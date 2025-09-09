Avertismentul serviciilor secrete cehe: „Rusia ar ucide civili în Cehia, la fel cum face în Ucraina. Să nu existe nicio îndoială”
Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia, la fel cum face în Ucraina, a avertizat șeful serviciului de informații ceh, Michal Koudelka.
Manelistul Gheorghiță Sava, condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare: și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc
Cântărețul de manele din București Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita într-o mașină și a încercat să-i dea foc în urmă cu doi ani, a fost condamnat definitiv la 19 ani și 8 luni de închisoare.
Statele Unite rup liniile de apărare informațională. Europa, lăsată singură în fața propagandei ruse și chineze
Într-un gest care stârnește îngrijorare în capitalele europene, administrația americană condusă de Donald Trump a decis, în mod unilateral, să pună capăt cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul combaterii dezinformării orchestrate de regimurile de la Moscova, Beijing și Teheran.
„Ascultă! Taci! Ești de mâina a doua". Reacția furioasă a lui Trump către o jurnalistă care l-a confruntat cu propriile declarații
Donald Trump a avut un schimb tensionat cu jurnalista Yamiche Alcindor, după ce a fost întrebat despre o postare controversată în care vorbea despre un „război cu Chicago”.
Premierul Franței a devenit victima propriei strategii economice. Cum ar fi putut preveni căderea guvernului?
Franța a fost cufundată în incertitudine politică după ce prim-ministrul Francois Bayrou a demisionat luni, după ce a pierdut votul de încredere. Guvernul său a demisionat după ce nu a reușit să adopte un buget cu măsuri de austeritate ample.
Tir făcut scrum pe DN7, în județul Arad. Doi pasageri au suferit un atac de panică și au ajuns la spital
Un tir a luat foc pe pe DN7, între Vărădia de Mureș și Săvârși, în județul Arad. Șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiții de siguranță. Pasagerii au suferit atac de panică, iar în urma evaluării medicale, aceștia au fost transportați la spital
Criză guvernamentală în Franța. Care sunt scenariile posibile după căderea guvernului François Bayrou. Ce urmează pentru Emmanuel Macron?
Într-un moment de vulnerabilitate instituțională rar întâlnit sub a Cincea Republică, Franța asistă la prăbușirea succesivă a două guverne într-un interval de mai puțin de un an.
Un polițist de 20 de ani a intrat cu mașina într-o căruță: o persoană a murit și alte trei sunt grav rănite
Un accident groaznic a avut loc miercuri, 9 septembrie, în județul Galați. O persoană a murit și alte trei sunt grav rănite, în urma impactului violent dintre o autospecială de poliție și o căruță.
„O revenire la status quo-ul anterior pare improbabilă”, concluzionează executivul UE în primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump ca președinte al SUA.
Scrisoarea cu tentă sexuală către Epstein cu semnătura lui Trump a fost dezvăluită. Reacția președintelui SUA
Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au făcut publică o felicitare cu tentă sexuală, care i-ar fi fost trimisă lui Jeffrey Epstein și ar purta semnătura lui Donald Trump.
Rapid și CFR Cluj au transferat pe bandă rulantă.
Rusia încearcă să păcălească China și vinde ceea ce nu are: un motor de avion pentru o aeronavă promițătoare cu rază lungă de acțiune
Rusia încearcă din nou să demonstreze capacități tehnologice pe care în realitate nu le are. Prim-viceprim-ministrul Denis Manturov și-a anunțat disponibilitatea de a furniza Chinei un nou motor de avion pentru o aeronavă promițătoare cu rază lungă de acțiune.
Accident grav între un microbuz și o mașină în județul Constanța: 11 persoane sunt rănite. Planul roșu de intervenție, activat
Un accident grav a avut loc miercuri, 9 septembrie, în județul Constanța, la ieșire din Mangalia spre Albești, după ce un microbuz și o mașină s-au ciocnit. Planul roșu de intervenție a fost activat. Circulația este blocată.
