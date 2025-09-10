Ploaie de absențe la Politehnica înaintea meciului de la Afumați
Ziarul de Iasi, 10 septembrie 2025 03:40
Politehnica Iași pregătește în aceste zile meciul de sâmbătă, de la Afumați, din etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal. Disputa cu gruparea ilfoveană va avea loc sâmbătă, de la ora 13:30, în direct pe principalele canale TV de sport din România. Articolul Ploaie de absențe la Politehnica înaintea meciului de la Afumați apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
04:20
Trei consilieri personali ai șefilor CJ sunt și consilieri județeni. Ce avertisment a transmis ANI # Ziarul de Iasi
Inspectorii de integritate nu văd o problemă de incompatibilitate, dar nu exclud conflictele de interese. Cei trei dubli consilieri nu se văd nici ei călcând pe bec. Articolul Trei consilieri personali ai șefilor CJ sunt și consilieri județeni. Ce avertisment a transmis ANI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
EXCLUSIV Cinci candidați pentru postul de manager al Operei Naționale din Iași. Un violonist, un fost consilier artistic, doi soliști și un fost director de Filarmonică # Ziarul de Iasi
Opera Națională Română din Iași, care a născut nenumărate controverse de-a lungul anilor, revine în lumina reflectoarelor la nivel național cu o speță aproape unică în România: vor fi cel puțin cinci candidați pentru postul de manager, scos la concurs de Ministerul Culturii. „Ziarul de Iași” vă prezintă lista acestora: muzicieni de renume, dar și foști manageri cu un trecut zbuciumat. Articolul EXCLUSIV Cinci candidați pentru postul de manager al Operei Naționale din Iași. Un violonist, un fost consilier artistic, doi soliști și un fost director de Filarmonică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum o oră
03:50
Ceață în învățământul ieșean: boicotul orelor, între intenție și realitate. Majoritatea profesorilor au predat normal # Ziarul de Iasi
Boicotează sau nu profesorii ieșeni orele? Potrivit datelor furnizate de USLIP Iași, mai mult de jumătate dintre dasacălii care au semnat tabelele de participare la boicot au declarat că se vor alătura inițiativei, însă raportat la numărul total de cadre didactice din județ procentul scade la 20%. Articolul Ceață în învățământul ieșean: boicotul orelor, între intenție și realitate. Majoritatea profesorilor au predat normal apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Liderul francez mai are ceva timp până la sfârșitul celui de-al doilea mandat, dar în acest moment pare greu de întrevăzut un scenariu care să-i permită să învingă gândirea magică și să-și impună reformele. Poate cel mult spera ca aliații săi din partidele centriste să mențină aceste teme – inclusiv pe cea foarte corozivă a pensiilor – pe agenda politică în următorii ani. Articolul Criză guvernamentală în Franța apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Politehnica Iași pregătește în aceste zile meciul de sâmbătă, de la Afumați, din etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal. Disputa cu gruparea ilfoveană va avea loc sâmbătă, de la ora 13:30, în direct pe principalele canale TV de sport din România. Articolul Ploaie de absențe la Politehnica înaintea meciului de la Afumați apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Marșul Vieții la Iași: comemorare și mesaj împotriva extremismului – GALERIE FOTO/VIDEO # Ziarul de Iasi
Zeci de membri ai comunității evreiești din țară și din străinătate au participat ieri, la Iași, la „Marșul Vieții”, un proiect inițiat de rabinul Josef Wasserman. Întâlnirea a început la ora 08.30, la Centrul de Cartier Păcurari, de unde participanții, mulți dintre ei tineri, purtând steaguri ale României și Israelului, au pornit în procesiune către Cimitirul Evreiesc. Articolul Marșul Vieții la Iași: comemorare și mesaj împotriva extremismului – GALERIE FOTO/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Polițistul care vorbește prin semne: Emanuel, sprijin pentru călătorii cu deficiențe de auz din Iași # Ziarul de Iasi
Poliția Română este adesea asociată cu ordine, disciplină și aplicarea fermă a legii. Dar, dincolo de uniformă și proceduri, există oameni care aduc un plus de empatie și apropiere față de cetățeni. Articolul Polițistul care vorbește prin semne: Emanuel, sprijin pentru călătorii cu deficiențe de auz din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
