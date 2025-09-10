Dezvăluiri șocante în Groenlanda: Autoritățile daneze au forțat femeile inuite să nu aibă copii

Newsweek.ro, 10 septembrie 2025 10:20

O anchetă independentă dezvăluie că autoritățile daneze au forțat femeile inuite din Groenlanda să n...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
10:40
METEO Au fost emise alerte de ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară Newsweek.ro
Meteorologii au anunțat ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone ale țării. Vor fi rafale ...
Acum 15 minute
10:30
Crăciunul vine mai repede. Țara unde festivitățile încep pe 1 octombrie, prin decret prezidențial Newsweek.ro
Festivitățile legate de Crăciun încep la 1 octombrie în Venezuela. Președintele a spus că va da un d...
Acum 30 minute
10:20
Dezvăluiri șocante în Groenlanda: Autoritățile daneze au forțat femeile inuite să nu aibă copii Newsweek.ro
O anchetă independentă dezvăluie că autoritățile daneze au forțat femeile inuite din Groenlanda să n...
Acum o oră
10:10
Creștere demografică în România. Câți copii s-au născut luna trecută? O creștere de 21% Newsweek.ro
România crește demografic. Conform rapoartelor INS ,în luna iulie s-au înregistrat certificatele de ...
09:50
Alertă aeriană în România. F-16, ridicate deasupra Tulcei după atacul cu drone rusești din Ucraina Newsweek.ro
Atacul masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei a generat reacții în lanț la granița estică a ...
Acum 2 ore
09:40
România primește de la UE 16.680.000.000 € prin SAFE, bani pentru apărare și autostrăzile A7 și A8 Newsweek.ro
Comisia Europeană alocă României aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE, pentru consolidare...
09:20
Cătălin Scărlătescu de la Masterchef s-a despărțit de Doina Teodoru. Cine le-a stricat casa? Newsweek.ro
Cunoscutul bucătar Cătălin Scărlătescu de la Masterchef s-a despărțit de Doina Teodoru. Se pare că n...
09:10
Vouchere de vacanță pentru profesori 2025. Cum primești banii și cum pot fi folosiți Newsweek.ro
Vouchere de vacanță pentru profesori 2025. Ministerul Educației a oficializat regulamentul de acorda...
08:50
Cursa reînarmării: Australia desfășoară flota de drone subacvatice „Ghost Shark”. Costă 941.000.000€ Newsweek.ro
Australia va desfășura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, denumite „Ghost Shar...
Acum 4 ore
08:30
42.000 lei salariu pentru șeful Elcen Claudiu Crețu, acuzat de mită. A fost ofițer Newsweek.ro
DNA a făcut descinderi la Electrocentrale București. Șeful Elcen Claudiu Crețu este acuzat de luare ...
08:20
Israelul atacă devastator în Capitala Qatarului. 5 lideri Hamas uciși. SUA au știut de operațiune Newsweek.ro
Forțele israeliene au lansat marți un atac aerian asupra capitalei Qatarului, Doha, vizând lideri de...
08:10
Armata Indiei participă la „manevrele nucleare” organizate de Rusia și Belarus. NATO în alertă Newsweek.ro
Rusia și Belarus au început manevrele militare „Zapad-2025”, primele după cele ce au precedat invada...
08:00
Cum trebuie să lași roțile după ce parchezi mașina? Și șoferii „bătrâni” greșesc și riscă daune Newsweek.ro
Roțile mașinii nu se lasă oricum după ce vehiculul este parcat. Specialiștii spun că o anumită poziț...
07:40
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian Newsweek.ro
Forțele armate poloneze au declarat că au folosit arme pentru a neutraliza obiecte de tip drone care...
07:30
Cum îi va afecta noua impozitare pe românii care locuiesc în Austria? Cât vor câștiga în 2026 Newsweek.ro
În 2026, tranșele de impozitare vor fi din nou majorate în funcție de inflație – dar numai cu două t...
