Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie
Ziarul de Iasi, 9 septembrie 2025 20:20
Cupa Mondială din 2026 ar putea fi ultima din America de Nord fără o adaptare urgentă la schimbările climatice, potrivit unui nou studiu care evidenţiază ameninţările meteorologice extreme, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
20:20
Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie # Ziarul de Iasi
Cupa Mondială din 2026 ar putea fi ultima din America de Nord fără o adaptare urgentă la schimbările climatice, potrivit unui nou studiu care evidenţiază ameninţările meteorologice extreme, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
19:20
Patru ani de libertate: costul plătit de un ieșean pentru două lănțișoare de aur smulse de la gâtul unor femei în mijlocul străzii # Ziarul de Iasi
Un ieșean va plăti cu patru ani de libertate două lănțișoare de aur pe care le-a smuls de la gâtul unor femei. Articolul Patru ani de libertate: costul plătit de un ieșean pentru două lănțișoare de aur smulse de la gâtul unor femei în mijlocul străzii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
17:20
„Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al echipei Valencia se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă # Ziarul de Iasi
Portarul Jaume Doménech, liber de contract după expirarea contractului cu Valencia în această vară, a decis să pună capăt carierei sale, la 34 de ani, din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale, scrie news.ro. Articolul „Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al echipei Valencia se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Mai multe explozii la Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas # Ziarul de Iasi
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care s-ar afla la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, scrie news.ro. Articolul Mai multe explozii la Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
15:20
Răzvan Constantinescu, conspiraționistul cu diplomă de medic, va fi cercetat disciplinar din nou de Colegiul Medicilor, după participarea la conferințele anti-COVID # Ziarul de Iasi
Colegiul Medicilor din Iași va deschide o nouă cercetare disciplinară împotriva medicului conspiraționist din Iași, Răzvan Constantinescu, gastroenterolog, care încă profesează în cadrul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon”. Decizia vine după participarea acestuia la conferința „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, unde s-au răspândit mesaje false cu privire la vaccinarea COVID-19 și la diferite afecțiuni pe care le-ar suferi oamenii care s-au imunizat în perioada pandemiei. Articolul Răzvan Constantinescu, conspiraționistul cu diplomă de medic, va fi cercetat disciplinar din nou de Colegiul Medicilor, după participarea la conferințele anti-COVID apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Autostrada A8: de la Ministerul Transporturilor se vede bine. În realitate, lucrările merg în ritm de melc # Ziarul de Iasi
Lucrările la A8 abia se mișcă, atât pe cele două șantiere deschise, cât și în procedurile de licitație. Articolul Autostrada A8: de la Ministerul Transporturilor se vede bine. În realitate, lucrările merg în ritm de melc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
12:20
Fotbal: Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026 # Ziarul de Iasi
Naţionala României întâlneşte, marţi, de la ora 21:45, selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Articolul Fotbal: Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Odată cu începerea noului an școlar, Iașul a fost paralizat de aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. Străzile principale au devenit aproape impracticabile, iar șoferii au rămas captivi în coloane interminabile. Articolul VIDEO Primele zile de școală sufocă traficul din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
04:20
Misterul din jurul accidentului cu doi morți de la Scânteia se risipește. Pe cine consideră polițiștii vinovat de producerea lui # Ziarul de Iasi