PIB-ul Iașului este mult peste media regiunii, dar încă sub cea națională. Ne desparte 1.100 de euro de fruntea economiilor naționale # Ziarul de Iasi
Iașul trage în sus economia regiunii Nord-Est, având un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor cu 40% peste media regională, ocupând locul 13 la nivel național. Totuși, diferența față de marile centre economice ale țării rămâne mare. Dacă ar avea o creștere de aproximativ 17% a PIB-ului/locuitor, Iașul ar putea ajunge în Top 10 în următorii ani. Articolul PIB-ul Iașului este mult peste media regiunii, dar încă sub cea națională. Ne desparte 1.100 de euro de fruntea economiilor naționale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Dispută între doi părinți divorțați ajunsă până la CEDO pentru educația copilului: tatăl vrea „Paradis”, mama alege „Varlaam Mitropolitul” # Ziarul de Iasi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului este chemată să decidă ce școală va urma un adolescent ieșean. Părinții s-au despărțit, copilul a rămas la mamă, autoritatea părintească fiind exercitată în comun. Tatăl vrea să mute copilul la altă școală decât cea urmată până acum. Două instanțe ieșene s-au pronunțat deja, dar numai pe latura civilă a speței, după ce l-au întrebat și pe băiat ce vrea. Lucrurile nu sunt însă așa de simple, iar aici va trebui să intervină CEDO. Articolul Dispută între doi părinți divorțați ajunsă până la CEDO pentru educația copilului: tatăl vrea „Paradis”, mama alege „Varlaam Mitropolitul” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:20
Educația nu se face din statistici, nici din satisfacții comparative. Se face din respect pentru copii, din investiție în profesori și din cultivarea lecturii. Când vom înțelege asta, poate că nu va mai fi nevoie să așteptăm ca alții să cadă pentru a părea noi mai înalți. Succes în noul an școlar! Articolul Din urmă, dar cu stil: Cum trecem în față stând pe loc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
În weekend a început la Iași cea de-a XI-a ediție a „Marșului Vieții”, care marchează 84 de ani de la Pogromul din 1941. O tragedie care a început la fel – cu struți care s-au metamorfozat în politiceni/ profesori universitari și au furat nume de oameni: Cristina, Marius, Silviu, Ciprian... Articolul Despre struți deghizați în oameni sau cum a ajuns AUR Iași un cuib de lași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0, notează news.ro. Articolul Dominată autoritar de Cipru, România scoate un punct norocos la Nicosia (2-2) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Începutul consemnărilor de astăzi este al adevărului cu avers și revers: organizatorii Festivalului Internațional „George Enescu” au păstrat, mai ales după 1989, statutul de eveniment și prin capodoperele reținute de istoria muzicii, prin valoarea superlativă a interpreților din țară, din lume. Articolul Monumente ale componisticii și interpretării: Beethoven – Șostakovici apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Proiecție specială la Cinema Ateneu: „O familie aproape perfectă”, urmată de o dezbatere despre dinamica relațiilor de familie # Ziarul de Iasi
Cinema Ateneu Iași va găzdui proiecția specială a documentarului „O familie aproape perfectă”, în regia lui Tudor Platon. Evenimentul organizat pe data de 13 septembrie, de la ora 18.00, va fi urmat de o discuție cu Roxana Postolache, psihoterapeut, și Dan Lungu, scriitor și profesor de sociologie. Articolul Proiecție specială la Cinema Ateneu: „O familie aproape perfectă”, urmată de o dezbatere despre dinamica relațiilor de familie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
USV Iași, prima universitate care își deschide porțile. Studenții se cazează începând de joi # Ziarul de Iasi
Noul an universitar la Iași va începe cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV), care devine astfel prima instituție de învățământ superior din oraș ce dă startul cursurilor pe 15 septembrie 2025. În timp ce alte universități își vor deschide porțile mai târziu, USV marchează începutul unui nou capitol academic mai devreme, printr-o ceremonie festivă organizată în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, de la ora 11:00. Articolul USV Iași, prima universitate care își deschide porțile. Studenții se cazează începând de joi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Un hoț din Iași specializat pe furtunuri de hidrant le-a dat ceva bătăi de cap judecătorilor # Ziarul de Iasi