07:20
Horoscop 11 septembrie. Luna în Taur îi pune pe Raci în centrul atenției. Fecioarele au un avantaj Newsweek.ro
Horoscop 11 septembrie. Luna în Taur îi pune pe Raci în centrul atenției. Fecioarele au un avantaj. ...
06:50
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești? Newsweek.ro
2.500.000 de pensionari din România primesc pensia pe card. Află care sunt cele mai avantajoase bănc...
Acum 24 ore
21:30
Satu Mare. Copii de grădiniţă, îmbrăcaţi în şoimi ai patriei, au recitat poezii patriotice comuniste Newsweek.ro
La Satu Mare, copii de grădiniţă, îmbrăcaţi în şoimi ai patriei şi pionieri, au recitat poezii patri...
21:00
Forțele speciale germane au arestat echipajul unei nave în Canalul Kiel. Lansa drone de spionaj Newsweek.ro
Autoritățile din statele nordice Schleswig-Holstein și Niedersachsen au percheziționat nava de marfă...
21:00
Revoltă şi criză guvernamentală majoră în Nepal. Parlamentul este incendiat Newsweek.ro
Este revoltă şi criză guvernamentală majoră în Nepal. Parlamentul din Kathmandu este incendiat, tine...
20:10
Pericol din roșii contaminate. Cauzează o intoxicație alimentară mortală. Sute de cazuri în Europa Newsweek.ro
Aproape 300 de persoane din Europa și Marea Britanie au fost afectate de o epidemie majoră de intoxi...
20:00
Franța dezvoltă o nouă rachetă balistică, de 7.500.000.000 €. Acoperă Europa de un atac nuclear Newsweek.ro
Franța a început dezvoltarea unei noi rachete balistice nucleare M51.4, care va costa 7,5 miliarde d...
19:50
Sectorul siderurgic european este asediat. Tarifele americane blochează exporturile Newsweek.ro
Sectorul siderurgic european este asediat din toate părţile. Tarifele americane blochează exporturil...
19:40
Primul cristal temporal vizibil cu ochiul liber, creat de fizicieni. La ce poate fi folosit? Newsweek.ro
Fizicienii au făcut recent o nouă descoperire în domeniul enigmatic al cristalelor temporale. Pentru...
19:30
România primeşte 17.000.000.000 € de la Comisia Europeană, pentru apărare Newsweek.ro
România primeşte 17.000.000.000 € de la Comisia Europeană, pentru sectorul Apărare, prin Programul S...
19:10
Succes remarcabil al Finanţelor, cu titlurile de stat Fidelis şi Tezaur. Românii, investitorul ţării Newsweek.ro
Succes remarcabil obţinut de Ministerul Finanţelor, cu titlurile de stat Fidelis şi Tezaur, la ultim...
18:10
Ce va include pachetul 3 de măsuri fiscale? Ministrul Investițiilor anunță schimbări majore Newsweek.ro
Există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsuri de relansare a economiei ce vor intra...
17:50
Demnitate la pensie: ONG-urile vor putea face controale la căminele de bătrâni. Anunț oficial Newsweek.ro
Un nou mecanism promite pensie și demnitate, prin monitorizare independentă a centrelor rezidențiale...
17:40
Israelul atacă o țară din Golf, la vânătoare de teroriști Hamas. Destinație turistică pentru români Newsweek.ro
Israelul a lansat marți un atac asupra conducerii Hamas din Qatar, au declarat oficialii, extinzându...
17:30
Povestea celui mai tânăr soldat rus ucis Ucraina. La 18 ani, pe front după 2 săptămâni de pregătire Newsweek.ro
Putin l-a trimis pe Maksim Suvorov, în vârstă de doar 18 ani și o lună, la luptă după un antrenament...
17:20
Meciul România-Cipru este decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026 Newsweek.ro
România se deplasează în Cipru pentru un meci decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026,...
