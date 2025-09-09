Ford anunță un nume nou pentru divizia sa de performanță
Constructorul american a confirmat o schimbare de nume pentru divizia sa de performanță. Cunoscută până acum ca Ford Performance, divizia care se ocupă cu modelele de performanță ale mărcii, dar și cu programul din motorsport al Ovalului Albastru, se numește acum Ford Racing.Acesta a fost, de altfel, numele original al diviziei de performanță până în 2015, când a devenit Ford Performance. Despre această schimbare de nume, Will Ford, directorul general al...
Cupra are o prezență notabilă în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Marca de performanță spaniolă a anunțat o ediție specială Tribe Editions pentru mai multe modele din portofoliu, care va putea fi comandată și pe piața din România.De asemenea, a precizat că viitorul concept Raval va fi prezentat la Barcelona, la începutul anului 2026. Tot la Munchen, Cupra a anunțat extinderea în regiunea Orientului Mijlociu, după ce, recent, a deschis două...
În sezonul 2025, Max Verstappen a fost învingător de fiecare dată când Formula 1 a mers în Italia. După victoria obținută la Marele Premiu din Emilia-Romagna, desfășurat pe legendarul circuit Imola, cvadruplul campion mondial a reușit dubla și a învins și în Marele Premiu al Italiei desfășurat la Monza.Pare greu de crezut, însă aceasta este doar a 3-a victorie din acest sezon pentru Verstappen, care are șanse aproape nule de a deveni...
Spaniolii de la Cupra sunt foarte activi cu ocazia Salonului Auto de la Munchen. Pe lângă conceptele anunțate pentru acest eveniment, Cupra prezintă acum o ediție specială, denumită Tribe Editions, pentru mai multe modele din gama actuală.Este vorba despre Formentor, Leon, Leon Sportstourer și Terramar.Înainte de toate, Tribe Editions propune o nuanță exterioară exclusivă: Manganese Matt. Aceasta este disponibilă pentru toate cele patru modele. Apoi sunt și...
În prezent, Octavia este cel mai bine vândut model al cehilor de la Skoda. Constructorul din Mlada Boleslav lucrează deja la o nouă generație Octavia, pe care ar urma să o cunoaștem cel mai târziu în 2028.Ca să ne facem o idee despre cum va arăta, Skoda tocmai a prezentat la Munchen conceptul Vision O. Echipa de creație a respectat limbajul de design Modern Solid și a mizat pe un aspect minimalist și multe artificii de design care, cu siguranță, nu vor...
Salonul Auto de la Munchen se află în plină desfășurare. Cu ocazia acestui eveniment, suedezii de la Polestar cu decis să prezinte lumii întregi noul lor model. Un Grand Tourer de performanță, denumit simplu Polestar 5.ANUNȚAT DE CONCEPTUL PRECEPT DIN 2020Noul Polestar 5 este inspirat de conceptul Precept, lansat în urmă cu cinci ani. Din fericire, design-ul noului GT cu o lungime de 5 metri nu s-a distanțat foarte mult de cel al conceptului. Unele linii și...
Constructorul francez de automobile a prezentat modelul Clio în 1990 și, încă de la început, a arătat că are tot ce îi trebuie pentru a deveni un bestseller. În 1991, Renault Clio a fost desemnată Mașina Anului în Europa, un titlu care i-a revenit, din nou, în 2006.În ultimii 35 de ani, Renault Clio a fost comercializat în aproximativ 17 milioane de exemplare, în peste 120 de țări din întreaga lume.Pentru a...
Organismul european de siguranță rutieră a efectuat a finalizat testarea și notarea a nu mai puțin de 16 mașini noi. Printre mașinile noi testate în această serie se numără modele de la Mini, Hyundai, Audi, BMW, Suzuki, dar și de la mărci chineze și chiar de la noua marcă turcă Togg. Mai jos vei vedea ce rezultate a obținut fiecare mașină testată.AUDI Q4 E-TRON – 5 STELEAșa cum era de așteptat, noul Audi Q4 e-tron a obținut scorul maxim de 5 stele la...
