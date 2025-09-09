Nu e glumă! Nervii din Cipru - România l-au dus pe Mircea Lucescu direct în Cartea Recordurilor » Ce s-a întâmplat în prelungiri
Gazeta Sporturilor, 10 septembrie 2025 00:40
La vârsta de 80 de ani, o lună și 11 zile, Mircea Lucescu a devenit cel mai în vârstă om care a primit un cartonaș galben într-un meci oficial, în remiza cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, scor 2-2.„Tricolorii” conduceau cu 2-0 în minutul 18, după „dubla” semnată de Denis Drăguș, însă ciprioții au revenit rapid în joc când Loizos Loizou a redus din diferență în minutul 29. ...
• • •
„Demisia, gata!” » Furie după Cipru - România: „Să le fie rușine! S-au făcut că vorbesc la telefon, ăsta e respectul!” # Gazeta Sporturilor
Suporterii României au fost extrem de nemulțumiți după remiza din Cipru, 2-2, în urma căreia „tricolorii” au rămas doar cu șanse matematice, infime, la câștigarea grupei și calificarea directă la Campionatul Mondial.Reprezentativa României avea nevoie de un succes la Nicosia pentru a rămâne în cărțile calificării, dar a clacat după ce a condus cu 2-0. ...
Canadienii nu sunt suficient de albi, arbitrul meciului cu Bosnia n-a primit atenții, contra ciprioților nu ne-a lăsat „centralul” mai aproape de 20 de metri de poarta adversă.Ai zice că după zeci de ani de carieră, asumarea responsabilității n-ar avea cum să lipsească din bagajul unui antrenor.Cel mai în vârstă selecționer din lume ne demonstrează contrariul. ...
Apostolos Mantzios, selecționerul ciprioților, a reacționat după ce elevii săi au remizat cu România, scor 2-2 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Selecționerul celor din Cipru a punctat faptul că echipa sa nu a început bine partida cu România, dar ulterior consideră că elevii săi au fost mai buni și puteau câștiga. ...
Cu campania compromisă, Horațiu Moldovan s-a concentrat pe „vendettele” personale: „Parcă am omorât pe cineva!” # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan, 27 de ani, portarul României în cele două partide din această lună, a comentat remiza cu Cipru (2-2), dar a vorbit mai mult despre gafa din amicalul contra Canadei, pierdut cu 0-3.Deși nu joacă la Real Oviedo, echipa lui de club, Horațiu Moldovan a fost nu doar convocat, ba chiar titularizat în meciurile României din această acțiune, 0-3 cu Canada într-un meci amical, 2-2 astăzi cu Cipru, într-un duel vital pentru menținerea în cărțile calificării. ...
După remiza cu Cipru, scor 2-2, naționala României mai are șanse put teoretice să prindă locul 1 în grupă. Austria are un meci în minus și 5 puncte în plus, iar etapa viitoare va juca cu San Marino.România are 7 puncte în 5 meciuri. Austria are 12 puncte în 4 etape. Va ajunge la 15 puncte după meciul viitor, cu San Marino. Astfel, cu 3 etape rămase de jucat, austriecii vor avea 8 puncte peste România. ...
Nu e glumă! Nervii din Cipru - România l-au dus pe Mircea Lucescu direct în Cartea Recordurilor » Ce s-a întâmplat în prelungiri
La vârsta de 80 de ani, o lună și 11 zile, Mircea Lucescu a devenit cel mai în vârstă om care a primit un cartonaș galben într-un meci oficial, în remiza cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, scor 2-2.„Tricolorii” conduceau cu 2-0 în minutul 18, după „dubla” semnată de Denis Drăguș, însă ciprioții au revenit rapid în joc când Loizos Loizou a redus din diferență în minutul 29. ...
Denis Drăguș, 26 de ani, autorul unei „duble” în Cipru - România 2-2, nu disperă după rezultatul care a compromis șansele „tricolorilor” la câștigarea grupei. Provocat să spună cât mai crede în calificare, de la 1 la 10, a spus, răspicat, „zece”!Cu „dubla” de la Nicosia, Drăguș a ajuns la borna 7 în tricoul echipei naționale. ...
