Viitorul Mercedes-AMG C 63 va primi un motor cu 6 cilindri
Automarket.ro, 10 septembrie 2025 16:20
Începând din 2023, Mercedes-AMG C 63 a primit un motor cu 4 cilindri în linie și un sistem hibrid cu încărcare la priză. Asta după ce generația anterioară avea sub capotă un motor V8 bi-turbo. Această decizie de a renunța la motorul V8 în favoarea unuia mai mic s-a dovedit a fi una foarte nepopulară mai ales în rândul fanilor mărcii. Din această cauză, vânzările lui Mercedes-AMG C 63, dar și ale lui C 43 au fost foarte mici.Din...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum o oră
16:20
Începând din 2023, Mercedes-AMG C 63 a primit un motor cu 4 cilindri în linie și un sistem hibrid cu încărcare la priză. Asta după ce generația anterioară avea sub capotă un motor V8 bi-turbo. Această decizie de a renunța la motorul V8 în favoarea unuia mai mic s-a dovedit a fi una foarte nepopulară mai ales în rândul fanilor mărcii. Din această cauză, vânzările lui Mercedes-AMG C 63, dar și ale lui C 43 au fost foarte mici.Din...
Acum 4 ore
14:50
Stellantis schimbă macazul: va continua să vândă mașini cu motoare termice și după 2030 # Automarket.ro
În urmă cu 3 ani, Stellantis anunțase că va vinde doar mașini electrice în Europa începând din 2030. Obiectivul, care fusese stabilit de către Carlos Tavares, fostul CEO al grupului multinațional, nu mai este în vigoare.Asta pentru că Stellantis tocmai a decis că renunță la acest obiectiv și va continua să vândă mașini cu motoare termice și după 2030 în Europa, potrivit unor declarații făcute de Jean-Philippe Imparato, șeful...
13:20
În urmă cu 60 de ani, Aston Martin a lansat primul său model care să poarte numele Volante. Mai exact, acesta a fost DB5 Volante, care era varianta decapotabilă a modelului devenit faimos datorită filmelor James Bond. Primul Aston Martin Volante a fost produs în doar 37 de exemplare, fiind unul dintre cele mai rare modele din istoria mărcii.Pentru a marca această aniversare, constructorul britanic a pregătit o ediție specială pentru modelele DB12 Volante și Vanquish...
Acum 6 ore
12:50
BMW a donat Papei Leon al XIV-lea o motocicletă. Va fi scoasă la licitație în scop caritabil # Automarket.ro
La începutul lui septembrie, BMW Motorrad Deutschland, filiala germană a diviziei de motociclete a mărcii bavareze, a donat Papei Leon al XIV-lea un exemplar R 18 Transcontinental. În colaborare cu organizația Jesus-Biker, fondată de Thomas Drexler, exemplarul destinat noului papă a fost vopsit în alb perlat și cu stema Vaticanului vopsită pe aripile din față și din spate.Motocicleta a fost condusă pe șosea din Germania până la Vatican. Călătoria a...
11:00
Constructorul italian de mașini exotice tocmai a readus în gama sa un nume legendar după o pauză de 34 de ani. Mai exact, este vorba despre noul Ferrari 849 Testarossa, un model plasat în gamă sub F80 și care este succesorul vechiului SF90 Stradale.Noul Ferrari 849 Testarossa este al patrulea model al mărcii italiene care poartă acest nume celebru. Primul model a fost 500 Testa Rossa, un prototip creat special pentru competiții lansat în 1956. Al doilea model care...
Acum 8 ore
09:20
Ieri
15:40
Echipa franceză de Formula 1, Alpine, a anunțat prelungirea contractului cu pilotul său principal. Pierre Gasly, care concurează la această echipă din 2023, a semnat un acord prelungit, prin care va concura alături de echipa franceză până la finalul lui 2028. Noul acord îl înlocuiește pe cel existent, care prevedea ca Gasly să rămână la Alpine până la finalul lui 2026.„Acordul reafirmă angajamentul lui Pierre la Alpine și întărește...