Judecătorii ieșeni n-au știut cum să procedeze cu cel mai original hoț din ultima vreme. Acesta a comis mai multe spargeri, furând de fiecare dată același lucru: furtunuri de hidrant. Articolul Un hoț din Iași specializat pe furtunuri de hidrant le-a dat ceva bătăi de cap judecătorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Urmărire ca-n filme pe ulițele Todireștiului: tânăr de 18 ani prins la volan fără permis, ITP și mașina neasigurată # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 18 ani din Todirești a fost protagonistul unei urmăriri ca-n filme, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Mașina sa a fost blocată la circa un kilometru distanță, iar verificările au scos la iveală că nu avea permis de conducere și se afla la volanul unui autoturism cu inspecția tehnică periodică expirată și fără asigurare RCA. Articolul Urmărire ca-n filme pe ulițele Todireștiului: tânăr de 18 ani prins la volan fără permis, ITP și mașina neasigurată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
23:20
Echipa naţională a Armeniei a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Irlandei, în grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. În grupa D, Azerbaidjan şi Ucraina au terminat la egalitate, 1-1. Articolul Cupa Mondială 2026 – calificări: Surprize la Erevan şi Baku apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
22:20
Fostul antrenor al echipei Tottenham, Ange Postecoglou, a preluat conducerea tehnică a formaţiei Nottingham Forest # Ziarul de Iasi
Antrenorul australian Ange Postecoglou (60 de ani) a fost numit la conducerea echipei Nottingham Forest, în locul portughezului Nuno Espirito Santo, demis în noaptea de luni spre marţi, scrie news.ro. Articolul Fostul antrenor al echipei Tottenham, Ange Postecoglou, a preluat conducerea tehnică a formaţiei Nottingham Forest apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
20:20
Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie # Ziarul de Iasi
Cupa Mondială din 2026 ar putea fi ultima din America de Nord fără o adaptare urgentă la schimbările climatice, potrivit unui nou studiu care evidenţiază ameninţările meteorologice extreme, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Cupa Mondială din 2026: Căldura extremă reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare pentru competiţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Patru ani de libertate: costul plătit de un ieșean pentru două lănțișoare de aur smulse de la gâtul unor femei în mijlocul străzii # Ziarul de Iasi
Un ieșean va plăti cu patru ani de libertate două lănțișoare de aur pe care le-a smuls de la gâtul unor femei. Articolul Patru ani de libertate: costul plătit de un ieșean pentru două lănțișoare de aur smulse de la gâtul unor femei în mijlocul străzii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
„Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al echipei Valencia se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă # Ziarul de Iasi
Portarul Jaume Doménech, liber de contract după expirarea contractului cu Valencia în această vară, a decis să pună capăt carierei sale, la 34 de ani, din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale, scrie news.ro. Articolul „Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al echipei Valencia se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Mai multe explozii la Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas # Ziarul de Iasi
Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care s-ar afla la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, scrie news.ro. Articolul Mai multe explozii la Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
Răzvan Constantinescu, conspiraționistul cu diplomă de medic, va fi cercetat disciplinar din nou de Colegiul Medicilor, după participarea la conferințele anti-COVID # Ziarul de Iasi
Colegiul Medicilor din Iași va deschide o nouă cercetare disciplinară împotriva medicului conspiraționist din Iași, Răzvan Constantinescu, gastroenterolog, care încă profesează în cadrul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon”. Decizia vine după participarea acestuia la conferința „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, unde s-au răspândit mesaje false cu privire la vaccinarea COVID-19 și la diferite afecțiuni pe care le-ar suferi oamenii care s-au imunizat în perioada pandemiei. Articolul Răzvan Constantinescu, conspiraționistul cu diplomă de medic, va fi cercetat disciplinar din nou de Colegiul Medicilor, după participarea la conferințele anti-COVID apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Autostrada A8: de la Ministerul Transporturilor se vede bine. În realitate, lucrările merg în ritm de melc # Ziarul de Iasi