Absentul-șoc de la națională a intrat în direct după Cipru - România: „Am așteptat convocarea” # Gazeta Sporturilor
Vlad Dragomir, 26 de ani, joacă de 4 ani în Cipru, la Pafos, alături de care a devenit campion și s-a calificat în grupa de Liga Campionilor în acest an. După 2-2 între Cipru și România, a intrat în direct la TV și nu s-a ferit să admită că se aștepta să fie convocat pentru acțiunea din această lună. ...
Incredibil ce vinovați a găsit Mircea Lucescu, după Cipru - România: „Lucrurile au stat în felul ăsta” # Gazeta Sporturilor
Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, a vorbit despre remiza din grupa de preliminarii pentru CM 2026.Selecționerul a găsit mai multe motive pentru care România a fost egalată, deși a condus cu 2-0. A dat vina pe atitudinea jucătorilor, pe fundașii centrali, pe Dennis Man, care putea face 3-0, dar și pe arbitraj. Matej Jug a fost „centralul” partidei. ...
Dacă ai 2-0 în minutul 17 contra Ciprului, trebuie obligatoriu să câștigi! Nicio scuză nu e valabilă!Când te domină o oră și ceva naționala de pe locul 128 mondial, n-ai cum să mai spui nimic despre calificarea la Mondiale. Poate că doar prin barajele generate de Liga Națiunilor ar mai fi speranțe, cele din această grupă preliminară s-au cam risipit. România are doar 7 puncte din 15 posibile, deși a întâlnit de două ori Ciprul și o dată San Marino. ...
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru – România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a intervenit telefonic la GSP Live Special pentru a oferi detalii despre Adrian Șut, jucătorul roș-albaștrilor accidentat în meciul Cipru - România, scor 2-2, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Becali a evitat să îl critice pe Mircea Lucescu, deși a transmis că motive ar exista.Gigi Becali a transmis faptul că piciorul fotbalistului nu s-a umflat, dar resimte o oarecare durere. ...
Basarab Panduru s-a abținut cu greu la adresa lui Mircea Lucescu: „Cum mama naibii am ajuns așa?” # Gazeta Sporturilor
Cipru - România 2-2. Fostul internațional Basarab Panduru s-a abținut cu greu în direct, după eșecul naționalei. Acesta a criticat schimbările făcute de Mircea Lucescu, încercând să nu „se dezlănțuie” la adresa selecționerului.România a ajuns la 7 puncte în 5 meciuri în grupa din preliminarii. Austria are 12 puncte în 4 meciuri. Practic, șanse aproape nule pentru „tricolori” să mai ajungă pe primul loc.Și pentru locul doi 2 nevoie de o minute. ...
Daniel Pancu a dat de pământ cu naționala României după egalul cu Cipru: „Dacă mai dura puțin ne și băteau” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, fost internațional român și fostul selecționer al „tricolorilor” U21, a comentat în termeni duri egalul României cu Cipru, scor 2-2 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 la emisiunea GSP Live Special. Daniel Pancu nu l-a iertat pe Dennis Man pentru ocazia ratată în minutul 41, iar după aceea a comentat în termeni duri prestația României din Nicosia. ...
„Bestia” Haaland n-a avut milă de Postolachi și Rață » Cea mai dură înfrângere din ISTORIA Republicii Moldova, un 11-1 absolut năucitor! # Gazeta Sporturilor
Erling Haaland și compania au impresionat în Norvegia - Moldova, scor 11-1, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Atacantul celor de la Manchester City a contribuit la 6 din cele 11 goluri ale norvegienilor.Cele 11 goluri au propulsat Norvegia pe prima poziție în Grupa din preliminariile Campionatului Mondial, cu maxim de puncte din 5 meciuri. Cea mai drastică înfrângere a celor din Moldova data din martie 2021 în fața danezilor, scor 8-0. ...
CS Dinamo a mai luat un jucător din Superliga » Echipa lui Bratu a anunțat și 5 plecări # Gazeta Sporturilor
Dinu Moldovan, fratele lui Horațiu Moldovan, a fost împrumutat de U Cluj la CS Dinamo. E al treilea jucător din Liga 1 ajuns recent la echipa antrenată de Florin Bratu, după Răzvan Pașcalău și Vlad Morar.Dinu Moldovan nu a fost ultilizat de Sabău la U Cluj în acest start de sezon, fiind a treia variantă de portar, după Lefter și Gertmonas. Nici Pașcalău nu are minute, nefiind în planurile lui Kopic la FC Dinamo. ...
