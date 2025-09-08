Jurnal bursier, 8 septembrie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB

00:15

Ouăle sunt un aliment de bază pentru toate genera­ţiile şi dietele datorită faptului că sunt accesibile, versatile şi bogate în proteine, iar astfel consumul din România a crescut accelerat şi se apropie de 270 de ouă pe cap de locuitor pe an, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Euro­peană, potrivit liderului pieţei locale, care produce anual 500 de milioane de ouă.