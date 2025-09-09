Primarul de la Sectorul 3 și secretarul Bușoi, parteneri de distracție pe litoral. În ce ipostaze au fost surprinși
Gândul, 9 septembrie 2025 11:20
Distracția nu are culoare politică, mai ales în vacanță, la mare. Asta o demonstrează fotografiile publicate de Cancan, de la o petrecere „ca-n filme”. Printre participanții la distracție i-am remarcat pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), și secretarul de stat, Cristian Bușoi (PNL). Masa primarului Negoiță, într-un club pe litoral, a fost centrul atracției, […]
Acum 5 minute
11:40
FCSB a găsit jucător pentru regula U21. Mihai Pintilii a anunțat că va intra direct titular # Gândul
FCSB a încercat în ultimele zile ale perioadei de mercato să aducă un nou jucător eligibil cu regula U21. Ținta campioanei României a fost Mario Tudose (20 de ani), fundașul celor de la FC Argeș. Negocierile dintre cele două părți nu au avut succes, suma de două milioane de euro solicitată de piteșteni fiind considerată […]
11:40
Ciolacu și Bolojan, în același timp, la TV. Unul la RTV, altul la TVR. Diferență colosală. Cine a câștigat războiul AUDIENȚELOR # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, și fostul premier Marcel Ciolacu au fost prezenți aseară la emisiuni televizate în același interval orar, dar cifrele de audiență arată o diferență semnificativă între cei doi. Ilie Bolojan a fost prezent la TVR 1, în timp ce Marcel Ciolacu a ales România TV. Potrivit datelor privind ratingul național, în rândul […]
Acum 30 minute
11:20
11:20
Valentin Stan: „Bolojan a spus că ROMÂNIA vinde energie Republicii Moldova la prețul pieței” # Gândul
Valentin Stan, invitat la emisiunea Marius Tucă din 8 septembrie 2025, vorbește despre criza energetică și situația economică dificilă din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan atrage atenția că românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa, iar presiunea fiscală și inflația sunt mari, din cauza unor decizii politice […]
11:20
TENSIUNI în Africa. Etiopia a inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric de pe continent, proiect pe care Egiptul îl respinsese din start # Gândul
Etiopia a inaugurat marți cel mai mare baraj hidroelectric din Africa, un proiect în valoare de cinci miliarde de dolari care vizează electrificarea a milioane de locuințe. Marele baraj al Renașterii, așa cum a fost denumit de autoritățile din Etiopia, a alimentat tensiunile cu Egiptul, care se teme de reducerea debitelor Nilului, adâncind rupturile regionale […]
Acum o oră
11:10
Rusia, China și Mongolia desfășoară primele exerciții comune de APĂRARE a frontierei/ Cele trei state își consolidează cooperarea strategică # Gândul
China, Rusia și Mongolia au organizat primele exerciții comune de apărare a frontierei, a anunțat armata chineză, marți, evidențiind coordonarea strânsă în ceea ce privește securitatea între cele trei state vecine. Exercițiul, numit „Cooperare în domeniul apărării frontierei – 2025”, a avut loc luni și marți într-o regiune de frontieră neidentificată, comună celor trei țări. […]
11:10
Badantă româncă din Italia, CONCEDIATĂ după o petrecere de pomină în toiul nopții cu amantul chiar în casa bătrânei pe care o îngrijea # Gândul
Un caz neobișnuit petrecut în nordul Italiei a ajuns în atenția comunității românești: o badantă și-a pierdut locul de muncă după ce a fost prinsă de rudele bătrânei pe care o îngrijea petrecând noaptea cu amantul în apartament. Bătrâna dormea adânc, ajutată de sedative. Incidentul a fost relatat de Nadia, o româncă stabilită în Italia […]
11:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat interviul televizat cu Marcel Ciolacu. „Aseară, Marcel Ciolacu, fost premier, fost președinte al PSD, actualmente simplu deputat și simplu membru al PSD, a acordat un interviu postului de televiziune România TV. Moderator a fost o vedetă a postului, Victor Ciutacu. […]
11:10
Marcel Boloș, fostul ministru de Finanțe, a declarant pentru Antena 1 că l-a anunțat pe Marcel Ciolacu, fostul premier, de cel puțin șase ori despre faptul că „deficitul bugetar se duce în cap”. Acesta mai adaugă că a primit un răspuns halucinant din partea fostului prim-ministru: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de […]
11:10
Președintele Cehiei, în vizită la Craiova. Cum i-a pregătit echipa sa șederea în „capitala Olteniei” # Gândul
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a ajuns în vizită la Craiova. Anunțul a fost făcut chiar de Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, într-o postare pe Facebook. Șeful statului ceh nu a venit în calitate oficială în „capitala Olteniei”, iar echipa sa a recurs la un întreg scenariu pentru a îi pregăti câteva zile de relaxare. […]