Prezent la GSP Live Special, Daniel Pancu a tras la răspundere un „tricolor” din Cipru - România # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, fostul internațional român și selecționer al României U21, a comentat, în direct la GSP Live Special, prima repriză a duelului Cipru - România din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Fostul selecționer al „tricolorilor” mici s-a arătat mulțumit de repriza reușită de elevii lui Mircea Lucescu, dar a vorbit și despre ocazia uriașă ratată de Dennis Man care putea mări avantajul României. ...
Cipru - România. Ultrașii care susțin echipa națională au aprins din nou materiale pirotehnice pe stadion. De data asta, la Nicosia.Pentru că au fost în grup organizat, în peluza destinată suporterilor români, FRF va fi din nou sancționată. Mai ales că suntem recidiviști și sub atenta supraveghere a forului mondial. ...
Moment comic sub ochii lui Siyabonga Ngezana: ce au pățit celebrii adversari » Africa de Sud, aproape de Mondial # Gazeta Sporturilor
Înainte de Africa de Sud - Nigeria 1-1, meci în care Siyabonga Ngezana a fost integralist, a avut loc un moment comic, cu Moses Simon și Wilfred Ndidi alunecând la ieșirea pe teren.Etapa 8 a calificărilor africane la Campionatul Mondial le-a pus față în față pe Africa de Sud și Nigeria, chiar primele două clasate în grupa C.În tabăra gazdelor a fost integralist Siyabonga Ngezana, fundașul central legitimat la campioana României, FCSB. ...
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Un fotbalist indispensabil NU va putea juca împotriva Austriei # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu a încasat un cartonaș galben în minutul 21 al partidei cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 și va fi suspendat la următorul meci al României, cel cu Austria de pe teren propriu.Nicușor Bancu a încasat cartonașul galben la o fază care nu anunța un pericol prea mare.Mircea Lucescu îl luase în startul acestei acțiuni a naționalei pe Andrei Borza pentru a fi rezerva lui Bancu. ...
Gol superb marcat de Drăguș cu Cipru! Pasă genială a lui Marin + Gestul lui Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul naționalei României, a marcat un gol superb în minutul 18 al partidei cu Cipru, din preliminariile CM 2026. A fost a doua lui reușită, după ce deschisese scorul în minutul 2.În startul meciului, atacantul lui Eyupspor a profitat de o gafă a ciprioților, a rămas singur cu portarul, a driblat și a marcat în poarta goală. Adevărata bijuterie avea să vină în minutul 18.GALERIE FOTO. ...
La Vuelta perturbată din nou de proteste pro-palestiniene îndreptate împotriva echipei Israel-Premier Tech # Gazeta Sporturilor
Etapa a 16-a din Turul Spaniei a fost scurtată cu 8 kilometri din cauza protestelor pro-palestiniene direcționate către echipa Israel-Premier Tech, care au avut loc pe ultima cățărare. Miercurea trecută, etapa a unsprezecea, care se termina la Bilbao, nu a avut un câștigător.Egan Bernal (Ineos) s-a impus în etapa a 16-a a Turului Spaniei, o etapă scurtată cu 8 kilometri din cauza protestelor pro-palestiniene. ...
Vedeta ajunsă la CFR Cluj nu are contract » Cristi Balaj: „El nu primește salariu” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a declarat că Mikael Silvestre, cel care a contribuit la transferurile din acest mercato, nu are contract cu echipa ardeleană.Mikael Silvestre (48 de ani), fostul mare fundaș al lui Manchester United și al naționalei Franței, câștigător al Ligii Campionilor, a ajuns vara aceasta în anturajul lui CFR Cluj. Deși a contribuit la transferurile lui Kourt Zouma și Marcus Coco, Silvestre nu are contract cu ardelenii. ...