Lucrările la A8 abia se mișcă, atât pe cele două șantiere deschise, cât și în procedurile de licitație. Articolul Autostrada A8: de la Ministerul Transporturilor se vede bine. În realitate, lucrările merg în ritm de melc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Fotbal: Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026 # Ziarul de Iasi
Naţionala României întâlneşte, marţi, de la ora 21:45, selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Articolul Fotbal: Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Odată cu începerea noului an școlar, Iașul a fost paralizat de aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. Străzile principale au devenit aproape impracticabile, iar șoferii au rămas captivi în coloane interminabile. Articolul VIDEO Primele zile de școală sufocă traficul din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Misterul din jurul accidentului cu doi morți de la Scânteia se risipește. Pe cine consideră polițiștii vinovat de producerea lui # Ziarul de Iasi
Polițiștii care au făcut cercetări în privința accidentului grav de la Scânteia cred că a fost vorba de o culpă comună: șoferul autoutilitarei care a lovit frontal căruța plină cu oameni se angajase într-o depășire ce s-a prelungit pe linia continuă, iar de cealaltă parte căruțașul nu semnalizase prezența atelajului pe drum. De altfel, legal, căruța avea voie să circule pe drumul județean care face legătura între Scânteia și Grajduri. Căruțele au accesul interzis pe drumurile naționale și autostrăzi. Articolul Misterul din jurul accidentului cu doi morți de la Scânteia se risipește. Pe cine consideră polițiștii vinovat de producerea lui apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Începutul anului școlar la „Negruzzi” a fost marcat de parada uniformelor, cor și majorete. „Nu uitați niciodată secretul victoriei” # Ziarul de Iasi
Clopoțelul a sunat din nou la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, marcând începutul unui nou an școlar. Pe terenul de sport, atmosfera s-a umplut treptat de voci, emoții și zâmbete, pe măsură ce elevii s-au adunat pentru festivitatea de deschidere. Cei mai mici dintre elevi, de la clasele a V-a și a IX-a, au pășit cu timiditate și curiozitate în comunitatea colegiului, în timp ce absolvenții de clasa a XII-a au privit momentul cu o emoție aparte, conștienți că pentru ei începe ultimul an în această școală de prestigiu. Articolul Începutul anului școlar la „Negruzzi” a fost marcat de parada uniformelor, cor și majorete. „Nu uitați niciodată secretul victoriei” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Un bătrân de 87 de ani din Iași, acuzat că a vândut un teren de două ori. Ce a decis instanța # Ziarul de Iasi
Un ieșean reclamă faptul că un bătrân de 87 de ani l-ar fi înșelat la vânzarea unui teren. Bătrânul îi promisese că-i va vinde terenul, încasând și banii, înainte de încheierea contractului. Ulterior, a vândut însă același teren altuia. Judecătoria a anulat contractul, dar procesul se află abia la început, prima decizie putând fi „întoarsă” de Tribunal. Articolul Un bătrân de 87 de ani din Iași, acuzat că a vândut un teren de două ori. Ce a decis instanța apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Singurele echipe de fotbal ieșene care participă în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, Politehnica Iași și ACS USV Iași, s-au confruntat luni după amiază într-un meci amical. Articolul Crema fotbalului ieșean s-a etalat luni seară în Copou. Goluri multe, fotbal puțin apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Parc fotovoltaic de 40 milioane lei la CET Holboca: a fost lansată licitația de execuție # Ziarul de Iasi
Proiectul realizării unui parc fotovoltaic la CET Holboca intră în linie dreaptă. Primăria Iași a lansat licitația aferentă primei etape de execuție: 40 milioane lei pentru 14.000 de panouri solare și amenajările aferente. Articolul Parc fotovoltaic de 40 milioane lei la CET Holboca: a fost lansată licitația de execuție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