Polițiștii care au făcut cercetări în privința accidentului grav de la Scânteia cred că a fost vorba de o culpă comună: șoferul autoutilitarei care a lovit frontal căruța plină cu oameni se angajase într-o depășire ce s-a prelungit pe linia continuă, iar de cealaltă parte căruțașul nu semnalizase prezența atelajului pe drum. De altfel, legal, căruța avea voie să circule pe drumul județean care face legătura între Scânteia și Grajduri. Căruțele au accesul interzis pe drumurile naționale și autostrăzi. Articolul Misterul din jurul accidentului cu doi morți de la Scânteia se risipește. Pe cine consideră polițiștii vinovat de producerea lui apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Începutul anului școlar la „Negruzzi” a fost marcat de parada uniformelor, cor și majorete. „Nu uitați niciodată secretul victoriei” # Ziarul de Iasi
Clopoțelul a sunat din nou la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, marcând începutul unui nou an școlar. Pe terenul de sport, atmosfera s-a umplut treptat de voci, emoții și zâmbete, pe măsură ce elevii s-au adunat pentru festivitatea de deschidere. Cei mai mici dintre elevi, de la clasele a V-a și a IX-a, au pășit cu timiditate și curiozitate în comunitatea colegiului, în timp ce absolvenții de clasa a XII-a au privit momentul cu o emoție aparte, conștienți că pentru ei începe ultimul an în această școală de prestigiu. Articolul Începutul anului școlar la „Negruzzi” a fost marcat de parada uniformelor, cor și majorete. „Nu uitați niciodată secretul victoriei” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Un bătrân de 87 de ani din Iași, acuzat că a vândut un teren de două ori. Ce a decis instanța # Ziarul de Iasi
Un ieșean reclamă faptul că un bătrân de 87 de ani l-ar fi înșelat la vânzarea unui teren. Bătrânul îi promisese că-i va vinde terenul, încasând și banii, înainte de încheierea contractului. Ulterior, a vândut însă același teren altuia. Judecătoria a anulat contractul, dar procesul se află abia la început, prima decizie putând fi „întoarsă” de Tribunal. Articolul Un bătrân de 87 de ani din Iași, acuzat că a vândut un teren de două ori. Ce a decis instanța apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Singurele echipe de fotbal ieșene care participă în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, Politehnica Iași și ACS USV Iași, s-au confruntat luni după amiază într-un meci amical. Articolul Crema fotbalului ieșean s-a etalat luni seară în Copou. Goluri multe, fotbal puțin apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Parc fotovoltaic de 40 milioane lei la CET Holboca: a fost lansată licitația de execuție # Ziarul de Iasi
Proiectul realizării unui parc fotovoltaic la CET Holboca intră în linie dreaptă. Primăria Iași a lansat licitația aferentă primei etape de execuție: 40 milioane lei pentru 14.000 de panouri solare și amenajările aferente. Articolul Parc fotovoltaic de 40 milioane lei la CET Holboca: a fost lansată licitația de execuție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
40 UNDER 40 | Povestea tânărului antreprenor Bogdan Puiu, fondatorul studioului culinar Soft&Grace din Iași. În copilărie visa să devină primar sau regizor # Ziarul de Iasi
La 26 de ani, Bogdan Puiu, fondatorul Soft & Grace din Iași, nu visa la o carieră în bucătărie și nici nu își imagina că va construi un business care astăzi atrage mii de copii, adulți și companii. Era absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, specializarea Marketing și Comunicare în Afaceri, și lucra în departamentul de marketing al Antibiotice Iași. Însă, pe măsură ce lucra între campanii și planuri strategice, a descoperit atunci că adevărata lui pasiune era gătitul. Articolul 40 UNDER 40 | Povestea tânărului antreprenor Bogdan Puiu, fondatorul studioului culinar Soft&Grace din Iași. În copilărie visa să devină primar sau regizor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Cum să faci milioane cu o mână de angajați și câteva mașini? O afacere de care multă lume se ferește # Ziarul de Iasi
Un business cu marje de profit uriașe, echipe restrânse și cerere constantă – dar în care puțini au curajul să intre, au generat anul trecut, în județul Iași, o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de lei. Articolul Cum să faci milioane cu o mână de angajați și câteva mașini? O afacere de care multă lume se ferește apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cât timp politicienii aflați la pârghiile puterii nu s-au rodat și beneficiază de o cotă de încredere acceptabilă îi menții la putere. Dar dacă lucrurile încep să scârțâie, îi scoți din buzunar pe cei ce se află în opoziție și îi trimiți la atac. Articolul Buzunarele puterii și ale vântului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Avem un vaccin eficient împotriva unui cancer agresiv. Hai să nu ne mai tratăm cu rostopască și „gheara dracului” # Ziarul de Iasi