15:40
14:40
Constructorul francez pregătește o actualizare majoră pentru Megane E-Tech. Modelul electric va avea un facelift important în 2026 care promite să aducă un design proaspăt, apropiat de un hot hatch, potrivit spuselor unui oficial al mărcii franceze.Renault nu a confirmat exact data în care va fi prezentat noul Megane E-Tech facelift, însă ne putem aștepta ca noul model să apară abia la jumătatea anului viitor. Fabrice Cambolive, CEO-ul mărcii Renault, a...
14:10
VIDEO: Noul Porsche 911 Turbo S facelift pe Nurburgring: cel mai puternic 911 de serie din istorie # Automarket.ro
Constructorul american a confirmat o schimbare de nume pentru divizia sa de performanță. Cunoscută până acum ca Ford Performance, divizia care se ocupă cu modelele de performanță ale mărcii, dar și cu programul din motorsport al Ovalului Albastru, se numește acum Ford Racing.Acesta a fost, de altfel, numele original al diviziei de performanță până în 2015, când a devenit Ford Performance. Despre această schimbare de nume, Will Ford, directorul general...
13:50
Sud coreenii de la Hyundai au venit la Munchen cu un scop clar. Printre altele, constructorul asiatic își menține planurile de electrificare, care implică lansarea unei versiuni electrificate pentru fiecare model vândut în Europa până în 2027 și lansarea a 21 de modele electrice la nivel global până în 2030.Tot la Munchen, Hyundai a prezentat conceptul Three. Este primul prototip de vehicul electric compact din familia Ioniq și anunță, așa...
12:50
Constructorul american a confirmat o schimbare de nume pentru divizia sa de performanță. Cunoscută până acum ca Ford Performance, divizia care se ocupă cu modelele de performanță ale mărcii, dar și cu programul din motorsport al Ovalului Albastru, se numește acum Ford Racing.Acesta a fost, de altfel, numele original al diviziei de performanță până în 2015, când a devenit Ford Performance. Despre această schimbare de nume, Will Ford, directorul general al...
12:20
11:40
Cupra are o prezență notabilă în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Marca de performanță spaniolă a anunțat o ediție specială Tribe Editions pentru mai multe modele din portofoliu, care va putea fi comandată și pe piața din România.De asemenea, a precizat că viitorul concept Raval va fi prezentat la Barcelona, la începutul anului 2026. Tot la Munchen, Cupra a anunțat extinderea în regiunea Orientului Mijlociu, după ce, recent, a deschis două...
11:40
În sezonul 2025, Max Verstappen a fost învingător de fiecare dată când Formula 1 a mers în Italia. După victoria obținută la Marele Premiu din Emilia-Romagna, desfășurat pe legendarul circuit Imola, cvadruplul campion mondial a reușit dubla și a învins și în Marele Premiu al Italiei desfășurat la Monza.Pare greu de crezut, însă aceasta este doar a 3-a victorie din acest sezon pentru Verstappen, care are șanse aproape nule de a deveni...
11:00
Cupra anunță o ediție specială pentru Formentor, Leon și Terramar: disponibilă și în ... # Automarket.ro
Spaniolii de la Cupra sunt foarte activi cu ocazia Salonului Auto de la Munchen. Pe lângă conceptele anunțate pentru acest eveniment, Cupra prezintă acum o ediție specială, denumită Tribe Editions, pentru mai multe modele din gama actuală.Este vorba despre Formentor, Leon, Leon Sportstourer și Terramar.Înainte de toate, Tribe Editions propune o nuanță exterioară exclusivă: Manganese Matt. Aceasta este disponibilă pentru toate cele patru modele. Apoi sunt și...
10:50
În prezent, Octavia este cel mai bine vândut model al cehilor de la Skoda. Constructorul din Mlada Boleslav lucrează deja la o nouă generație Octavia, pe care ar urma să o cunoaștem cel mai târziu în 2028.Ca să ne facem o idee despre cum va arăta, Skoda tocmai a prezentat la Munchen conceptul Vision O. Echipa de creație a respectat limbajul de design Modern Solid și a mizat pe un aspect minimalist și multe artificii de design care, cu siguranță, nu vor...