1.500 de actori și regizori boicotează instituțiile de film israeliene: „Răspundem apelului cineaștilor palestinieni"
Aproximativ 1.500 de actori, regizori și profesioniști ai industriei cinematografice au anunțat că nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene.
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Cei doi politicieni au divorțat după un mariaj de 19 ani.
O dronă rusă atacă pompierii din Kramatorsk. Regiunea Zaporojie, vizată de drone și bombe aeriene
Forțele ruse au atacat echipele de intervenție ucrainene din Kramatorsk cu o dronă, avariind o mașină de pompieri în timp ce aceștia stingeau un incendiu într-o clădire rezidențială.
Surpriza uriașă pe care italienii i-a pregătesc lui Sinner la revenirea acasă. Fostul lider mondial, așteptat cu covorul roșu
Italienii îi oblijesc rănile lui Jannik Sinner, după eșecul de duminică din finala de la US Open.
Nepalul renunță la interdicția privind rețelele sociale după proteste violente soldate cu 19 morți
Guvernul de la Kathmandu a ridicat interdicția asupra platformelor online, după ce mii de tineri au ieșit în stradă, iar confruntările cu poliția s-au soldat cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți.
Singurul român care avut curajul să spună „nu" Armatei Roșii. Povestea generalului care a fost târât un deceniu prin temnițele comuniste
Unul dintre cei mai de onoare miliari din istoria României a fost ofițerul de carieră Gheorghe Mihail. Deși era conștient că va suferi prigoana sovietică a refuzat să colaboreze cu Armata Roșie și a fost singurul general care a protestat fățiș față de tratamentul aplicat populației românești.
Comasarea școlilor în Olt: elevi de 7 ani puși pe drumuri lungi pentru a învăța. „Și de aici au ieșit oameni mari, să știți! Vrem aici"
O școală primară din Olt s-a desființat pe final de vacanță. 11 copii, trei dintre ei cu vârsta sub 7 ani, sunt transportați zilnic către școala din centru, parcurgând 20 km dus-întors. Nici așa nu au scăpat de învățământul simultan, dar în loc de patru ore acum vor sta la școală peste 6.
Cele mai bizare și penibile războaie din istoria umanității. Când armatele au fost învinse de păsări și găleți
Războaiele reprezintă o pagină întunecată și dramatică a istoriei umanității. Dar sunt și unele care strârnesc zâmbete sau chiar hohote de râs. Și asta fiindcă au fost provocate din motive atât de absurde încât cu greu se poate crede că au avut loc vreodată.
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Legea pensiilor este deosebit de strictă în România în sensul că o persoană ajunsă la vârsta pensionării nu se poate pensiona dacă are o vechime în muncă de 14 ani și 11 luni.
Salamul, o busolă pe harta gastronomiei. Cele mai vechi rețete datează din vremea Mesopotamiei
Pe 7 septembrie se sărbătorește Ziua Internațională a Salamului, prilej bun să privim dincolo de felia de pe platou și să înțelegem ce anume dă unicitatea acestui produs.
Disciplina de fier a lui Tom Cruise la 63 de ani: doar 1.200 de calorii pe zi, 15 gustări și sală la 5:30 dimineața. Care este plăcerea sa vinovată
Tom Cruise la 63 de ani: doar 1.200 de calorii, 15 gustări și sală de la 5:30. Descoperă plăcerea vinovată care îi înfrumusețează disciplina de fier.
Cedarea Ardealului de Nord, eșecul unei clase politice corupte: „Mișelește, prin fraudă și surprindere, a fost vremelnic ucisă România Mare"
22 de ani. Atât a ținut minunea României Mari, României „dodoloațe“. Sfârșitul verii lui 1940 ne găsea fără Barasabia și Bucovina de Nord, cu o armată nepregătită și cu o clasă politică coruptă. Într-o Europă prinsă sub umbra Germaniei naziste, România a fost încă un pion sacrificat.