După ce a ratat transferul la Rapid, Alin Fică se pregătește să semneze: „Acord verbal” # Gazeta Sporturilor
Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, a transmis că Alin Fică (24 de ani) va semna prelungirea cu echipa din Gruia, după ce transferul la Rapid a picat în finalul perioadei de mercato.CFR Cluj și Rapid aveau un acord pentru transferul lui Alin Fică, mijlocaș central cu două goluri în 16 meciuri în acest sezon, dar jucătorul nu s-a înțeles cu formația din Giulești, astfel că mutarea a picat chiar pe ultima sută de metri a perioadei de mercato. ...
SCM Zalău a anunțat transferul lui Azdren Llullaku, 37 de ani, golgheter al Superligii în sezonul 2016/2017.La 1 septembrie, CS Gloria Bistrița a anunțat despărțirea de atacantul Azdren Llullaku, pe care-l avea legitimat din vara lui 2024. Albanezul a pus umărul la promovarea Bistriței, dar nu a înscris deloc în cele 6 apariții din acest început de sezon.Llullaku nu a rămas multă vreme fără echipă. ...
Anca Todoni (20 de ani, 114 WTA) s-a calificat în optimile de finală la turneul WTA 125 de la San Sebastian (Spania), după ce a trecut de italianca Dalila Spiteri (28 de ani, 356 WTA), cu 1-6, 6-3, 6-2.Anca Todoni este favorita trei în turneul WTA 125 de la San Sebastian și a avut un meci dificil în primul tur. Românca a avut nevoie de două ore și cinci minute pentru a trece de italianca Dalila Spiteri. Todoni a revenit de la 0-1 la seturi și s-a impus cu 1-6, 6-3, 6-2. ...
FC Barcelona a confirmat oficial că primul meci de acasă al echipei din acest sezon, partida din etapa a patra a La Liga împotriva celor de la Valencia, programată duminică, 14 septembrie, se va disputa pe stadionul „Johan Cruyff”, folosit în mod obișnuit de echipa secundă a clubului. Deși arena are o capacitate de doar 6.000 de locuri, sub minimul admis, aceasta va găzdui partida din cauza lipsei autorizației de joc pentru „Spotify Camp Nou”. ...
Apariție total neașteptată la Cipru - România » Fostul patron al campioanei României, pronostic în dialogul cu GSP # Gazeta Sporturilor
Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron al Astrei, și-a făcut apariția la Nicosia, pentru meciul naționalei României cu Cipru. Afaceristul e o apariție extrem de rară în spațiul public în ultimii ani.Cu o oră și jumătate înainte de meciul României cu Cipru, de la Nicosia, din preliminariile Campionatului Mondial, reporterii GSP l-au surprins la stadion pe Ioan Niculae. ...
GSP Live Special la Cipru - România » Mihai Mironică, Raul Rusescu și Daniel Pancu așteaptă o victorie a „tricolorilor” # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine marți, 9 septembrie, ora 21:00, cu prilejul meciului dintre Cipru și România, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe foștii internaționali Raul Rusescu și Daniel Pancu. ...
Debutul lui Kurt Zouma la CFR Cluj se lasă așteptat: „Amatorism! Un fel de vacanță” # Gazeta Sporturilor
Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, susține că sezonul în Arabia Saudită, la Al Orobah, i-a dăunat lui Kurt Zouma, marea lovitură a verii în Superligă. Fundașul francez nu este la un nivel optim din punct de vedere fizic, astfel că debutul lui în Gruia se lasă așteptat.La începutul lui septembrie, CFR Cluj a anunțat cel mai răsunător transfer al ultimilor ani în Superligă. ...
Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo, a anunțat faptul că trupa alb-roșie nu a încetat discuțiile pentru Tomas Ribeiro, o pistă mai veche pentru compartimentul defensiv.Singurul impediment al „câinilor” este faptul că fundașul care a jucat sezonul trecut la Guimaraes așteaptă o ofertă mai bănoasă din zona arabă. ...
România U17, victorie la scor după două meciuri cu 7 goluri primite » Jucătorul lui Real Madrid a fost căpitan # Gazeta Sporturilor
România U17 a câștigat cu Albania U17, scor 3-0, într-un meci din cadrul turneului Syrenka Cup, din Polonia.Cu Edu Corlat, de la Real Madrid, căpitan, România U17 a obținut prima victorie la turneul din Polonia, chiar în ultimul meci. Precedentele două partide au fost pierdute fără drept de apelElevii lui Mircea Diaconescu pierduseră cu Norvegia, scor 1-5, și cu Polonia, scor 0-2. ...