10:30
Salonul Auto de la Munchen se află în plină desfășurare. Cu ocazia acestui eveniment, suedezii de la Polestar cu decis să prezinte lumii întregi noul lor model. Un Grand Tourer de performanță, denumit simplu Polestar 5.ANUNȚAT DE CONCEPTUL PRECEPT DIN 2020Noul Polestar 5 este inspirat de conceptul Precept, lansat în urmă cu cinci ani. Din fericire, design-ul noului GT cu o lungime de 5 metri nu s-a distanțat foarte mult de cel al conceptului. Unele linii și...
8 septembrie 2025
18:50
Constructorul francez de automobile a prezentat modelul Clio în 1990 și, încă de la început, a arătat că are tot ce îi trebuie pentru a deveni un bestseller. În 1991, Renault Clio a fost desemnată Mașina Anului în Europa, un titlu care i-a revenit, din nou, în 2006.În ultimii 35 de ani, Renault Clio a fost comercializat în aproximativ 17 milioane de exemplare, în peste 120 de țări din întreaga lume.Pentru a...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Organismul european de siguranță rutieră a efectuat a finalizat testarea și notarea a nu mai puțin de 16 mașini noi. Printre mașinile noi testate în această serie se numără modele de la Mini, Hyundai, Audi, BMW, Suzuki, dar și de la mărci chineze și chiar de la noua marcă turcă Togg. Mai jos vei vedea ce rezultate a obținut fiecare mașină testată.AUDI Q4 E-TRON – 5 STELEAșa cum era de așteptat, noul Audi Q4 e-tron a obținut scorul maxim de 5 stele la...
16:20
Anul 2025 a fost unul prosper pentru chinezii de la Chery. În intervalul ianuarie-iulie, constructorul asiatic a înregistrat vânzări globale record de 1.26 milioane de unități.A devenit, astfel, cel mai mare exportator auto din China, pentru al 22-lea an consecutiv. Tot în același interval, segmentul vehiculelor plug-in hybrid a înregistrat o creștere de 98.6%, iar numărul clienților Chery a depășit pragul de 17 milioane la nivel global.La finalul...
14:40
Era de așteptat ca producătorii germani de automobile să strălucească la Salonul de casă, de la Munchen. Opel nu face excepție, constructorul din Russelsheim fiind prezent cu conceptul Corsa GSE Vision Gran Turismo, dar și cu modelul de competiție Mokka GSE Rally.Tot la Munchen, Opel a prezentat lumii întregi noul Mokka GSE, adică versiunea de performanță a modelului cu același nume.Noul Opel Mokka GSE, pur electric, a preluat mai multe detalii de design de la versiunea...
14:10
Chinezii de la Leapmotor au veniți pregătiți la Munchen. Cu ocazia Salonului Auto din "capitala" Bavariei, Leapmotor a marcat lansarea pe piața europeană a modelului B10.Marea surpriză a fost, însă, debutul noului B05. Este vorba despre un hatch de segment C, rival direct pentru modele cu greutate ca Volkswagen ID.3, MG 4 și Cupra Born.Noul Leapmotor B05 este pur electric și are o lungime de 4.430 milimetri, o lățime de 1.880 milimetri, o înălțime de 1.520...
13:40
Constructorul spaniol de mașini sport a dezvăluit o imagine nouă cu unul dintre viitoarele sale modele electrice. Mai exact, este vorba despre noua Cupra Raval, dezvăluită sub forma unui prototip camuflat cu ocazia Salonului Auto de la Munchen.Noul Raval va fi un hatchback de dimensiuni compacte, care măsoară 4046 milimetri în lungime, 1784 milimetri în lățime, 1518 milimetri în înălțime și cu un ampatament de 2600 milimetri. Modelul electric este bazat pe...
12:30
Cupra anunță o ediție specială pentru Formentor, Leon și Terramar: nuanță exterioară ... # Automarket.ro
Spaniolii de la Cupra sunt foarte activi cu ocazia Salonului Auto de la Munchen. Pe lângă conceptele anunțate pentru acest eveniment, Cupra prezintă acum o ediție specială, denumită Tribe Editions, pentru mai multe modele din gama actuală.Este vorba despre Formentor, Leon, Leon Sportstourer și Terramar.Înainte de toate, Tribe Editions propune o nuanță exterioară exclusivă: Manganese Matt. Aceasta este disponibilă pentru toate cele patru modele. Apoi sunt și...