11:00
Oana Roman a ramas uimită de prețul unei sticle de suc de 250 ml, la o terasă din România: „A luat-o lumea razna definitiv” # Gândul
Oana Roman (49 de ani) împărtășește multe situații și momente din viața personală, în mediul online, iar recent s-a arătat uimită de cât costă o simplă sticlă de suc de 250 ml, la o terasă din România. Pe o rețea de socializare, vedeta le-a mărturisit prietenilor virtuali cât cere un local românesc pentru o sticlă […]
11:00
Schimbări majore pe piața auto. Mașinile hibride, mai căutate decât cele pe benzină/Ce tip de autoturisme prezintă tot mai puțin interes pentru români # Gândul
Analiza înmatriculărilor auto din luna august 2025 arată câteva surprize, la nivelul județului Iași. Dacă ani la rând dieselul domina autoritar piața, vara aceasta balanța s-a înclinat vizibil: mașinile hibride au trecut înaintea celor pe benzină, iar vehiculele cu motorină au ajuns la cel mai mic nivel din acest an. În paralel, scrie Ziarul de […]
10:50
Valentin Stan: „Războiul se terminase în 2022 la Istanbul. Biden a împins întreaga Europă în continuarea conflictului” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre modul în care a fost perpetuat conflictul ruso-ucrainean. Acesta susține că, în 2022, conflictul ar fi fost aproape încheiat printr-un acord de oprire a ostilităților, însă intervenția Statelor Unite ar fi dus la continuarea atacurilor. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă […]
10:50
Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, AUDIAT la DIICOT. Acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus # Gândul
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, este audiat în aceste momente de procurori la sediul DIICOT. Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, a ajuns marți dimineață la DIICOT, unde procurorii îl audiază sub suspiciunea că ar fi divulgat informații […]
Acum 2 ore
10:40
Vestea pe care suporterii lui DINAMO o așteptau: când va debuta Adrian Mazilu, cel mai tare transfer al verii. „E un pariu” # Gândul
Adrian Mazilu (19 ani) este cel mai tare transfer al verii făcut de Dinamo. Adus de la Brighton, tânărul atacant nu se antrenează, încă, alăturii de noii săi colegi, el aflându-se în plin proces de recuperare după o accidentare puternică. Totuși, fanii dinamoviști primesc vești bune dn partea lui Andrei Nicolescu. Nicolescu: „Poate dura mai […]
10:30
Guvernul a „clarificat” declarațiile lui Bolojan și a RESPINS scenariul creșterii vârstei standard de pensionare # Gândul
Guvernul a transmis marți că nu are în vedere și nu discută în prezent creșterea vârstei standard de pensionare, după ce premierul Ilie Bolojan afirmase într-un interviu televizat că în lipsa acestei măsuri, „sistemul de pensii va ajunge într-o situație de nesustenabilitate.” Executivul a precizat că premierul s-a referit exclusiv la eliminarea excepțiilor pentru categoriile […]
10:30
Orașul românesc în care găsești cele mai scumpe locuințe, acum, în septembrie 2025. Un metru pătrat costă peste 3.000 de euro # Gândul
Într-un anumit oraș din România regăsim cele mai scumpe locuințe, acum, în luna septembrie 2025. Pentru un singur metru pătrat, un eventual cumpărător ajunge să plătească peste 3.000 de euro. În centrul localității, apartamentele și garsoniere pot fi mai scumpe decât în București. Vânzarea acestor locuințe ar putea fi, însă, mai dificilă, acum, având în […]
10:30
Moment VIRAL la Iași. Un bărbat a fugit pe carosabil, cu o coloană de mașini în spate, ca să prindă autobuzul: „Așteptam să văd deznodământul” # Gândul
Scene neobișnuite pe șoseaua Voinești din Iași: un bărbat cu ghiozdan și sacoșă în mână a alergat pe carosabil, printre mașini, pentru a prinde autobuzul CTP. Momentul a fost surprins de o cameră de bord și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Momentul devenit viral pe rețelele de socializare a avut loc sâmbătă […]
10:30
Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA a fost AMÂNAT din cauza lucrărilor la șinele de tramvai # Gândul
Examenul de admitere la Facultatea de Științe Politice a SNSPA, programat pentru marți, a fost amânat pentru joi, după ce lucrările la șinele de tramvai din fața universității au afectat cablurile de internet. ”Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, cablurile care […]
10:10
De ani buni, România exportă banane. Nu se produc banane în România, cu excepția câtorva zeci de kilograme pe an în vreo stațiune de cercetare în agricultură, dar exportăm, în anii buni, și peste 15.000 de tone de banane. Atât de multe banane exportăm, încât a început tânăra generație să se teamă că rămâne fără. […]
