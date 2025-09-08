În Ungaria a început un război al preţurilor între marii retaileri. Un război similar s-a purtat şi în Polonia în întreg anul trecut, cu accente dramatice
Ziarul Financiar, 9 septembrie 2025
În Ungaria, retailerul Tesco a anunţat o promoţie pentru voucherul alimentar în valoare de 30.000 de forinţi (80 de euro) acordat pensionarilor, astfel că acesta va putea fi folosit pentru achiziţii în valoare de până la 34.500 de forinţi în lanţul de supermarketuri, notează Portfolio.
CompanyCam a fost înfiinţată în 2015 de Luke Hansen, care îndeplineşte în prezent şi funcţia de CEO, scrie pe site-ul companiei. Prima rundă de finanţare a avut loc în decembrie 2018, cu o valoare estimată la aproximativ 1,18 milioane de dolari şi a fost susţinută de Invest Nebraska, potrivit Crunchbase.
Ramona Livinţi are undă verde de la ASF pentru funcţia de membru în boardul NN Asigurări, fără puteri executive # Ziarul Financiar
Ramona Livinţi, CFO în cadrul NN Asigurări de Viaţă, a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al NN Asigurări, fără puteri executive, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii ASF.
Ofertă de refinanţare de la Patria Credit pentru agricultorii şi micii antreprenori cu credite mari, de peste 250.000 lei sau 50.000 euro # Ziarul Financiar
Patria Credit, parte a Patria Bank Group şi cea mai veche instituţie financiară nebancară din România, lansează o campanie de refinanţare cu zero comision de acordare, destinată fermierilor şi micilor antreprenori, clienţi existenţi dar şi noi, în care se pot refinanţa exclusiv credite de peste 250.000 lei sau 50.000 euro, oferta fiind valabilă până la finalul anului 2025. Oferta este disponibilă atât în lei, cât şi în euro.
Bogdan Savin, un executiv român, a preluat conducerea operaţiunilor PepsiCo în Europa de Vest, un business de câteva miliarde de euro annual # Ziarul Financiar
Executivul român Bogdan Savin (46 de ani) a preluat recent funcţia de general manager pentru Europa de Vest în cadrul PepsiCo, coordonând un business de câteva miliarde de euro anual.
În Ungaria a început un război al preţurilor între marii retaileri. Un război similar s-a purtat şi în Polonia în întreg anul trecut, cu accente dramatice # Ziarul Financiar
Bursă. Aurel Bernat de la Banca Transilvania vine pe 23 septembrie la ZF Piaţa de capital. Cum trecem de la o bursă a dividendelor la una care finanţează direct economia? # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti traversează un moment-cheie. După ani de performanţe solide, maxime istorice şi listarea Hidroelectrica – cel mai mare IPO din istoria pieţei locale – investitorii şi companiile privesc acum către o întrebare de fond: poate bursa să facă pasul de la un model bazat pe dividende generoase către unul orientat spre finanţarea economiei reale?
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Ciprian Cobzariu, care organizează tabere pentru copii la complexul turistic ArtEd din Durău: „Am investit în diversificarea ofertei şi în introducerea de noi activităţi“ # Ziarul Financiar
Ciprian Cobzariu, absolvent al Facultăţii de teatru din Iaşi, ce organizează tabere la complexul turistic ArtEd din Durău şi atrage în fiecare sezon 1.500-1.600 de copii şi estimează în acest an afaceri de 3,7 milioane de lei, în creştere faţă de 3,2 milioane de lei anul trecut
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Companiile amână amenajările birourilor în aşteptarea unei perioade mai bune. Horaţiu Didea, Workspace Studio: E un moment de pauză în care îşi fac calcule şi vor să decidă asupra investiţiilor # Ziarul Financiar
Investiţiile sunt amânate până când situaţia economică se va mai redresa, iar companiile pun pe hold toate planurile, inclusiv amenajarea birourilor, spune Horaţiu Didea, fondator al Workspace Studio, business care oferă servicii de amenajare a spaţiilor de birouri.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Mihai Constantinescu, investitor: Creşterile bursiere din ultima perioadă relevă faptul că investitorii continuă să aibă încredere în economie, în pofida deciziilor fiscale. Mă aştept să terminăm anul pe plus, dar să mai avem momente de volatilitate # Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România se menţine pe un trend solid, în ciuda valului de măsuri fiscale implementate pentru temperarea deficitului bugetar.