Andrei Borza, accidentat de un fizioterapeut al echipei naționale » Victor Angelescu a povestit totul # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a povestit faptul că Andrei Borza (19 ani), fundașul lateral al giuleștenilor, a fost accidentat de un fizioterapeut al echipei naționale.România va juca împotriva Ciprului în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Partida a fost programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, la Nicosia și va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TV. ...
Jurnalistul cipriot Andreas Odysseos, previziuni alarmante pentru „tricolori”: „Selecționerul Mantzios are un plan, a crescut implicarea ofensivă a jucătorilor” + Pericol dinspre mijlocașul de la UTA: „Noua vedetă!” # Gazeta Sporturilor
Andreas Odysseos e unul dintre cei mai apreciați jurnaliști sportivi din Cipru. Înaintea disputei cu România, el face un preview al jocului de la Nicosia și indică punctele tari și temerile insularilor pentru meciul cu elevii lui Mircea LucescuRomânia va întâlni în această seară la Nicosia o națională a Ciprului pe un drum în progres. ...
Bad boy-ul din tenis lovește din nou! Dat de gol de Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el” # Gazeta Sporturilor
Rusoaica Anna Kalinskaya, 26 de ani, susține că Holger Rune (22) i-a scris „de vreo 10 ori”, înțepându-l pe danez: „Le scrie tuturor, așa că merită asta”.Pentru a doua oară în numai două luni, Holger Rune a fost „deconspirat” de jucătoare importante din circuit. În finalul lui iulie, Veronika Kudermetova, 28 de ani, l-a făcut de rușine pe tenismanul danez, dezvăluind:„Rune mi-a scris recent. I-am spus: «Tinere, probabil sunt cam în vârstă pentru tine. ...
McLaren poate bifa o bornă istorică la Baku: ce trebuie să se întâmple pentru a-și adjudeca titlul la constructori # Gazeta Sporturilor
McLaren își poate asigura al doilea titlu mondial consecutiv la constructori în Formula 1 chiar luna aceasta, la Baku. În sezonul 2025, Oscar Piastri și Lando Norris au înregistrat 12 victorii în 16 curse, iar câștigarea titlului la constructori este doar o chestiune de timp.Marele Premiu al Azerbaidjanului a fost programat în weekend-ul 19-21 septembrie. Cursa este pe 21 septembrie, de la ora 14:00. ...
Israel, atac cu bombă în Qatar » Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit # Gazeta Sporturilor
Scene de război în Doha, capitala Qatarului. Israel i-a atacat cu bombe pe liderii Hamas. Florinel Coman, extrema stânga de la Al Gharafa, se afla într-un hotel din capitala țării în momentul exploziilor.Jucătorul român din campionatul qatarez a resimțit în camera de hotel impactul exploziilor din Doha, după cum a transmis soția lui. Coman a ajuns la Al Gharafa anul trecut, fiind transferat de la FCSB. ...
Fenerbahce a anunțat oficial faptul că succesorul lui Jose Mourinho pe bancă este Domenico Tedesco.Italianul a semnat un contract valabil pe doi ani cu echipa din Istanbul. Campioana României, FCSB, va înfrunta turcii în faza ligii din Europa League în ianuarie 2026.Comunicatul oficial al celor de la Fenerbahce: „Noul nostru antrenor, Domenico Tedesco”Domenico Tedesco„Noul nostru antrenor, Domenico Tedesco.Domenico Tedesco a fost numit antrenor la prima noastră echipă. ...
David Popovici (20 de ani) a făcut un anunț important marți: cvadruplul campion mondial a dezvăluit că va organiza anul viitor „Sprint with the Stars” în România. Campionul olimpic a participat de două ori la Londra la acest eveniment, gândit de Adam Peaty, în care copiii au ocazia să înoate alături de staruri mondiale ale acestui sport. ...