Nu lăsați zvonurile să vă decidă viitorul. Vaccinarea nu este doar o injecție. Este o investiție în sănătate. Dacă vă încadrați în categoria de vârstă, mergeți și vaccinați-vă. Dacă aveți în familie adolescenți sau tineri, încurajați-i să facă acest pas, mai ales că pentru ei este gratuit. HPV nu e o glumă, este o realitate medicală pe care o putem schimba. Articolul Avem un vaccin eficient împotriva unui cancer agresiv. Hai să nu ne mai tratăm cu rostopască și „gheara dracului” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cursă în doi pentru construirea trotuarelor în Rediu. Primăria vrea să asfalteze drumul Păcurari-Breazu în patru luni # Ziarul de Iasi
La licitația lansată de primăria locală s-au înscris doi concurenți. Între timp, Direcția drumurilor județene urmează să anunțe câștigătorul contractului de modernizare a unei străzi importante din comună. Articolul Cursă în doi pentru construirea trotuarelor în Rediu. Primăria vrea să asfalteze drumul Păcurari-Breazu în patru luni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Șomerii din Iași: majoritatea sunt bărbați, cu studii gimnaziale și din mediul rural # Ziarul de Iasi
Județul Iași a înregistrat o rată a șomajului de 3,42%, cu aproape 9.500 de persoane fără loc de muncă. Majoritatea sunt bărbați și provin din mediul rural. Comparativ cu media națională de 5,8%, Iașul se menține într-o zonă de stabilitate moderată. Articolul Șomerii din Iași: majoritatea sunt bărbați, cu studii gimnaziale și din mediul rural apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Primăria Iași așteaptă solicitări de înscriere în forul care va aviza bugetul anual al orașului # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a demarat procesul de organizare a Consiliului de Dialog Economic. Articolul Primăria Iași așteaptă solicitări de înscriere în forul care va aviza bugetul anual al orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Prima zi de școală la Iași: între festivități pline de trăiri și sindicaliști care au protestat în Capitală # Ziarul de Iasi
Cu bune și mai puțin bune, ieri, în zi de sărbătoare, a început școala. Dacă în unele unități profesorii au renunțat la festivități, ca formă de protest față de măsurile de austeritate, în mare parte, atmosfera primei zile a fost una festivă și plină de trăiri. Articolul Prima zi de școală la Iași: între festivități pline de trăiri și sindicaliști care au protestat în Capitală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Superliga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj # Ziarul de Iasi
FC Universitatea Cluj şi CFR au ajuns la o înţelegere privind transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la echipa „studenţilor". Articolul Superliga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
8 septembrie 2025
23:20
Tunisia s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale cu un gol marcat în ultima secundă # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026, scrie news.ro. Articolul Tunisia s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale cu un gol marcat în ultima secundă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Meciul Cipru-România: Marius Marin – Noi avem patru finale de jucat şi vrem să le câştigăm pe toate # Ziarul de Iasi
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, şi Marius Marin, mijlocaşul naţionalei, ştiu că meciul cu Cipru va fi unul greu, dar jucătorii vor să şteargă amintirea partidei cu Canada printr-o victorie la Nicosia, scrie news.ro. Articolul Meciul Cipru-România: Marius Marin – Noi avem patru finale de jucat şi vrem să le câştigăm pe toate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
19:20
Preotul ieșean Dorel Burduja: „El (n.r.-divorțul) reprezintă o înțelegere profund greșită a iubirii” # Ziarul de Iasi
Divorțul, un fenomen tot mai des întâlnit în societatea contemporană, are cauze multiple: de la slăbiciuni personale până la contextul social și economic. Părintele Dorel Burduja, paroh al Bisericii din Piciorul Lupului, a vorbit despre motivele care duc la destrămarea familiilor de astăzi, din perspectiva sa pastorală și duhovnicească. Articolul Preotul ieșean Dorel Burduja: „El (n.r.-divorțul) reprezintă o înțelegere profund greșită a iubirii” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Carlos Alcaraz, câştigător al celui de-al şaselea turneu de Grand Slam la US Open, revine pe locul 1 mondial, devansându-l pe marele său rival Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi păstreze titlul la New York, potrivit clasamentului ATP publicat luni, scrie news.ro. Articolul Carlos Alcaraz este noul lider ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
