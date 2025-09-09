Turismul românesc, pe butuci în toate direcțiile, Litoral, munte, Deltă, în urma tăierii voucherelor
Newsweek.ro, 9 septembrie 2025 15:50
Dacă în primele luni ale anului, când bugetarii au mai avut de cheltuit voucherele de vacanță din 20...
Acum 5 minute
16:10
Flota submarinelor care taie cabluri subacvatice, lansată de Putin. O vânează britanicii # Newsweek.ro
Putin și-a reorganizat cea mai temută unitate de sabotaj în adâncime, avertizează șeful Marinei Rega...
16:10
Ministrul Florin Manole: PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare. Pensia, un drept câștigat # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare...
16:10
Când va avea loc rectificarea bugetară? Anunțul de ultimă oră al vicepremierului Marian Neacșu # Newsweek.ro
Marian Neacșu (PSD) spune când va fi rectificarea bugetară și cum va fi.
Acum 30 minute
15:50
15:50
Când se dă un ajutor la pensie de 125 lei? 2.600.000 de pensionari și români vor lua banii # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor a anunțat data la care pensionarii și românii cu venituri mici vor primi 125...
Acum o oră
15:40
Ce să faci dacă ai devenit victima unei escrocherii online? Primele minute sunt esențiale # Newsweek.ro
Dacă ai devenit victima unei escrocherii online, trebuie să știi că primele minute sunt esențiale pe...
15:30
Boloș îl acuză pe Ciolacu că a ignorat avertismentele privind deficitul: „Mi-a spus că-l doare-n...” # Newsweek.ro
Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor, afirmă că l-a avertizat de șase ori pe premierul de atunc...
15:20
16% dintre copiii cu vârste între 6 şi 14 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ faţă de o m...
Acum 2 ore
14:50
„Anestezistul morții” din Franța. A otrăvit 30 de persoane din răzbunare. 12 pacienți au murit # Newsweek.ro
Un fost anestezist francez, Frederic Pechier, este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți în...
14:40
Maia Sandu, la Strasbourg: Obiectivul Moscovei este să cucerească Moldova prin urnele de vot # Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus, într-un discurs ţinut în Parlamentul European, că...
14:20
Pensionar trecut la "limită de vârstă": pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat? # Newsweek.ro
Un pensionară a reușit să își crească veniturile de la pensie doar cu niște documente prin care a fă...
Acum 4 ore
14:10
Războiul informațional. SUA nu mai sprijină România și Europa în combaterea fake news-ului rusesc # Newsweek.ro
Administrația Trump a anunțat încetarea colaborării cu țările europene, inclusiv România, în combate...
14:10
Ministrul Muncii, despre creșterea vârstei de pensionare: „Nu se ia în calcul aşa ceva” # Newsweek.ro
Florin Manole a declarat marţi că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, pentru că pensia e...
14:00
Premierul Bayrou demisionează. Favoriți pe post: Darmanin sau Lecorn. Nu sunt pe placul stângii # Newsweek.ro
Prim-ministrul francez, François Bayrou, își va depune demisia marți, după ce a pierdut votul de înc...
14:00
Directorul general al ELCEN, vizat de o anchetă DNA. Procurorii au descins la sediul companiei # Newsweek.ro
Directorul general al ELCEN este vizat de o anchetă DNA. Procuroii fac percheziții la sediul central...
13:50
IAA Munchen: Constructorii auto europeni răspund cu mașini electrice mai accesibile chinezilor # Newsweek.ro
Ediția 2025 a salonului auto de la Munchen, IAA Munchen, unul dintre cele mai importante la nivel gl...
13:30
Premierul Nepalului demisionează, după protestele împotriva interdicției rețelelor de socializare # Newsweek.ro
Premierul Nepalului demisionează după protestele violente împotriva corupției și a interdicției rețe...
13:20
„Cadou pentru Putin”? Trump vrea să taie fondurile pentru securitatea baltică. Congresul contraatacă # Newsweek.ro
Intenția administrației Trump de a suspenda finanțarea programelor de securitate pentru statele balt...
13:10
Scapă de mirosurile din frigider cu ingredientul pe care îl ai deja în casă. Un plic e 3 lei # Newsweek.ro
Nu ai nevoie de soluții scumpe sau de produse chimice ca să ai un frigider mereu proaspăt. Secretul ...
13:00
În faţa mai multor moschei din Paris şi din regiunea capitalei Franţei au fost găsite marţi dimineaţ...
12:50
Racheta rusă care a distrus parţial sediul guvernului ucrainean conţinea 35 de componente americane # Newsweek.ro
Ucraina a confirmat marţi că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernulu...
12:40
România riscă să nu poată plăti pensii. Lipsesc 80.000.000.000 lei. Când s-ar putea prăbuși sistemul # Newsweek.ro
România riscă să nu poată plăti pensiile. Economistul Adrian Negrescu atrage atenția că sistemul de ...
12:20
Simion și Georgescu, promovați de propaganda Rusiei din Moldova. Mecanismul mașinăriei de manipulare # Newsweek.ro
Un raport WatchDog.MD arată că George Simion, liderul AUR, și Călin Georgescu au fost integrați în c...
Acum 6 ore
12:00
Ministerul Apărării anunţă, marţi, că s-a primit aviz unanim de la comisiile de apărare pentru conso...
