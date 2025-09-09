Fiul președintelui Nicușor Dan, fermecat de microfonul Realitatea PLUS, televiziunea poporului
Impact.ro, 9 septembrie 2025 01:20
Fiul președintelui Nicușor Dan și-a însoțit sora mai mare și părinții la deschiderea anului școlar – ocazie cu care a apărut și scena cu microfonul Realității PLUS. (Video – aici) O asemenea atracție pentru microfonul […]
• • •
Acum 2 ore
01:20
Acum 6 ore
22:10
Două declarații ale ministrului Energiei ne-au atras atenția zilele trecute. Una era legată de exportul și importul de energie electrică, ce duc la o creștere a prețului în România: "Am ajuns astăzi să importăm, în […]
21:40
Diana Șoșoacă a vrut să scuture gorunul lui Avram Iancu, dar gorunul a fost mai rezistent # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă, așa cum deja se știe, a fost și ea cu marketingul la gorunul lui Avram Iancu. Iar acolo a citit versurile lui Iancu: „Iar când va veni dusmanul Să vă ia pământ și […]
21:30
Angajații Senatului vor să dea jos antenele, că nu mai iau spor de antenă. Vor comunica prin telepatie – deci trebuie un spor de telepatie! # Impact.ro
Angajații Senatului au cerut demontarea antenelor de pe clădirea Parlamentului, după ce sporul de condiții vătămătoare – cunoscut drept „spor de antenă" – a fost tăiat. Oamenii spun că echipamentele „generează radiații". Senatorul USR Ștefan […]
Acum 12 ore
18:10
Sorin Grindeanu, cel mai talentat ascunzător de ceasuri din țară, vrea ca patronii să nu își mai cumpere haine pe firmă # Impact.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a criticat pe patronii care își cumpără haine și hrană pentru câini pe firmă, doar ca să deducă TVA-ul. Totuși, liderul social-democrat nu a suflat o vorbă despre firmele […]
17:50
Trump, huiduit la U.S. Open după ce a întârziat meciul. Ar putea pune tarife și pe huiduieli, ca să mai scape de ele # Impact.ro
Donald Trump a fost huiduit duminică la finala masculină de la U.S. Open, după ce măsurile suplimentare de securitate impuse de Secret Service au blocat accesul fanilor și au dus la întârzieri. Mulți spectatori au […]
17:40
Bulgaria introduce camere care calculează viteza medie și dau amenzi. Drumul spre Grecia va fi mai scump decât vacanța în Grecia # Impact.ro
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune camere de supraveghere care calculează viteza medie a mașinilor și emit automat amenzi. Sistemul urmărește fiecare vehicul la intrarea și ieșirea dintr-o secțiune de drum, iar dacă viteza medie […]
17:30
România în epoca grevelor: „Școala altfel” a ajuns să fie școala la care orele chiar se țin # Impact.ro
Mii de profesori din toată țara au protestat în fața Guvernului împotriva măsurilor de austeritate și au cerut demisia ministrului liosei Educației, Daniel David, pe motiv că refuză să recunoască problemele din sistem. Acesta a […]
Acum 24 ore
12:40
În „foame" de bani, Ministerul Finanțelor (MF) a lansat luni cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an, care oferă persoanelor fizice posibilitatea de a investi în titluri de […]
11:00
Nicușor Dan, primul președinte care nu ține minte unde e biroul lui, fiindcă are prea multe pe cap, și-a dus fetița la prima zi de școală # Impact.ro
Comentariile, desigur, sunt de prisos. Cu atât mai mult cu cât ele reiau teza corectă la modul absolut că avem în sfârșit un președinte care își trăiește viața ca un om, nu ca un președinte. […]
07:10
Croaţia – Muntenegru, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe Maksimir din Zagreb, şi va fi transmis în direct Digi […]
07:00
Elveţia – Slovenia, meci contând pentru Grupa B a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe St. Jakob Park din Basel, şi va fi transmis în […]
Ieri
00:40
Foarte interesant experimentul AI de aici. După cum vedem, cu ceva păr și ceva aranjament, domnul Bolojan e leit Mircea Radu. Doar caravana îi lipsește. De fapt, caravană are, dar nu cu dragoste. Cu tăieri.