A jucat cu Stanciu în China și vine să-l susțină în Cipru: „Un jucător magic. I-aș oferi jumătate din primele mele!” + Amintiri cu Elias Charalambous: „Mă considera băiatul lui” # Gazeta Sporturilor
Romario Balde, 28 ani, a fost colegul lui Nicolae Stanciu la Wuhan Three Towns. L-a avut antrenor pe Elias Charalambous la Doxa. Yuri Matias a încercat să-l atragă spre CFR Cluj, dar a devenit acum coechipier cu Marius Corbu la Apoel Nicosia. Internaționalul din Guinea Bissau, cu cetățenie portugheză, va fi pe stadion la Cipru – RomâniaO întâlnire neașteptată la Nicosia cu un atacant care are multiple legături cu fotbalul românesc. ...
Stefan Nikolic (35 de ani), fostul atacant de la FCSB, și-a anunțat retragerea din carieră.Dublul campion al României cu FCSB a jucat ultima dată la SCM Zalău, în Liga 3. A rămas liber de contract în iulie, iar acum a anunțat oficial că și-a încheiat cariera de jucător.Stefan Nikolic s-a retras„După 17 ani de activitate profesională în fotbal, a sosit momentul să-mi închei cariera de jucător. ...
Campionul uitat al României dă un verdict amar, înainte de partida cu Cipru: „Desene animate! Nu se mai face sport ca în comunism” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Bobîrnat, fost boxer, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale din Houston, SUA, la categoria 57 kilograme, participant la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, a prefațat duelul dintre România și Cipru, care se va disputa în această seară, la Nicosia, de la ora 21:45.Născut la Iași, este stabilit în Cipru din 2012, reprezentând micuțul stat din Marea Mediterană din anul 2013. În prezent, are o sală de box în Nicosia, unde oferă antrenamente celor dornici. ...
Încă un președinte din Superligă a semnat ca expert PrimaSport! Debutează în această seară # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu, 69 de ani, a fost anunțat drept expert al emisiunilor PrimaSport. Astfel, Universitatea Craiova se înscrie pe lista formațiilor din Superligă cu reprezentant în studioul televiziunii respective, unde apar adesea și conducătorii de la FCSB, Rapid și Dinamo.„Sorin Cârţu, președinte de onoare al clubului Universitatea Craiova, se alătură în calitate de invitat permanent echipei emisiunii Fotbal Show”, se arată într-un comunicat al televiziunii. ...
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Hanganu, 55 de ani, fostul atacant de la Corvinul, Dinamo, Cercle Brugge și FC Național, a dispărut complet din viața publică, oprind inclusiv relaționările cu foștii colegi, presa sau oamenii din cercurile de apropiați. Hanganu a fost golgeterul Diviziei A în 1991, în tricoul Corvinului, când a înscris 24 de goluri pe durata sezonului '90-'91.Hanganu, un nume de rezonanță în urmă cu mai bine de trei decenii, s-a remarcat inițial la finalul anilor '80. ...
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a oferit motivul pentru care echipa din Giulești l-a împrumutat pe Leo Bolgado (27 de ani, fundaș central) de la CFR Cluj.Rapid l-a pierdut pe Denis Ciobotariu pentru perioada următoare, acesta accidentându-se la etapa trecută din Superliga, cu UTA. Astfel, giuleștenii au acționat repede pentru a găsi încă un fundaș central, ajungând la Bogado. ...
Petrolul Ploiești a prezentat al doilea jucător al zilei: internațional camerunez # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a oficializat al doilea transfer al zilei: Jerome Junior Onguene (27 de ani). Fundașul central camerunez a ajuns în tabăra „lupilor galbeni” din postura de jucător liber de contract.Jerome Junior Onguene a semnat un contract valabil pentru un sezon și are o posibilitate de prelungire pentru încă un an. Onguene a rămas liber de contract după ce și-a încheiat legăturile cu echipa a doua a lui Eintracht Frankfurt. ...
Nelu Varga rupe tăcerea: explicații după transferul ratat al lui Alin Fică: „Asta este realitatea” # Gazeta Sporturilor
Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a oferit primele explicații în legătură cu transferul ratat al lui Alin Fică. „Feroviarii” erau înțeleși cu trupa giuleșteană, însă negocierile s-au împotmolit din cauza pretențiilor impresarului Lucian Marinescu, moment în care șefii din Grant au refuzat propunerile, iar mijlocașul de perspectivă va continua în Gruia. ...