Cum au făcut băncile profit de 7,4 mld. lei în S1/2025. Băncile au încasat din dobânzi la credite venituri de 25 mld. lei, mai mult decât duble faţă de cheltuielile cu dobânzile la depozite # Ziarul Financiar
BÂncile comerciale au încasat în primul semestru (S1) din 2025 venituri din dobânzi pentru creditele acordate de 24,8 mld. lei, mai mult decât duble faţă de cheltuielile cu dobânzile plătite de bancheri la depozite, de 10,5 mld. lei, conform datelor transmise de BNR pentru ZF.
Elania Resort, complexul turistic dezvoltat de antreprenorul Raul Ciurtin în Cluj, estimează venituri de 24 milioane de lei în primul an de activitate # Ziarul Financiar
Elania Resort & Spa, complexul turistic de cinci stele dezvoltat de antreprenorul Raul Ciurtin, creatorul brandului de lactate Zuzu şi unul dintre cei mai puternici antreprenori din industria alimentară, se aşteaptă la venituri de 24 milioane lei în 2025.
Bursă. Finanţe personale. Principalii administratori de fonduri mutuale la finele lunii iulie: BRD AM deţine un sfert din piaţă, urmat de BT AM, Raiffeisen AM, Erste AM şi Goldman Sachs AM # Ziarul Financiar
BRD Asset Management şi-a consolidat la 31 iulie 2025 poziţia de lider în clasamentul celor mai mari administratori de fonduri de investiţii din România, cu active de 7,7 mld. şi o cotă de piaţă de 25,4%, de la 7,3 mld. lei şi 25,1% cu o lună mai devreme, arată datele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri
Piaţa energiei. Valul de regenerabile sau mai degrabă valul din stocare? La linia de start sunt antreprenori, dar şi companii de profil # Ziarul Financiar
Valul regenerabil este dublat de un val al proiectelor de stocare de energiei cel puţin aşa arată acum datele Transelectrica. Realitatea din teren este ceva mai „moderată“, dar nu este dubiu că investitorii în regenerabile au nevoie ca de aer de cei din stocare şi invers.
Cum a început şcoala? Între promisiunile de reformă şi realitatea austerităţii în şcoli, elevii au început anul în clase, iar profesorii în stradă. Cum arată imaginea de ansamblu a sistemului de învăţământ la început de an şcolar # Ziarul Financiar
La început de an şcolar, imaginea de ansamblu a sistemului de învăţământ din România vine în contrast: clasele s-au deschis pentru elevi, dar profesorii nu sunt acolo, ci protestează cu miile în Bucureşti.
ZF Tech Day. Compania românească i-Tom Solutions pregăteşte extinderea internaţională pentru platforma educaţională 24edu.ro şi soluţia de facturare FGO.ro. Pentru 24edu.ro probabil primul pas va fi Republica Moldova, alături de Orange # Ziarul Financiar
Compania de software i-Tom Solutions, cu o experienţă de 19 ani pe piaţa din România, pregăteşte extinderea internaţională a celor două produse principale ale sale: soluţia de facturare FGO.ro şi platforma de management educaţional 24edu.ro. „Ne pregătim ca în doi ani să începem şi cu FGO.ro să ieşim din ţară“, a declarat Adrian Drăgan, Director General 24edu.ro, în cadrul emisiunii ZF Tech Day.
ZF Agropower. România trebuie să investească în ferme de găini, în contexul în care din 5 miliarde de ouă consumate anual, doar jumătate provin din producţia locală, iar restul din gospodării. Consumul pe cap de locuitor urcă spre 270 de ouă, unul dintre cele mai mari din UE # Ziarul Financiar
Ouăle sunt un aliment de bază pentru toate generaţiile şi dietele datorită faptului că sunt accesibile, versatile şi bogate în proteine, iar astfel consumul din România a crescut accelerat şi se apropie de 270 de ouă pe cap de locuitor pe an, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană, potrivit liderului pieţei locale, care produce anual 500 de milioane de ouă.