00:00
4 dintr-o lovitură: AUR s-a trezit cu toate cele 4 moțiuni respinse în sfânta zi de duminică # Impact.ro
AUR a bifat duminică un record: patru eșecuri într-o singură zi. Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan au fost respinse, după ce parlamentarii opoziției au încercat să boicoteze ședința refuzând să intre […]
7 septembrie 2025
22:40
În seara asta, Lun@ de pe cer a început la un moment dat să dispară puțin câte puțin. Ochii mai sensibili o vedeau chiar sângerând. Pentru o oră, două, părea că Luna are soarta apei […]
17:20
Fotograful lui George Simion, pe urmele lui Avram Iancu: s-a suit pe mormânt, că era mai bun unghiul pentru marketing posteritate # Impact.ro
Scandal la Țebea, unde fotograful personal al liderului AUR, George Simion, s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a prinde cadrul perfect. Când preotul i-a atras atenția să coboare, acesta a răspuns sfidător: „Îmi […]
16:40
Ministrul lipsei Educației îi așteaptă mai e pe elevi cu „Per Aspera Ad Astra”. Profesorii îi așteaptă cu grevă # Impact.ro
Cu o zi înainte de începerea anului școlar, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj solemn, invocând motto-ul latin „Per Aspera Ad Astra" („pe căi aspre către stele"). În realitate, drumul elevilor pare să […]
15:30
Parlamentarii opoziției nu intră azi la vot, sperând să amâne pe altă zi moțiunile depuse chiar de ei. Deși de mâine unii sunt la școală # Impact.ro
Parlamentarii AUR, POT și SOS România au refuzat să intre în sala, astfel încât să nu existe cvorum la votul pe moțiunile de cenzură depuse chiar de ei. Planul lor este ca în acest fel […]
13:40
Viorica Dăncilă, adevărata ministră de Externe, spune că a fost invitată în China personal de președintele Xi Jinping Pong # Impact.ro
Fosta premieră Viorica Dăncilă, actuala ministră de Externe de facto, a declarat că prezența ei la defilarea din Beijing s-a datorat unei invitații directe din partea președintelui Xi Jinping. Ea a spus că invitația a […]
13:20
Parlamentul votează moțiunile AUR – partidul ai cărui parlamentari sunt teoretic „la război” încă de pe 3 septembrie # Impact.ro
Astăzi, Parlamentul dezbate și votează cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan. Totuși, șansele ca acestea să treacă sunt minime. În teorie, pentru că majoritatea susține guvernul. În practică, pentru că […]
07:10
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, meci contând pentru finala turneului de Grand Slam de la New York, este programat, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Arthur Ashe Stadium de la Flushing Meadows, […]
06:50
Ikast – CSM Bucureşti, meci contând pentru etapa 1 a Grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin, este programat, duminică, 7 septembrie, de la ora 15:00, la IBF Arena, şi va fi transmis în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
Ministrul Energiei spune că vom plăti mai puțin la curent dacă consumăm curent doar ziua. Noaptea – lumânări patriotice # Impact.ro
Ministrul Energiei spune că românii ar putea plăti facturi mai mici la electricitate dacă ar consuma mai mult curent ziua, când producția este mai mare, și mai puțin seara, când cererea crește. Practic, soluția propusă […]
00:00
Un tren care circula pe Valea Jiului a parcurs 80 kilometri în 12 ore. De-aia nu mai vin în zilele noastre minerii al București: ar ajunge aici pensionari # Impact.ro
Un tren care circula pe Valea Jiului a parcurs 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute, stabilind un record negativ pentru CFR Călători. Din fericire, vremurile marilor proteste au trecut: dacă minerii ar […]
6 septembrie 2025
20:30
Românii din diaspora își repară dinții în țară, în concediu. Eu mai ieftin pe scaun la dentist decât pe șezlong la Mamaia # Impact.ro
Tot mai mulți români stabiliți în afara țării aleg să-și rezolve problemele stomatologice când vin în concediu acasă. În Italia, costurile sunt chiar și de trei ori mai mari – susținut ei. În România, paradoxul […]
20:20
20:20
La târgul de meșteșuguri rome din Sibiu a fost expus un cazan de țuică realizat manual, cu preț de 18.000 lei. Meșteșugarii spun că au muncit o lună întreagă, zilnic de la 7 dimineața la […]
19:30
Cristian Popescu Piedone își face partid. Prpbabil că prima filială a partidului se va deschide la Rahova. Sau mai bine zis se va închide # Impact.ro
Cristian Popescu Piedone anunță că își face partid, ca să fie și dumnealui șef undeva după ce a fost suspendat din funcția unde fusese pus șef. De data asta pare să aibă ambiția foarte mari: […]
17:40
Anamaria Prodan susține că a fost cerută în căsătorie, dar nu știe dacă va face nuntă. Să facă nuntă e mai greu, că trebuie să afle și el # Impact.ro
Anamaria Prodan susține a fost cerută în căsătorie de Donald Gavril, dar introduce și o nuanță ce lasă loc pentru speculații mai puțin favorabile: "Inelul este, dar nu știu dacă fac nuntă…" Altfel spus: inelul […]
17:00
Inechitatea de rit nou: în timp ce unii sunt la război de pe 3 septembrie, alții beau bere pe stadion… # Impact.ro
Doamna ministru de Externe a fost filmată pe 5 septembrie bând bere la meciul echipei naționale. La nici două zile de când, potrivit bulei suveraniste, România a intrat oficial în război. Halal! Unii la război, […]
15:00
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc sau nu copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Dar ar putea întreba pe grupul „Cadou doamna” # Impact.ro