10:10
Mai merită în 2025 să cumperi VECHIME în muncă? Pensia socială e mai mare decât contribuția retroactivă # Gândul
Tot mai mulți români se întreabă dacă merită să cumpere vechime în muncă pentru a obține pensia minimă. În 2025, costul unei singure luni de asigurare retroactivă este de 1.013 lei, în timp ce pensia socială garantată este de 1.281 lei – adică cu 268 de lei mai mare decât contribuția lunară. Legea pensiilor prevede […]
10:10
Beijingul este „pregătit” să își consolideze comunicarea STRATEGICĂ cu Phenianul/ Xi Jinping se angajează să protejeze interesele comune ale statelor # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis, marți, un mesaj de felicitare omologului său nord-coreean, Kim Jong-Un, cu ocazia Zilei Naționale a Coreei de Nord, declarând că Beijingul este pregătit să consolideze comunicarea strategică cu Phenianul. Mesajul a fost transmis în contextul în care Phenianul marchează cea de-a 77-a aniversare a fondării sale naționale, de la […]
10:00
Valentin Stan: „Un PENSIONAR n-are cum să se bucure de măsurile de austeritate adoptate de Guvern” # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea lui Marius Tucă din 8 septembrie 2025, critică dur o propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% anumite costuri, pe care o numește „farsă”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan vorbește despre o reformă cinică care afectează negativ pensionarii și persoanele vulnerabile. Stan spune că această reformă […]
10:00
Milioane de lei PROFIT cu echipe mici de muncitori și doar câteva utilaje. O afacere la care puțini se gândesc # Gândul
Există un domeniu care, deși nu atrage prea mulți antreprenori, se dovedește extrem de rentabil: colectarea și epurarea apelor uzate. În județul Iași, firmele din această nișă au cumulat în 2024 o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de lei. Deși nu este un sector considerat „atractiv”, 15 companii locale activează în acest tip […]
09:50
Cutremur de 5,2 grade pe insula grecească Evia. Seismul a fost resimțit și în capitala Atena # Gândul
Un cutremur a zguduit Atena marți dimineață, 9 septembrie, fără a se raporta pagube sau decese, informează presa locală. Institutul Geodinamic din Atena a transmis că seismul, cu magnitudinea de 5,2, s-a produs în largul insulei Evia, la aproximativ 50 km nord-est de Atena, la o adâncime de 10 km. Un oficial al pompierilor a […]
09:50
Aparatul electrocasnic banal din casă care „înghite” ENERGIE cât 65 de frigidere pornite simultan. Cum să reduci factura la curent electric # Gândul
Un electrocasnic banal din milioane de gospodării consumă mult mai multă energie decât frigiderele, considerate până acum principalii „vinovați” ai facturilor mari. Potrivit unui raport al Universității North Texas, un uscător de rufe poate ajunge să folosească anual peste 1.000 kWh, echivalentul a 65 de frigidere pornite în același timp. Deși funcționează doar în reprize […]
Acum 4 ore
09:40
Manelistul Gheorghiță Sava a fost condamnat la 19 ani de închisoare. Își sechestrase iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc # Gândul
Gheorghiță Sava, cântăreț de manele în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și a încercat să-i dea foc. Vă reamintim că incidentul a avut loc în urmă cu doi ani, iar fosta parteneră a reușit să scape […]
09:10
(P) Se reabilitează Centura de Sud a regiunii Ilfov – București. Sunt peste 180 de milioane de lei, accesați prin PNDL # Gândul
Lucrările pe DJ 401 A se află în derulare. E vorba despre refacerea a 28 km de drum județean, piste de biciclete, 55 km de rețea de canalizare pluvială, spații verzi, reabilitare acces proprietăți și relocarea firelor electrice de către echipele firmei furnizoare de energie. Consiliul Județean Ilfov, prin PNDL a accesat fonduri pentru reabilitarea […]
09:10
Franța are nevoie de o nouă soluție pentru încheierea crizei POLITICE/ Attal propune numirea unui „negociator” pentru rezolvarea problemei bugetare # Gândul
Fostul premier al Franței Gabriel Attal a propus, luni, ca Emmanuel Macron să numească un negociator în urma căderii lui Francois Bayrou, pentru a ajunge la un „compromis” privind problema bugetară. „Negociatorul” ar avea responsabilitatea de „a reuni forțele politice reprezentate în Adunarea Națională pentru a construi un acord de interes general”. Obiectivul „negociatorului” ar […]
09:00
Proteste sângeroase în Nepal. 19 morți și peste 100 de răniți după INTERDICȚIA Facebook și YouTube. Guvernul a schimbat radical decizia # Gândul