40 UNDER 40 | Povestea tânărului antreprenor Bogdan Puiu, fondatorul studioului culinar Soft&Grace din Iași. În copilărie visa să devină primar sau regizor # Ziarul de Iasi
La 26 de ani, Bogdan Puiu, fondatorul Soft & Grace din Iași, nu visa la o carieră în bucătărie și nici nu își imagina că va construi un business care astăzi atrage mii de copii, adulți și companii. Era absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași, specializarea Marketing și Comunicare în Afaceri, și lucra în departamentul de marketing al Antibiotice Iași. Însă, pe măsură ce lucra între campanii și planuri strategice, a descoperit atunci că adevărata lui pasiune era gătitul. Articolul 40 UNDER 40 | Povestea tânărului antreprenor Bogdan Puiu, fondatorul studioului culinar Soft&Grace din Iași. În copilărie visa să devină primar sau regizor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Cum să faci milioane cu o mână de angajați și câteva mașini? O afacere de care multă lume se ferește # Ziarul de Iasi
Un business cu marje de profit uriașe, echipe restrânse și cerere constantă – dar în care puțini au curajul să intre, au generat anul trecut, în județul Iași, o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de lei. Articolul Cum să faci milioane cu o mână de angajați și câteva mașini? O afacere de care multă lume se ferește apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cât timp politicienii aflați la pârghiile puterii nu s-au rodat și beneficiază de o cotă de încredere acceptabilă îi menții la putere. Dar dacă lucrurile încep să scârțâie, îi scoți din buzunar pe cei ce se află în opoziție și îi trimiți la atac. Articolul Buzunarele puterii și ale vântului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Avem un vaccin eficient împotriva unui cancer agresiv. Hai să nu ne mai tratăm cu rostopască și „gheara dracului” # Ziarul de Iasi
Nu lăsați zvonurile să vă decidă viitorul. Vaccinarea nu este doar o injecție. Este o investiție în sănătate. Dacă vă încadrați în categoria de vârstă, mergeți și vaccinați-vă. Dacă aveți în familie adolescenți sau tineri, încurajați-i să facă acest pas, mai ales că pentru ei este gratuit. HPV nu e o glumă, este o realitate medicală pe care o putem schimba. Articolul Avem un vaccin eficient împotriva unui cancer agresiv. Hai să nu ne mai tratăm cu rostopască și „gheara dracului” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cursă în doi pentru construirea trotuarelor în Rediu. Primăria vrea să asfalteze drumul Păcurari-Breazu în patru luni # Ziarul de Iasi
La licitația lansată de primăria locală s-au înscris doi concurenți. Între timp, Direcția drumurilor județene urmează să anunțe câștigătorul contractului de modernizare a unei străzi importante din comună. Articolul Cursă în doi pentru construirea trotuarelor în Rediu. Primăria vrea să asfalteze drumul Păcurari-Breazu în patru luni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Șomerii din Iași: majoritatea sunt bărbați, cu studii gimnaziale și din mediul rural # Ziarul de Iasi
Județul Iași a înregistrat o rată a șomajului de 3,42%, cu aproape 9.500 de persoane fără loc de muncă. Majoritatea sunt bărbați și provin din mediul rural. Comparativ cu media națională de 5,8%, Iașul se menține într-o zonă de stabilitate moderată. Articolul Șomerii din Iași: majoritatea sunt bărbați, cu studii gimnaziale și din mediul rural apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Primăria Iași așteaptă solicitări de înscriere în forul care va aviza bugetul anual al orașului # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a demarat procesul de organizare a Consiliului de Dialog Economic. Articolul Primăria Iași așteaptă solicitări de înscriere în forul care va aviza bugetul anual al orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Prima zi de școală la Iași: între festivități pline de trăiri și sindicaliști care au protestat în Capitală # Ziarul de Iasi
Cu bune și mai puțin bune, ieri, în zi de sărbătoare, a început școala. Dacă în unele unități profesorii au renunțat la festivități, ca formă de protest față de măsurile de austeritate, în mare parte, atmosfera primei zile a fost una festivă și plină de trăiri. Articolul Prima zi de școală la Iași: între festivități pline de trăiri și sindicaliști care au protestat în Capitală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Superliga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj # Ziarul de Iasi
