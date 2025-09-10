Cursa reînarmării: Australia desfășoară flota de drone subacvatice „Ghost Shark”. Costă 941.000.000€
Newsweek.ro, 10 septembrie 2025 08:50
Australia va desfășura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, denumite „Ghost Shar...
Acum 5 minute
09:10
Vouchere de vacanță pentru profesori 2025. Ministerul Educației a oficializat regulamentul de acorda...
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
DNA a făcut descinderi la Electrocentrale București. Șeful Elcen Claudiu Crețu este acuzat de luare ...
08:20
Israelul atacă devastator în Capitala Qatarului. 5 lideri Hamas uciși. SUA au știut de operațiune # Newsweek.ro
Forțele israeliene au lansat marți un atac aerian asupra capitalei Qatarului, Doha, vizând lideri de...
Acum 2 ore
08:10
Armata Indiei participă la „manevrele nucleare” organizate de Rusia și Belarus. NATO în alertă # Newsweek.ro
Rusia și Belarus au început manevrele militare „Zapad-2025”, primele după cele ce au precedat invada...
08:00
Cum trebuie să lași roțile după ce parchezi mașina? Și șoferii „bătrâni” greșesc și riscă daune # Newsweek.ro
Roțile mașinii nu se lasă oricum după ce vehiculul este parcat. Specialiștii spun că o anumită poziț...
07:40
Forțele armate poloneze au declarat că au folosit arme pentru a neutraliza obiecte de tip drone care...
07:30
Cum îi va afecta noua impozitare pe românii care locuiesc în Austria? Cât vor câștiga în 2026 # Newsweek.ro
În 2026, tranșele de impozitare vor fi din nou majorate în funcție de inflație – dar numai cu două t...
07:20
Horoscop 11 septembrie. Luna în Taur îi pune pe Raci în centrul atenției. Fecioarele au un avantaj # Newsweek.ro
Horoscop 11 septembrie. Luna în Taur îi pune pe Raci în centrul atenției. Fecioarele au un avantaj. ...
Acum 4 ore
06:50
2.500.000 de pensionari din România primesc pensia pe card. Află care sunt cele mai avantajoase bănc...
Acum 12 ore
21:30
Satu Mare. Copii de grădiniţă, îmbrăcaţi în şoimi ai patriei, au recitat poezii patriotice comuniste # Newsweek.ro
La Satu Mare, copii de grădiniţă, îmbrăcaţi în şoimi ai patriei şi pionieri, au recitat poezii patri...
21:00
Forțele speciale germane au arestat echipajul unei nave în Canalul Kiel. Lansa drone de spionaj # Newsweek.ro
Autoritățile din statele nordice Schleswig-Holstein și Niedersachsen au percheziționat nava de marfă...
21:00
Este revoltă şi criză guvernamentală majoră în Nepal. Parlamentul din Kathmandu este incendiat, tine...
Acum 24 ore
20:10
Pericol din roșii contaminate. Cauzează o intoxicație alimentară mortală. Sute de cazuri în Europa # Newsweek.ro
Aproape 300 de persoane din Europa și Marea Britanie au fost afectate de o epidemie majoră de intoxi...
20:00
Franța dezvoltă o nouă rachetă balistică, de 7.500.000.000 €. Acoperă Europa de un atac nuclear # Newsweek.ro
Franța a început dezvoltarea unei noi rachete balistice nucleare M51.4, care va costa 7,5 miliarde d...
19:50
Sectorul siderurgic european este asediat din toate părţile. Tarifele americane blochează exporturil...
19:40
Primul cristal temporal vizibil cu ochiul liber, creat de fizicieni. La ce poate fi folosit? # Newsweek.ro
Fizicienii au făcut recent o nouă descoperire în domeniul enigmatic al cristalelor temporale. Pentru...
19:30
România primeşte 17.000.000.000 € de la Comisia Europeană, pentru sectorul Apărare, prin Programul S...
19:10
Succes remarcabil al Finanţelor, cu titlurile de stat Fidelis şi Tezaur. Românii, investitorul ţării # Newsweek.ro
Succes remarcabil obţinut de Ministerul Finanţelor, cu titlurile de stat Fidelis şi Tezaur, la ultim...
18:10
Ce va include pachetul 3 de măsuri fiscale? Ministrul Investițiilor anunță schimbări majore # Newsweek.ro
Există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra...
17:50
Demnitate la pensie: ONG-urile vor putea face controale la căminele de bătrâni. Anunț oficial # Newsweek.ro
Un nou mecanism promite pensie și demnitate, prin monitorizare independentă a centrelor rezidențiale...
17:40
Israelul atacă o țară din Golf, la vânătoare de teroriști Hamas. Destinație turistică pentru români # Newsweek.ro
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, au declarat oficialii, extinzându...
17:30
Povestea celui mai tânăr soldat rus ucis Ucraina. La 18 ani, pe front după 2 săptămâni de pregătire # Newsweek.ro
Putin l-a trimis pe Maksim Suvorov, în vârstă de doar 18 ani și o lună, la luptă după un antrenament...
17:20
România se deplasează în Cipru pentru un meci decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026,...