11:50
Cod Galben de inundaţii, în 11 judeţe din România. Ce recomandă autoritățile populației # Newsweek.ro
Hidrologii au emis Cod Galben de inundaţii pe râuri din 11 judeţe din România. Aceștia atenționează ...
11:40
Se întâmplă în România! Copil de 10 ani, legat de masă cu lanțul de tatăl său. Motivul, incredibil # Newsweek.ro
Un bărbat de 36 de ani și-a legat copilul de 10 ani cu lanțul de piciorul unei mese și l-a închis în...
11:20
Vreme extremă în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis alerte de vijelie și grindină pentru ...
11:20
GALERIE FOTO Metroul către Aeroportul Otopeni prinde contur. Dar se conturează întârzieri. Cauzele? # Newsweek.ro
Metroul către Aeroportul Otopeni începe, ușor, ușor, să prindă contur. Lucrările la magistrala M6 su...
11:10
Cea mai rapidă mașină electrică atinge 472 km/h. Care este recordul de viteză pentru una pe benzină? # Newsweek.ro
Producătorul chinez de mașini electrice BYD a proiectat și testat un supercar cu o viteză maximă car...
11:00
Un tramvai a deraiat din cauza unei trotinete electrice. S-a întâmplat într-o zonă circulată din Buc...
11:00
Salariu la stat, cu 2.000 de lei mai mare decât salariul la privat. Sunt 1.260.000 de bugetari # Newsweek.ro
Diferențe uriașe: Salariu la stat, cu 2.000 de lei mai mare decât salariul la privat. Sunt 1.260.000...
10:40
Fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republica Moldova, să...
10:30
Președintele Cehiei, vizită secretă la Craiova. Olguța Vasilescu: „Am crezut că este o echipă TV” # Newsweek.ro
Lia Olguța Vasilescu spune că președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost în vizită în Craiova. Primăria...
10:20
Companie înființată acum 500 de ani, intră în insolvență. Următoarele 3 luni sunt critice # Newsweek.ro
O companie înființată acum 500 de ani a anunțat că intră în insolvență. Angajații vor mai primi bani...
10:20
Guvernul anunță vârsta exactă la care se va ieși la pensie în România. De ce s-a intrat în panică? # Newsweek.ro
Guvernul vine cu precizări, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie crescută vârsta de p...
Acum 8 ore
10:00
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan? # Newsweek.ro
Este haos în legătură cu creșterea pensiilor militare. Minisrtul apărării spune că nu le va crește a...
10:00
Alexandru Bălan, acuzat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, legături cu fratele unui deputat AUR # Newsweek.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, susține că Alexandru Bălan, fost dir...
09:40
Burse 2025-2026. Câți bani primesc elevii? Cine nu mai ia bursă, în urma măsurilor fiscale # Newsweek.ro
Au fost stabilite cuantumurile burselor școlare care vor fi acordate în anul școlar 2025-2026. Bursa...
09:30
Atac șocant în Zărnești. Tânăr, atacat cu o bâtă de o minoră și tăiat cu drujba de tatăl ei # Newsweek.ro
Scene de o violență extremă în Zărnești, județul Brașov. Un tânăr de 29 de ani a ajuns în stare grav...
09:20
O nouă escrocherie întrece orice limită. Un simplu „Bună ziua”, spus la telefon, te poate lăsa falit # Newsweek.ro
Un simplu „Bună ziua” spus la telefon este suficient pentru escroci să te lase fără datele personale...
08:50
Guvernul condus de François Bayrou a căzut luni, după ce deputații francezi au respins votul de încr...
08:30
Festivalul golurilor în Italia-Israel 5-4, meci nebun în drumul spre CM 2026. Cum arată clasamentele # Newsweek.ro
Italia a obținut o victorie spectaculoasă, scor 5-4 cu Israel, luni seara, la Debrecen, într-un meci...
08:30
Ilie Bolojan anunță dacă România va intra sau nu în incapacitate de plată. Efectele reformei # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua...
08:20
Directoarea celui mai bun liceu, 21.000 lei/ lună din meditații. Are salariu de doar 9.000 lei # Newsweek.ro
Ionela Neagoe este directoarea Colegiului Gheorghe Lazăr, considerat cel mai bun din România. Ea a c...
Acum 12 ore
08:10
Rusia continuă să crească producţia de drone cu ajutorul Chinei. Angajează femei în fabrică # Newsweek.ro
Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului...
08:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat care este situaţia din educaţie si despre momentul în care salariil...
07:50
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri # Newsweek.ro
Horoscop 10 septembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu tensiuni Capricornilor. Peștii se simt singuri....
07:40
Bolojan: Va crește vârsta la care românii ies la pensie. 500.000 de oamerni direct afectați # Newsweek.ro
Bolojan a spus că va crește vârsa la care românii ies la pensie. În primă fază 500.000 români vor fi...
07:20
Chirurgii din Turcia fac intervenții de micșorare a înălțimii la femei. Este un nou trend # Newsweek.ro
Chirurgii din Turcia oferă intervenții chirurgicale estetice care pot reduce înălțimea cu peste 5 ce...
07:20
Cea mai frumoasă actriță a anilor 80. Florin Piersic o roagă să divorțeze. Rămâne singură la 52 ani # Newsweek.ro
Cea mai frumoasă româncă din anii 80 a fost măritată cu un actor celebru, ea însăși fiind o cunoscut...
