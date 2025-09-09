FACIAS solicită Ministrului de Externe Oana Țoiu transparență în cazul românilor răniți în Tunisia și lăsați fără sprijin consular

19:30

Pe drum se poate întâmpla orice, de la o simplă pană până la situații de urgență neașteptate. Chiar dacă ne dorim călătorii fără probleme, o trusă de siguranță bine echipată în portbagaj îți oferă liniște și protecție. Fie că ești blocat pe marginea drumului noaptea sau întâmpini dificultăți într-o zonă necunoscută, câteva obiecte simple îți pot face diferența. Iată lista completă a accesoriilor care nu ar trebui să lipsească din mașina ta.