Anul 2025 a fost unul prosper pentru chinezii de la Chery. În intervalul ianuarie-iulie, constructorul asiatic a înregistrat vânzări globale record de 1.26 milioane de unități.A devenit, astfel, cel mai mare exportator auto din China, pentru al 22-lea an consecutiv. Tot în același interval, segmentul vehiculelor plug-in hybrid a înregistrat o creștere de 98.6%, iar numărul clienților Chery a depășit pragul de 17 milioane la nivel global.La finalul...
Era de așteptat ca producătorii germani de automobile să strălucească la Salonul de casă, de la Munchen. Opel nu face excepție, constructorul din Russelsheim fiind prezent cu conceptul Corsa GSE Vision Gran Turismo, dar și cu modelul de competiție Mokka GSE Rally.Tot la Munchen, Opel a prezentat lumii întregi noul Mokka GSE, adică versiunea de performanță a modelului cu același nume.Noul Opel Mokka GSE, pur electric, a preluat mai multe detalii de design de la versiunea...
Chinezii de la Leapmotor au veniți pregătiți la Munchen. Cu ocazia Salonului Auto din "capitala" Bavariei, Leapmotor a marcat lansarea pe piața europeană a modelului B10.Marea surpriză a fost, însă, debutul noului B05. Este vorba despre un hatch de segment C, rival direct pentru modele cu greutate ca Volkswagen ID.3, MG 4 și Cupra Born.Noul Leapmotor B05 este pur electric și are o lungime de 4.430 milimetri, o lățime de 1.880 milimetri, o înălțime de 1.520...
Constructorul spaniol de mașini sport a dezvăluit o imagine nouă cu unul dintre viitoarele sale modele electrice. Mai exact, este vorba despre noua Cupra Raval, dezvăluită sub forma unui prototip camuflat cu ocazia Salonului Auto de la Munchen.Noul Raval va fi un hatchback de dimensiuni compacte, care măsoară 4046 milimetri în lungime, 1784 milimetri în lățime, 1518 milimetri în înălțime și cu un ampatament de 2600 milimetri. Modelul electric este bazat pe...
Mercedes-Benz Clasa C, modelul de clasă medie al constructorului german, urmează să primească pentru prima dată o versiune pur electrică. Noua versiune își va face apariția în 2026, însă până atunci, Mercedes-Benz ne oferă prima imagine oficială cu viitorul rival al lui BMW Seria 3 Electric.În imaginea oficială putem vedea câteva dintre detaliile vizuale ale viitorului model electric. Primul element care iese în evidență este noua...
Portofoliul constructorului din Mlada Boleslav se va îmbogăți cu un nou SUV electric destinat orașului. Acesta va debuta la jumătatea anului 2026 și este anunțat de conceptul Epiq, care tocmai a debutat în cadrul Salonului Auto de la Munchen.Skoda Epiq are o lungime de 4.1 metri, poate găzdui până la 5 pasageri, are un portbagaj de 475 de litri și poate acoperi până la 425 de kilometri cu o singură încărcare. Capacitatea bateriei și puterea livrată...
Salonul Auto de la Munchen își va deschide mâine porțile pentru publicul larg. Până atunci, continuă seria de lansări de modele și concepte noi din partea producătorilor. După ce am văzut anterior o schiță oficială cu noul concept, acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul concept Volkswagen ID. Cross.Cu acest concept, marca de la Wolfsburg aduce un limbaj de design nou, care va fi prezent la viitoarele modele ale sale. Totodată, noul concept ID....
Salonul Auto de la Munchen se află în plină desfășurare, iar primii care au uimit audiența sunt germanii de la BMW și Mercedes-Benz. Producătorul din Munchen a prezentat lumii întregi mult așteptatul iX3, adică primul model din noua eră Neue Klasse.Acum a venit momentul ca și conaționalii din Stuttgart să contraatace pe frontul electric cu noul GLC with EQ Technology. Sau, în limbaj popular, noul Mercedes-Benz GLC pur electric.AMPATAMENT MĂRIT ȘI GRILĂ...
A venit momentul să facem cunoștință cu cel mai puternic Porsche 911 de serie din istorie. Acesta este noul 911 Turbo S facelift, care primește acum un motor hibrid și o caroserie mai aerodinamică datorită unui nou sistem de aerodinamică activă.AERODINAMICĂ ACTIVĂ INTELIGENTĂLa nivel estetic, noul Porsche 911 Turbo S facelift aduce câteva noutăți față de vechiul model. Cea mai mare noutate este adusă de aerodinamica activă inteligentă. În față, noul...
