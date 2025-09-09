Salamul, o busolă pe harta gastronomiei. Cele mai vechi rețete datează din vremea Mesopotamiei

00:45

Valoarea reală a unei piese vestimentare se măsoară în câte purtări are, nu în prețul de la raft. În timp ce pe Reddit oamenii împart cifrele pe care le alocă anual pentru haine, de la câteva sute de lei până la mii de euro, întrebarea rămâne aceeași: cum ne organizăm șifonierul.