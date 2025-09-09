Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate

09:15

Un tir a luat foc pe pe DN7, între Vărădia de Mureș și Săvârși, în județul Arad. Șoferul și cei doi pasageri s-au autoevacuat în condiții de siguranță. Pasagerii au suferit atac de panică, iar în urma evaluării medicale, aceștia au fost transportați la spital