Cel mai bogat om din lume a cerut în mod constant o participație mai mare la companie pentru a obține mai mult control, chiar dacă încă se desfășoară o bătălie legală legată de pachetul său salarial din 2018, atunci evaluat la „doar” 56 de miliarde de dolari. Noua sumă propusă este de aproximativ 18 ori mai mare decât planul contestat și se apropie de valoarea actuală de piață a companiei.Elon Musk a transformat Tesla dintr-un startup de...
De ceva timp, au apărut așa numitele scutere pe apă, pe care le putem defini ca niște ski-jeturi de apă electrice extrem de puternice. Cel mai apreciat scuter de apă este Seabob care este construit de Cayago.Iată că Seabob face acum echipă cu Lamborghini pentru a livra o ediție specială care combină formele exotice ale unui supercar cu un vehicul pe care chiar îl poți folosi pe apă. Acest vehicul se numește Seabob SE63 for Automobili Lamborghini. Carcasa sa sculptată...
După o pauză de 24 de ani, Honda Prelude revine oficial în gama producătorului japonez. Cea de-a 6-a generație a modelului sportiv este prima care primește un motor electrificat, precum și câteva dotări preluate de la actuala Honda Civic Type R.DESIGN IDENTIC CU CEL AL CONCEPTULUI Atunci când primul concept al lui Honda Prelude a fost prezentat în 2023, constructorul nipon a promis că design-ul versiunii de serie va fi neschimbat. Iată că Honda s-a...
Grupul Volkswagen, care deține printre altele și marca Audi, a înființat un parteneriat cu Rivian în vara anului trecut. Marca americană producătoare de SUV-uri electrice va dezvolta sisteme software noi pentru viitoarele modele ale grupului german.Primul model din portofoliul Grupului Volkswagen care va avea software dezvoltat de Rivian va fi viitorul Volkswagen ID.1, care va fi lansat în 2027 sub o denumire nouă. În anul următor vor apărea și primele modele...
Constructorul italian completează gama de motorizări a noului model Grande Panda cu o versiune pur termică. Până acum, modelul de oraș a fost disponibil în versiuni cu motor mild-hybrid și cu propulsor electric. Cea de-a treia motorizare a lui Grande Panda este acum pur termică și va fi cea mai accesibilă ca preț.Astfel, noul Fiat Grande Panda în versiunea termică are sub capotă un motor pe benzină de 1.2 litri în 3 cilindri, care dezvoltă 100 cai...
În luna martie, Volvo a prezentat noul ES90. Nava amiral cu zero emisii propune o arhitectură de încărcare la 800V, ceea ce înseamnă autonomie mai mare (până la 700 de kilometri), dar și viteze mai mari de încărcare. Până la 350 kW, mai exact.În aceste condiții, repriza 10-80% durează doar 20 de minute. Mai mult, dacă aștepți 10 minute obții o autonomie de 300 de kilometri.Clienții vor avea la dispoziție trei versiuni: Single Motor,...
Salonul Auto de la Munchen este pe cale să își deschidă porțile pentru publicul din întreaga lume. Porsche va fi prezent în "capitala" Bavariei, acolo unde va prezenta noul Cayenne electric, dar și versiunea de top a actualului 911.Noul 911 Turbo S, căci despre el este vorba, va fi dezvăluit în data de 7 septembrie în cadrul unui eveniment special. De prezentarea noului model se va ocupa Patrick Dempsey, celebrul actor de la Hollywood și, ulterior, pilot...
Germanii de la BMW vorbesc despre noua eră Neue Klasse de o bună perioadă de timp. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu primul model Neue Klasse și anume iX3. Un SAV (Sports Activity Vehicle), pur electric, care va fi prezentat public în cadrul Salonului Auto de la Munchen.NOUL LIMBAJ DE DESIGN AL MĂRCIINoua generație BMW iX3 introduce noul limbaj de design al mărcii din Munchen, care va fi preluat de toate modelele din portofoliu. Înainte să vorbim despre...