17:10
Persoanele încadrate cu grad de handicap nu vor fi chemate la reevaluare. Ce anunțat autoritățile Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități răspunde îngrijorăril...
17:00
Grindeanu, despre restructurările din administrație: Îi treci în șomaj, cheltuieli pentru stat Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că restrucurările din administrație ar însemn...
16:50
Femeie de 78 de ani moartă după ce a fost călcată de camion. Traversa neregulamentar Newsweek.ro
Femeie de 78 de ani moartă după ce a fost călcată de camion. Traversa neregulamentar. Cum s-a petrec...
16:40
Persoana care are un milion de dolari, dar stă în chirie. De ce a făcut această alegere? Newsweek.ro
Persoana care are un milion de dolari, dar stă în chirie. De ce a făcut această alegere? Ce spune de...
16:40
Incendiu la Grădina Zoologică din București. Au fost trimise 11 mașini de stingere Newsweek.ro
Pompierii anunță că intervin pentru stingerea unui incendiu fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucur...
16:20
Pană de curent într-o țară europeană. Autoritățile cred că este o acțiune politică Newsweek.ro
Pană de curent într-o țară europeană. Autoritățile cred că este o acțiune politică. Ce s-a întâmplat...
16:20
Grindeanu: Nu s-a discutat despre creșterea vârstei la pensie pentru pensionarii obișnuiți Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că „nu a existat nicio discuție cu privire la creșterea vârs...
16:10
Flota submarinelor care taie cabluri subacvatice, lansată de Putin. O vânează britanicii Newsweek.ro
Putin și-a reorganizat cea mai temută unitate de sabotaj în adâncime, avertizează șeful Marinei Rega...
16:10
Ministrul Florin Manole: PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare. Pensia, un drept câștigat Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi, că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare...
16:10
Când va avea loc rectificarea bugetară? Anunțul de ultimă oră al vicepremierului Marian Neacșu Newsweek.ro
Marian Neacșu (PSD) spune când va fi rectificarea bugetară și cum va fi.
15:50
Turismul românesc, pe butuci în toate direcțiile, Litoral, munte, Deltă, în urma tăierii voucherelor Newsweek.ro
Dacă în primele luni ale anului, când bugetarii au mai avut de cheltuit voucherele de vacanță din 20...
15:50
Când se dă un ajutor la pensie de 125 lei? 2.600.000 de pensionari și români vor lua banii Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor a anunțat data la care pensionarii și românii cu venituri mici vor primi 125...
15:40
Ce să faci dacă ai devenit victima unei escrocherii online? Primele minute sunt esențiale Newsweek.ro
Dacă ai devenit victima unei escrocherii online, trebuie să știi că primele minute sunt esențiale pe...
15:30
Boloș îl acuză pe Ciolacu că a ignorat avertismentele privind deficitul: „Mi-a spus că-l doare-n...” Newsweek.ro
Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor, afirmă că l-a avertizat de șase ori pe premierul de atunc...
15:20
16% dintre copii și 32% dintre adolescenți nu sunt înscriși la școală, în România Newsweek.ro
16% dintre copiii cu vârste între 6 şi 14 ani nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ faţă de o m...
14:50
„Anestezistul morții” din Franța. A otrăvit 30 de persoane din răzbunare. 12 pacienți au murit Newsweek.ro
Un fost anestezist francez, Frederic Pechier, este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți în...
14:40
Maia Sandu, la Strasbourg: Obiectivul Moscovei este să cucerească Moldova prin urnele de vot Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus, într-un discurs ţinut în Parlamentul European, că...
14:20
Pensionar trecut la "limită de vârstă": pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat? Newsweek.ro
Un pensionară a reușit să își crească veniturile de la pensie doar cu niște documente prin care a fă...
14:10
Războiul informațional. SUA nu mai sprijină România și Europa în combaterea fake news-ului rusesc Newsweek.ro
Administrația Trump a anunțat încetarea colaborării cu țările europene, inclusiv România, în combate...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.