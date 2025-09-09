Adrian Câciu atacă „ipocrizia și minciuna” privind bugetul României și reformele fiscale

05:45

O școală primară din Olt s-a desființat pe final de vacanță. 11 copii, trei dintre ei cu vârsta sub 7 ani, sunt transportați zilnic către școala din centru, parcurgând 20 km dus-întors. Nici așa nu au scăpat de învățământul simultan, dar în loc de patru ore acum vor sta la școală peste 6.