În noiembrie 2004, Suzuki prezenta modelul Swift și tot atunci demara producția în Japonia. Patru luni mai târziu, Swift ajungea pe liniile de asamblare a uzinei din Ungaria, iar apoi, și pe cele din India, China, Pakistan și Ghana.În tot acest timp, Suzuki Swift a ajuns în peste 170 de țări, iar acum a atins borna de 10 milioane de exemplare comercializate la nivel global. Performanța a fost atinsă la 20 de ani și 8 luni de la debutul primei generații...
A trecut aproape un deceniu de când Mercedes-Benz a produs ultimul exemplar Clasa G în variantă decapotabilă. Acel model, botezat Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, a fost produs în doar 99 de exemplare în 2017 și 2018.Acum, la 7 ani de la ultimul Mercedes-Benz Clasa G Cabriolet, constructorul german a publicat prima imagine oficială cu noua generație a modelului de teren decapotabil. Despre noua variantă nu se cunosc detalii, însă Mercedes-Benz spune că...
Au mai rămas doar două zile până când vom face cunoștință oficial cu noul Mercedes-Benz GLC cu tehnologie EQ. Sau, pe scurt, versiunea pur electrică a lui GLC. Până atunci, marca germană ne-a oferit deja o idee despre cum va arăta exteriorul noului model, cu o imagine sugestivă publicată în această vară. Acum, a venit momentul să vedem și primele imagini oficiale cu interiorul noului model.CEL MAI MARE ECRAN MONTAT PE UN MERCEDES-BENZ DE SERIE...
Descrisă drept o „dezvoltare suplimentară” a modelului GT2, versiunea W16 atrage atenția prin schema de culori și prin modelul manual de stele pictate care se întinde pe partea din spate. Modelul este echipat și cu jante din magneziu de 18 inch, cu prindere centrală, decorate cu accente verzi, la fel ca monopostul de F1.Îmbunătățirile nu sunt doar estetice, deoarece W16 primește o serie de modificări aerodinamice: un splitter frontal mai mare, oglinzi...
Tarifele s-au modificat pentru toate categoriile de vehicule, dar cea mai vizibilă schimbare este în cazul autoturismelor, unde prețul rovinietei anuale a crescut de la 28 euro la 50 euro, o creștere cu 78 % a valorii. Chiar și rovinieta de o zi s-a scumpit, de la 2,5 euro la 3,5 euro.Pentru mulți, această creștere nu este doar un cost în plus, ci încă un aspect administrativ de gestionat. Și cum uneori o simplă scăpare - ca uitarea de a reînnoi rovinieta -...
BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, a raportat o scădere a profitului său trimestrial. În al doilea trimestru din acest an, marca chineză a avut un profit net de 6.4 miliarde yuani, ceea ce înseamnă echivalentul a 894.7 milioane de dolari americani. Asta înseamnă concret o scădere de 29.9% a profitului net față de aceeași perioadă din 2024.Este pentru prima dată după 3 ani și jumătate când BYD are parte de o scădere a profitului...
Francezii de la DS au lansat noul No.8 la finalul anului trecut. Vorbim despre un SUV cu zero emisii și alură de coupe, văzut drept etalonul mărcii din Hexagon.Trecând peste caroseria aerodinamică și peste interiorul futurist, noul DS No.8 este disponibil în trei versiuni de putere și cu două baterii. Versiunea de bază FWD primește o baterie de 74 kWh și un propulsor de 230 CP. Autonomia ajunge la 572 de kilometri.Urmează apoi versiunea FWD Long Range, cu un motor de...
Constructorul german tocmai a prezentat o modalitate nouă de a încărca viitoarele sale mașini electrice. În curând, modelele electrice Porsche vor putea fi încărcate fără cablu, datorită noului sistem de încărcare prin inducție Porsche Wireless Charging.Primul model care va primi acest sistem va fi noua generație electrică a lui Porsche Cayenne, care urmează să fie prezentată la Salonul Auto de la Munchen. Sistemul în sine este o placă...
Începând de astăzi, sunt disponibile 4 motorizări noi pentru Dacia Duster și Bigster. Cele două modele primesc motoare noi, mai puternice și mai eficiente, precum și o dotare nouă în premieră pentru marca de la Mioveni.MOTOR HIBRID CU GPL Cea mai mare noutate anunțată de marca românească este introducerea noii motorizări Hybrid-G 150 4x4 pentru ambele modele. Acest propulsor combină un motor pe benzină de 1.2 litri cu tehnologie mild-hybrid de 48 de...