ALCOOLUL UCIDE | Iașul deține recordul național la alcoolemie. Explicații medicale: cum pot rezista unii oameni la valori ce ucid și un hipopotam, iar alții „cad” la două pahare # Ziarul de Iasi
Iașul deține recordul la consum de alcool în țară, potrivit cifrelor prelucrate în timp de medicii de la UPU „Sfântul Spiridon”, cel mai mare spital din Moldova. De-a lungul timpului, aici s-au înregistrat două recorduri naționale. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Iașul deține recordul național la alcoolemie. Explicații medicale: cum pot rezista unii oameni la valori ce ucid și un hipopotam, iar alții „cad” la două pahare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
„Accidentare” atipică de fotbalist: Haaland s-a lovit de uşa autocarului naţionalei Norvegiei. A avut nevoie de trei copci # Ziarul de Iasi
Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii. Rănit la buză şi la partea inferioară a feţei, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de copci, scrie news.ro. Articolul „Accidentare” atipică de fotbalist: Haaland s-a lovit de uşa autocarului naţionalei Norvegiei. A avut nevoie de trei copci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Rețetă pentru a evita o amendă pentru depășirea vitezi legale. „O eroare de măsurare s-ar fi putut datora interferenței unui alt autoturism” # Ziarul de Iasi
Dacă aveți de gând să depășiți viteza legală, țineți-vă de coada cuiva. Un șofer a scăpat de amenda aplicată de polițiști pentru că judecătorii nu au fost convinși că și el depășise viteza legală, la fel ca șoferul din fața lui. Articolul Rețetă pentru a evita o amendă pentru depășirea vitezi legale. „O eroare de măsurare s-ar fi putut datora interferenței unui alt autoturism” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
US Open: Carlos Alcaraz a câştigat titlul de la Flushing Meadows învingându-l pe Sinner # Ziarul de Iasi
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik Sinner. Articolul US Open: Carlos Alcaraz a câştigat titlul de la Flushing Meadows învingându-l pe Sinner apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus duminică pe circuitul de la Monza, câştigând Marele Premiu al Italiei la Formula 1. Articolul F1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Prima zi de şcoală fără festivităţi? „Un pas spre normalitate”, spune Liliana Romaniuc, fostă șefă a IȘJ Iași # Ziarul de Iasi
Fosta şefă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Liliana Romaniuc, consideră că renunţarea la festivităţile din prima zi de şcoală ar fi un gest de normalitate. În opinia sa, ceremoniile fastuoase nu aduc niciun beneficiu real elevilor, profesorilor sau părinţilor, fiind mai degrabă un spectacol formal care se uită repede. Articolul Prima zi de şcoală fără festivităţi? „Un pas spre normalitate”, spune Liliana Romaniuc, fostă șefă a IȘJ Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Echipajele României au obţinut încă două medalii de aur la Campionatele Europene Under23 de la Racice, Cehia. De asemenea, sportivii români au câştigat un argint şi un bronz. Articolul Canotaj: Încă două medalii de aur pentru România la CE Under23 de la Racice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Aveți instalație pe gaz la mașină? Rezervorul de GPL poate fi „bombă cu ceas” dacă nu e schimbat la timp. Ce spun inspectorii RAR # Ziarul de Iasi
Mii de șoferi din România aleg mașinile cu instalații GPL (gaz petrolier lichefiat) pentru a economisi bani. Prețul unui litru de GPL este la jumătate față de cel al benzinei, însă, deși economiile sunt tentante, șoferii trebuie să țină cont neapărat de termenul de expirare al rezervorului. Articolul Aveți instalație pe gaz la mașină? Rezervorul de GPL poate fi „bombă cu ceas” dacă nu e schimbat la timp. Ce spun inspectorii RAR apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Școlile își deschid astăzi porțile pentru un nou an pe fondul boicotului anunțat de sindicate # Ziarul de Iasi
Deschiderea noului an școlar are loc astăzi la Iași, unde zeci de mii de elevi și preșcolari pășesc din nou în bănci, cu emoția primei zile. Articolul Școlile își deschid astăzi porțile pentru un nou an pe fondul boicotului anunțat de sindicate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Detalii terifiante de la accidentul de vineri seară de la Scânteia. O familie întreagă a fost afectată # Ziarul de Iasi
