu parafa de „spihiatru” # Adevarul.ro
Mininstrul Muncii, Florin Manole, a anunţat luni, 8 septembrie, că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap, de la dosare incomplete şi documente falsificate, la încadrări abuzive şi erori procedurale.
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream # Adevarul.ro
La aproape doi ani de la exploziile care au afectat grav gazoductele Nord Stream 1 și 2, presa germană revine cu noi detalii din ancheta în desfășurare.
Până la vârsta de 40 de ani, mai mult de jumătate dintre americani suferă de hipertensiune arterială, dar mulți nu sunt conștienți de acest lucru.
O femeie din Tulcea a fost lovită de o vecină în plină figură. Motivul halucinant de la care a pornit conflictul # Adevarul.ro
O femeie din judeţul Tulcea a fost agresată de o vecină care a lovit-o în plină figură.
Ministrul Daniel David despre boicotul orelor de curs: „Mă îndoiesc că sunt profesori care vor merge în clasă şi nu vor ţine ore” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a comentat acuzațiile privind un posibil boicot al cursurilor. Oficialul spune că „școala continuă” și că are încredere că profesorii își vor respecta „datoria profesională și obligația morală” față de elevi.
Cele patru moțiuni depuse de radicali n-au fost concepute să treacă, ci doar să atragă atenția că doar AUR se opune reformelor dure propuse de guvernul Bolojan.
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026? # Adevarul.ro
În vara lui 2025, Post Malone a oferit fanilor un show senzațional la ediția aniversară UNTOLD X, festival care ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul 3 în topul celor mai mari 100 de evenimente muzicale ale lumii.
Cum funcționează mașina de spălat cu trei cuve: spală în același timp rufele albe, negre și colorate # Adevarul.ro
La expoziţia high-tech IFA 2025 de la Berlin a fost prezentată maşina care poate spăla trei tipuri de haine simultan.
Constructorul chinez de mașini BYD a anunțat luni că va începe anul acesta producția în serie în noua sa uzină construită într-o țară vecină României, argumentyând că „suntem în Europa pentru a rămâne”.
Propagandista înfocată a lui Putin, Margarita Simonian, diagnosticată cu o boală extrem de gravă # Adevarul.ro
Un aliat apropiat al Kremlinului și purtător de cuvânt al propagandei ruse a anunțat că are probleme grave de sănătate.
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști # Adevarul.ro
Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat o reformă radicală de 1,6 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari) a sistemului de impozitare a veniturilor, menită să stimuleze clasa de mijloc a națiunii, care s-a chinuit să-și revină după anii de criză.
Nazare, după discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă pentru planificarea mai riguroasă a bugetului # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere.
Mihai Fifor, despre protestul profesorilor: „Au ieșit în stradă nu pentru privilegii, ci pentru a apăra școala românească și demnitatea profesiei” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur guvernul condus de Ilie Bolojan și pe ministrul Daniel David că au adus educația „în genunchi” și că promovează o „falsă reformă”, în contexul protestelor profesorilor în prima zi a noului an şcolar.
Orașele din țară cu cele mai mici prețuri la legume. Cât costă kilogramul de cartofi în Cluj-Napoca # Adevarul.ro
Cea mai ieftină piață din România, în raport cu prețul mediu al cartofilor este cea din Tulcea.
Cătălin Drulă, provocare pentru Sorin Grindeanu. Mesajul liderului USR despre alegerile de la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă îl invită pe Sorin Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti, să afle şi acesta părerea bucureştenilor despre alegeri, el arătând că lui îi spun bucureştenii un lucru, că vor alegeri cât mai repede, pentru că aşa e normal într-o democraţie.