E incertitudine mare în ce privește începerea noului an școlar la data stabilită prin lege – luni, 8 septembrie. Sindicatele din învățământ au dat de înțeles că începerea anului școlar ar putea avea loc în […]
14:20
11:30
Stanciu și-a cerut scuze pentru înfrângerea cu Canada. Dar și canadieni ăștia… De ce ne-au bătut dacă era amical? # Impact.ro
România a fost învinsă de Canada cu 3-0. Meciul, aparent unul de fotbal, s-a desfășurat aseară pe Arena Națională și a fost amical. După meci, la declarații, căpitanul echipei, Nicolae Stanciu, și-a cerut scuze suporterilor […]
09:20
Austria – Cipru, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe Raiffeisen Arena din Linz, şi va fi transmis în direct […]
08:50
Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova, meci contând pentru finala turneului de Grand Slam de la New York, este programat, sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 23:00, pe Arthur Ashe Stadium de la Flushing Meadows, […]
5 septembrie 2025
19:40
Este o industrie nu doar bănoasă, ci și modernă, funcționând inclusiv pe sistemul telepatiei. Dacă nu chiar pe sistemul comunicării om-natură. Nu există pistă pentru așa ceva, dar se pot adapta cele pentru biciclete: se […]
17:20
SEZONUL 2 @PRINTREARTISTI începe în forță cu Adrian Naidin, bardul modern care cântă muzică tradițională românească reinterpretată # Impact.ro
Astăzi, 5 septembrie, de la ora 20.00 începe cel de-al doilea sezon al podcastului cultural @printreartisti, un podcast care, încă de la începutut, nu a dorit să creeze senzație prin dezvăluirile cancanistice, ci prin calitatea […]
16:50
În Uzbekistan, deținuții care citesc cărți ies mai repede. În România era mult mai ușor: trebuiau doar să scrie cărți, nu să citească # Impact.ro
Autoritățile din Uzbekistan vor permite deținuților să-și reducă pedepsele dacă citesc cărți selectate oficial, pentru a-și forma „valori morale și spirituale corecte". În România, sistemul era invers: condamnații își scurtau pedeapsa scriind lucrări „științifice". Diferența […]
16:40
Ordonanța reorganizării Romsilva: din 99 de directori, mai rămân doar 12. Unde vor fi relocate atâtea amante? # Impact.ro
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care Codul Silvic se modifică, iar Romsilva va fi reorganizată. Din cei 99 de directori, vor mai rămâne doar 12. Reforma ridică o întrebare practică: dacă directorii […]
15:40
Ieri am fost sunat de la acest număr – 0723 998 444 și un domn al cărui nume nu l-am putut înțelege, deși i-am cerut de trei ori să-l repete, s-a recomandat ca fiind de […]
14:30
Aon România, parte a companiei globale de servicii profesionale de managementul riscului – Aon plc, atrage atenția asupra rolului esențial pe care asigurările și garanțiile îl joacă în dezvoltarea durabilă a pieței de construcții, într-un […]
14:20
Rusia se teme că Ucraina o va ataca din nou pe teritoriul Ucrainei – poate și cu niște aliați europeni # Impact.ro
Președintele rus a avertizat că Moscova va considera „ținte legitime" toate trupele occidentale care ar fi desfășurate în Ucraina. Declarația a venit după ce Emmanuel Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să […]
14:10
O idee pentru CCR: dacă triplează pensiile speciale ale magistraților, va crește automat și pensia medie din România # Impact.ro
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra legii care reduce pensiile speciale ale magistraților cu 25%. În medie, pensia specială ar scădea de la 25.000 lei net la „doar" 17.000 lei. Judecătorii CCR, care primesc […]
14:00
Putin îi promite lui Zelenski „garanții de securitate 100%” dacă vine la Moscova. Și un ceai fierbinte # Impact.ro
Vladimir Putin a declarat că nu intenționează să se deplaseze pentru o eventuală întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar că l-ar primi pe acesta la Moscova „cu garanții de securitate 100%". Garanțiile vin la pachet cu […]
13:40
Dezinformatorii schimbă placa: după războiul care nu a început, vine pandemia care nu există # Impact.ro
După ce inclusiv timpul a dovedit falsitatea zvonului că România va intra în război pe 3 septembrie, fabricanții de fake news online promovează acum ideea unei „noi pandemii" și a unor restricții inventate. Evident, informația […]
13:30
Kim Jong Un poartă un ceas de lux – probabil singurul ceas din Coreea de Nord care arată ora prezentului # Impact.ro
Liderul nord-coreean s-a afișat la Beijing cu un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic, deși regimul său pedepsește aspru comportamentele „burgheze". Obiectul de lux contrastează puternic cu viața din Coreea de Nord, unde sancțiunile internaționale și […]
13:20
Administrația Trump a decis să elimine treptat finanțarea unor programe de instruire
13:20
09:50
US Open 2025: Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci contând pentru semifinalele turneului de Grand Slam de la New York, este programat, vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Arthur Ashe Stadium de […] The post US Open 2025: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz – Duel de top pentru un loc în finală appeared first on IMPACT.ro.
4 septembrie 2025
23:00
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Antena 1, că există o invitație pentru a vizita Statele Unite și a se întâlni cu Donald Trump, dar că vizita „mai degrabă nu va fi anul […] The post Invitația lui Nicușor Dan în SUA există. Dar vizita lipsește cu desăvârșire appeared first on IMPACT.ro.