Guvernul din Nepal a decis să ridice interdicția asupra platformelor de socializare, după ce mii de tineri au ieșit în stradă și au luat cu asalt parlamentul din Kathmandu. Protestele au degenerat în ciocniri violente cu poliția, soldate cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți. Decizia de a permite din nou accesul […]
09:00
Un nou banc vă va pune zâmbetul pe chip, în această zi de marți, 9 septembrie. De data aceasta, în atenție se află Bulă și Bubulina, dar și un act de infidelitate. Spor la râs! Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune: […]
08:50
Test IQ pentru genii | Mută un singur chibrit pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă # Gândul
Astăzi, Gândul.ro vă arată un nou test IQ cu chibrituri în care tot ceea ce aveți de făcut este să mutați un singur băț, pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă. Dacă nu ați reușit să descoperiți care este bățul „buclucaș”, atunci noi vă sărim în ajutor. Varianta corectă se află mai jos, în articol. […]
08:50
Acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința succesiunii. Cine preia controlul imperiului media # Gândul
S-a ajuns la un acord în familia miliardarului Rupert Murdoch în privința dezbaterii succesiunii. Potrivit The Guardian, a fost stabilit cine va prelua controlul imperiului media construit de mogulul australian. Familia anunță că fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, va prelua controlul afacerii, scrie publicația britanică. „Despăgubiri” de peste 3 miliarde de […]
08:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre negocierile dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: „În momentul în care Donald Trump va apăsa pe un buton, Rutte va juca exact ca […]
08:30
Friedrich Merz, ținta unui FAKE NEWS rusesc. Acuzat că ar fi împușcat o ursoaică polară și puii ei: „Nu e adevărat” # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz a fost vizat de o nouă campanie de dezinformare lansată de Kremlin. O știre falsă, apărută inițial pe un site obscur, susținea că liderul german ar fi împușcat o ursoaică polară și pe cei doi pui ai săi în timpul unei vizite în Canada. Politico dezvăluie că totul a fost o […]
08:20
Bancul zilei. Bulă se duce la psiholog și mărturisește că visează găini care joacă fotbal. Dialogul stârnește amuzamentul. Spor la râs! Bulă se duce la psiholog. – Care e problema ta, tinere? – Vedeți, visez de 2 săptămâni găini care joacă fotbal. Vreau să scap de aceste vise. – Bulă, ia acum aceste pastile și […]
08:20
ACCIDENT grav în Constanța între un microbuz cu 10 persoane la bord și autoturism. Plan Roșu activat. Trafic blocat în zonă # Gândul
Un grav accident rutier a avut loc marți dimineață la ieșirea din Mangalia spre Albești, județul Constanța. În coliziune au fost implicate un microbuz cu 10 pasageri și un autoturism, autoritățile activând Planul Roșu de Intervenție. Traficul este complet blocat în zonă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Constanța, impactul s-a produs în jurul orei 7:20, pe […]
08:10
Când s-ar putea circula din nou pe Linia 5 de tramvai. Primăria încă are 5 milioane de euro datorii la constructor, bani pe care îi va da cu „țârâita” # Gândul
Linia 5 de tramvai din București încă nu este gata, deși de ieri a început școala, iar acest tronson ar fi fost foarte util în contextul aglomerației uriașe din Capitală. Totuși, surse administrative au precizat pentru Gândul că în lunile octombrie – noiembrie s-ar putea introduce din nou tramvaiul pe Linia 5. Ce lucrări mai […]
08:10
Valentin Stan: „Oamenii l-au votat pe Nicușor pentru că li s-a promis că nu o să crească TVA-ul” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a ironizat discursurile politicienilor legate de economie și Uniunea Europeană, acuzând manipularea românilor prin promisiuni legate de TVA și fonduri europene. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Știi că Nicușor Dan nu a crescut TVA-ul?” Valentin Stan spune că românii au fost păcăliți. El susține […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 704. Netanyahu cere populației din Gaza „să plece imediat” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut, luni seara, 8 septembrie, locuitorilor orașului Gaza să evacueze acest principal centru urban al Palestinei, unde armata israeliană își intensifică ofensiva. „În două zile, noi am distrus 50 de turnuri teroriste, și acesta nu este decât începutul intensificării operațiunilor terestre în orașul Gaza. Le spun locuitorilor: «Ați fost preveniți, […]
07:50
Rapid, transfer oficial de la CFR Cluj. O altă mutare a picat în ultimul moment. Care e motivul # Gândul