Accidentul de vineri seară, petrecut între Grajduri și Scânteia, a îngrozit comunitatea din Scânteia. O autoutilitară s-a izbit violent de o căruță nesemnalizată, plină cu oameni care se întorceau de la stână. Impactul a fost devastator: doi bărbați și-au pierdut viața pe loc, iar ceilalți doi ocupanți au trăit clipe de coșmar. Articolul Detalii terifiante de la accidentul de vineri seară de la Scânteia. O familie întreagă a fost afectată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Contestație respinsă: CNIR poate deschide ofertele pentru tronsonul Golăiești – Pod Ungheni, parte din A8 # Ziarul de Iasi
Ofertele pentru construirea celui mai mic sector din autostrada A8 vor fi deschise săptămâna viitoare. O contestație depusă în timpul licitației a fost respinsă. Articolul Contestație respinsă: CNIR poate deschide ofertele pentru tronsonul Golăiești – Pod Ungheni, parte din A8 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Din culisele schimbării prefectului de Iași: cine va prelua conducerea Prefecturii și ce rol au avut primarii în această mutare? # Ziarul de Iasi
Iașul va avea un nou prefect în perioada următoare. Luciana Antoci ar urma să fie numită consilier de stat în cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan. Articolul Din culisele schimbării prefectului de Iași: cine va prelua conducerea Prefecturii și ce rol au avut primarii în această mutare? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași: grupul turcesc CCN, declarat câștigător și în instanță. O afacere de 1,7 miliarde # Ziarul de Iasi
Litigiul din jurul construirii Spitalului Regional de Urgență (SRU) Iași a fost clarificat de judecătorii bucureșteni. Grupul turcesc CCN rămâne câștigător al licitației de execuție: contractul are o valoare de 1,7 miliarde de lei. Articolul Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași: grupul turcesc CCN, declarat câștigător și în instanță. O afacere de 1,7 miliarde apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un ieșean s-a ales cu o condamnare mai mică tocmai datorită cuscrilor pe care i-a atacat cu un cuțit # Ziarul de Iasi
După ce și-a atacat cuscrii cu un cuțit, un ieșean a scăpat de o parte din pedeapsă tocmai grație acestora. Cei doi și-au retras plângerile și chiar au dat declarații în favoarea agresorului. Judecătorii au remarcat că victimele țineau să-și scoată ruda prin alianță basma curată și le-au acceptat jocul. Au micșorat pedeapsa agresorului, mai ales că acesta a achitat daunele civile până la judecarea apelului. El va petrece totuși mai bine de cinci ani după gratii. Articolul Un ieșean s-a ales cu o condamnare mai mică tocmai datorită cuscrilor pe care i-a atacat cu un cuțit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
O șoferiță din Iași amendată degeaba de polițiști le-a venit de hac agenților. „Un dubiu rezonabil” # Ziarul de Iasi
O patrulă de polițiști nu a ratat ocazia de a aplica o amendă degeaba. Polițiștii nu s-au putut abține să nu sancționeze o șoferiță pentru că nu le-ar fi acordat prioritate. Incidentul s-a petrecut anul trecut, în noaptea de Înviere, după calendarul ortodox. Articolul O șoferiță din Iași amendată degeaba de polițiști le-a venit de hac agenților. „Un dubiu rezonabil” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Tot mai mulți polițiști reclamați de șoferi. Ce a pățit un polițist care a filmat o urmărire în trafic cu telefonul și a trimis filmarea pe un grup de WhatsApp # Ziarul de Iasi
Tot mai mulți șoferi care consideră că datele le-au fost folosite abuziv de către polițiști încep să facă plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Dacă sunteți opriți de polițiști în trafic sau legitimați pe stradă, trebuie să știți că datele personale sunt protejate de lege. Articolul Tot mai mulți polițiști reclamați de șoferi. Ce a pățit un polițist care a filmat o urmărire în trafic cu telefonul și a trimis filmarea pe un grup de WhatsApp apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Procurorii ieșeni vor să pună mâna pe cântarul digital al unui ieșean. Pretenția lor a fost respinsă în primă instanță # Ziarul de Iasi