Leapmotor B10 este un SUV electric de dimensiuni compacte, care va fi disponibil și în România.La noi în țară, noul B10 va fi disponbil cu un motor electric de 218 CP și 240 Nm. În aceste condiții, suta de kilometri pe oră va fi atinsă în 8 secunde, iar viteza de top ajunge la 170 km/h. Clienții vor putea alege una dintre cele două baterii: de 56.2 kWh sau 67.1 kWh.Primul acumulator promite o autonomie de până la 361 kilometri, iar cel de-al...
Test de autonomie cu cele mai noi SUV-uri electrice Britanicii de la carwow au realizat un test de autonomie cu cele mai noi SUV-uri electrice de pe piață. Testul s-a realizat cu următoarele modele: BMW iX, Audi Q6 e-tron, Kia EV9, Genesis GV70 și Polestar 3. Aflați în video care model s-a descurcat cel ma carwow, ev, suv, test de autonomie, kia, bmw, bmw ix, audi, audi q6 e-tron, kia ev9, polestar 3, genesis...
Marele Premiu al Italiei are loc în acest sfârșit de săptămână pe legendarul circuit Monza. Cursa de casă a celor de la Ferrari, a doua din acest sezon după etapa de la Imola, va aduce două noutăți importante. Lewis Hamilton va concura ca pilot Ferrari pentru prima dată la Monza, în timp ce a doua noutate constă într-o grafică specială nouă pentru această cursă.Ferrari ne-a obișnuit încă din 2022 cu grafice speciale pentru cursa de la...
Începând de astăzi, sunt disponibile 4 motorizări noi pentru Dacia Duster și Bigster. Cele două modele primesc motoare noi, mai puternice și mai eficiente, precum și o dotare nouă în premieră pentru marca de la Mioveni.MOTOR HIBRID CU GPL Cea mai mare noutate anunțată de marca românească este introducerea noii motorizări Hybrid-G 150 4x4 pentru ambele modele. Acest propulsor combină un motor pe benzină de 1.2 litri cu tehnologie mild-hybrid de 48 de...
În cadrul unui eveniment oficial, cei de la Geely ne-au prezentat noul lor model Cityray. Cu o lungime de 4.5 metri și un ampatament de 2.7 metri, Cityray se poate compara ușor cu Dacia Bigster. Modelul celor de la Geely are un preț de pornire de 27.490 de euro cu TVA, asta deoarece producătorul oferă un discount de lansare în valoare de 3.000 de euro. Astfel, prețul de listă ar fi de 30.490 de euro.Cityray vine cu 3 niveluri de echipare. Cea de bază se numește GK....
Noi am călătorit la Sibiu pentru a lua parte la această schimbare. Aici am aflat că Aumovio deține la noi în țară 4 centre de dezvoltare și cercetare. Acestea se află în Timișoara, Sibiu, Iași și Brașov. Pe lângă, mai există încă două centre de producție în Timișoara și Sibiu.Asta înseamnă că Aumovio are în total în țara noastră aproximativ 13.000 de angajați, dintre care peste jumătate sunt ingineri și specialiști IT...
Constructorul german tocmai a anunțat o nouă strategie cu privire la denumirea modelelor sale din viitorul apropiat. Toate numele celor mai bine vândute modele ale mărcii vor purta numele ID.Primul model care va fi lansat sub noua strategie se va numi ID. Polo. Acesta va fi lansat în 2026 și va înlocui actuala denumire a prototipului, ID.2all. Noua strategie de redenumire a modelelor presupune renunțarea la denumirile alfanumerice, precum ID.3 sau ID.4...
Constructorul japonez va produce în curând un viitor model electric pe Bătrânul Continent. Mai precis, Toyota va fabrica acest viitor model, despre care nu se cunosc detalii pentru moment, în Cehia.Marca niponă produce la uzina de la Kolin două modele: Aygo X și Yaris Hybrid, cele mai mici modele din gama europeană Toyota. În prezent, fabrica din Cehia are o capacitate de producție de 220.000 de mașini pe an. Odată cu anunțul producției unui viitor...