Producătorii de oţel din UE cer cu disperare tarife pe importurile ieftine pentru a evita colapsul # Ziarul Financiar
Producătorii europeni de oţel îndeamnă Bruxelles-ul să impună tarife de tipul celor din SUA pe toate importurile de acest metal, avertizând că industria riscă să se prăbuşească sub presiunea produselor chinezeşti ieftine a şi taxelor vamale ridicate impuse de Donald Trump.
Anul viitor, Ungaria va începe construcţia unei autostrăzi cu 10 tunele şi 52 de poduri şi viaducte. Polonia va cheltuie 23,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea transportului. Să fie investiţiile în drumuri şi căi ferate un medicament pentru economie? Ambele ţări au deficite mari # Ziarul Financiar
Gigantul Databricks, co-fondat de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, anunţă venituri anuale recurente de peste 4 mld. dolari, mai mari cu 50% şi finalizează runda de finanţare de 1 mld. dolari, care evaluează compania la 100 mld. dolari # Ziarul Financiar
Databricks, una dintre cele mai valoroase companii private din Silicon Valley, a anunţat că, începând cu luna iulie, veniturile sale anuale recurente (ARR) vor depăşi pragul de 4 miliarde de dolari. Cifra reprezintă o creştere de 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, scrie Wall Street Journal.
Google clarifică limitele de utilizare pentru asistentul său AI Gemini: Utilizatorii versiunii gratuite pot adresa 5 solicitări pe zi, în timp ce abonaţii ajung la 100 sau 500 # Ziarul Financiar
Google a actualizat recent un articol din Centrul său de Asistenţă pentru a oferi, în premieră, detalii clare despre limitele de utilizare impuse pentru asistentul său de inteligenţă artificială, Gemini, la diferitele planuri tarifare. Până acum, compania folosea termeni vagi, precum „acces limitat” sau menţiuni generale, fără a oferi cifre concrete.
Noi acuzaţii la adresa Meta: Compania ar fi blocat cercetările interne privind riscurile tehnologiei VR pentru siguranţa copiilor, susţin mai mulţi avertizori de integritate # Ziarul Financiar
Un nou grup de avertizori de integritate susţine că Meta restricţionează cercetările interne cu privire la impactul negativ pe care produsele sale de realitate virtuală (VR) l-ar putea avea asupra copiilor şi adolescenţilor, relatează The Washington Post, citat de portalul The Verge. Acuzaţiile urmează să fie în centrul atenţiei în cadrul unei audieri în Senatul american săptămâna aceasta.
Mutare strategică pentru suveranitatea tehnologică a Europei: Gigantul olandez ASML, furnizor-cheie pentru industria de cipuri, devine principalul acţionar al startup-ului francez de AI Mistral, în urma unei investiţii de 1,3 miliarde de euro # Ziarul Financiar
Compania olandeză ASML, un furnizor esenţial de echipamente avansate pentru fabricarea cipurilor, este pe cale să devină cel mai mare acţionar al startup-ului francez de inteligenţă artificială Mistral AI, într-o mişcare menită să consolideze suveranitatea tehnologică a Europei, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuţiilor.
SpaceX: După tranzacţia de 17 mld. $ cu EchoStar capacitatea reţelei mobile StarLink va creşte de peste 100 de ori # Ziarul Financiar
Achiziţia licenţelor de comunicaţii mobile în valoare de 17 mld. dolari de la EchoStar va permite o creştere de peste 100 de ori a capacităţii pentru reţeaua de comunicaţii a StarLink, au declarat reprezentanţii companiei SpaceX după ce tranzacţia a devenit publică, notează CNBC.
Cum merge piaţa energiei regenerabile, ce proiecte şi cu ce capacitate vor fi duse până la capăt? Cum putem avea preţuri mai mici la energie? Urmăriţi ZF Live marţi, 9 septembrie, ora 12:00, o discuţie cu Adrian Stan, fondator şi preşedintele AJ Brand, un grup care construieşte şi dezvoltă proiecte regenerabile # Ziarul Financiar
SpaceX, compania lui Elon Musk, semnează cel mai mare cec din istoria sa, de 17 mld. $, pentru a-şi extinde prezenţa în afacerile cu telefonie mobilă la nivel global # Ziarul Financiar
Compania lui Elon Musk SpaceX a anunţat luni că va plăti 17 miliarde de dolari pentru drepturile de a folosi o parte din valorosul spectru al companiei EchoStar pentru servicii de telefonie mobilă, scrie WSJ.