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal țin cu tot dinadinsul să pună mâna pe cântarul digital al unui ieșean. Instrumentul a devenit obiect de dispută în instanță după ce a fost folosit pentru cântărirea unor droguri. Articolul Procurorii ieșeni vor să pună mâna pe cântarul digital al unui ieșean. Pretenția lor a fost respinsă în primă instanță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un ieșean care a fost judecat pentru tentativă de omor și achitat a dat statul în judecată din cauză că iubita l-a părăsit, iar sătenii îl privesc chiorâș # Ziarul de Iasi
Judecat pentru tentativă la omor și achitat, un ieșean contraatacă. El a dat în judecată statul și pe procurorii care i-au întocmit dosarul, cerând daune. A fost arestat timp de aproape două luni, iubita l-a părăsit, iar consătenii îl privesc chiorâș. În plus, numai pentru avocatul care i-a asigurat apărarea a cheltuit 37.000 lei. Articolul Un ieșean care a fost judecat pentru tentativă de omor și achitat a dat statul în judecată din cauză că iubita l-a părăsit, iar sătenii îl privesc chiorâș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Revoltă în PNL Iași | Un cunoscut primar din județ îl contestă pe șeful filialei: „Transmite mesaje false!” # Ziarul de Iasi
Primarul comunei Ciortești, Alina Apostol (PNL), a criticat dur actuala conducere a PNL Iași. Articolul Revoltă în PNL Iași | Un cunoscut primar din județ îl contestă pe șeful filialei: „Transmite mesaje false!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un medic din Iași, adept al teoriilor conspiraționiste anticovid, implicat într-un scandal care a ajuns pe masa ministrului Sănătății # Ziarul de Iasi
Un eveniment medical organizat sâmbătă la Brașov, sub titlul „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, a declanșat un val de reacții dure din partea autorităților și a comunității medicale. Au luat cuvântul mai mulți medici din spitale publice și clinici private, printre care și un medic ieșean, care au promovat teorii conspiraționiste și anti-vaccin, stârnind indignare și promisiuni de sancțiuni. Articolul Un medic din Iași, adept al teoriilor conspiraționiste anticovid, implicat într-un scandal care a ajuns pe masa ministrului Sănătății apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
O substanță toxică din gelurile de unghii folosită și la Iași, interzisă în Uniunea Europeană. Care sunt riscurile? # Ziarul de Iasi
Medicii atrag atenția femeilor care folosesc geluri sau ojă semipermanentă să fie atente la substanța TPO, utilizată pentru uscarea acestora sub lumina UV sau LED. TPO a fost interzisă în Uniunea Europeană, iar până pe 1 septembrie toate produsele care o conțin trebuiau retrase de pe piață, inclusiv cele neexpirate. Recent, ingredientul a fost clasificat ca fiind periculos pentru reproducere, devenind dăunător în cazul utilizării repetate și în concentrații mari. Articolul O substanță toxică din gelurile de unghii folosită și la Iași, interzisă în Uniunea Europeană. Care sunt riscurile? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Împăduririle pierd teren: Reducerea finanțării lasă sute de proiecte în aer, inclusiv din Iași # Ziarul de Iasi
Programul de împăduriri prin PNRR riscă să lase fără finanțare sute de proiecte, după reducerea țintei la 15.000 ha, deși există cereri eligibile pentru peste 30.000 ha. Asociația „100% pentru Mediu” solicită verificări urgente din partea Corpului de Control al Primului Ministru. Articolul Împăduririle pierd teren: Reducerea finanțării lasă sute de proiecte în aer, inclusiv din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
În orașele mari, pe străzi sau în adăposturi improvizate, viețile persoanelor fără adăpost se desfășoară într-un decor al excluziunii și al uitării sociale. De la traume psihice nerezolvate, la prețuri inaccesibile la locuințe și lipsa unor servicii sociale adecvate, acești oameni trăiesc la limita supraviețuirii, în condiții ce pun în pericol demnitatea și sănătatea lor. Fenomenul lor nu este doar o problemă individuală, ci o reflecție dureroasă a inegalităților și vulnerabilităților din societatea contemporană. Articolul Oamenii fără adăpost – rana deschisă a orașului modern apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
În anul școlar 2025-2026, Compania de Transport Public (CTP) își va relua programul normal, cu toate mijloacele de transport disponibile, după cum a anunțat Primăria Municipiului Iași. Articolul Transport dedicat elevilor: 21 de curse speciale, la Iași, de pe 8 septembrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.