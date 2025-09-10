Cipru vs. România 2-2 » Fanii tricolori cer explicații după semi-eșecul din această seară: „Jucăm cu Man?!”

00:20

Dacă ai 2-0 în minutul 17 contra Ciprului, trebuie obligatoriu să câștigi! Nicio scuză nu e valabilă!Când te domină o oră și ceva naționala de pe locul 128 mondial, n-ai cum să mai spui nimic despre calificarea la Mondiale. Poate că doar prin barajele generate de Liga Națiunilor ar mai fi speranțe, cele din această grupă preliminară s-au cam risipit. România are doar 7 puncte din 15 posibile, deși a întâlnit de două ori Ciprul și o dată San Marino. ...