În ciuda amenințărilor, Trump continuă să-l trateze pe Putin cu indulgență. O eroare cu potențial istoric? — Bloomberg
În ciuda retoricii sale belicoase și a valului de condamnări publice la adresa agresiunii ruse în Ucraina, președintele american Donald Trump pare decis să evite orice escaladare reală în relația cu Moscova.
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Există percepția, într-o bună măsură corectă, că mulți dintre ofițeri superiori români, inclusiv unii dintre generalii în rezervă, ar fi susținători ai „suveraniștilor” și fani Călin Georgescu. Expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică acest paradox.
Osaka, locul în care samuraii întâlnesc roboții. România, reprezentată la Expo 2025 de programe culturale și inovații științifice | REPORTAJ
Japonia, o țară care îmbină în mod armonios vechile tradiții și tehnologia avansată, rămâne una dintre cele mai fascinante destinații de pe glob. Iar în acest an, toate privirile se îndreaptă către Osaka, unul dintre cele două centre administrative majore ale regiunii Kansai, alături de Kyoto.
Stratus – noua amenințare COVID: simptome care pot fi confundate cu alergiile sau problemele digestive și ce trebuie să faci imediat
Află cum se manifestă noua variantă COVID-19 Stratus (XFG), ce simptome pot fi confundate cu alergiile, răceala sau problemele digestive și ce măsuri să iei pentru a preveni formele severe.
Trump vrea să taie sprijinul pentru pregătirea militarilor români. Un expert avertizează asupra consecințelor
Statele Unite vor elimina treptat programele de asistență pentru securitate destinate armatelor aflate în flancul estic al NATO, inclusiv România. Expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu a explicat care sunt implicațiile pentru țara noastră a acestor decizii.
Cum să-ți organizezi șifonierul inteligent. De ce o rochie purtată de 10 ori e mai valoroasă decât una uitată în dulap
Valoarea reală a unei piese vestimentare se măsoară în câte purtări are, nu în prețul de la raft. În timp ce pe Reddit oamenii împart cifrele pe care le alocă anual pentru haine, de la câteva sute de lei până la mii de euro, întrebarea rămâne aceeași: cum ne organizăm șifonierul.
Un român care pretindea că e „partener de afaceri" cu fotbalistul Bernardo Silva, de la Manchester City, extrădat în Franţa pentru trafic de de persoane
Un român de 38 de ani a încercat să scape de deportarea din Marea Britanie inventând o poveste incredibilă: a pretins că este partener de afaceri al internaționalului Bernardo Silva și că se află în negocieri cu Manchester City pentru a investi în fotbal.
Gina Gogean s-a născut pe 9 septembrie 1977 în comuna Cîmpuri, județul Vrancea și a fost campioană olimpică și mondială. Pe 9 septembrie au avut loc și asasinatele hortyste din comuna Treznea.
Unda de șoc din Paris care lovește în plin România și UE. Riscăm un scenariu de coșmar care ar fi sărbătorit la Moscova
Franța a intrat oficial într-o perioadă de instabilitate politică: Guvernul Bayrou a căzut la moțiunea de cenzură. Criza de la Paris face ca România, dar și întreaga Uniune Europeană să fie lovite de o undă de șoc, avertizează Radu Albu Comănescu.
Cumnatul şi nepoata preşedintelui Nicuşor Dan, la târgul tradiţional de la Vaslui. „Mi-am adus aminte de copilărie și mi-am adus și fiica să vadă cum e la bâlci, la bunici"
Cumnatul şi nepoata președintelui Nicușor Dan, în vârstă de 9 ani au plecat special din Bucureşti pentru a participa la bâlciul tradiţional din Vaslui.
Facturi mai mari, servicii de calitate slabă și întârzieri în investiții care ar trebui să modernizeze infrastructura, toate acestea sunt consecințe directe ale modului în care sunt conduse companiile de stat.