12:20
Mercedes-Benz Clasa C, modelul de clasă medie al constructorului german, urmează să primească pentru prima dată o versiune pur electrică. Noua versiune își va face apariția în 2026, însă până atunci, Mercedes-Benz ne oferă prima imagine oficială cu viitorul rival al lui BMW Seria 3 Electric.În imaginea oficială putem vedea câteva dintre detaliile vizuale ale viitorului model electric. Primul element care iese în evidență este noua...
11:50
Portofoliul constructorului din Mlada Boleslav se va îmbogăți cu un nou SUV electric destinat orașului. Acesta va debuta la jumătatea anului 2026 și este anunțat de conceptul Epiq, care tocmai a debutat în cadrul Salonului Auto de la Munchen.Skoda Epiq are o lungime de 4.1 metri, poate găzdui până la 5 pasageri, are un portbagaj de 475 de litri și poate acoperi până la 425 de kilometri cu o singură încărcare. Capacitatea bateriei și puterea livrată...
11:50
Salonul Auto de la Munchen își va deschide mâine porțile pentru publicul larg. Până atunci, continuă seria de lansări de modele și concepte noi din partea producătorilor. După ce am văzut anterior o schiță oficială cu noul concept, acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul concept Volkswagen ID. Cross.Cu acest concept, marca de la Wolfsburg aduce un limbaj de design nou, care va fi prezent la viitoarele modele ale sale. Totodată, noul concept ID....
10:50
Salonul Auto de la Munchen se află în plină desfășurare, iar primii care au uimit audiența sunt germanii de la BMW și Mercedes-Benz. Producătorul din Munchen a prezentat lumii întregi mult așteptatul iX3, adică primul model din noua eră Neue Klasse.Acum a venit momentul ca și conaționalii din Stuttgart să contraatace pe frontul electric cu noul GLC with EQ Technology. Sau, în limbaj popular, noul Mercedes-Benz GLC pur electric.AMPATAMENT MĂRIT ȘI GRILĂ...
10:50
A venit momentul să facem cunoștință cu cel mai puternic Porsche 911 de serie din istorie. Acesta este noul 911 Turbo S facelift, care primește acum un motor hibrid și o caroserie mai aerodinamică datorită unui nou sistem de aerodinamică activă.AERODINAMICĂ ACTIVĂ INTELIGENTĂLa nivel estetic, noul Porsche 911 Turbo S facelift aduce câteva noutăți față de vechiul model. Cea mai mare noutate este adusă de aerodinamica activă inteligentă. În față, noul...
7 septembrie 2025
13:10
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Duelul BMW M4! Liniuță între toate versiunile BMW M4 Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între toate versiunile BMW M4 pentru a afla care este cea mai rapidă versiune. Aflați în video care model a câștigat cursa. Drag race, carwow, bmw, bmw m4, bmw...
11:20
Cel mai bogat om din lume a cerut în mod constant o participație mai mare la companie pentru a obține mai mult control, chiar dacă încă se desfășoară o bătălie legală legată de pachetul său salarial din 2018, atunci evaluat la „doar” 56 de miliarde de dolari. Noua sumă propusă este de aproximativ 18 ori mai mare decât planul contestat și se apropie de valoarea actuală de piață a companiei.Elon Musk a transformat Tesla dintr-un startup de...
6 septembrie 2025
12:50
Cel mai bogat om din lume a cerut în mod constant o participație mai mare la companie pentru a obține mai mult control, chiar dacă încă se desfășoară o bătălie legală legată de pachetul său salarial din 2018, atunci evaluat la „doar” 56 de miliarde de dolari. Noua sumă propusă este de aproximativ 18 ori mai mare decât planul contestat și se apropie de valoarea actuală de piață a companiei.Elon Musk a transformat Tesla dintr-un startup de nișă...