Rapid și CFR Cluj au efectuat transferul fundașului brazilian Leo Bolgado, 27 ani. Apărătorul va juca sub formă de împrumut la echipa din Giulești până la finalul sezonului și Rapid are opțiune de cumpărare. Bolgado a fost format la Cruzeiro și Coimbra. A mai jucat la echipe ca Alverca, Leixoes și Casa Pia. La CFR […]
Acum 6 ore
07:40
Le Monde: François Bayrou, nouă luni de CRIZE la Matignon /Premierul Franței a fost demis din cauza unei teme care nu este prioritară pentru Macron # Gândul
Premierul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară de Parlament din cauza asumării răspunderii pentru remedierea problemelor finanțelor publice, o temă care nici măcar nu este prioritară pentru președintele Emmanuel Macron, comentează cotidianul Le Monde. În decembrie 2024, François Bayrou traversa cu nonșalanță curtea Guvernului Franței, pentru a prelua puterea de la Michel Barnier. […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1294. Friedrich Merz: „Cucerirea Ucrainei ar fi doar începutul pentru Putin” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 9 septembrie 2025, în a 1.294-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Cucerirea Ucrainei ar fi „doar începutul” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărei atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense și mai agresive”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz. […]
07:30
Cipru – România. Mircea Lucescu are un singur atacant valid în lot pentru meciul crucial în calificarea la CM 2026 # Gândul
România joacă marți, de la ora 21:45, la Nicosia, cu Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Meciu e în direct la Prima TV. Naționala noastră a jucat zilele trecute amicalul cu Canada, 0-3, și Cipru a evoluat cu Austria, 0-1. Tricolorii au nevoie de victorie pentru a avea șanse de calificare la CM 2026. […]
07:20
9 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Hugh Grant împlinește 65 de ani, Adam Sandler 59/ Ziua mondială a frumuseții # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 9 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Hugh Grant este un actor britanic de film și teatru, cunoscut pentru șarmul său și pentru rolurile memorabile din comedii romantice. Născut pe 9 septembrie 1960 la Londra, Grant a devenit celebru […]
07:20
Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă. Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, în această dimineața mohorâtă de marți. Bulă se însoară cu o americancă. Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului: – Bulă, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi […]
07:10
Bilanțul președintelui – 100 de zile la Cotroceni. România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion # Gândul
Dacă dăm timpul înapoi cu exact 4 luni, ne vom trezi între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. După ce a promis tot ce își putea imagina, candidatul Nicușor Dan a dat drumul la sperietori. S-a spus că dacă suveraniștii ajung la Cotroceni, vor fugi investitorii, va exploda cursul Euro și că în România va […]
Acum 12 ore
01:10
MÂNCAREA gata preparată câștigă tot mai mult teren în preferințele românilor. Care sunt motivele pentru această alegere # Gândul
Fără să ne dăm seama, ne-am schimbat obiceiurile de cumpărare. Atât inflația, cât și marketing-ul ne-au făcut să fim atenți la buzunare și la proveniența produselor pe care le achiziționăm. În acest context, mâncarea gata preparată și produsele locale câștigă teren. Românii își calculează tot mai atent cumpărăturile. Astfel, cheltuielile pe bunuri de larg consum […]
00:50
Mii de stupi din România au rămas fără albine din cauza pesticidelor folosite de agricultori, unele interzise în UE. Reacția Ministerului Agriculturii # Gândul
Mii de stupi au rămas fără albine în toată țara din cauza pesticidelor folosite de agricultori. Potrivit Pro TV, statul român permite utilizarea unor substanțe periculoase, interzise de Uniunea Europeană de acum 7 ani. Ministerul Agriculturii recunoaște că dă astfel de derogări, dar spune că nu există în prezent pesticide alternative, mai ieftine și mai […]
00:20
Prima țară vizitată de concurenții din emisiunea „ASIA Express”: Numită după un rege spaniol, a devenit un furnizor global de bone și menajere # Gândul
Este o țară insulară (alcătuită din 7.641 de insule) din Extremul Orient, numită de exploratorul Ruy López de Villalobos după regele Filip al II-lea al Spaniei, conducătorul „Armadei Spaniole” și capul încoronat al celui mai mare imperiu din secolul al 16-lea. Cu o suprafață totală de 300.000 de metri pătrați, adăpostește o populație de 110 […]