Valentin Naumescu: „Macron plătește o greșeală uriașă" / „Franța are toate «șansele» unui președinte de extremă dreaptă în 2027"
Valentin Naumescu atrage atenția asupra consecințelor politice majore generate de căderea guvernului francez.
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare: „Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place"
În România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor celor cu pensii speciale, a transmis premierul Ilie Bolojan.
Horoscop marți, 9 septembrie. Pentru o zodie adevărul iese la iveală și apare necesitatea de jusificări pentru acțiuni din trecut
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de marţi, 9 Septembrie, şi are câte o recomandare pentru fiecare nativ.
Aryna Sabalenka l-a făcut pe Carlos Alcaraz să sară de pe scaun. Spaniolul a arătat că știe de glumă
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a comis o gafă în direct la TV:
George Simion, reacţie promptă după căderea guvernului în Franţa: „Să sperăm că urmează Macron și guvernul lui din România"
Căderea guvernului francez condus de François Bayrou a stârnit reacții și pe scena politică românească. Liderul AUR, George Simion, a comentat evenimentul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
Ministrul Apărării, despre cele 10 aeronave IAR-99, aşteptate de patru ani: „Sper să o rezolve măcar cu cinci dintre ele anul acesta"
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat luni, în cadrul unei conferințe de presă, situația avioanelor IAR-99 care trebuiau livrate Armatei Române, precum și poziția USR cu privire la pachetul de măsuri fiscal-bugetare pregătit de Guvern.
Marcel Boloș, episod cu premierul Marcel Ciolacu: „Mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit"
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu, din perioada iunie 2023 – decembrie 2024, a afirmat, la Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar în creștere, însă a fost ignorat.
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Atacarea partenerului de guvernare nu-ți aduce niște voturi, calculele sunt greșite
Premierul Ilie Bolojan susține că partidele au o răspundere pentru situația actuală, iar atacurile între parteneri reprezintă un „calcul greșit”.
Eutanasieri fictive făcută de o firmă de gestionare a câinilor fără stăpân. Societatea a încasat bani publici timp de trei ani și jumătate
Firma avea contract de achiziție publică cu Primăria Târgu Neamț pentru capturarea, transportul, microciparea și cazarea câinilor maidanezi.
Bolojan este ferm în privința tăierilor din Educație: „Ce am decis este rezultatul unei analize a activității din învățământ"
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce a fost majorată norma profesorilor, subliniind că măsurile vin ca urmare a unei analize a activității din învățământ. „Orice s-ar spune numărul de ore este la nivelul celor din Uniunea Europeană”, a transmis acesta.
Protestul profesorilor văzut prin ochii părinților: „N-ai cum să scoți analfabeți funcțional pe bandă rulantă și să te plângi de ore în plus"
Protestul a mii de profesori care au boicotat, astăzi, începutul anului școlar și au manifestat în centrul Bucureștiului împotriva măsurilor de austeritate nu este văzut cu ochi buni de părinți. Ce le reproșează aceștia din urmă cadrelor didactice în cadrul unei dezbateri online.
Pensiile militare nu vor fi incluse nici în pachetul 3 de măsuri fiscale. Ionuţ Moşteanu: „Nu este momentul acum să discutăm despre acestea"
Ionuț Moșteanu a declarat că nici al treilea pachet fiscal nu va include pensiile militarilor, deși admite că există dezechilibre în sistem. El spune că problema rămâne una complexă, fără soluții rapide.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut luni seara locuitorilor oraşului Gaza să evacueze acest principal centru urban al enclavei palestiniene, unde armata israeliană îşi intensifică ofensiva.
Ionuț Moșteanu anunţă că achiziţionarea corvetei din Turcia a primit aviz favorabil. „Rusia se joacă în zona noastră geografică"
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a anunțat că Parlamentul a avizat achiziția unei corvete ușoare din Turcia, care va contribui la securitatea la Marea Neagră, în actualul context geo-politic şi militar.