09:40
De ceva timp, au apărut așa numitele scutere pe apă, pe care le putem defini ca niște ski-jeturi de apă electrice extrem de puternice. Cel mai apreciat scuter de apă este Seabob care este construit de Cayago.Iată că Seabob face acum echipă cu Lamborghini pentru a livra o ediție specială care combină formele exotice ale unui supercar cu un vehicul pe care chiar îl poți folosi pe apă. Acest vehicul se numește Seabob SE63 for Automobili Lamborghini. Carcasa sa sculptată...
5 septembrie 2025
17:00
După o pauză de 24 de ani, Honda Prelude revine oficial în gama producătorului japonez. Cea de-a 6-a generație a modelului sportiv este prima care primește un motor electrificat, precum și câteva dotări preluate de la actuala Honda Civic Type R.DESIGN IDENTIC CU CEL AL CONCEPTULUI Atunci când primul concept al lui Honda Prelude a fost prezentat în 2023, constructorul nipon a promis că design-ul versiunii de serie va fi neschimbat. Iată că Honda s-a...
14:50
Grupul Volkswagen, care deține printre altele și marca Audi, a înființat un parteneriat cu Rivian în vara anului trecut. Marca americană producătoare de SUV-uri electrice va dezvolta sisteme software noi pentru viitoarele modele ale grupului german.Primul model din portofoliul Grupului Volkswagen care va avea software dezvoltat de Rivian va fi viitorul Volkswagen ID.1, care va fi lansat în 2027 sub o denumire nouă. În anul următor vor apărea și primele modele...
14:30
Constructorul italian completează gama de motorizări a noului model Grande Panda cu o versiune pur termică. Până acum, modelul de oraș a fost disponibil în versiuni cu motor mild-hybrid și cu propulsor electric. Cea de-a treia motorizare a lui Grande Panda este acum pur termică și va fi cea mai accesibilă ca preț.Astfel, noul Fiat Grande Panda în versiunea termică are sub capotă un motor pe benzină de 1.2 litri în 3 cilindri, care dezvoltă 100 cai...
13:40
În luna martie, Volvo a prezentat noul ES90. Nava amiral cu zero emisii propune o arhitectură de încărcare la 800V, ceea ce înseamnă autonomie mai mare (până la 700 de kilometri), dar și viteze mai mari de încărcare. Până la 350 kW, mai exact.În aceste condiții, repriza 10-80% durează doar 20 de minute. Mai mult, dacă aștepți 10 minute obții o autonomie de 300 de kilometri.Clienții vor avea la dispoziție trei versiuni: Single Motor,...
12:50
Salonul Auto de la Munchen este pe cale să își deschidă porțile pentru publicul din întreaga lume. Porsche va fi prezent în "capitala" Bavariei, acolo unde va prezenta noul Cayenne electric, dar și versiunea de top a actualului 911.Noul 911 Turbo S, căci despre el este vorba, va fi dezvăluit în data de 7 septembrie în cadrul unui eveniment special. De prezentarea noului model se va ocupa Patrick Dempsey, celebrul actor de la Hollywood și, ulterior, pilot...
12:30
Germanii de la BMW vorbesc despre noua eră Neue Klasse de o bună perioadă de timp. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu primul model Neue Klasse și anume iX3. Un SAV (Sports Activity Vehicle), pur electric, care va fi prezentat public în cadrul Salonului Auto de la Munchen.NOUL LIMBAJ DE DESIGN AL MĂRCIINoua generație BMW iX3 introduce noul limbaj de design al mărcii din Munchen, care va fi preluat de toate modelele din portofoliu. Înainte să vorbim despre...
12:30
12:20
În noiembrie 2004, Suzuki prezenta modelul Swift și tot atunci demara producția în Japonia. Patru luni mai târziu, Swift ajungea pe liniile de asamblare a uzinei din Ungaria, iar apoi, și pe cele din India, China, Pakistan și Ghana.În tot acest timp, Suzuki Swift a ajuns în peste 170 de țări, iar acum a atins borna de 10 milioane de exemplare comercializate la nivel global. Performanța a fost atinsă la 20 de ani și 8 luni de la debutul primei generații...