FC Universitatea Cluj şi CFR au ajuns la o înţelegere privind transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la echipa „studenţilor". Articolul Superliga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
8 septembrie 2025
23:20
Tunisia s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale cu un gol marcat în ultima secundă # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, echipa naţională din Guineea Ecuatorială, cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă. Tunisia s-a calificat astfel la turneul final al Cupei Mondiale 2026, scrie news.ro. Articolul Tunisia s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale cu un gol marcat în ultima secundă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Meciul Cipru-România: Marius Marin – Noi avem patru finale de jucat şi vrem să le câştigăm pe toate # Ziarul de Iasi
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, şi Marius Marin, mijlocaşul naţionalei, ştiu că meciul cu Cipru va fi unul greu, dar jucătorii vor să şteargă amintirea partidei cu Canada printr-o victorie la Nicosia, scrie news.ro. Articolul Meciul Cipru-România: Marius Marin – Noi avem patru finale de jucat şi vrem să le câştigăm pe toate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Preotul ieșean Dorel Burduja: „El (n.r.-divorțul) reprezintă o înțelegere profund greșită a iubirii” # Ziarul de Iasi
Divorțul, un fenomen tot mai des întâlnit în societatea contemporană, are cauze multiple: de la slăbiciuni personale până la contextul social și economic. Părintele Dorel Burduja, paroh al Bisericii din Piciorul Lupului, a vorbit despre motivele care duc la destrămarea familiilor de astăzi, din perspectiva sa pastorală și duhovnicească. Articolul Preotul ieșean Dorel Burduja: „El (n.r.-divorțul) reprezintă o înțelegere profund greșită a iubirii” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Carlos Alcaraz, câştigător al celui de-al şaselea turneu de Grand Slam la US Open, revine pe locul 1 mondial, devansându-l pe marele său rival Jannik Sinner, care nu a reuşit să-şi păstreze titlul la New York, potrivit clasamentului ATP publicat luni, scrie news.ro. Articolul Carlos Alcaraz este noul lider ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
ALCOOLUL UCIDE | Iașul deține recordul național la alcoolemie. Explicații medicale: cum pot rezista unii oameni la valori ce ucid și un hipopotam, iar alții „cad” la două pahare # Ziarul de Iasi
Iașul deține recordul la consum de alcool în țară, potrivit cifrelor prelucrate în timp de medicii de la UPU „Sfântul Spiridon”, cel mai mare spital din Moldova. De-a lungul timpului, aici s-au înregistrat două recorduri naționale. Articolul ALCOOLUL UCIDE | Iașul deține recordul național la alcoolemie. Explicații medicale: cum pot rezista unii oameni la valori ce ucid și un hipopotam, iar alții „cad” la două pahare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
„Accidentare” atipică de fotbalist: Haaland s-a lovit de uşa autocarului naţionalei Norvegiei. A avut nevoie de trei copci # Ziarul de Iasi
Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii. Rănit la buză şi la partea inferioară a feţei, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de copci, scrie news.ro. Articolul „Accidentare” atipică de fotbalist: Haaland s-a lovit de uşa autocarului naţionalei Norvegiei. A avut nevoie de trei copci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Rețetă pentru a evita o amendă pentru depășirea vitezi legale. „O eroare de măsurare s-ar fi putut datora interferenței unui alt autoturism” # Ziarul de Iasi
Dacă aveți de gând să depășiți viteza legală, țineți-vă de coada cuiva. Un șofer a scăpat de amenda aplicată de polițiști pentru că judecătorii nu au fost convinși că și el depășise viteza legală, la fel ca șoferul din fața lui. Articolul Rețetă pentru a evita o amendă pentru depășirea vitezi legale. „O eroare de măsurare s-ar fi putut datora interferenței unui alt autoturism” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
US Open: Carlos Alcaraz a câştigat titlul de la Flushing Meadows învingându-l pe Sinner # Ziarul de Iasi
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik Sinner. Articolul US Open: Carlos Alcaraz a câştigat titlul de la Flushing Meadows învingându-l pe Sinner apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus duminică pe circuitul de la Monza, câştigând Marele Premiu al Italiei la Formula 1. Articolul F1: Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Italiei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.