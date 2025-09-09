După ce a ratat transferul la Rapid, Alin Fică se pregătește să semneze: „Acord verbal”

15:50

Fostul mare internațional Dorinel Munteanu (57 de ani) consideră că România are șanse foarte mici să mai prindă unul din primele două locuri în grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. După primele 4 meciuri, România e pe 3 în grupa G, la 6 puncte de Bosnia și la 3 în spatele Austriei, care a jucat doar 3 partide. Dorinel Munteanu a spus că situația din clasament nu ne mai permite să sperăm la unul din primele două locuri. ...