12:00
A trecut aproape un deceniu de când Mercedes-Benz a produs ultimul exemplar Clasa G în variantă decapotabilă. Acel model, botezat Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, a fost produs în doar 99 de exemplare în 2017 și 2018.Acum, la 7 ani de la ultimul Mercedes-Benz Clasa G Cabriolet, constructorul german a publicat prima imagine oficială cu noua generație a modelului de teren decapotabil. Despre noua variantă nu se cunosc detalii, însă Mercedes-Benz spune că...
11:40
A trecut aproape un deceniu de când Mercedes-Benz a produs ultimul exemplar Clasa G în variantă decapotabilă. Acel model, botezat Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, a fost produs în doar 99 de exemplare în 2017 și 2018.Acum, la 7 ani de la ultimul Mercedes-Benz Clasa G Cabriolet, constructorul german a publicat prima imagine oficială cu noua generație a modelului de teren decapotabil. Despre noua variantă nu se cunosc detalii, însă Mercedes-Benz spune că...
11:40
Au mai rămas doar două zile până când vom face cunoștință oficial cu noul Mercedes-Benz GLC cu tehnologie EQ. Sau, pe scurt, versiunea pur electrică a lui GLC. Până atunci, marca germană ne-a oferit deja o idee despre cum va arăta exteriorul noului model, cu o imagine sugestivă publicată în această vară. Acum, a venit momentul să vedem și primele imagini oficiale cu interiorul noului model.CEL MAI MARE ECRAN MONTAT PE UN MERCEDES-BENZ DE SERIE...
10:40
A trecut aproape un deceniu de când Mercedes-Benz a produs ultimul exemplar Clasa G în variantă decapotabilă. Acel model, botezat Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, a fost produs în doar 99 de exemplare în 2017 și 2018.Acum, la 7 ani de la ultimul Mercedes-Benz Clasa G Cabriolet, constructorul german a publicat prima imagine oficială cu noua generație a modelului de teren decapotabil. Despre noua variantă nu se cunosc detalii, însă Mercedes-Benz spune că...
10:40
Mercedes-AMG GT2 Edition W16: ediție limitată inspirată din monoposturile de Formula 1 # Automarket.ro
Descrisă drept o „dezvoltare suplimentară” a modelului GT2, versiunea W16 atrage atenția prin schema de culori și prin modelul manual de stele pictate care se întinde pe partea din spate. Modelul este echipat și cu jante din magneziu de 18 inch, cu prindere centrală, decorate cu accente verzi, la fel ca monopostul de F1.Îmbunătățirile nu sunt doar estetice, deoarece W16 primește o serie de modificări aerodinamice: un splitter frontal mai mare, oglinzi...
4 septembrie 2025
15:50
Tarifele s-au modificat pentru toate categoriile de vehicule, dar cea mai vizibilă schimbare este în cazul autoturismelor, unde prețul rovinietei anuale a crescut de la 28 euro la 50 euro, o creștere cu 78 % a valorii. Chiar și rovinieta de o zi s-a scumpit, de la 2,5 euro la 3,5 euro.Pentru mulți, această creștere nu este doar un cost în plus, ci încă un aspect administrativ de gestionat. Și cum uneori o simplă scăpare - ca uitarea de a reînnoi rovinieta -...
15:40
BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, a raportat o scădere a profitului său trimestrial. În al doilea trimestru din acest an, marca chineză a avut un profit net de 6.4 miliarde yuani, ceea ce înseamnă echivalentul a 894.7 milioane de dolari americani. Asta înseamnă concret o scădere de 29.9% a profitului net față de aceeași perioadă din 2024.Este pentru prima dată după 3 ani și jumătate când BYD are parte de o scădere a profitului...
14:50
Francezii de la DS au lansat noul No.8 la finalul anului trecut. Vorbim despre un SUV cu zero emisii și alură de coupe, văzut drept etalonul mărcii din Hexagon.Trecând peste caroseria aerodinamică și peste interiorul futurist, noul DS No.8 este disponibil în trei versiuni de putere și cu două baterii. Versiunea de bază FWD primește o baterie de 74 kWh și un propulsor de 230 CP. Autonomia ajunge la 572 de kilometri.Urmează apoi versiunea FWD Long Range, cu un motor de...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.