Cu 30 de staţiuni balneare, dar cu puţine investiţii, turismul balnear reprezintă doar 7,5% din piaţa locală a ospitalităţii # Ziarul Financiar
România numără 30 de staţiuni balneare cu resurse bogate în minerale şi ape termale unde se pot trata diverse afecţiuni, însă turismul balnear reprezintă doar 7,5% din piaţa locală a ospitalităţii, potrivit informaţiilor de la European Spa Association.
ZF Live. După ce au lucrat timp de mai mulţi ani într-o fabrică din Italia, Ramona şi Laurenţiu Ungureanu şi-au deschis propria fabrică de detergent în România, care a ajuns la venituri de 16 mil. lei. „Suntem în curs de semnare cu mai multe lanţuri de magazine“ # Ziarul Financiar
Ramona şi Laurenţiu Ungureanu s-au întors în ţară, după ce au locuit timp de 11 ani în Italia, şi au deschis Eclar, o fabrică de detergenţi pentru uz casnic, business ajuns la venituri de 16 mil. lei.
Interviu ZF. Guenter Krasser, Infineon: Viitorul este al centrelor de cercetare-dezvoltare care să pună în valoare inginerii români. A trecut vremea fabricilor noi cu mii de angajaţi # Ziarul Financiar
România se află într-un moment crucial pentru dezvoltarea industriei de semiconductori, unde oportunităţile nu stau în fabrici mari cu mii de angajaţi, care sunt acum în Asia, ci în centre avansate de cercetare-dezvoltare care pot genera valoare adăugată ridicată cu echipe specializate de ingineri.
Sucursalele companiilor de asigurări au ajuns la un volum al subscrierilor de 748 mil. lei în T1/2025, în scădere cu 3%. Asigurările de accidente vândute de sucursale s-au dus spre o dublare a subscrierilor, în timp ce RCA, asigurările de viaţă şi cele de răspundere civilă generală au scăzut # Ziarul Financiar
Sucursalele companiilor de asigurări au înregistrat în primul trimestru (T1) din 2025 un volum al primelor brute subscrise de 748 mil. lei, însemnând o scădere uşoară cu 3% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primul trimestru (T1) 2025.
Ministrul Educaţiei, Daniel David: „Din punctul meu de vedere şcoala va continua în mod normal” # Ziarul Financiar
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că din punctul său de vedere şcoala va continua în mod normal în ciuda nemulţumirilor cadrelor didactice. David mai consideră că cererea privind demisia sa nu este „inspirată”.
Ce spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după ce s-a întâlnit cu reprezentanţii Băncii Mondiale: „Măsurile fiscale reprezintă corecţii necesare, menite să echilibreze finanţele ţării” # Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a discutat, luni, cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre tranziţia de la ajustările fiscale actuale la o strategie axată pe creşterea economică şi echitatea socială, în contextul deficitului bugetar major şi al necesităţii de reforme structurale.
România, ultima în clasamentul european după absolvenţii de studii superioare. Anul trecut, 23,2% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani din România erau absolvenţi de studii superioare. Media Uniunii a fost de 44,1% # Ziarul Financiar
România este la coada clasamentului european în ceea ce priveşte ponderea absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei tinere cu vârste între 25 şi 34 de ani, arată datele de la Eurostat, oficiul european de statistică.
Tot mai mulţi operatori din turism raportează scăderi ale veniturilor în contextul unei cereri tot mai mici, însă peste jumătate dintre unităţile de cazare practică preţuri de peste 300 lei pe noapte. Şapte din zece operatori au raportat scăderi în acest an, de aproape trei ori mai mulţi decât anul anterior # Ziarul Financiar
Tot mai mulţi operatori din turism raportează scăderi ale veniturilor în contextul unei cereri tot mai mici, însă peste jumătate dintre unităţile de cazare practică preţuri de peste 300 lei pe noapte
Un semn că vin vremuri grele? Aurul atinge un nou maxim istoric – 3.600 dolari pe uncie – la doar o săptămână după ce metalul preţios a spart pentru prima dată pragul de 3.500 de dolari, pe fondul datelor economice slabe venit din SUA, a unui dolar care pierde teren şi a investitorilor care caută să îşi pună banii la adăpost din faţa turbulenţelor economice # Ziarul Financiar