17:10
Persoanele încadrate cu grad de handicap nu vor fi chemate la reevaluare. Ce anunțat autoritățile # Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități răspunde îngrijorăril...
17:00
Grindeanu, despre restructurările din administrație: Îi treci în șomaj, cheltuieli pentru stat # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că restrucurările din administrație ar însemn...
16:50
Femeie de 78 de ani moartă după ce a fost călcată de camion. Traversa neregulamentar. Cum s-a petrec...
16:40
Persoana care are un milion de dolari, dar stă în chirie. De ce a făcut această alegere? # Newsweek.ro
Persoana care are un milion de dolari, dar stă în chirie. De ce a făcut această alegere? Ce spune de...
16:40
Pompierii anunță că intervin pentru stingerea unui incendiu fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucur...
16:20
Pană de curent într-o țară europeană. Autoritățile cred că este o acțiune politică. Ce s-a întâmplat...
16:20
Grindeanu: Nu s-a discutat despre creșterea vârstei la pensie pentru pensionarii obișnuiți # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că „nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârs...
16:10
Flota submarinelor care taie cabluri subacvatice, lansată de Putin. O vânează britanicii # Newsweek.ro
Putin și-a reorganizat cea mai temută unitate de sabotaj în adâncime, avertizează șeful Marinei Rega...
16:10
Ministrul Florin Manole: PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare. Pensia, un drept câștigat # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare...
16:10
Când va avea loc rectificarea bugetară? Anunțul de ultimă oră al vicepremierului Marian Neacșu # Newsweek.ro
Marian Neacșu (PSD) spune când va fi rectificarea bugetară și cum va fi.
15:50
Turismul românesc, pe butuci în toate direcțiile, Litoral, munte, Deltă, în urma tăierii voucherelor # Newsweek.ro
Dacă în primele luni ale anului, când bugetarii au mai avut de cheltuit voucherele de vacanță din 20...
15:50
Când se dă un ajutor la pensie de 125 lei? 2.600.000 de pensionari și români vor lua banii # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor a anunțat data la care pensionarii și românii cu venituri mici vor primi 125...
15:40
Ce să faci dacă ai devenit victima unei escrocherii online? Primele minute sunt esențiale # Newsweek.ro
Dacă ai devenit victima unei escrocherii online, trebuie să știi că primele minute sunt esențiale pe...
15:30
Boloș îl acuză pe Ciolacu că a ignorat avertismentele privind deficitul: „Mi-a spus că-l doare-n...” # Newsweek.ro
Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor, afirmă că l-a avertizat de șase ori pe premierul de atunc...
15:20
16% dintre copiii cu vârste între 6 şi 14 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ faţă de o m...
14:50
„Anestezistul morții” din Franța. A otrăvit 30 de persoane din răzbunare. 12 pacienți au murit # Newsweek.ro
Un fost anestezist francez, Frederic Pechier, este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți în...
14:40
Maia Sandu, la Strasbourg: Obiectivul Moscovei este să cucerească Moldova prin urnele de vot # Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus, într-un discurs ţinut în Parlamentul European, că...
14:20
Pensionar trecut la "limită de vârstă": pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat? # Newsweek.ro
Un pensionară a reușit să își crească veniturile de la pensie doar cu niște documente prin care a fă...
14:10
Războiul informațional. SUA nu mai sprijină România și Europa în combaterea fake news-ului rusesc # Newsweek.ro
Administrația Trump a anunțat încetarea colaborării cu țările europene, inclusiv România, în combate...
14:10
Ministrul Muncii, despre creșterea vârstei de pensionare: „Nu se ia în calcul aşa ceva” # Newsweek.ro
Florin Manole a declarat marţi că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, pentru că pensia e...
14:00
Premierul Bayrou demisionează. Favoriți pe post: Darmanin sau Lecorn. Nu sunt pe placul stângii # Newsweek.ro
Prim-ministrul francez, François Bayrou, își va depune demisia marți, după ce a pierdut votul de înc...
14:00
Directorul general al ELCEN, vizat de o anchetă DNA. Procurorii au descins la sediul companiei # Newsweek.ro
Directorul general al ELCEN este vizat de o anchetă DNA. Procuroii fac percheziții la sediul central...
13:50
IAA Munchen: Constructorii auto europeni răspund cu mașini electrice mai accesibile chinezilor # Newsweek.ro
Ediția 2025 a salonului auto de la Munchen, IAA Munchen, unul dintre cele mai importante la nivel gl...
13:30
Premierul Nepalului demisionează, după protestele împotriva interdicției rețelelor de socializare # Newsweek.ro
Premierul Nepalului demisionează după protestele violente împotriva corupției și a interdicției rețe...
13:20
„Cadou pentru Putin”? Trump vrea să taie fondurile pentru securitatea baltică. Congresul contraatacă # Newsweek.ro
Intenția administrației Trump de a suspenda finanțarea programelor de securitate pentru statele balt...
13:10
Scapă de mirosurile din frigider cu ingredientul pe care îl ai deja în casă. Un plic e 3 lei # Newsweek.ro
Nu ai nevoie de soluții scumpe sau de produse chimice ca să ai un frigider mereu proaspăt. Secretul ...
